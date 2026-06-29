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МФЦ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ Мои документы региональные и городские

МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Андрей Король, «ЭОС»: Руководители МФЦ вынуждены балансировать между цифровизацией, импортозамещением и качеством

Между двух огней CNews: Какие главные «боли» сегодня есть у руководителей МФЦ — как при переезде на отечественный стек решений, так и при цифровизации в целом? Андрей Король: Самая масштабная сложность — это необходимость постоянно находить точку баланса: ведь с одно
17.06.2026 Цифровой комфорт: жители Подмосковья более 25 тысяч раз воспользовались сервисом «Теле-МФЦ»

поддержки: с начала 2026 г. проведено уже более 28 тыс. онлайн-консультаций в рамках сервиса «Теле-МФЦ». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информац
25.05.2026 Воронежцы могут оформить SIM-карты МТС в отделениях Воронежского МФЦ

МТС запустила совместный проект с МФЦ Воронежской области по выдаче SIM-карт. Наряду с получением более 400 государственных и м
07.05.2026 Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Дополнительная подработка Работник Многофункционального центра (МФЦ) продал доступ к «Госуслугам» за 300 руб., об этом информирует официальный Telegram-канал
24.04.2026 МФЦ Красноярского края оцифровал коммуникации с помощью «МТС Линк»

Платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» стала основным инструментом для цифрового взаимодействия сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Решение подключено в более чем 200 региональных офисов госучреждения. Более 90% мероприятий теперь проходят в онлайн-формате: слушатели обучаются и совещаются дистанцио
23.04.2026 МТС оцифровала коммуникации в МФЦ Красноярского края

«МТС Линк» стала основным инструментом для проведения совещаний и организации обучения сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Коммуникации оцифрованы для сотрудников более 200 региональных офисо
21.04.2026 МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Прикамья

МТС сообщает о запуске совместного проекта с МФЦ Пермского края по выдаче SIM-карт в центрах госуслуг. Жители Прикамья смогут оформить и п
07.04.2026 В МФЦ Архангельской области можно получить SIM-карту «МегаФона»

инска и Котласа стали доступны бесплатные SIM-карты «МегаФона» в офисах «Мои документы». Посетители МФЦ могут получить государственные услуги и подключить мобильную связь за один визит. Процеду
07.04.2026 МФЦ Ненецкого автономного округа перешел на решения «МойОфис»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, сообщила об успешной цифровой трансформации МФЦ Ненецкого автономного округа. Учреждение завершило переход на российское офисное ПО «МойО
06.03.2026 Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял более 145 тыс. звонков с начала 2026 года

ассистент «Галина» уже свыше 145 тыс. раз проконсультировала жителей, обратившихся в контакт-центр МФЦ Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного уп
26.12.2025 МФЦ Воронежской области выбрал решения «Ред Софт» для перехода на отечественное ПО

Сеть МФЦ Воронежской области переходит на отечественные ИТ-решения «Ред Софт». Проект направлен на
18.12.2025 На работу в МФЦ Подмосковья приняли высокотехнологичного сотрудника

ия, информационных технологий и связи Московской области Робот может проконсультировать посетителей МФЦ по 50 услугам, среди которых: регистрационный учет граждан России, выдача выписки из домо
28.11.2025 МТС запустила оформление сим-карт в МФЦ Иркутска

МТС запустила совместный проект с МФЦ Иркутской области по выдаче сим-карт в центрах госуслуг. Жители Иркутска смогут оформить

26.11.2025 SIM-карты «МегаФона» можно подключить в МФЦ Хабаровска и Комсомольска

Подключить мобильную связь «МегаФона» теперь можно в многофункциональных центрах (МФЦ) Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Проект стал возможен в рамках соглашения телеком-оператора и центра государственных услуг. Для действующих и новых абонентов это позволяет существенно у
25.11.2025 «МегаФон» запустил продажу сим-карт в МФЦ Алтая

«МегаФон» договорились о сотрудничестве. Теперь сим-карты оператора можно будет купить на площадках МФЦ. Партнерская программа даст возможность действующим и новым клиентам оператора значительн
20.11.2025 ИИ «Биорг» ускорил прием граждан в МФЦ Приморского края

ставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае». Благодаря автоматизации команда МФЦ экономит порядка 2 тыс. человеко-часов в год на обработке повторных заявлений и улучшает

20.11.2025 В МФЦ Барнаула теперь можно оформить SIM-карты «МегаФона»

оступной в других городах края, позже в районах. В сеть КАУ «МФЦ Алтайского края» включен 71 центр «Мои документы», где предоставляется 279 государственных и муниципальных услуг. «Наше взаимоде
17.11.2025 МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Ленобласти

МТС запустила совместный проект с МФЦ Ленинградской области по выдаче SIM-карт в центрах госуслуг 47 региона. Жители Ленинградс
12.11.2025 Мурманчане могут оформить сим-карту в МФЦ

Цифровая экосистема МТС и МФЦ Мурманской области запустили совместный проект по оформлению сим-карт в центрах госуслуг.
02.10.2025 В АИС «МФЦ-Капелла» настроено взаимодействие с мессенджером Max

г», разработчик комплексной системы для автоматизации деятельности многофункциональных центров АИС «МФЦ-Капелла», сообщает об интеграции своего программного продукта с национальным мессенджером
29.09.2025 «Гарант-Сервис»: наш виртуальный ассистент «Мой помощник» успешно работает с национальным мессенджером Мах

тивно используют в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Орловской области, а также в МФЦ ряда других регионов России; запущены новые пило
18.09.2025 МФЦ Нижегородской области при помощи CraftTalk запустил коммуникации в Max с гражданами

ржке Uktech Lab. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В рамках работы с жителями на базе МФЦ области действует единый центр обслуживания заявителей. Пообщаться с сотрудниками контакт
09.09.2025 «БФТ-Холдинг» выпустил обновленную версию АИС «МФЦ-Капелла»

«БФТ-Холдинг» обновил систему для автоматизации процессов оказания госуслуг в МФЦ – АИС «МФЦ-Капелла». Решение получило больше возможностей взаимодействия со смежными федеральными информационными системами, новые инструменты оповещения заявителей, а также ряд друг
09.06.2025 SIM-карты «МегаФона» появились в МФЦ Ленинградской области

артовал в Ленинградской области и до конца июня охватит более 40 центров госуслуг региональной сети МФЦ. Запуск данного проекта позволит действующим и новым клиентам «МегаФона» существенно сокр
03.03.2025 Электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов можно воспользоваться в цифровых зонах МФЦ Подмосковья

анам запретить банкам и микрокредитным организациям выдавать кредиты на свое имя. В настоящее время услуга реализована на Едином портале государственных услуг. Подать заявление можно в цифровых зонах МФЦ Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Жители могут воспользоваться услуго
20.02.2025 Теперь в МФЦ Подмосковья участники СВО могут оформить путевку на оздоровление

онных технологий и связи Московской области. «Для удобства наших бойцов мы запустили новую услугу в МФЦ региона. Теперь ребята могут получить путевки в санатории в рамках полного пакета соцуслу
26.12.2024 Искусственный интеллект в едином контакт-центре сети МФЦ повышает качество и доступность услуг для жителей Ростовской области

I в едином, централизованном контакт-центре. Об этом CNews сообщили представители Prof IT. Ежегодно МФЦ Ростовской области принимают и обрабатывают до пяти млн. обращений жителей региона. Ранее
26.12.2024 В МФЦ Липецкой области запущено обслуживание граждан по биометрии

На основе решения «БФТ-Холдинга» «МФЦ-Капелла» в Липецкой области внедрена технология обслуживания граждан в МФЦ с испол
24.12.2024 Дмитрий Григоренко: Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии доступен в трех регионах России

Жители Ленинградской, Липецкой и Челябинской областей теперь могут получать госуслуги в МФЦ без предъявления паспорта. Новый сервис реализован на базе Единой биометрической системы.
13.12.2024 Виртуальный ассистент от «Гарант-Сервис» для взаимодействия с заявителями контакт-центров вошел в реестр отечественного ПО

к» разработан специалистами «Гарант-Сервис» на основе большого опыта компании в сфере автоматизации МФЦ. Это омниканальный инструмент для взаимодействия с заявителями, который с помощью чат-бот
05.12.2024 Дмитрий Григоренко: запущен сервис обслуживания в МФЦ без паспорта

В России запущен сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта – на базе государственной Единой биометрической системы. Первым
04.12.2024 ИИ от CraftTalk помогает МФЦ Нижегородской области решать вопросы жителей

латформы для цифровых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», и Многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области «Мои документ
19.11.2024 Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял 1 млн звонков с начала 2024 года

С января 2024 г. виртуальный ассистент контакт-центра МФЦ Московской области принял 1 млн звонков. Об этом CNews сообщили представители Министерств
16.09.2024 «Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ

ации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в условиях цифровой трансформации. © saoirse2010 / Фотобанк Фотодженика «Центр стратегич
09.09.2024 Центры госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга помогают жителям освоить ОС Astra Linux

Астра» и центры госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга развивают сотрудничество. В каждом из 68 МФЦ установлены автоматизированные рабочие места сектора пользовательского сопровождения (АРМ
21.08.2024 Первый в Якутии «Цифровой офис» МФЦ открылся в селе Техтюр

. «Цифровой офис» предоставляет местным жителям возможность получить видеоконсультацию специалистов МФЦ в режиме реального времени через «совместный браузинг» (когда сервис позволяет посетителю
01.07.2024 Голосовой помощник принимает обращения граждан в МФЦ Волгоградской области

ний для госсектора и бизнеса, и технологический партнер, компания BSS, внедрили в ИТ-инфраструктуру МФЦ Волгоградской области голосового робота. За три месяца работы виртуальный помощник самост
21.05.2024 Минэкономразвития, VK и МФЦ запустили совместный проект

Жители семи российских регионов могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение «VK Мессенджер». В настоящее время пилот реализуется в 16 реги
18.04.2024 Оформить «Госключ» теперь можно в МФЦ или отделениях банков

Более 10 млн человек получили сертификаты электронной подписи в «Госключе». Теперь подтвердить личность, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, можно очно — в МФЦ или отделениях банков-партнёров. Раньше это было возможно только дистанционно — по загранпаспорту нового образца или подтверждённой биометрии. «Госключ» в цифрах: более 11,5 млн оформленных
04.04.2024 В 104 центрах «Мои документы» Тверской области можно приобрести SIM-карту «МегаФона» и Yota

рт мобильных операторов Yota и «МегаФон» предоставляются уже в 44 центрах «Мои документы» и 60 мини-МФЦ, расположенных во всех районах Тверской области.

Публикаций - 1596, упоминаний - 2387

МФЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 237
Promobot - Промобот 168 66
Microsoft Corporation 25775 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 47
МегаФон 10742 46
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 44
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 39
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 37
Yandex - Яндекс 9215 35
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 35
Telegram Group 2940 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 30
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 30
9594 29
Oracle Corporation 7074 29
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 27
Восход ФГБУ НИИ 721 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Directum - Директум 1268 22
Ростелеком - РТЛабс 210 21
Softline - Софтлайн 3743 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 21
АйТи 1519 20
БАРС Груп 579 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
Google LLC 12688 17
Meta Platforms - Facebook 4621 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 17
Huawei 4675 16
Intel Corporation 12811 16
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 15
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 15
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 15
Ред Софт - Red Soft 1236 15
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 14
Cisco Systems 5372 14
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 192
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 144
Почта России ПАО 2370 87
Dubai Mall - Дубай Молл 51 51
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
НСПК - Национальная система платежных карт 948 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 17
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Ак Барс Банк 283 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Альфа-Банк 1979 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
LEGO 260 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 8
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 8
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 8
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 8
Россети Ленэнерго 1699 7
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 7
ВТБ - Почта Банк 514 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Superjob - Суперджоб 858 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
Совкомбанк ПАО 316 5
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Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Единая Россия - Политическая партия 321 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
ГосИнформСистемы 160 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
Союз пенсионеров России 9 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 647
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 523
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 417
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 318
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 260
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 257
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 249
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 244
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 239
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 232
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 229
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 221
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 217
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 211
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 188
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 184
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 183
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 183
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 168
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 167
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 165
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 150
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 149
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 149
Оповещение и уведомление - Notification 5943 142
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 136
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 135
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 120
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 118
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 116
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 114
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 109
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 94
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 93
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 367 92
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 92
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 89
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 86
Электронный документ - Electronic document 1579 85
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 85
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 889
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 233
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 107
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 97
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 80
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 75
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 74
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 70
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 61
Linux OS 11533 49
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 44
Google Android 15243 42
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 41
Microsoft Windows 16882 41
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 41
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 40
Apple iOS 8583 39
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 37
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 36
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 33
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 32
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 32
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 29
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 28
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 25
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 24
Новые облачные технологии - МойОфис 958 24
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 24
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 23
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 23
Microsoft Windows 2000 8678 22
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 21
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 21
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 21
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 20
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 20
Путин Владимир 3454 89
Шадаев Максут 1210 67
Кивокурцев Олег 100 61
Медведев Дмитрий 1665 56
Козырев Алексей 328 42
Куртяник Надежда 441 37
Попов Алексей 339 34
Никифоров Николай 1138 32
Мишустин Михаил 787 32
Григоренко Дмитрий 249 28
Авербах Владимир 127 27
Лысенко Эдуард 317 25
Ермолаев Артем 379 23
Гуральников Сергей 164 23
Разумовский Дмитрий 125 22
Чернышенко Дмитрий 580 22
Херсонцев Алексей 93 20
Евраев Михаил 266 19
Казарин Станислав 175 19
Матвеева Татьяна 110 17
Дюбанов Анатолий 95 17
Бутенко Юрий 65 16
Фомичев Олег 139 16
Лопаткин Герман 104 16
Петрушин Андрей 110 16
Елистратов Николай 90 16
Валяева Елизавета 72 16
Орловский Виктор 408 16
Собянин Сергей 538 15
Паршин Максим 323 15
Ципорин Павел 103 15
Веригин Илья 38 14
Рудычева Наталья 95 14
Звягина Наталья 64 13
Гоков Дмитрий 33 13
Соколов Олег 51 12
Мартынова Елена 90 12
Серебряков Виктор 56 12
Чучелов Андрей 44 12
Гаттаров Руслан 144 12
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1159
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 519
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 187
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 162
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 92
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 91
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 84
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 80
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 73
Россия - УФО - Тюменская область 1365 72
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 71
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 71
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 59
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 57
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 55
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 54
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 52
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 51
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 51
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 50
Россия - УФО - Свердловская область 1951 50
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 49
Россия - ПФО - Самарская область 1577 49
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 48
Земля - планета Солнечной системы 10865 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 47
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 46
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 45
Россия - УФО - Челябинская область 1512 45
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 43
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 42
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 42
Россия - СФО - Новосибирск 4875 42
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 40
Европа 24963 40
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 39
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 39
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1285
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 462
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 406
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 343
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 312
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ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 97
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 89
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 79
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 15
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 8
Forbes - Форбс 1002 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Российская газета 290 3
ТВ-Новости АНО 7 3
Ставропольская правда 4 3
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ComNews - Медиа-бизнес 142 2
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URA.RU - информагентство 12 2
CNews TV 747 2
NYT - The New York Times 1100 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Liliputing 76 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Windows Central 36 1
Звезда - Телеканал 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 87
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 33
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 28
Gartner - Гартнер 3658 14
IDC - International Data Corporation 4975 12
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 6
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 5
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
CNews Инновация года - награда 155 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
TechTarget 13 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
ITResearch 123 1
Wainhouse Research 40 1
CountryMeters 3 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
Gartner Pace-Layered Application Strategy 1 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Fortune Business Insights 32 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 9
РАН - Российская академия наук 2122 8
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 8
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 5
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 4
ИИИ - Институт исследований интернета 66 4
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
Ростелеком - Азбука интернета 34 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 2
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 6 2
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
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ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 10
День молодёжи - 27 июня 1087 10
Единый день голосования 143 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 13 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
ЭОС Осенний документооборот 35 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Oracle OpenWorld 65 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Час кода - международное движение 11 1
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