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Индексная книга (каталог) CNews*
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Разумовский Дмитрий

СОБЫТИЯ


01.06.2026 Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам 1
11.08.2025 В России откроют первый сервис-центр для беспилотников 1
04.06.2025 Сбербанк поможет внедрить Process Mining в Калужской области 1
25.02.2025 Система идентификации на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит принудительно прерывать полеты авиабеспилотников-нарушителей 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
04.09.2024 Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественное ПО. Адаптация проходит успешно 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
12.08.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» откроет возможность массового использования гражданской беспилотной авиации в Калужской области 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
24.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
17.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
09.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
02.07.2024 МТС включила сеть LTE еще в 17 малых населенных пунктах Калужской области 1
02.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
07.06.2024 ГК «Солар» и правительство Калужской области будут вместе выявлять угрозы в сфере ИБ 2
07.06.2024 «Геоскан» и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
11.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
11.08.2023 «СКБ Контур» подписал соглашение с Правительством Калужской области 2
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
29.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
22.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1

Публикаций - 125, упоминаний - 127

Разумовский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 17
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 16
Microsoft Corporation 25775 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 12
Ростелеком 10948 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Citrix Systems 868 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 11
МегаФон 10742 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
ЕС-лизинг 22 9
Развитие Бизнеса / Ру 81 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 8
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 8
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 8
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 8
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 7
9594 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 7
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 7
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 7
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 7
НИТ - Национальные информационные технологии 36 6
Artwell - Артвелл 16 6
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Directum - Директум 1268 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 15 5
Инфокомпас 14 5
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 13
Новард УК - Novard 73 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 10
Альфа-Банк 1979 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Газпром нефть 725 10
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 9
Mary Kay - Мэри Кэй 104 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 9
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
ВкусВилл - Избёнка 216 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 6
Пробизнесбанк АКБ 135 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 5
Jones Day 17 5
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 5
Хованский АКБ 9 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Visa International 1993 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
АльфаСтрахование СГ 394 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 5
Спортмастер - Sportmaster 201 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
Федеральное казначейство России 1949 85
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 66
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 65
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 61
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 56
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 48
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 47
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 46
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 41
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 36
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 20
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 19
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 18
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 16
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 16
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 15
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 15
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 15
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 15
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 14
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 13
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 12
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
ГосИнформСистемы 160 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 110
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 81
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 79
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 64
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 30
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 27
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 27
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 23
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 22
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 21
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 19
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 14
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 13
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 11
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 11
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 10
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 9
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 9
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 9
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 39
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 35
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 6
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 5
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 5
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 5
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 5
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 5
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 3
Wiseadvice - EmplDocs 8 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 2
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения АПК - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России - ЦИАС СГИО СХ - Центральная информационно-аналитическая система 11 2
Передовые технологии - RuDesktop 36 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 2
Microsoft Windows 16882 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 2
Лысенко Эдуард 317 84
Шадаев Максут 1210 66
Ципорин Павел 103 59
Петрушин Андрей 110 59
Хайруллин Айрат 108 55
Мартынова Елена 90 53
Херсонцев Алексей 93 49
Терещенко Денис 95 48
Албычев Александр 168 47
Шпак Василий 279 46
Власов Сергей 101 41
Слышкин Василий 129 37
Меджитов Тимур 85 32
Чернышенко Дмитрий 581 31
Сорокин Даниил 33 30
Паршин Максим 323 26
Гуральников Сергей 164 25
Пугачев Павел 63 25
Петров Михаил 139 24
Кирюшин Сергей 91 23
Черников Алексей 53 22
Кудрин Алексей 125 22
Казарин Станислав 175 21
Скиба Владимир 42 21
Куртяник Надежда 441 21
Дюбанов Анатолий 95 21
Авербах Владимир 127 21
Матвеева Татьяна 110 20
Козырев Алексей 328 20
Малков Павел 51 19
Ермолаев Артем 379 19
Кесельбренер Леонид 52 18
Труненков Сергей 35 18
Драгунов Алексей 25 17
Евраев Михаил 266 17
Раскина Ирина 24 16
Федулов Владислав 86 16
Шевченко Владимир 153 16
Баканов Дмитрий 35 15
Чирков Сергей 16 15
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 123
Россия - РФ - Российская федерация 166168 119
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 71
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 60
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 55
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 41
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 37
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 36
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 31
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Россия - УФО - Тюменская область 1365 24
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 21
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 19
Россия - УФО - Челябинская область 1512 17
Россия - СЗФО - Псковская область 697 17
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 17
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 16
Россия - ЦФО - Орловская область 369 15
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 14
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 14
Россия - ПФО - Пензенская область 637 10
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 9
Россия - ПФО - Самарская область 1577 9
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 9
Европа Восточная 3138 8
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 7
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 7
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 5
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Россия - СЗФО - Архангельская область 815 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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