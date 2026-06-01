Индексная книга (каталог) CNews*
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Разумовский Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 125, упоминаний - 127
Разумовский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысенко Эдуард 317 84
|Шадаев Максут 1210 66
|Ципорин Павел 103 59
|Петрушин Андрей 110 59
|Хайруллин Айрат 108 55
|Мартынова Елена 90 53
|Херсонцев Алексей 93 49
|Терещенко Денис 95 48
|Албычев Александр 168 47
|Шпак Василий 279 46
|Власов Сергей 101 41
|Слышкин Василий 129 37
|Меджитов Тимур 85 32
|Чернышенко Дмитрий 581 31
|Сорокин Даниил 33 30
|Паршин Максим 323 26
|Гуральников Сергей 164 25
|Пугачев Павел 63 25
|Петров Михаил 139 24
|Кирюшин Сергей 91 23
|Черников Алексей 53 22
|Кудрин Алексей 125 22
|Казарин Станислав 175 21
|Скиба Владимир 42 21
|Куртяник Надежда 441 21
|Дюбанов Анатолий 95 21
|Авербах Владимир 127 21
|Матвеева Татьяна 110 20
|Козырев Алексей 328 20
|Малков Павел 51 19
|Ермолаев Артем 379 19
|Кесельбренер Леонид 52 18
|Труненков Сергей 35 18
|Драгунов Алексей 25 17
|Евраев Михаил 266 17
|Раскина Ирина 24 16
|Федулов Владислав 86 16
|Шевченко Владимир 153 16
|Баканов Дмитрий 35 15
|Чирков Сергей 16 15
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 26
|Госрасходы - портал 70 6
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.