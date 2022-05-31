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Консалтинг Consulting консалтинговые услуги консультационные услуги консультирование



31.05.2022 В «Т1 консалтинг» создано направление Цифрового консалтинга
06.04.2022 Время перемен. Бизнес-консалтинг от профессионалов
10.02.2022 «Сиссофт» развивает направление консалтинга по Autodesk
14.12.2021 Компания Infosecurity объявила о назначении нового генерального директора
09.08.2021 «Инфосистемы джет» оказывает услуги облачного консалтинга
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов
10.02.2021 В «Рексофт» создана практика цифрового консалтинга
18.12.2019 Выручка «Корус консалтинга» от внедрения решений Manhattan Associates выросла на четверть
25.11.2019 SKL Group внедрила комплексное решение «Корус консалтинга» для управления дистрибуцией
29.08.2019 AnalyticsHub открывает российское отделение глобальной сети цифрового консалтинга AlphaZetta
19.08.2019 «АйДи – Технологии управления» завершила стартовый этап программы подготовки SAP-консультантов
03.06.2019 HID Global представила AR Reader Tool для интеграторов, инсталляторов и консультантов
07.12.2017 CNews выпустил топ крупнейших ИТ-консультантов и поставщиков услуг ИТ-поддержки за 2016 год
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг
06.06.2017 «ВТБ Регистратор» переводит учётную систему на ЕПС с помощью «Хомнет консалтинга»
06.04.2017 «Вивайт» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»
23.12.2016 БФТ — в числе крупнейших ИТ-консультантов России по версии CNews Analytics
21.09.2016 Teradata запустила услуги бизнес-консалтинга в области agile-аналитики
13.05.2016 «1С-Рарус» создал учетную систему для «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве»
29.02.2016 Выручка «Корус Консалтинга» по итогам 2015 г. выросла на 85%
25.12.2015 Опубликованы Топ-55 российских ИТ-консультантов и Топ-25 поставщиков ИТ-поддержки
24.12.2015 Рынок ИТ-услуг пересегментируется в пользу поддержки
21.09.2015 «Азбука Вкуса» модернизовала процессы бюджетного управления с помощью «Корус Консалтинга»
08.09.2015 «Борлас» сформировал новую линейку услуг управленческого консалтинга для бизнеса
30.06.2015 Омниканальность станет стимулом для роста рынка консалтинга в сфере контакт-центров
24.06.2015 «Информзащита» подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO:10019
04.06.2015 «Техносерв Консалтинг» разработал ИТ-стратегию для агрохолдинга «Белая птица»
04.03.2015 Вице-президентом по продажам консалтинга и сервисов SAP в регионе MEE стал топ-менеджер SAP СНГ
16.09.2014 «Стэп Лоджик» присоединилась к программе ассоциированных консультантов BSI ACP
29.05.2014 «Бинбанк» автоматизирует управление кредитованием с помощью «Техносерв Консалтинга»
20.03.2014 Выручка консалтинговых подразделений «Корус Консалтинга» в 2013 г. увеличилась на 6%
10.02.2014 «Евраз» создал единую коммуникационную среду для сотрудников с помощью «Астерос Консалтинга»
21.01.2014 Сколько должен стоить консультант SAP?
09.09.2013 ИТ-консалтинг уже невозможен без консультантов от бизнеса
20.08.2013 «Информзащита» прошла аудит BSI на соответствие ISO 10019
06.06.2013 Сергей Малышкин возглавил департамент бизнес-консалтинга R-Style
03.06.2013 Новые отраслевые CRM-решения «Корус Консалтинга» зарегистрированы в Microsoft
24.05.2013 Владимир Бакутеев - Компании стремятся к грамотному внедрению онлайн-консультантов
11.04.2013 Топ-менеджер SAP СНГ возглавил отделение консалтинга в «Ай-Теко»
21.03.2013 «Группа компаний Систематика» консолидировала консалтинговые компетенции под брендом Tops Consulting

Публикаций - 6436, упоминаний - 7614
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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