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ЭОС АИС МФЦ Дело
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Публикаций - 49, упоминаний - 116
ЭОС АИС МФЦ Дело упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
|ЕС-лизинг 13 1
|Технопарк-Мордовия 11 1
|Рудычева Наталья 81 3
|Скородумов Иван 2 2
|Херсонцев Алексей 48 2
|Елистратов Николай 90 2
|Скляр Алексей 49 2
|Чучелов Андрей 44 1
|Сиваков Руслан 4 1
|Леви Гавриил 17 1
|Алешин Александр 4 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Дьяков Петр 9 1
|Соболева Наталья 5 1
|Кивокурцев Олег 16 1
|Сигаев Федор 9 1
|Лёвина Виолетта 1 1
|Мальков Алексей 7 1
|Толмачев Андрей 4 1
|Черепов Илья 2 1
|Курьянов Сергей 147 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Шмид Александр 18 1
|Румянцева Ольга 45 1
|Рыбчинский Михаил 14 1
|Король Андрей 3 1
|Полянский Андрей 1 1
|Белимов Александр 14 1
|Горбачев Александр 18 1
|Данилин Александр 12 1
|Калугин Павел 2 1
|Токарева Мария 1 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Чулапов Александр 1 1
|Лебедев Антон 28 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Хабаров Владимир 1 1
|Кабак Андрей 1 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1828 1
|Смирнов Алексей 142 1
|CNews Analytics 1991 3
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768263, в очереди разбора - 671947.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768263, в очереди разбора - 671947.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru