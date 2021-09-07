Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Разумовский Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 77
Разумовский Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 25
|Лысенко Эдуард 209 11
|Казарин Станислав 100 10
|Хайруллин Айрат 39 9
|Рымар Максим 36 9
|Ципорин Павел 51 9
|Козырев Алексей 270 9
|Рудзевич Мария 34 9
|Христенко Павел 11 8
|Власов Сергей 76 8
|Меджитов Тимур 56 8
|Швиндт Антоний 13 8
|Егоров Максим 23 8
|Кулешов Василий 11 8
|Симаков Олег 106 8
|Геллер Анатолий 12 8
|Кудрин Алексей 63 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Семенов Алексей 67 8
|Албычев Александр 74 8
|Песчанских Георгий 37 8
|Катамадзе Анна 72 8
|Копырин Федор 11 8
|Панов Евгений 16 8
|Малахов Александр 16 8
|Петрушин Андрей 64 8
|Наволоцкий Евгений 11 8
|Осипов Владимир 17 8
|Кирюшин Сергей 52 8
|Соломин Никита 8 8
|Бочков Евгений 8 8
|Малков Павел 38 8
|Терещенко Денис 38 8
|Злобин Виталий 12 8
|Паршин Максим 142 8
|Карапузов Алексей 12 7
|Елистратов Николай 90 7
|Козлов Александр 54 7
|Скрыпник Назарий 12 7
|Мартынова Елена 24 7
|CNews Analytics 1991 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766204, в очереди разбора - 669890.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766204, в очереди разбора - 669890.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru