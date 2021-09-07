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Разумовский Дмитрий


07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
13.08.2021 Минцифры Калужской области и «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 4
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 2
17.09.2020 Cisco представила итоги сетевой академии 2019/2020 учебного года 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 2
03.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
28.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 2
21.11.2019 «Яндекс.такси» договорилось с регионами о тестировании электронного путевого листа 1
04.09.2018 Новый учебный год в Сетевой академии Cisco посвящен кибербезопасности 1
27.08.2018 В Калуге прошел форум «Цифровая эволюция» 1
28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
17.04.2017 Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
14.02.2017 Минэк отрейтинговал госуслуги «по сомнительной методике» 1
17.01.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.12.2016 ИКТ-кластер Калужской области: что сделано за 3 года 1
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
01.02.2016 Конференция CNews: Как ИТ-подразделению выжить в эпоху кризиса 1
20.01.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1

Публикаций - 70, упоминаний - 77

Разумовский Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 752 15
Microsoft Corporation 11127 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 12
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 7
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
Ланит ГК 1159 5
IBM 3551 5
VK - Mail.ru Group 2485 5
Instabank - Инстабанк 12 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 5
Directum - Директум 646 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
Yandex - Яндекс 4101 4
ОТР 135 4
SAP CIS - САП СНГ 755 3
Brocade Communications Systems 142 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 2
Accenture - Аксенчер 532 2
ЦАС - Центр аналитических систем 4 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Samsung Electronics 5702 2
Программный продукт ГК 92 2
Cisco Systems 2049 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Veneta System - Венета Систем - Clever bros Клевер Бразерс 10 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Matller - Матллер 6 1
Ситилабс 25 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
ВТБ Банк Москвы 372 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Газпромбанк - ГПБ 693 6
МДМ Банк 150 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 5
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 5
Пробизнесбанк АКБ 109 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
Открытие ФК 538 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
АльфаСтрахование СГ 208 4
Башнефть ПАО АНК 90 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
Уралсиб Банк 390 1
Росгосстрах 182 1
Аэрофлот 493 1
ЕС-лизинг 13 1
Траектория будущего (АТБ) 5 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Альфа-Банк 1127 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Победа - Кондитерская фабрика 16 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Ингосстрах СПАО 210 1
OKS Group 31 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
МТС банк 254 1
X5 Group 599 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 18
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 14
Счётная палата РФ 460 11
Федеральное казначейство России 766 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 9
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 8
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 8
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 8
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 8
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 8
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 8
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 8
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 6
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 10
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 8
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Call back - Обратный звонок 15 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 5
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 5
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 5
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
VK - Mail.ru Teambox 19 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Ред ОС 239 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
Cisco Webex 107 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Четвернин Алексей 651 25
Лысенко Эдуард 209 11
Казарин Станислав 100 10
Хайруллин Айрат 39 9
Рымар Максим 36 9
Ципорин Павел 51 9
Козырев Алексей 270 9
Рудзевич Мария 34 9
Христенко Павел 11 8
Власов Сергей 76 8
Меджитов Тимур 56 8
Швиндт Антоний 13 8
Егоров Максим 23 8
Кулешов Василий 11 8
Симаков Олег 106 8
Геллер Анатолий 12 8
Кудрин Алексей 63 8
Якубовский Михаил 8 8
Семенов Алексей 67 8
Албычев Александр 74 8
Песчанских Георгий 37 8
Катамадзе Анна 72 8
Копырин Федор 11 8
Панов Евгений 16 8
Малахов Александр 16 8
Петрушин Андрей 64 8
Наволоцкий Евгений 11 8
Осипов Владимир 17 8
Кирюшин Сергей 52 8
Соломин Никита 8 8
Бочков Евгений 8 8
Малков Павел 38 8
Терещенко Денис 38 8
Злобин Виталий 12 8
Паршин Максим 142 8
Карапузов Алексей 12 7
Елистратов Николай 90 7
Козлов Александр 54 7
Скрыпник Назарий 12 7
Мартынова Елена 24 7
Россия - Российская федерация - РФ 57544 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 18
Россия - Калужская область 574 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 15
Россия - Ростовская область 864 10
Россия - Республика Мордовия 388 10
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 7
Россия - Новосибирская область 817 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Казахстан - Республика 2641 6
Восточная Европа 1682 6
Европа Западная 616 4
Россия - Калуга 297 3
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - Севастополь 420 2
Украина 3378 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - Тульская область 753 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Владикавказ 133 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 42 1
Россия - Оренбургская область 293 1
Россия - Калининград 674 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Тюменская область 584 1
Грузия 692 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Ульяновская область 352 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 1
Россия - Калининградская область 539 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 21
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Цифровой регион - Федеральный проект 35 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 3 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 164 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 8
CNews AWARDS 291 8
CNews APPWards 36 5
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
CNews Баттл 34 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Cisco NetRiders - турнир по сетевым технологиям 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766204, в очереди разбора - 669890.
Создано именных указателей - 46354.
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