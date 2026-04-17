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Консалтинг Consulting консалтинговые услуги консультационные услуги консультирование

 

СОБЫТИЯ


17.04.2026 Исследование НИУ ВШЭ: ИИ может вытеснить психологов-консультантов

, что дальнейшее развитие генеративных моделей приведет к практически полному вытеснению психологов-консультантов. Однако заменить психотерапевтов, работающих со сложными проблемами, они не смо
16.04.2026 «МТС Exolve» подключила коммуникационные сервисы для консультантов в сфере ЖKХ

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС и разработчик цифровых сервисов для бизнеса, предоставила коммуникационные решения для компании «Наш дом Про» – одного из ведущих консультантов по управлению объектами ЖКХ по всей России. В рамках сотрудничества «МТС Exolve» обеспечила «Наш дом Про» телефонной инфраструктурой, включая номера 8-800, городские и мобильные н
19.02.2026 ДОМ.РФ запускает отраслевой консалтинговый центр в жилищной сфере

В «ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ПАО ДОМ.РФ) представили консалтинговый центр для девелоперов, градостроителей и генподрядчиков – Эксперт.дом.рф. В ос
09.12.2025 «РТ-УльтимаТек» выводит на рынок комплексные консультационные услуги для построения частных сетей связи

а сетей PrivateLTE и предложить промышленным предприятиям полный цикл поддержки, от стратегического консалтинга до функций технического заказчика и надзора. Предприятия по всему миру демонстрир
25.11.2025 O2Consulting и Globus IT создают первый в России равноправный альянс консалтинга и технологий — O2Global

ли представители Globus IT. Создание O2Global стало ответом на глубокие изменения российского рынка консалтинга и ИТ. В условиях ужесточения регуляторики многие компании сталкиваются с тем, что
21.10.2025 «Т-Банк» выходит на рынок аналитического консалтинга для бизнеса

T-Банк объявляет о выходе на рынок аналитического консалтинга для крупного и среднего бизнеса. На основе аналитической платформы T-Data банк запустил сервис подготовки исследований для крупных и средних компаний на основе больших данных. Серви
09.10.2025 Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

их внедрения — ключевой момент при выборе отечественных ИТ-решений» CNews: Как изменились задачи ИТ-консалтинга в последние три года, особенно на фоне ухода зарубежных вендоров и ускоренного им
01.10.2025 Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle

ародной аудиторской компании KPMG, которая начала работать в России в 1990 г., а в 1997 г. выделила консалтинговые услуги в отдельное подразделение. В 2000 г. было создано отдельное юридическое
01.10.2025 ГК Softline приобретает мажоритарную долю компании BeringPro

и, корпоративных ИТ-стратегии и архитектуры, цифровой трансформации с внедрением бизнес-приложений, консалтинга по управлению инвестициями и финансами, управлению производством, цепями поставок
04.09.2025 RED Security запускает направление консалтинга в сфере выявления кибератак

Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, сообщила о запуске консалтинга в области разработки правил корреляции – сценариев выявления кибератак. Новая услуга ориентирована на компании, создающие собственные корпоративные центры мониторинга и реагирования
29.04.2025 VR Supersonic внедрила виртуальную реальность и искусственный интеллект в обучение консультантов «Золотого Яблока»

мпания VR Supersonic, резидент «Сколково», внедрила образовательную VR-платформу в систему обучения консультантов сети ретейлера «Золотое Яблоко». Решение унифицировало стандарты обучения в ком
14.04.2025 Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte

договоры будут расторгнуты как минимум с Accenture и Deloitte – гигантскими компаниями из сферы ИТ-консалтинга. В результате этого ведомство высвободит около $5,1 млрд. Для сравнения, годовой

07.04.2025 Специалисты Axelot выполнили проект логистического консалтинга для «Тракер Групп»

Специалисты Axelot выполнили проект логистического консалтинга для «Тракер Групп». По итогам проекта компания «Тракер Групп» получила план своего складского комплекса, детализированный до элементов систем хранения и организации грузопереработки
28.03.2025 Navicon запустил новое направление ИИ-консалтинга

Системный интегратор и разработчик Navicon объявляет о запуске нового направления – ИИ-консалтинга. Теперь российские компании из различных отраслей смогут эффективно решать бизнес-задачи при помощи технологий искусственного интеллекта и развивать культуру работы с умными алгорит
14.03.2025 «Авито Услуги»: спрос на налоговых консультантов вырос у россиян на 27%

а также усиливается контроль со стороны ФНС. Эти факторы привели к росту спроса на услуги налоговых консультантов — как среди граждан, так и в бизнес-сообществе. Об этом CNews сообщили представ
14.03.2025 «Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга

нее предприятие предложит российскому бизнесу комплекс ИТ-услуг: от стратегического и операционного консалтинга до выбора конкретных технологических решений и реализации сложных ИТ-проектов под
24.01.2025 «Авито Работа»: в 2024 году чаще всего гибкий график предлагали продавцам-консультантам

ыявили профессии, где работодатели стали чаще всего предлагать соискателям гибкий график работы. По итогам анализа наибольший прирост предложений о работе с гибкой занятостью зафиксирован у продавцов-консультантов — спрос на них в 2024 г. вырос в 2,7 раза (+165%) за год. В среднем за месяц кандидатам на эту позицию предлагали около 40,1 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито»
20.12.2024 «1С» и команда из «Большой четверки» создали совместное предприятие для расширения направления системно-ориентированного консалтинга

компанию под брендом «1С Про Консалтинг». Она будет развивать направление системно-ориентированного консалтинга и выполнять полный цикл задач по внедрению систем класса ERP на платформе «1С:Пре
26.11.2024 «Алмаз-Антей управленческое консультирование» завершает миграцию на отечественную систему виртуализации Rosa Virtualization

Компания «Алмаз-Антей управленческое консультирование», дочерняя компания концерна ВКО «Алмаз-Антей», объявила о завершении перехода с платформы виртуализации VMware на российскую систему Rosa Virtualization. Об этом CNews сообщил
31.10.2024 ИТ-специалисты проводят на звонках меньше времени, чем сотрудники государственного сектора и сферы консалтинга

менеджеры — проводят на видеовстречах не более 40 минут. Консультанты, юристы и бухгалтеры из сферы консалтинга тоже привыкли к непродолжительным созвонам. Лидерами по длительности звонков явля
26.09.2024 Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами

повышение внутренней эффективности. «Эффективное планирование невозможно внедрить без качественного консалтинга, даже при наличии такого мощного инструмента, как Knowledge Space. Заключение пар
26.07.2024 Штат консультантов практики «1C» «Борлас» вырос до 300 человек

Численность «1С»-консультантов совместной практики группы «Борлас» за год существенно выросла и достигла 300 сотрудников. На данный момент «1С»-практика группы «Борлас» представлена двумя направлениями: центром
23.07.2024 «МТС Юрент» запустил фиксацию нарушений пользователей самокатов с помощью консультантов сервиса

одах присутствия и направляют информацию о нарушениях в поддержку сервиса. Компания увеличила число консультантов, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД) и правил сервиса п
27.06.2024 «Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) запускает новое направление FinOps-консалтинга

Российский вендор «Инферит» (ГК Softline) запускает новое направление FinOps-консалтинга от команды «Инферит Клаудмастер». Сервис поможет организациям оптимизировать затраты на облачную инфраструктуру и повысить эффективность использования облачных ресурсов. Расширение

17.05.2024 Odyssey Consulting Group предложит компаниям WMS-систему для автоматизации склада российского вендора «ЛТ Менеджмент»

складской логистики в России. С 2009 г. компания специализируется на оказании услуг логистического консалтинга, оптимизации и автоматизации складских бизнес-процессов, внедрении систем управле
16.04.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» выписал более 10 тыс. штрафов с начала сезона в Москве

рвиса «МТС Юрент». В рамках внутренней стратегии «Год безопасного самоката» компания увеличит число консультантов до 2,5 тыс. человек более чем в 30 городах присутствия. Штат консультантов

01.04.2024 Сергей Башашин назначен директором по продукту In.Plan

ью закрыть многие потребности ИТ и бизнеса. Надеюсь, мой опыт проектного и портфельного управления, консалтинга в сфере продуктовой разработки поможет масштабировать и совершенствовать решение,
25.03.2024 Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

асти — даже управление автомобилем. В банках первичные решения о выдаче кредитов и их условиях тоже часто принимает ИИ. Однако люди пока не готовы к тому, что нейросеть начнет их лечить или оказывать консультационные услуги, касающиеся важных сфер жизни. В этой статье мы разберем возможность доверия ИИ в ответственных областях на примере медицины — все же в этой сфере искусственный интеллек
21.02.2024 Константин Прокопенко возглавил консалтинговое подразделение в ИТ-компании «DатаРу»

ь за развитие подразделения, управление и расширение присутствия «DатаРу» на отечественном рынке ИТ-консалтинга, а также оказывать профессиональную поддержку клиентам в процессе масштабирования
20.02.2024 Axelot Consult выполнила проект логистического консалтинга для ГК «Лакра»

Axelot Consult выполнила проект логистического консалтинга для ГК «Лакра». Клиент получил подробный план нового складского комплекса с проработанной схемой пятна застройки, детальными расчетами и описанием ключевых бизнес-процесс, а также р
01.12.2023 ГК «Солар» и сервис управления информационной безопасностью «Секъюритм» договорились о сотрудничестве для автоматизации консалтинговых услуг

иной информационной модели. В начале 2023 г. портфель ГК «Солар» пополнился услугой управленческого консалтинга. Ее цель – помочь клиентам определить ключевые технологические, процессные и эксп
01.09.2023 «Эдит про» расширяет практику «1С»-автоматизации

«Эдит про» (группа «Борлас») объявила о расширении на 50% департамента консалтинга, в задачи которого входит развитие отраслевой экспертизы «1С»-автоматизации, во в
01.08.2023 Axenix и Frank RG будут развивать консалтинговые проекты для банковской сферы

лашение позволит Frank RG расширить сферу деятельности за счет дополнительных услуг стратегического консалтинга, а Axenix – усилить направление разработки бизнес-стратегий в банкинге, основанно
27.06.2023 «Единственный предпочтительный партнер» SAP в России растерял сотрудников и оказался в шаге от банкротства

Банкротство «АСАП консалтинга» Как выяснил CNews, некогда успешный российский партнер немецкой SAP, компания с говорящим названием «АСАП консалтинг», рискует стать банкротом. Заявление о признании организации не
07.03.2023 «Эдит про» создала направление консалтинга

«Эдит про» (группа «Борлас») объявила о создании департамент консалтинга. Возглавил его Дмитрий Дугин. В задачи Дугина будет входить развитие широкой отра
01.03.2023 Сингапурский парк развлечений начал использовать российских роботов-консультантов

Российский робот находится в зоне ожидания, он выполняет несколько функций: общение с посетителями, консультирование по экспонатам, проведение экскурсий. Об этом CNews сообщили представители ко
02.02.2023 «Рив гош»: рост объема заказов в магазинах составил 44% благодаря цифровому помощнику

«Рив гош» запустил новое мобильное приложение для консультантов магазинов. Digital sales assistant поможет сотрудникам с оформлением заказов для покупателей, регистрацией дисконтной карты и с информированием по статусу заказа покупателя. Благо
11.01.2023 «Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо»

раммы цифровизации и проекты внедрения ERP-решений и обладает экспертизой в области управленческого консалтинга, ИТ-стратегии, бизнес-консалтинга, архитектуры, цифровой трансформации, по
28.12.2022 Николай Ульрих возглавил в Axenix направление инфраструктурного консалтинга и ИБ

Компания Axenix (экс-Accenture) объявила о назначении Николая Ульриха руководителем практики инфраструктурного консалтинга и информационной безопасности. До вступления в должность Николай Ульрих занимал различные позиции в практике инфраструктурного консалтинга компании Axenix, пройдя путь от рук
13.12.2022 Axenix и ВШЭ подписали партнерское соглашение

реализации студенческих инициатив, теперь же с появлением ЦУК партнерство будет расширено в области консалтинговых проектов. Фактически сотрудничество уже началось, в ближайшие месяцы мы планир

Публикаций - 8490, упоминаний - 10181

Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 875
SAP SE 5601 827
Oracle Corporation 7074 633
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IBM - International Business Machines Corp 9699 590
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 289
Softline - Софтлайн 3743 249
HP Inc. 5883 249
Ростелеком 10948 243
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 226
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 226
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 221
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 217
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 203
Cisco Systems 5372 194
Accenture plc 719 186
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 178
Крок - Croc 1964 176
МегаФон 10742 175
Yandex - Яндекс 9215 160
Dell EMC 5180 152
АйТи 1519 149
Intel Corporation 12811 145
Google LLC 12688 145
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 139
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 139
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 135
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 128
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 124
Apple Inc 13154 117
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 117
SAP CIS - САП СНГ 868 116
HP - Hewlett-Packard 3662 116
МТ-Интеграция - GMCS 374 110
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 104
Broadcom - VMware 2610 104
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 99
Directum - Директум 1268 94
Samsung Electronics 11064 93
Информзащита 941 93
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 388
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 149
РЖД - Российские железные дороги 2096 125
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 123
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 121
Газпром ПАО 1493 120
Альфа-Банк 1979 109
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 85
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 75
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 74
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 73
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 72
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 69
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 68
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 67
Газпром нефть 725 63
ГПБ - Газпромбанк 1273 60
Почта России ПАО 2370 59
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 58
Северсталь ПАО - Severstal 629 58
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 53
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 53
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 53
ВТБ - ВТБ24 671 52
Dubai Mall - Дубай Молл 51 51
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 51
Ингосстрах СПАО 478 51
Visa International 1993 51
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 51
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 50
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 50
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 49
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 48
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 48
Русагро Группа Компаний 379 48
ПСБ - Промсвязьбанк 963 45
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 43
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 43
Связной ГК 1401 42
Евросеть 1421 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 293
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 208
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 193
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 169
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 129
Федеральное казначейство России 1949 129
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 118
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 111
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 105
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 102
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 95
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 90
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 86
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 75
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 74
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 68
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 67
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Судебная власть - Judicial power 2500 53
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 48
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 45
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 44
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 44
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 40
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 38
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 32
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 32
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 30
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 30
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 29
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 28
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 25
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 77
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 50
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 42
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 35
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 23
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 21
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 19
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 18
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 18
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 14
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 11
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 10
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 9
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 8
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 8
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 7
OWASP - Open Web Application Security Project 146 7
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 7
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 6
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 6
Ассоциация менеджеров 107 6
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 5
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 2995
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2445
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 1196
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1191
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1135
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1096
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1086
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1040
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 886
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 854
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 822
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 801
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 794
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 742
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 644
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 641
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 591
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 590
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 587
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 571
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 521
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 497
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 493
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 481
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 443
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 439
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 404
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 402
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 397
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 371
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 369
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 349
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 347
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 345
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 344
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 342
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 339
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 338
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 336
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 331
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 249
Microsoft Windows 2000 8678 242
Microsoft Dynamics 1197 214
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 191
Microsoft Office 4170 190
Linux OS 11533 189
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 189
Microsoft Windows 16882 184
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 141
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 136
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 127
Google Android 15243 116
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 106
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 106
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 103
Oracle Java - язык программирования 3469 95
Apple iOS 8583 90
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 87
Microsoft Dynamics CRM 564 86
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 85
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 81
Microsoft Azure 1526 79
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 76
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 73
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 72
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 69
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 68
Software AG - ARIS Platform 180 66
Apple iPhone 6 4861 66
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 62
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 61
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 60
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 56
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 56
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 56
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 55
Apple iPad 4011 54
Oracle Hyperion 259 54
1С:ERP Управление предприятием 841 52
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 50
Кивокурцев Олег 100 75
Путин Владимир 3454 57
Ананьин Алексей 90 39
Булгаков Кирилл 133 31
Мацоцкий Сергей 180 30
Коптелов Андрей 134 29
Шадаев Максут 1210 29
Натрусов Артем 313 28
Чаркин Евгений 317 28
Макаров Станислав 118 27
Шилов Сергей 99 25
Рейман Леонид 1065 24
Медведев Дмитрий 1665 24
Ершова Элеонора 67 24
Мартынов Владислав 115 21
Корнеев Сергей 84 21
Краснов Михаил 87 21
Абакумов Евгений 227 20
Серова Елена 320 20
Семенов Александр 166 19
Толкачева Екатерина 43 19
Нуралиев Борис 298 19
Богачев Игорь 183 19
Макаров Валентин 251 18
Прянишников Николай 316 18
Каменнова Мария 45 18
Степанов Антон 71 18
Никифоров Николай 1138 17
Шевченко Владимир 153 17
Курьянов Сергей 162 17
Попова Мария 141 17
Шмелев Павел 18 17
Яппаров Тагир 110 16
Кирьянова Александра 169 16
Ананьев Алексей 110 16
Игнатова Мария 143 16
Прозоровский Василий 40 16
Поляков Сергей 75 16
Аитов Тимур 197 16
Мишустин Михаил 787 15
Россия - РФ - Российская федерация 166164 5524
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1766
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1046
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 1012
Европа 24963 771
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 671
Германия - Федеративная Республика 13221 374
Украина 7928 349
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 341
Казахстан - Республика 6047 303
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 293
Беларусь - Белоруссия 6289 203
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 195
Европа Восточная 3138 194
Россия - СФО - Новосибирск 4875 187
Франция - Французская Республика 8177 170
Азия - Азиатский регион 5920 168
Япония 13807 167
Индия - Bharat 5869 165
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 154
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 136
Ближний Восток 3154 129
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 127
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 123
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 120
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 118
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 117
Африка - Африканский регион 3640 112
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 109
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 106
Нидерланды 3745 106
Канада 5081 105
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 104
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 98
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 89
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 88
Швеция - Королевство 3781 85
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 85
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 84
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 2617
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1844
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 1048
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 1031
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 791
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 678
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 622
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 594
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 275
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 12
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 12
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 12
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 11
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 11
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 10
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 10
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 10
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 9
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 9
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 9
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 9
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 9
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 8
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