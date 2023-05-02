ЭОС АИС МФЦ Дело

В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы – один из регионов, где в сети МФЦ с 2017 г. используется созданная ЭОС специализированная система АИС «МФЦ дело». В ходе проекта, завершившегося в декабре 2022 г. ЭОС и ОКАС осуществили интег

Проведена модернизация АИС МФЦ Владимирской области. Реализована интеграция с ЦИК и порталом Госуслуг, теперь жителям региона доступно больше возможностей для дистанционного голосования «БФТ-холдинг» завершил проект по модернизации автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (АИС МФЦ) Владимирской области. Жители региона получат расширенные возможности для дистанционного голосования, а также смогут получать результаты заявлений, оформленных на портале «Госуслуг», в

В ХМАО-Югре стартовал пилотный проект предоставления госуслуг в отделениях Сбербанка через АИС «МФЦ ДЕЛО» АО-Югры благодаря пилотному проекту правительства региона в сотрудничестве со «Сбером». С системой АИС «МФЦ ДЕЛО» (это программный продукт ЭОС специально для МФЦ) теперь работают не только сот

«БФТ-холдинг» реализовал СМС-оповещение пользователей и автоматизировал процесс возврата невостребованных результатов услуг в МФЦ Амурской области «БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, автоматизировал в АИС МФЦ Амурской области функциональность возврата невостребованных результатов госуслуг. Благодаря новой возможности сотрудникам МФЦ не придется вручную контролировать процесс хранения и перед

«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Амурской области «БФТ-холдинг» расширил функциональность АИС МФЦ Амурской области. В систему добавлены новые возможности автозаполнения документов для получения нескольких видов услуг, а также возможность постановки на учет в налоговом органе и выдач

«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Воронежской области редной этап проекта по доработке автоматизированной информационной системы поддержки деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Воронежской области (АИС МФЦ Воронежской области). Его реализация проводилась сотрудниками «БФТ-холдинга» совместно с коллегами из АУ «МФЦ». Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга». Модернизация АИС

«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области «БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора России, модернизировал автоматизированную информационную систему МФЦ Липецкой области (АИС МФЦ). Добавлены 5 новых услуг для заявителей, обновлена функциональность идентификации и аутентификации пользователей, а также перенастроены процессы оказания трёх услуг Управления имуществ

Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг Ульяновская область успешно перешла на взаимодействие с помощью технологии СМЭВ 3 между АИС «МФЦ ДЕЛО» и СЭД «ДЕЛО» в части приема заявлений из АИС в СЭД. Ранее взаимодействие осуществлялось через сервис СМЭВ 2. Переход к технологии СМЭВ 3 вместо прежнего СМЭВ 2 в рамках оказания госуд

Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения CNews: Каковы были предпосылки для запуска проекта по внедрению АИС МФЦ Дело? Виолетта Лёвина: Начиная примерно с 2010 г., по всей стране стали активно созда

МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами CNews: Каковы были предпосылки для запуска проекта по внедрению АИС МФЦ ДЕЛО? Сергей Макаров: Наше предыдущая система работала с 2015 года и по многим фактор

ЭОС внедрила АИС МФЦ «Дело» в сети МФЦ госуслуг Рязанской области «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) реализовала проект по внедрению АИС МФЦ «Дело» в сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль

В 2015 г. число созданных заявок в АИС МФЦ Калужской области увеличилось в десятки раз заявитель может получить всю информацию об оказании услуг, а офис МФЦ был оборудован электронной очередью и системой предварительной записи на прием в центр оказания госуслуг. На данный момент через АИС МФЦ ежедневно создается порядка 1800 заявок на оказание услуг и получение консультаций. В течение 2015 г. через АИС МФЦ было подано более 203 тыс. заявок, из них более 80 тыс. в элек

«Ланит» модернизировал ИТ-инфраструктуру МФЦ Тюменской области рила функционал созданной на базе типового решения Минэкономразвития России автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (АИС МФЦ) Тюменской области. Статистика посещаемости многофункциональных центров Тюменской области растет на протяжении последних трех лет. В этом году в МФЦ уже поступило свыше 400 тыс. обращен

В Удмуртской Республике проведено масштабное обновление Регионального портала госуслуг и АИС МФЦ томатизированной информационной системы Многофункциональных центров. Еще в декабре 2013 г. на базе Directum была разработана автоматизированная информационная система для Многофункциональных центров (АИС МФЦ) Удмуртской Республики, а в январе 2014 – введен в эксплуатацию Региональный портал для подачи заявок на получение государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Для популяризации обраще