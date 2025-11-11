Maintex FabricaONE.AI завершила пилотный проект по управлению остановочными ремонтами в ERG Kazakhstan

Компания Maintex FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о завершении пилотного проекта внедрения платформы Databriz для компании Eurasian Resources Group (ERG). В первом полугодии 2025 г. Databriz применялась для планирования и оперативного управления ремонтом энергоблока №3 Аксуской электростанции «Евроазиатской энергетической корпорации» (ЕЭК), входящей в международную группу компаний ERG (Eurasian Resources Group). Пилот длился полгода и подтвердил эффективность подхода к цифровому управлению остановочными ремонтами.

Заказчику требовалось единое цифровое решение, которое не просто «собирает» все работы в одном месте, но и выстраивает дисциплину планирования и управления остановочными ремонтами, давая прозрачную картину текущего статуса и заранее подсвечивая зоны риска и точки роста. В ходе пилота эту роль взяла на себя платформа Databriz, а команда Maintex обеспечила методологическое и организационное сопровождение изменений.

Первым шагом стала оптимизация план-графика ремонта по энергоблоку №3 и подготовка пользователей к работе в системе. Совместно с техническими специалистами и планировщиками заказчика был уточнён состав работ, связующие зависимости и ресурсы, сведен единый мастер-график и построен критический путь. На этой основе провели практические сессии: от правил занесения факта и ежедневного обновления статусов работ, до сценарного анализа «что-если». В результате команда заказчика получила единый набор правил работы с системой управления работами и уверенно перешла от многочисленных разрозненных графиков ремонта по направлениям и отчетных документов к работе в Databriz.

Во время активной фазы ремонта консультанты Maintex присутствовали на площадке и помогали выстроить устойчивый ритм управления: повестка штаба формировалась вокруг отклонений и рисков, решения фиксировались, график оперативно пересчитывался с учетом внесенного факта по работам и новых вводных. По завершении работ подготовлен детальный отчет с анализом причин отклонений, разбором узких мест по ресурсам и подрядчикам и перечнем конкретных мероприятий, которые лягут в основу оптимизации последующих ремонтов.

Параллельно платформа была адаптирована под инфраструктуру заказчика. Настроены права доступа и ролевые модели, обеспечена базовая интеграция с корпоративными сервисами. Итогом стала поставка адаптивного дистрибутива системы управления работами Databriz с требуемой конфигурацией для эксплуатации внутри корпоративной сети Заказчика

Отдельным блоком задач спроектированы интеграции Databriz с корпоративными системами: «SAP ТОРО», «Мобильное ТОРО» и «Оперативное планирование». Определена интеграционная архитектура, выстроены интеграционные потоки данных, определены правила синхронизации данных. Результатом работы стало подготовленное проектное решение на интеграцию с корпоративными системами Заказчика для последующей реализации.

Благодаря совместной работе команды специалистов и вовлеченности руководства ERG на всех уровнях и экспертизе проектной команды Maintex, на практике были продемонстрированы ключевые преимущества платформы Databriz, изменившей подход к управлению остановочными ремонтами: план-график ремонта стал «живым» — любые изменения фактического хода работ мгновенно отражаются в одном контуре и доступны всем участникам как единый источник истины; исполнение ремонта стало прозрачным — все отклонения автоматически подсвечиваются, причины фиксируются, а встроенные и доработанные под заказчика дашборды дают оперативный и честный взгляд на картину ремонта под разными углами; появился ощутимый потенциал оптимизации сроков и объёмов — за счёт более точного планирования, оптимизации работ и дисциплины оперативного контроля отклонений.

«Пилотный проект показал высокую ценность системы планирования и управления ремонтами. Все ближайшие ремонты мы уже планируем в «Датабризе». Специалисты по планированию отмечают удобство работы в едином прозрачном контуре и активно выдвигают свои предложения по кастомизации платформы под особенности своих ремонтов. С нашей стороны был подготовлен, а командой вендора продукта успешно реализован список различных запросов на изменение системы, которые адаптируют платформу под специфику нашей работы. В рамках тиражирования решения на площадку Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «Казхром» специалисты Maintex провели полноформатное обучение сотрудников по работе с ПО, согласно выстроенной ролевой модели. Это лишь первый шаг на пути дальнейшего использования Датабриза в рамках нашего холдинга», – отметил директор по ТОиР ERG Kazakhstan Олжас Рахметов.

«Высокая вовлеченность в проект руководителей ремонта позволила гораздо эффективнее провести пилот и показать выгоды от использования решения, благодаря чему мы достигли соглашения о дальнейшем сотрудничестве до конца 2027 г. Хочу поблагодарить коллег за их участие в проекте и понимание ценности комплексного решения», – сказал исполнительный директор компании Maintex FabricaONE.AI Роман Ромахин.

ERG продолжит использовать Databriz на крупных остановочных ремонтах. Тиражирование продукта пройдет поэтапно, согласно разработанной карты развития. Пользовательский контур вырастет с 30 до 150 человек (планировщики, технические специалисты, руководители) с обучением и методологической поддержкой, что обеспечит единую картину исполнения и сопоставимость ключевых показателей по предприятиям холдинговой компании.