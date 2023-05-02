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ЭОС АИС МФЦ Дело

СОБЫТИЯ

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02.05.2023 В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы

– один из регионов, где в сети МФЦ с 2017 г. используется созданная ЭОС специализированная система АИС «МФЦ дело». В ходе проекта, завершившегося в декабре 2022 г. ЭОС и ОКАС осуществили интег
13.04.2023 Проведена модернизация АИС МФЦ Владимирской области. Реализована интеграция с ЦИК и порталом Госуслуг, теперь жителям региона доступно больше возможностей для дистанционного голосования

«БФТ-холдинг» завершил проект по модернизации автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (АИС МФЦ) Владимирской области. Жители региона получат расширенные возможности для дистанционного голосования, а также смогут получать результаты заявлений, оформленных на портале «Госуслуг», в

11.04.2023 В ХМАО-Югре стартовал пилотный проект предоставления госуслуг в отделениях Сбербанка через АИС «МФЦ ДЕЛО»

АО-Югры благодаря пилотному проекту правительства региона в сотрудничестве со «Сбером». С системой АИС «МФЦ ДЕЛО» (это программный продукт ЭОС специально для МФЦ) теперь работают не только сот
16.03.2023 «БФТ-холдинг» реализовал СМС-оповещение пользователей и автоматизировал процесс возврата невостребованных результатов услуг в МФЦ Амурской области

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, автоматизировал в АИС МФЦ Амурской области функциональность возврата невостребованных результатов госуслуг. Благодаря новой возможности сотрудникам МФЦ не придется вручную контролировать процесс хранения и перед
16.01.2023 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Амурской области

«БФТ-холдинг» расширил функциональность АИС МФЦ Амурской области. В систему добавлены новые возможности автозаполнения документов для получения нескольких видов услуг, а также возможность постановки на учет в налоговом органе и выдач
29.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Воронежской области

редной этап проекта по доработке автоматизированной информационной системы поддержки деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Воронежской области (АИС МФЦ Воронежской области). Его реализация проводилась сотрудниками «БФТ-холдинга» совместно с коллегами из АУ «МФЦ». Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга». Модернизация АИС

22.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора России, модернизировал автоматизированную информационную систему МФЦ Липецкой области (АИС МФЦ). Добавлены 5 новых услуг для заявителей, обновлена функциональность идентификации и аутентификации пользователей, а также перенастроены процессы оказания трёх услуг Управления имуществ
24.06.2021 Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг

Ульяновская область успешно перешла на взаимодействие с помощью технологии СМЭВ 3 между АИС «МФЦ ДЕЛО» и СЭД «ДЕЛО» в части приема заявлений из АИС в СЭД. Ранее взаимодействие осуществлялось через сервис СМЭВ 2. Переход к технологии СМЭВ 3 вместо прежнего СМЭВ 2 в рамках оказания госуд
04.04.2019 Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения

CNews: Каковы были предпосылки для запуска проекта по внедрению АИС МФЦ Дело? Виолетта Лёвина: Начиная примерно с 2010 г., по всей стране стали активно созда
11.03.2019 МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами

CNews: Каковы были предпосылки для запуска проекта по внедрению АИС МФЦ ДЕЛО? Сергей Макаров: Наше предыдущая система работала с 2015 года и по многим фактор
04.04.2018 ЭОС внедрила АИС МФЦ «Дело» в сети МФЦ госуслуг Рязанской области

«Электронные Офисные Системы» (ЭОС) реализовала проект по внедрению АИС МФЦ «Дело» в сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль
25.02.2016 В 2015 г. число созданных заявок в АИС МФЦ Калужской области увеличилось в десятки раз

заявитель может получить всю информацию об оказании услуг, а офис МФЦ был оборудован электронной очередью и системой предварительной записи на прием в центр оказания госуслуг. На данный момент через АИС МФЦ ежедневно создается порядка 1800 заявок на оказание услуг и получение консультаций. В течение 2015 г. через АИС МФЦ было подано более 203 тыс. заявок, из них более 80 тыс. в элек
16.12.2015 «Ланит» модернизировал ИТ-инфраструктуру МФЦ Тюменской области

рила функционал созданной на базе типового решения Минэкономразвития России автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (АИС МФЦ) Тюменской области. Статистика посещаемости многофункциональных центров Тюменской области растет на протяжении последних трех лет. В этом году в МФЦ уже поступило свыше 400 тыс. обращен
13.10.2015 В Удмуртской Республике проведено масштабное обновление Регионального портала госуслуг и АИС МФЦ

томатизированной информационной системы Многофункциональных центров. Еще в декабре 2013 г. на базе Directum была разработана автоматизированная информационная система для Многофункциональных центров (АИС МФЦ) Удмуртской Республики, а в январе 2014 – введен в эксплуатацию Региональный портал для подачи заявок на получение государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Для популяризации обраще
18.02.2015 В Ивановской области завершается промышленное тестирование АИС МФЦ

На базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ивановской области завершается промышленное тестирование автоматизированной информационной системы МФЦ (АИС МФЦ). Как рассказал исполняющий обязанности директора учреждения Андрей Зелов, на сегодняшний день программное обеспечение эксплуатируется в "боевом" режиме на одном из рабочих мест универс

Публикаций - 78, упоминаний - 101

ЭОС АИС МФЦ Дело и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 21
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 13
Ростелеком 10948 11
Microsoft Corporation 25775 6
Directum - Директум 1268 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
АйТи 1519 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Oracle Corporation 7074 4
Telegram Group 2940 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 2
Парус Корпорация 206 2
Promobot - Промобот 168 2
Технологии Будущего 169 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Optima Software 19 2
Prof IT - Проф ИТ 19 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
9594 2
Норси-Транс - НТ 146 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Dropbox 527 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 4
Парус – Национальные Реформы 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
Социальные гарантии 41 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Беларусбанк АСБ 19 1
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 1
ПолиТэр ПТК 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 70
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
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Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 43
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 32
Ростелеком - БФТ-Холдинг - МФЦ-Капелла 18 8
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 8
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 6
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 4
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 23 4
Optima Workflow - Optima Document Management 57 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Linux OS 11533 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 3
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 39 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Яхонт 17 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Promobot Scanner 7 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 2
Prof IT - Проф ИТ - Vocamate AI - Vocamate Interactive - Виртуальный автоматический колл-центр 17 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 2
Меджитов Тимур 85 3
Рудычева Наталья 95 3
Король Андрей 6 3
Паршина Татьяна 7 3
Комиссаров Дмитрий 248 2
Панченко Иван 197 2
Кухлев Владимир 2 2
Скляр Алексей 54 2
Евраев Михаил 266 2
Скородумов Иван 4 2
Калина Роман 62 2
Козырев Алексей 328 2
Авербах Владимир 127 2
Елистратов Николай 90 2
Разумовский Дмитрий 125 2
Зейтениди Наталья 39 2
Мальков Алексей 9 2
Кивокурцев Олег 100 2
Чучелов Андрей 44 2
Гуральников Сергей 164 2
Гаттаров Руслан 144 2
Херсонцев Алексей 93 2
Соколовский Василий 3 2
Орловский Виктор 408 2
Кравченко Георгий 14 2
Никифоров Николай 1138 2
Филатов Андрей 117 1
Бойко Елена 152 1
Евдокимов Андрей 95 1
Рубанов Владимир 76 1
Халин Дмитрий 56 1
Смирнов Алексей 269 1
Солодовников Денис 108 1
Аитов Тимур 197 1
Богачев Игорь 183 1
Новиков Алексей 66 1
Макаров Сергей 13 1
Чукарин Алексей 59 1
Новодворский Алексей 114 1
Албычев Александр 168 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 52
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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