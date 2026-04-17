Исследование НИУ ВШЭ: ИИ может вытеснить психологов-консультантов , что дальнейшее развитие генеративных моделей приведет к практически полному вытеснению психологов-консультантов. Однако заменить психотерапевтов, работающих со сложными проблемами, они не смо

«МТС Exolve» подключила коммуникационные сервисы для консультантов в сфере ЖKХ «МТС Exolve», дочерняя компания МТС и разработчик цифровых сервисов для бизнеса, предоставила коммуникационные решения для компании «Наш дом Про» – одного из ведущих консультантов по управлению объектами ЖКХ по всей России. В рамках сотрудничества «МТС Exolve» обеспечила «Наш дом Про» телефонной инфраструктурой, включая номера 8-800, городские и мобильные н

ДОМ.РФ запускает отраслевой консалтинговый центр в жилищной сфере В «ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ПАО ДОМ.РФ) представили консалтинговый центр для девелоперов, градостроителей и генподрядчиков – Эксперт.дом.рф. В ос

«РТ-УльтимаТек» выводит на рынок комплексные консультационные услуги для построения частных сетей связи а сетей PrivateLTE и предложить промышленным предприятиям полный цикл поддержки, от стратегического консалтинга до функций технического заказчика и надзора. Предприятия по всему миру демонстрир

O2Consulting и Globus IT создают первый в России равноправный альянс консалтинга и технологий — O2Global ли представители Globus IT. Создание O2Global стало ответом на глубокие изменения российского рынка консалтинга и ИТ. В условиях ужесточения регуляторики многие компании сталкиваются с тем, что

«Т-Банк» выходит на рынок аналитического консалтинга для бизнеса T-Банк объявляет о выходе на рынок аналитического консалтинга для крупного и среднего бизнеса. На основе аналитической платформы T-Data банк запустил сервис подготовки исследований для крупных и средних компаний на основе больших данных. Серви

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты их внедрения — ключевой момент при выборе отечественных ИТ-решений» CNews: Как изменились задачи ИТ-консалтинга в последние три года, особенно на фоне ухода зарубежных вендоров и ускоренного им

Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle ародной аудиторской компании KPMG, которая начала работать в России в 1990 г., а в 1997 г. выделила консалтинговые услуги в отдельное подразделение. В 2000 г. было создано отдельное юридическое

ГК Softline приобретает мажоритарную долю компании BeringPro и, корпоративных ИТ-стратегии и архитектуры, цифровой трансформации с внедрением бизнес-приложений, консалтинга по управлению инвестициями и финансами, управлению производством, цепями поставок

RED Security запускает направление консалтинга в сфере выявления кибератак Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, сообщила о запуске консалтинга в области разработки правил корреляции – сценариев выявления кибератак. Новая услуга ориентирована на компании, создающие собственные корпоративные центры мониторинга и реагирования

VR Supersonic внедрила виртуальную реальность и искусственный интеллект в обучение консультантов «Золотого Яблока» мпания VR Supersonic, резидент «Сколково», внедрила образовательную VR-платформу в систему обучения консультантов сети ретейлера «Золотое Яблоко». Решение унифицировало стандарты обучения в ком

Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte договоры будут расторгнуты как минимум с Accenture и Deloitte – гигантскими компаниями из сферы ИТ-консалтинга. В результате этого ведомство высвободит около $5,1 млрд. Для сравнения, годовой

Специалисты Axelot выполнили проект логистического консалтинга для «Тракер Групп» Специалисты Axelot выполнили проект логистического консалтинга для «Тракер Групп». По итогам проекта компания «Тракер Групп» получила план своего складского комплекса, детализированный до элементов систем хранения и организации грузопереработки

Navicon запустил новое направление ИИ-консалтинга Системный интегратор и разработчик Navicon объявляет о запуске нового направления – ИИ-консалтинга. Теперь российские компании из различных отраслей смогут эффективно решать бизнес-задачи при помощи технологий искусственного интеллекта и развивать культуру работы с умными алгорит

«Авито Услуги»: спрос на налоговых консультантов вырос у россиян на 27% а также усиливается контроль со стороны ФНС. Эти факторы привели к росту спроса на услуги налоговых консультантов — как среди граждан, так и в бизнес-сообществе. Об этом CNews сообщили представ

«Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга нее предприятие предложит российскому бизнесу комплекс ИТ-услуг: от стратегического и операционного консалтинга до выбора конкретных технологических решений и реализации сложных ИТ-проектов под

«Авито Работа»: в 2024 году чаще всего гибкий график предлагали продавцам-консультантам ыявили профессии, где работодатели стали чаще всего предлагать соискателям гибкий график работы. По итогам анализа наибольший прирост предложений о работе с гибкой занятостью зафиксирован у продавцов-консультантов — спрос на них в 2024 г. вырос в 2,7 раза (+165%) за год. В среднем за месяц кандидатам на эту позицию предлагали около 40,1 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито»

«1С» и команда из «Большой четверки» создали совместное предприятие для расширения направления системно-ориентированного консалтинга компанию под брендом «1С Про Консалтинг». Она будет развивать направление системно-ориентированного консалтинга и выполнять полный цикл задач по внедрению систем класса ERP на платформе «1С:Пре

«Алмаз-Антей управленческое консультирование» завершает миграцию на отечественную систему виртуализации Rosa Virtualization Компания «Алмаз-Антей управленческое консультирование», дочерняя компания концерна ВКО «Алмаз-Антей», объявила о завершении перехода с платформы виртуализации VMware на российскую систему Rosa Virtualization. Об этом CNews сообщил

ИТ-специалисты проводят на звонках меньше времени, чем сотрудники государственного сектора и сферы консалтинга менеджеры — проводят на видеовстречах не более 40 минут. Консультанты, юристы и бухгалтеры из сферы консалтинга тоже привыкли к непродолжительным созвонам. Лидерами по длительности звонков явля

Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами повышение внутренней эффективности. «Эффективное планирование невозможно внедрить без качественного консалтинга, даже при наличии такого мощного инструмента, как Knowledge Space. Заключение пар

Штат консультантов практики «1C» «Борлас» вырос до 300 человек Численность «1С»-консультантов совместной практики группы «Борлас» за год существенно выросла и достигла 300 сотрудников. На данный момент «1С»-практика группы «Борлас» представлена двумя направлениями: центром

«МТС Юрент» запустил фиксацию нарушений пользователей самокатов с помощью консультантов сервиса одах присутствия и направляют информацию о нарушениях в поддержку сервиса. Компания увеличила число консультантов, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД) и правил сервиса п

«Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) запускает новое направление FinOps-консалтинга Российский вендор «Инферит» (ГК Softline) запускает новое направление FinOps-консалтинга от команды «Инферит Клаудмастер». Сервис поможет организациям оптимизировать затраты на облачную инфраструктуру и повысить эффективность использования облачных ресурсов. Расширение

Odyssey Consulting Group предложит компаниям WMS-систему для автоматизации склада российского вендора «ЛТ Менеджмент» складской логистики в России. С 2009 г. компания специализируется на оказании услуг логистического консалтинга, оптимизации и автоматизации складских бизнес-процессов, внедрении систем управле

Кикшеринг «МТС Юрент» выписал более 10 тыс. штрафов с начала сезона в Москве рвиса «МТС Юрент». В рамках внутренней стратегии «Год безопасного самоката» компания увеличит число консультантов до 2,5 тыс. человек более чем в 30 городах присутствия. Штат консультантов

Сергей Башашин назначен директором по продукту In.Plan ью закрыть многие потребности ИТ и бизнеса. Надеюсь, мой опыт проектного и портфельного управления, консалтинга в сфере продуктовой разработки поможет масштабировать и совершенствовать решение,

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году асти — даже управление автомобилем. В банках первичные решения о выдаче кредитов и их условиях тоже часто принимает ИИ. Однако люди пока не готовы к тому, что нейросеть начнет их лечить или оказывать консультационные услуги, касающиеся важных сфер жизни. В этой статье мы разберем возможность доверия ИИ в ответственных областях на примере медицины — все же в этой сфере искусственный интеллек

Константин Прокопенко возглавил консалтинговое подразделение в ИТ-компании «DатаРу» ь за развитие подразделения, управление и расширение присутствия «DатаРу» на отечественном рынке ИТ-консалтинга, а также оказывать профессиональную поддержку клиентам в процессе масштабирования

Axelot Consult выполнила проект логистического консалтинга для ГК «Лакра» Axelot Consult выполнила проект логистического консалтинга для ГК «Лакра». Клиент получил подробный план нового складского комплекса с проработанной схемой пятна застройки, детальными расчетами и описанием ключевых бизнес-процесс, а также р

ГК «Солар» и сервис управления информационной безопасностью «Секъюритм» договорились о сотрудничестве для автоматизации консалтинговых услуг иной информационной модели. В начале 2023 г. портфель ГК «Солар» пополнился услугой управленческого консалтинга. Ее цель – помочь клиентам определить ключевые технологические, процессные и эксп

«Эдит про» расширяет практику «1С»-автоматизации «Эдит про» (группа «Борлас») объявила о расширении на 50% департамента консалтинга, в задачи которого входит развитие отраслевой экспертизы «1С»-автоматизации, во в

Axenix и Frank RG будут развивать консалтинговые проекты для банковской сферы лашение позволит Frank RG расширить сферу деятельности за счет дополнительных услуг стратегического консалтинга, а Axenix – усилить направление разработки бизнес-стратегий в банкинге, основанно

«Единственный предпочтительный партнер» SAP в России растерял сотрудников и оказался в шаге от банкротства Банкротство «АСАП консалтинга» Как выяснил CNews, некогда успешный российский партнер немецкой SAP, компания с говорящим названием «АСАП консалтинг», рискует стать банкротом. Заявление о признании организации не

«Эдит про» создала направление консалтинга «Эдит про» (группа «Борлас») объявила о создании департамент консалтинга. Возглавил его Дмитрий Дугин. В задачи Дугина будет входить развитие широкой отра

Сингапурский парк развлечений начал использовать российских роботов-консультантов Российский робот находится в зоне ожидания, он выполняет несколько функций: общение с посетителями, консультирование по экспонатам, проведение экскурсий. Об этом CNews сообщили представители ко

«Рив гош»: рост объема заказов в магазинах составил 44% благодаря цифровому помощнику «Рив гош» запустил новое мобильное приложение для консультантов магазинов. Digital sales assistant поможет сотрудникам с оформлением заказов для покупателей, регистрацией дисконтной карты и с информированием по статусу заказа покупателя. Благо

«Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо» раммы цифровизации и проекты внедрения ERP-решений и обладает экспертизой в области управленческого консалтинга, ИТ-стратегии, бизнес-консалтинга, архитектуры, цифровой трансформации, по

Николай Ульрих возглавил в Axenix направление инфраструктурного консалтинга и ИБ Компания Axenix (экс-Accenture) объявила о назначении Николая Ульриха руководителем практики инфраструктурного консалтинга и информационной безопасности. До вступления в должность Николай Ульрих занимал различные позиции в практике инфраструктурного консалтинга компании Axenix, пройдя путь от рук