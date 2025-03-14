«Авито Услуги»: спрос на налоговых консультантов вырос у россиян на 27%

В 2025 г. россияне смогут вернуть больше налогов, а процесс оформления вычетов станет проще. Однако параллельно с этим налоговое законодательство усложняется: появляются новые категории вычетов, меняются условия их получения, а также усиливается контроль со стороны ФНС. Эти факторы привели к росту спроса на услуги налоговых консультантов — как среди граждан, так и в бизнес-сообществе. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Услуг», спрос на услуги налоговых консультантов растет — как среди граждан, так и в бизнес-сообществе. Спрос россиян на услуги специалистов по заполнению необходимых документов вырос в феврале текущего года по сравнению с январем на 14%. Примерная стоимость такой услуги в среднем по России составляет тысячу рублей.

Налоговые консультанты помогают не только избежать ошибок, но и максимально эффективно использовать доступные льготы и вычеты. Необходимым условие — заполнение налогового документа — декларации 3-НДФЛ. Так, спрос на услугу по расчету налогов и заполнению декларации 3-НДФЛ для получения вычета вырос за месяц (февраль к январю 2025 г. более чем на четверть — на 27%.

Наиболее заметный спрос на услугу отмечен в Ставрополе (почти в четыре раза), Омске (в 2,4 раза), Барнауле (в 2,3 раза), Иркутске (в 2,2 раза) и Краснодаре (в два раза).

Налоговый консультант с платформы «Авито Услуги» рассказала о ключевых изменениях в налоговом законодательстве, которые вступили в силу с 1 января текущего года. Среди них — новые вычеты и увеличение уже действующих льгот для граждан.

Налоговый консультант с платформы «Авито Услуги» Елена Ростова: «С первого января 2025 г. появился новый вычет по НДФЛ за выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Будь готов к труду и обороне», который составляет 18 тыс. руб. в год. Дополнительным условием получения вычета является прохождение диспансеризации в текущем году. С начало этого года выросли налоговые вычеты на детей. Вычет на ребенка — установленная законом сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемый доход физического лица. На второго ребенка вычет увеличен в два раза вместо 1,4 тыс. руб. 2,8 тыс. руб. в месяц. На третьего и каждого последующего ребенка вычет увеличился с трех тыс. рублей до шести тыс. руб.в месяц. Социальный налоговый вычет можно также брать на обучение, предоставив определенные документы. Вычет можно применить не только на свое обучение или на обучение своего ребенка, но еще и на обучение опекаемого подопечного. Обязательное условие — очная форма обучения. Вычет также можно получить, если обучается брат или сестра до 24 лет на очной форме обучения, либо супруга или супруг. Возможности применения социальных вычетов по обучению расширяются. Сейчас огромное количество лицензируемых образовательных учреждений, которые предоставляют документы о получении образования. Еще один вычет это пожертвования на благотворительность. Социальный вычет на благотворительность составляет 25% от совокупного дохода налогоплательщика за год. Социальные вычеты можно также применять на взносы по договорам добровольного страхования и на взносы в негосударственные пенсионные фонды».