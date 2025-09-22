Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|22.09.2025
|
Сбербанк при поддержке ФНС запустил платформу социальных налоговых вычетов
альнейшем это будет происходить автоматически. Весь процесс идет через защищенные каналы Сбербанка. Налоговая служба после получения данных от компании проверяет информацию и подготавливает зая
|
Market.CNews. Налоговый мониторинг 2024: вендоры и их решения
ганизаций России. Рассмотрим наиболее важные моменты, характерные для электронного взаимодействия с налоговой. Читать полностью Налоговый мониторинг 2024-2025: куда все катится? Требования по п
|
ониторингу 2024 Налоговый мониторинг призван упростить и автоматизировать взаимоотношения бизнеса с налоговой инспекцией. Для этого первые должны внедрить соответствующее ПО, одна из особенност
|
Market.CNews. Интеграторы по налоговому мониторингу 2024
мотивированное мнение, подразумевающее получение экспертной оценки по вопросу из сферы компетенции налоговой службы. Однако мотивированное мнение — это не просто совет, а окончательное решение
|
Налоговый мониторинг 2023
спользуется в качестве альтернативы стандартным проверкам. Ее суть сводится к онлайн-взаимодействию налоговой службы с бухгалтерской и налоговой отчетностью компании за счет открытия дос
|11.08.2025
|
35% опрошенных киберспортсменов не знают о том, что должны платить налоги
Менее распространенным вариантом оказалось обучение и коучинг (9%). Несмотря на рост вовлеченности, налоги по-прежнему остаются «слепым пятном» для значительной части игроков. В 2025 г. 35% уча
|18.06.2025
|
«СКБ Контур» и «Интерлизинг» договорились о переводе группы на налоговый мониторинг и ЭДО
лючили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации операционных процессов. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Стороны договорились о тестировании сервиса «Контур.Налоговый мониторинг» и о поэтапном переходе «Интерлизинга» на использование сервиса «Контур.Экстерн» для сдачи электронной отчетности. Для «Интерлизинга» переход на цифровой налоговый м
|10.06.2025
|
«Восточная Техника» перешла на налоговый мониторинг с Elma365
струменты для последующей адаптации системы. «При детальной проработке проекта и составлении технического задания выяснилось, что все требования одинаково важны и неразрывно связаны между собой. Ведь налоговый мониторинг требует высокого уровня цифровизации и автоматизации в компании. Иначе есть вероятность, что проект превратится в фактор дополнительных издержек и расходов», — сказала Ирин
|10.06.2025
|
Налоговый мониторинг как проект сквозной автоматизации бизнеса: кейс компании «Восточная Техника»
Особый режим Налоговый мониторинг охватывает все больше компаний в России — по состоянию на апрель 2025 года в мониторинге более 700 участников. Этот режим взаимодействия бизнеса с налоговыми органами позво
|02.06.2025
|
«Альфа-Капитал» упростил получение налоговых вычетов
клиенту, какие доходы тот получил за прошедший год и каким образом были рассчитаны соответствующие налоги. В дайджесте представлены исчерпывающие сведения — от налогового статуса клиента и его
|20.05.2025
|
Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях
Инициатива Минцифры Трехпроцентным налогом не должна облагаться реклама, размещаемая в группах и соцсетях СМИ, приводит ТАСС зая
|11.04.2025
|
Как «Точка» перешла на налоговый мониторинг
«Точка» собрала команду из внутренних специалистов. В нее вошли: заместитель главного бухгалтера по налоговому учету (со стороны бухгалтерии); специалист по «1С»; системный лидер. Если в компан
|08.04.2025
|
Налоговики разместили на своем сайте данные о рыночных котировках криптовалют для налогоплательщиков
жду кошельками и в общедоступные реестры используется расширенное кодирование. Правительство Москвы Налоговики разместили на своем сайте данные о рыночных котировках криптовалют для налогоплате
|31.03.2025
|
Skillbox и «Т-Банк» автоматизировали налоговый вычет за обучение
х. Об этом CNews сообщили представители Skillbox. Сервис запущен «Т-Банком» совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и компаниями-партнерами. Первым партнером сервиса в сфере онлайн-обра
|31.03.2025
|
Умная копилка от «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» поможет уплатить налоги
те уплаты налогов автоматически набирается нужная сумма. Предпринимателю останется только заплатить налоги — о сроках напомнит «Контур.Эльба». Алексей Евдокимов, заместитель руководителя финтех
|14.03.2025
|
«Авито Услуги»: спрос на налоговых консультантов вырос у россиян на 27%
е (в два раза). Налоговый консультант с платформы «Авито Услуги» рассказала о ключевых изменениях в налоговом законодательстве, которые вступили в силу с 1 января текущего года. Среди них — нов
|05.03.2025
|
ИИ-ассистент «Точки» научился объяснять требования налоговой
, и подсказывает, что нужно делать дальше, например, предоставить пояснения по отчету или заплатить налоги», — сказал директор по продукту «Точка Бухгалтерия» в «Точке» Даниил Смирнов. Информац
|05.03.2025
|
«Первый Бит» перевел «Вило Рус» на российскую ERP и увеличил на 40% скорость бухгалтерской и налоговой отчетности
без отклонения по срокам и потерь в функциональности», – сказал руководитель ИТ компании «Вило Рус» Владислав Викулин. Специалисты «Первого Бита» смогли увеличить скорость подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности на 40%, автоматизировать процессы фиксации выпуска продукции и списания материалов, а также настроить систему сложных автоматических скидок для покупателей. Проект стал ярк
|18.02.2025
|
«Авто.ру» добавил автоматический расчет ставки транспортного налога
На «Авто.ру» в карточке объявления о продаже автомобиля теперь указан размер транспортного налога с учетом ставок и льгот, действующих в регионе, в котором размещено предложение. Данное изменение будет особенно полезно для потребителей, интересующихся гибридами, в которых бензиновый
|06.02.2025
|
ФНС заплатит 94 миллиона за апгрейд ИС «Налог-3»
ФНС модернизирует «Налог-3» Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС России) приступила к обновлению автоматизированной информационной систе
|16.01.2025
|
Производители электроники считают маркировку «скрытым налогом на отрасль». Минпромторг затраты на нее засекретил
рудозатраты на обеспечение процессов обязательной маркировки товаров и передачи сведений в систему мониторинга товаров за шесть лет составят 610,97 млн руб. Сейчас пользователи «серых схем» не платят налоги, а также пошлины и снижают цены на товары, а, значит, и «забирают» прибыль участников оборота товаров, отмечает Минпромторг. Введение обязательной маркировки может привести к увеличению
|19.12.2024
|
За покупку 20 новых видов радиоэлектроники можно снизить налог на прибыль
анения данных, модемы и оборудование для обработки сетевого трафика. Сэкономленные за счет снижения налога средства компании смогут направлять на закупку сырья, подготовку специалистов и «дальн
|10.12.2024
|
Глава Nvidia оказался финансовым гением. Его задолженность по налогам - $8 миллиардов
о частью схемы, которая известна в финансовых кругах под названием I Dig It. Она позволяет обходить налоги на наследство и на дарение, в том числе на активы, которые растут в цене после передач
|29.11.2024
|
Власти утвердили размер налогового вычета для ИТ-компаний и телекома
ета по всем видам расходов в текущем налоговом (отчетном) периоде не превышает разницу между суммой налога, рассчитанной (без учета вычета) по базовой ставке, и суммой налога, рассчитанн
|26.11.2024
|
В России ввели налог на цифровую валюту
ставке налога на прибыль организаций, приводит агентство пояснение, которое дал глава департамента налоговой политики Минфина Данил Волков на ранее состоявшемся заседании комитета Госдумы по б
|19.11.2024
|
Компания, заработавшая десятки миллиардов на тендерах ФНС вновь поставляет ей оборудование на 3,5 миллиарда
лны импортозамещения в АИС «Налог-3» в ФКУ «Налог-Сервис» — подведомственном учреждении Федеральной налоговой службы, созданное в рамках проекта модернизации налоговой службы с фокусом н
|11.11.2024
|
Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты
налогам онлайн можно сразу на нескольких ресурсах: Госуслугах, сайте ФНС, а также через приложение «Налоги ФЛ» и даже мобильный банк.Портал «Госуслуги» Проще всего узнать, есть ли задолженность
|06.11.2024
|
«Касперский» потерял налоговую льготу и 4 миллиона рублей
рского» 29 июля 2024 г. обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №43 по г. Москве. Компания требовала признать недействительным решени
|05.11.2024
|
ФНС выделила 1,6 миллиарда на закупку ПК на российских Linux
типов, по четыре единицы на каждый тип, и пять сетевых компонент. Судя по предварительным расчетам налоговой, один ПАК обработки больших данных обойдется ведомству от 303 до 305 млн руб., ПАКи
|24.10.2024
|
ФНС отдаст 3,5 миллиарда за наполнение трех своих ЦОДов росийским «железом»
службой на сайте госзакупок 7 октября 2024 г. Заявки на участие будут приниматься до 23 октября, итоги подведут 24 октября. ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России — это подведомственное учреждение Федеральной налоговой службы, созданное в рамках проекта модернизации налоговой службы с фокусом на ИТ. Сайт администрации г. Оби Новосибирской области ФНС отдаст 3.5 млрд за отечественные ПАКи Осно
|24.10.2024
|
Сбербанк запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении
нка. Налоговый калькулятор на данном этапе позволит быстро и наглядно увидеть, как именно изменятся налоги и зарплата человека в 2025 г. Чтобы воспользоваться, достаточно просто написать или ск
|17.10.2024
|
Superjob: россияне против налога на бездетность
87% россиян против введения налога на бездетность. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Инициатива, касающаяся введения
|09.10.2024
|
Как перейти на налоговый мониторинг и одновременно сменить учетную систему
оторые будут общаться с налоговыми инспекторами и держать их в курсе проекта, чтобы в нужный момент налоговики были готовы перейти для проверки данных в новую систему. В случае с LAB Industries
|08.10.2024
|Налоговики банкротят одну из старейших российских сетей продажи гаджетов
|12.09.2024
|
АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг»)
по интеграции АИС «Налог-3» с информационными системами крупнейших налогоплательщиков. С 2026 г. интеграция с АИС «Налог-3» станет обязательным требованием ко всем организациям, в которых проводится налоговый контроль в форме налогового мониторинга (НМ), в том числе для компаний, претендующих на получение мер государственной поддержки. АО «Апатит», входящее в ГК «ФосАгро», стало одним из п
|06.09.2024
|
Налоговый мониторинг 2024-2025: куда все катится?
нее ₽80 млн. При определении совокупной суммы налогов, указанных в настоящем подпункте, учитываются налоги, обязанность по уплате (перечислению) которых возложена на организацию как на налогопл
|05.09.2024
|
О важных нюансах при переходе на налоговый мониторинг в 2024-2025 гг.
о финансовых операциях компании, включая доходы, расходы, активы и обязательства. Он отправляется в налоговую службу через ТКС . Витрина Данных — это публичный ресурс, где налоговые органы публ
|30.08.2024
|
Налоговый мониторинг. Новые горизонты цифровизации. Что нас ждет в 2024-2025 гг.
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования налоговой системы), предполагающий снижение суммового «порога» для вхождения в налоговый мони
|30.08.2024
|
Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений по налоговому мониторингу 2024
бзор завершает эту трилогию, знакомя рынок с решениями вендоров. Подробности — в обзоре вендоров по налоговому мониторингу 2024. Перейти к обзору вендоров по налоговому мониторингу 2024
|20.08.2024
|
Решение по «АвтоУСН» в «СДМ-Банке» прошло испытания ФНС России
дачу транзакций в ФНС России для расчета налога непосредственно налоговым органом без представления налоговой декларации; простое и удобное взаимодействие с налоговыми органами и управление сво
