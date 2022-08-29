«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Воронежской области

Завершен очередной этап проекта по доработке автоматизированной информационной системы поддержки деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Воронежской области (АИС МФЦ Воронежской области). Его реализация проводилась сотрудниками «БФТ-холдинга» совместно с коллегами из АУ «МФЦ». Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Модернизация АИС МФЦ Воронежской области была направлена на развитие функциональности системы и повышение эффективности работы специалистов МФЦ, что в первую очередь должно позитивно отразиться на качестве обслуживания заявителей.

В результате реализации нового этапа проекта настроена, в том числе, интеграция системы с постаматами «Сбера». Данное решение позволит заявителям без предварительной записи в удобное для них время получить результаты оказания услуг через ячейки автоматизированных терминалов, установленных в отделениях МФЦ.

Также внедрен ряд новых программных и аналитических возможностей для сотрудников МФЦ. Дополнительные функции по взаимодействию с системой получили специалисты по приему документов, сотрудники бэк-офиса и администраторы электронной очереди.

АИС МФЦ уже несколько лет взаимодействует с региональной системой гарантированного информационного обмена (СГИО) в собственном формате концентратора СГИО. Важнейшей особенностью проекта стал перевод взаимодействия АИС МФЦ со СГИО в формат шины данных СМЭВ 3 (Системы межведомственного электронного взаимодействия).

«В МФЦ процессы оказания госуслуг по принципу одного окна автоматизированы на базе информационной системы “МФЦ-Капелла”. С момента внедрения мы постоянно модернизируем и развиваем это решение, добавляя в АИС МФЦ Воронежской области новые полезные функции. Последние нововведения расширят возможности АИС МФЦ по взаимодействию с информационными системами органов власти, позволят МФЦ получать от заявителей обратную связь о качестве оказанных услуг, а также автоматизируют ряд операций по работе с обращениями заявителей и управлению потоками документов. Особенно можно отметить взаимодействие с постаматами “Сбера”. Заявителю для получения результата больше не придется ждать, когда его примет оператор МФЦ: сотрудник заранее загрузит результат услуги в ячейку, а гражданин получит его в удобное время без очереди. Это сокращает время ожидания в МФЦ и разгружает операторов, которые в результате смогут быстрее принимать заявителей, пришедших в МФЦ чтобы подать документы», — сказала директор АУ «МФЦ» Майя Богдалова.

Модернизация системы осуществлялась в рамках Федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика России».

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Сегодня с помощью АИС МФЦ Воронежской области обеспечивается прием заявителей в 34 муниципальных образованиях региона. Информационная система внедрена и используется во всех 40 филиалах АУ «МФЦ», в которых в общей сложности открыто 828 окон обслуживания (в том числе 585 – в филиалах и 243 – в территориально обособленных структурных подразделениях).

За семь месяцев 2022 года количество проведенных через систему консультаций составило 1,2 млн шт., дел — 670 единиц.

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Сегодня за спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие более чем в 10 ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, ряд проектов по модернизации портала «Работа в России» и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.