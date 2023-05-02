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ЭОС АИС МФЦ Дело
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.05.2023
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В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы
– один из регионов, где в сети МФЦ с 2017 г. используется созданная ЭОС специализированная система АИС «МФЦ дело». В ходе проекта, завершившегося в декабре 2022 г. ЭОС и ОКАС осуществили интег
|13.04.2023
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Проведена модернизация АИС МФЦ Владимирской области. Реализована интеграция с ЦИК и порталом Госуслуг, теперь жителям региона доступно больше возможностей для дистанционного голосования
«БФТ-холдинг» завершил проект по модернизации автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (АИС МФЦ) Владимирской области. Жители региона получат расширенные возможности для дистанционного голосования, а также смогут получать результаты заявлений, оформленных на портале «Госуслуг», в
|11.04.2023
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В ХМАО-Югре стартовал пилотный проект предоставления госуслуг в отделениях Сбербанка через АИС «МФЦ ДЕЛО»
АО-Югры благодаря пилотному проекту правительства региона в сотрудничестве со «Сбером». С системой АИС «МФЦ ДЕЛО» (это программный продукт ЭОС специально для МФЦ) теперь работают не только сот
|16.03.2023
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«БФТ-холдинг» реализовал СМС-оповещение пользователей и автоматизировал процесс возврата невостребованных результатов услуг в МФЦ Амурской области
«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, автоматизировал в АИС МФЦ Амурской области функциональность возврата невостребованных результатов госуслуг. Благодаря новой возможности сотрудникам МФЦ не придется вручную контролировать процесс хранения и перед
|16.01.2023
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«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Амурской области
«БФТ-холдинг» расширил функциональность АИС МФЦ Амурской области. В систему добавлены новые возможности автозаполнения документов для получения нескольких видов услуг, а также возможность постановки на учет в налоговом органе и выдач
|29.08.2022
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«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Воронежской области
редной этап проекта по доработке автоматизированной информационной системы поддержки деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Воронежской области (АИС МФЦ Воронежской области). Его реализация проводилась сотрудниками «БФТ-холдинга» совместно с коллегами из АУ «МФЦ». Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга». Модернизация АИС
|22.08.2022
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«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области
«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора России, модернизировал автоматизированную информационную систему МФЦ Липецкой области (АИС МФЦ). Добавлены 5 новых услуг для заявителей, обновлена функциональность идентификации и аутентификации пользователей, а также перенастроены процессы оказания трёх услуг Управления имуществ
|24.06.2021
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Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг
Ульяновская область успешно перешла на взаимодействие с помощью технологии СМЭВ 3 между АИС «МФЦ ДЕЛО» и СЭД «ДЕЛО» в части приема заявлений из АИС в СЭД. Ранее взаимодействие осуществлялось через сервис СМЭВ 2. Переход к технологии СМЭВ 3 вместо прежнего СМЭВ 2 в рамках оказания госуд
|04.04.2019
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Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения
CNews: Каковы были предпосылки для запуска проекта по внедрению АИС МФЦ Дело? Виолетта Лёвина: Начиная примерно с 2010 г., по всей стране стали активно созда
|11.03.2019
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МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами
CNews: Каковы были предпосылки для запуска проекта по внедрению АИС МФЦ ДЕЛО? Сергей Макаров: Наше предыдущая система работала с 2015 года и по многим фактор
|04.04.2018
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ЭОС внедрила АИС МФЦ «Дело» в сети МФЦ госуслуг Рязанской области
«Электронные Офисные Системы» (ЭОС) реализовала проект по внедрению АИС МФЦ «Дело» в сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль
|25.02.2016
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В 2015 г. число созданных заявок в АИС МФЦ Калужской области увеличилось в десятки раз
заявитель может получить всю информацию об оказании услуг, а офис МФЦ был оборудован электронной очередью и системой предварительной записи на прием в центр оказания госуслуг. На данный момент через АИС МФЦ ежедневно создается порядка 1800 заявок на оказание услуг и получение консультаций. В течение 2015 г. через АИС МФЦ было подано более 203 тыс. заявок, из них более 80 тыс. в элек
|16.12.2015
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«Ланит» модернизировал ИТ-инфраструктуру МФЦ Тюменской области
рила функционал созданной на базе типового решения Минэкономразвития России автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (АИС МФЦ) Тюменской области. Статистика посещаемости многофункциональных центров Тюменской области растет на протяжении последних трех лет. В этом году в МФЦ уже поступило свыше 400 тыс. обращен
|13.10.2015
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В Удмуртской Республике проведено масштабное обновление Регионального портала госуслуг и АИС МФЦ
томатизированной информационной системы Многофункциональных центров. Еще в декабре 2013 г. на базе Directum была разработана автоматизированная информационная система для Многофункциональных центров (АИС МФЦ) Удмуртской Республики, а в январе 2014 – введен в эксплуатацию Региональный портал для подачи заявок на получение государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Для популяризации обраще
|18.02.2015
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В Ивановской области завершается промышленное тестирование АИС МФЦ
На базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ивановской области завершается промышленное тестирование автоматизированной информационной системы МФЦ (АИС МФЦ). Как рассказал исполняющий обязанности директора учреждения Андрей Зелов, на сегодняшний день программное обеспечение эксплуатируется в "боевом" режиме на одном из рабочих мест универс
ЭОС АИС МФЦ Дело и организации, системы, технологии, персоны:
|Меджитов Тимур 85 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Король Андрей 6 3
|Паршина Татьяна 7 3
|Комиссаров Дмитрий 248 2
|Панченко Иван 197 2
|Кухлев Владимир 2 2
|Скляр Алексей 54 2
|Евраев Михаил 266 2
|Скородумов Иван 4 2
|Калина Роман 62 2
|Козырев Алексей 328 2
|Авербах Владимир 127 2
|Елистратов Николай 90 2
|Разумовский Дмитрий 125 2
|Зейтениди Наталья 39 2
|Мальков Алексей 9 2
|Кивокурцев Олег 100 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Херсонцев Алексей 93 2
|Соколовский Василий 3 2
|Орловский Виктор 408 2
|Кравченко Георгий 14 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Филатов Андрей 117 1
|Бойко Елена 152 1
|Евдокимов Андрей 95 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Солодовников Денис 108 1
|Аитов Тимур 197 1
|Богачев Игорь 183 1
|Новиков Алексей 66 1
|Макаров Сергей 13 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Новодворский Алексей 114 1
|Албычев Александр 168 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|Ставропольская правда 4 1
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