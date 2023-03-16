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МФЦ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ Мои документы региональные и городские

МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские


16.03.2023 «БФТ-холдинг» реализовал СМС-оповещение пользователей и автоматизировал процесс возврата невостребованных результатов услуг в МФЦ Амурской области
27.02.2023 Оформить Карту болельщика можно в МФЦ ещё 5 регионов
25.01.2023 В цифровых МФЦ получено более 1 млн онлайн-услуг
24.01.2023 В Московской области электронные услуги стали доступнее для жителей
16.01.2023 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Амурской области
29.12.2022 В МФЦ Московской области начал консультировать виртуальный ассистент от BSS
19.12.2022 В Подмосковье запущен голосовой помощник МФЦ
14.12.2022 В МФЦ Подмосковья отменили бумажный документооборот с ФНС
07.12.2022 Паспорт больше не нужен. Российские МФЦ повсеместно перейдут на биометрию
18.11.2022 «Сберлогистика» установила первый постамат в МФЦ Мурманска
08.11.2022 Белгородский МФЦ переходит на ОС Astra Linux
29.09.2022 Цифровой помощник «Сберкорус» помог МФЦ Воронежской области сократить время ожидания в очереди
14.09.2022 Еще в 14 регионах можно воспользоваться сервисом Карты болельщика в МФЦ
31.08.2022 Минцифры: число регионов с сервисом Карты болельщика в МФЦ выросло до 34
29.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Воронежской области
24.08.2022 Постаматами «Сберлогистики» оборудовали МФЦ Воронежа
22.08.2022 Минцифры: еще 10 регионов запустили в МФЦ сервис по Карте болельщика
22.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области
15.08.2022 Минцифры: МФЦ 50 регионов готовятся к запуску сервиса по Карте болельщика
13.07.2022 Инфраструктура Курского МФЦ под защитой российского MaxPatrol SIEM
29.06.2022 Росреестр переходит на электронный вид взаимодействия с МФЦ
31.05.2022 «Сберкорус» внедрил цифрового помощника для сотрудников МФЦ в пяти регионах. Очереди уменьшились на 18%-38%
25.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по внедрению голосового робота в МФЦ Санкт-Петербурга
19.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области
27.04.2022 «Гэндальф» упростила процесс инвентаризации в МФЦ Ростова-на-Дону
25.04.2022 «БФТ-Холдинг» реализовал проект по внедрению голосового робота в МФЦ Воронежской области
19.04.2022 РУДН создал МФЦ на базе «1С:CRM КОРП»
05.04.2022 МФЦ Подмосковья запускают первую онлайн-услугу
28.02.2022 МФЦ Подмосковья обучили компьютерной грамотности 12 тыс. жителей
17.11.2021 Минцифры создало техническое решение для распечатки QR-кодов в МФЦ
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы»
16.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента»
12.08.2021 Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 криптобиокабин для оформления биометрических загранпаспортов
08.07.2021 InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области
24.06.2021 Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ
07.06.2021 В МФЦ Санкт-Петербурга заработал голосовой помощник и чат-бот BSS
31.05.2021 Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так

Публикаций - 1098, упоминаний - 1431

МФЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10266 169
Promobot - Промобот 111 42
Microsoft Corporation 23727 41
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 273 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1884 31
ЭОС - Электронные офисные системы 1153 28
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 925 28
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 339 25
IBM - International Business Machines Corp 9246 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2867 22
Цифра ГК 2181 21
BSS - Банк Софт Системс - БСС 550 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2872 20
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1164 19
Oracle Corporation 6383 19
7199 19
АйТи 1307 18
Восход ФГБУ НИИ 605 18
Сбер - Цифровая Платформа 1 18
Directum - Директум 950 18
1С-ИжТиСи 6508 17
Ростелеком - РТЛабс 159 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9830 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1547 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6396 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8171 15
Meta Platforms - Facebook 4353 15
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 15
Барс груп 521 14
Yandex - Яндекс 5933 14
Google LLC 11103 12
Intel Corporation 11738 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1372 12
Cisco Systems 4925 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7178 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4301 12
Ростех - Автоматика Концерн 1525 12
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд 112 12
Softline - Софтлайн 2179 11
Huawei 3575 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6076 132
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 92
Почта России ПАО 2037 61
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6298 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2474 18
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6699 12
Ак Барс Банк 252 12
Россети Ленэнерго 2384 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 591 11
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 8
Альфа-Банк 1621 7
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 32 7
101Hotels.com 714 7
РЖД - Российские железные дороги 1665 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2543 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1056 6
НСПК - Национальная система платежных карт 635 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 272 6
ГПБ - Газпромбанк 961 6
Московский Транспорт - Сервисный центр 33 6
ПСБ - Промсвязьбанк 748 5
Visa International 1886 5
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 83 5
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 28 5
Лента - Сеть розничной торговли 1775 5
Почта Банк 376 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 5
Роснефть НК - нефтяная компания 487 5
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 4
Газпром нефть 519 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 4
ИТЭЛМА НПП 21 4
LEGO 227 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 532 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 854 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 308 4
Совкомбанк ПАО 215 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1247 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18423 391
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9519 283
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10596 216
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2465 153
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1073 135
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 125
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2506 123
Президент Российской Федерации 3813 96
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3102 89
Правительство Москвы 2090 75
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 72
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1462 68
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2525 59
Федеральное казначейство России 1600 59
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 52
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3051 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3851 48
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1221 43
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 685 42
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2772 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3028 41
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 34
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 415 34
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 58 34
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 714 33
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2422 31
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1265 31
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 29
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 28
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 33 24
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 974 23
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 315 22
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 112 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 21
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 293 20
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 124 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 566 19
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 215 18
Правительство Тульской области - органы государственной власти 69 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 262 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 3
Единая Россия - Политическая партия 269 3
АФТ - Ассоциация Финтех 64 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 6 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 465 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 219 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 53 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 2
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
Linux Foundation 174 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2606 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 97 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 571 1
Союз пенсионеров России 7 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
OWASP - Open Web Application Security Project 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55099 532
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40609 393
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80420 308
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26695 273
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11206 204
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1541 199
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10456 172
IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией, доступом 9449 168
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13038 141
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3084 134
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10319 129
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6012 119
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1367 118
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 656 114
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26433 112
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11816 109
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17894 109
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8571 105
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13594 103
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18210 96
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17649 95
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9440 94
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22613 93
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11174 86
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 331 82
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9738 79
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8669 78
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22481 78
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7674 66
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25776 64
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4275 61
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2680 60
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13741 59
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3480 56
Оцифровка - Digitization 3950 56
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 525 55
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4091 55
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6326 55
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8238 55
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8545 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4256 590
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 912 170
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 617 70
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 400 69
ЭОС АИС МФЦ Дело 68 57
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 218 45
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 338 39
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2960 35
Google Android 12831 33
Microsoft Windows 2000 12810 32
Linux OS 8501 32
Microsoft Windows 14655 31
Apple iOS 6982 31
Обращения граждан 215 29
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 274 28
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 474 27
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1104 27
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 230 26
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 200 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 44 22
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 28 21
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 21
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 221 21
Apple iPhone 6 6279 20
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 108 19
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6741 18
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 70 18
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 55 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 101 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2537 16
Электронный дневник - Цифровой дневник 133 16
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 802 16
Новые облачные технологии - МойОфис 547 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 845 13
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 13
Ростелеком БФТ - МФЦ-Капелла 13 13
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 12
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Лопаткин Герман 104 15
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Мишустин Михаил 519 13
Казарин Станислав 136 13
Гоков Дмитрий 33 13
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Собянин Сергей 260 13
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Соколов Олег 51 12
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Орловский Виктор 351 11
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Балуев Евгений 31 11
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Фишер Андрей 65 10
Контрабаев Артур 70 10
Сергунина Наталья 316 10
Херсонцев Алексей 69 10
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Россия - РФ - Российская федерация 126092 680
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Россия - ЦФО - Тульская область 1096 61
Россия - ЮФО - Ростовская область 1326 60
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1256 50
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1187 50
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2376 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50598 44
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 996 44
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1421 44
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1459 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13365 40
Россия - ЦФО - Тамбовская область 521 37
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1044 35
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 696 32
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Россия - ЦФО - Ярославская область 775 32
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1131 27
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2075 25
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Российская газета 242 3
РИА Новости 814 3
ComNews - Медиа-бизнес 96 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 2
Фонтанка 27 2
CNews TV 747 2
NBC News 178 1
Silicon 511 1
Variety 23 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CMS Magazine 19 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
News & Observer 1 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 398 1
Forbes - Форбс 655 1
ТАСС Телеком 38 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 65 1
Комсомольская правда ИД 64 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 106 1
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ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 3
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ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
ITResearch 115 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
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IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 7 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 603 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 739 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1314 8
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 21 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 446 5
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 5
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 5
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 171 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 173 4
НЭБ - Национальная электронная библиотека 35 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 3
ПГУ - Пензенский государственный университет 42 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 119 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 184 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 115 2
Ростелеком - Азбука интернета 25 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 250 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 7 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 386 2
СОГУ - Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 6 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 44 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 93 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 73 1
ИИИ - Институт исследований интернета 49 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 36 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 47 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 1
King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 6 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 13 1
Cornell University - Корнеллский университет 163 1
Минздрав РФ - ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера ФГБОУ ВО - Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 3 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 26 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 1
РАН - Российская академия наук 1818 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 11 1
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11827 96
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1818 40
CNews FORUM Информационные технологии завтра 899 36
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 18
CNews AWARDS - награда 430 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1055 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 475 6
Единый день голосования 93 6
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 13 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 232 4
День молодёжи - 27 июня 701 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2124 3
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 2
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 31 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 1
ЭОС Осенний документооборот 22 1
Гайдаровский форум 9 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 15 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Электрические сети - международный форум 95 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 113 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
CNews FORUM Кейсы 130 1
TAdviser SummIT 4 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 28 1
ISOCARP Awards 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 1
Oracle OpenWorld 65 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
Час кода - международное движение 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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