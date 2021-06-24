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ЭОС АИС МФЦ Дело


24.06.2021 Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг 2
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 2
07.06.2021 В МФЦ Санкт-Петербурга заработал голосовой помощник и чат-бот BSS 1
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 10
09.03.2021 Андрей Полянский, «ЭОС Платформа»: На ИТ-рынках регионов сложилась непростая ситуация — за кадры приходится бороться 2
25.02.2021 Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 2
07.09.2020 «РТ лабс» запустила голосового помощника и чат-бота в МФЦ Кемеровской области 1
26.08.2020 «Промобот» представила ПАК для автоматического распознавания и сканирования документов 1
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
12.02.2020 Государству и бизнесу нужно расширение функциональности СЭД 1
23.07.2019 ИТ в МФЦ: какие новые сервисы принесет в госуслуги автоматизация 3
15.05.2019 Государство как сервис: в регионах цифровизируют госуслуги 6
04.04.2019 Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения 7
11.03.2019 МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами 14
05.12.2018 Softline роботизировал колл-центр МФЦ в Калининграде 2
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 3
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 1
04.04.2018 ЭОС внедрила АИС МФЦ «Дело» в сети МФЦ госуслуг Рязанской области 5
21.03.2017 Список Единого реестра российского ПО пополнила ЕСМ-система EOS for SharePoint 1
14.12.2016 БФТ представила новые решения для МФЦ государственных и муниципальных услуг 2
06.12.2016 «МФЦ-Капелла» соответствует новой версии рекомендаций Минэкономразвития России к функционированию ИС МФЦ 1
29.11.2016 СЭД «Дело» будет работать под управлением отечественной СУБД Postgres Pro 1
18.11.2016 Сложности интеграции: какое будущее ждет МФЦ? 2
10.06.2016 ИТ-директор Ульяновской области: Встречают по погонам, провожают по компетенциям 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 4
25.02.2016 В 2015 г. число созданных заявок в АИС МФЦ Калужской области увеличилось в десятки раз 2
11.02.2016 Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг в России составляет 1 млн человек 1
16.12.2015 «Ланит» модернизировал ИТ-инфраструктуру МФЦ Тюменской области 4
23.11.2015 На 70 российских оборонных предприятиях будет внедрена отечественная ERP-система 1
13.10.2015 В Удмуртской Республике проведено масштабное обновление Регионального портала госуслуг и АИС МФЦ 1
05.10.2015 Бизнес готов инвестировать в государственные ИТ 1
01.10.2015 МФЦ в Плесецке Архангельской области оборудован электронной очередью 2
08.07.2015 СЭД «ДЕЛО» Республики Мордовия охватит 3 тыс. организаций в 2015 г.

 2
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 2
18.02.2015 В Ивановской области завершается промышленное тестирование АИС МФЦ 3
05.11.2014 «АйТи. Ведомственные системы» автоматизировала работу и запустила портал госуслуг в МФЦ «Мои документы» в Калуге 1
14.10.2014 Росреестр оптимизирует взаимодействие с МФЦ 3
25.08.2014 МФЦ Иркутской области с помощью платформы Naumen принимает звонки по 200 видам госуслуг 1
23.07.2014 В Ивановской области разрабатывается АИС «МФЦ» 1

Публикаций - 49, упоминаний - 116

ЭОС АИС МФЦ Дело упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 990 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
Microsoft Corporation 11168 4
АйТи 753 3
Softline - Софтлайн 1475 2
Telegram Group 702 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 2
Docsvision - ДоксВижн 780 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Facebook 3768 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
Ланит ГК 1160 2
iDecide - АйДесайд 25 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Teradata 166 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Ланит Урал 18 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Promobot - Промобот 49 1
CompanyMedia 111 1
Brocade Communications Systems 143 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Google LLC 7177 1
Дамаск 28 1
Технологии Будущего 29 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
IBM 3557 1
Lenovo Group 1641 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Samsung Electronics 5730 1
3779 1
РТЛабс 145 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Базальт СПО 206 1
Крок 1221 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ЕС-лизинг 13 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Правительство РФ 2208 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 2
Законодательное собрание Ульяновской области 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
Правительство Саратовской области 17 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Рязанской области 10 1
МФЦ Мои документы Калининграда 1 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство Калужской области - Комитет ветеринарии 1 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Федеральное казначейство России 766 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Администрация Президента РФ 269 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Безопасный город 347 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
ЭОС Дело СЭД 625 10
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Rakuten Viber 429 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 2
Microsoft Office 365 769 2
Prof-IT Group Personal IT Vocamate Interactive - Виртуальный автоматический колл-центр 3 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 2
ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы 3 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Microsoft Lync 272 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
ГСНТИ - Государственная система научно-технической информации 1 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Promobot Scanner 3 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
Обращения граждан 37 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Microsoft Office Online 25 1
Brocade ADX 1 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
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Microsoft Office 1950 1
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