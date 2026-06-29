МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские

Андрей Король, «ЭОС»: Руководители МФЦ вынуждены балансировать между цифровизацией, импортозамещением и качеством Между двух огней CNews: Какие главные «боли» сегодня есть у руководителей МФЦ — как при переезде на отечественный стек решений, так и при цифровизации в целом? Андрей Король: Самая масштабная сложность — это необходимость постоянно находить точку баланса: ведь с одно

Цифровой комфорт: жители Подмосковья более 25 тысяч раз воспользовались сервисом «Теле-МФЦ» поддержки: с начала 2026 г. проведено уже более 28 тыс. онлайн-консультаций в рамках сервиса «Теле-МФЦ». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информац

Воронежцы могут оформить SIM-карты МТС в отделениях Воронежского МФЦ МТС запустила совместный проект с МФЦ Воронежской области по выдаче SIM-карт. Наряду с получением более 400 государственных и м

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах» Дополнительная подработка Работник Многофункционального центра (МФЦ) продал доступ к «Госуслугам» за 300 руб., об этом информирует официальный Telegram-канал

МФЦ Красноярского края оцифровал коммуникации с помощью «МТС Линк» Платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» стала основным инструментом для цифрового взаимодействия сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Решение подключено в более чем 200 региональных офисов госучреждения. Более 90% мероприятий теперь проходят в онлайн-формате: слушатели обучаются и совещаются дистанцио

МТС оцифровала коммуникации в МФЦ Красноярского края «МТС Линк» стала основным инструментом для проведения совещаний и организации обучения сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Коммуникации оцифрованы для сотрудников более 200 региональных офисо

МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Прикамья МТС сообщает о запуске совместного проекта с МФЦ Пермского края по выдаче SIM-карт в центрах госуслуг. Жители Прикамья смогут оформить и п

В МФЦ Архангельской области можно получить SIM-карту «МегаФона» инска и Котласа стали доступны бесплатные SIM-карты «МегаФона» в офисах «Мои документы». Посетители МФЦ могут получить государственные услуги и подключить мобильную связь за один визит. Процеду

МФЦ Ненецкого автономного округа перешел на решения «МойОфис» «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, сообщила об успешной цифровой трансформации МФЦ Ненецкого автономного округа. Учреждение завершило переход на российское офисное ПО «МойО

Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял более 145 тыс. звонков с начала 2026 года ассистент «Галина» уже свыше 145 тыс. раз проконсультировала жителей, обратившихся в контакт-центр МФЦ Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного уп

МФЦ Воронежской области выбрал решения «Ред Софт» для перехода на отечественное ПО Сеть МФЦ Воронежской области переходит на отечественные ИТ-решения «Ред Софт». Проект направлен на

На работу в МФЦ Подмосковья приняли высокотехнологичного сотрудника ия, информационных технологий и связи Московской области Робот может проконсультировать посетителей МФЦ по 50 услугам, среди которых: регистрационный учет граждан России, выдача выписки из домо

МТС запустила оформление сим-карт в МФЦ Иркутска МТС запустила совместный проект с МФЦ Иркутской области по выдаче сим-карт в центрах госуслуг. Жители Иркутска смогут оформить

SIM-карты «МегаФона» можно подключить в МФЦ Хабаровска и Комсомольска Подключить мобильную связь «МегаФона» теперь можно в многофункциональных центрах (МФЦ) Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Проект стал возможен в рамках соглашения телеком-оператора и центра государственных услуг. Для действующих и новых абонентов это позволяет существенно у

«МегаФон» запустил продажу сим-карт в МФЦ Алтая «МегаФон» договорились о сотрудничестве. Теперь сим-карты оператора можно будет купить на площадках МФЦ. Партнерская программа даст возможность действующим и новым клиентам оператора значительн

ИИ «Биорг» ускорил прием граждан в МФЦ Приморского края ставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае». Благодаря автоматизации команда МФЦ экономит порядка 2 тыс. человеко-часов в год на обработке повторных заявлений и улучшает

В МФЦ Барнаула теперь можно оформить SIM-карты «МегаФона» оступной в других городах края, позже в районах. В сеть КАУ «МФЦ Алтайского края» включен 71 центр «Мои документы», где предоставляется 279 государственных и муниципальных услуг. «Наше взаимоде

МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Ленобласти МТС запустила совместный проект с МФЦ Ленинградской области по выдаче SIM-карт в центрах госуслуг 47 региона. Жители Ленинградс

Мурманчане могут оформить сим-карту в МФЦ Цифровая экосистема МТС и МФЦ Мурманской области запустили совместный проект по оформлению сим-карт в центрах госуслуг.

В АИС «МФЦ-Капелла» настроено взаимодействие с мессенджером Max г», разработчик комплексной системы для автоматизации деятельности многофункциональных центров АИС «МФЦ-Капелла», сообщает об интеграции своего программного продукта с национальным мессенджером

«Гарант-Сервис»: наш виртуальный ассистент «Мой помощник» успешно работает с национальным мессенджером Мах тивно используют в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Орловской области, а также в МФЦ ряда других регионов России; запущены новые пило

МФЦ Нижегородской области при помощи CraftTalk запустил коммуникации в Max с гражданами ржке Uktech Lab. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В рамках работы с жителями на базе МФЦ области действует единый центр обслуживания заявителей. Пообщаться с сотрудниками контакт

«БФТ-Холдинг» выпустил обновленную версию АИС «МФЦ-Капелла» «БФТ-Холдинг» обновил систему для автоматизации процессов оказания госуслуг в МФЦ – АИС «МФЦ-Капелла». Решение получило больше возможностей взаимодействия со смежными федеральными информационными системами, новые инструменты оповещения заявителей, а также ряд друг

SIM-карты «МегаФона» появились в МФЦ Ленинградской области артовал в Ленинградской области и до конца июня охватит более 40 центров госуслуг региональной сети МФЦ. Запуск данного проекта позволит действующим и новым клиентам «МегаФона» существенно сокр

Электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов можно воспользоваться в цифровых зонах МФЦ Подмосковья анам запретить банкам и микрокредитным организациям выдавать кредиты на свое имя. В настоящее время услуга реализована на Едином портале государственных услуг. Подать заявление можно в цифровых зонах МФЦ Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Жители могут воспользоваться услуго

Теперь в МФЦ Подмосковья участники СВО могут оформить путевку на оздоровление онных технологий и связи Московской области. «Для удобства наших бойцов мы запустили новую услугу в МФЦ региона. Теперь ребята могут получить путевки в санатории в рамках полного пакета соцуслу

Искусственный интеллект в едином контакт-центре сети МФЦ повышает качество и доступность услуг для жителей Ростовской области I в едином, централизованном контакт-центре. Об этом CNews сообщили представители Prof IT. Ежегодно МФЦ Ростовской области принимают и обрабатывают до пяти млн. обращений жителей региона. Ранее

В МФЦ Липецкой области запущено обслуживание граждан по биометрии На основе решения «БФТ-Холдинга» «МФЦ-Капелла» в Липецкой области внедрена технология обслуживания граждан в МФЦ с испол

Дмитрий Григоренко: Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии доступен в трех регионах России Жители Ленинградской, Липецкой и Челябинской областей теперь могут получать госуслуги в МФЦ без предъявления паспорта. Новый сервис реализован на базе Единой биометрической системы.

Виртуальный ассистент от «Гарант-Сервис» для взаимодействия с заявителями контакт-центров вошел в реестр отечественного ПО к» разработан специалистами «Гарант-Сервис» на основе большого опыта компании в сфере автоматизации МФЦ. Это омниканальный инструмент для взаимодействия с заявителями, который с помощью чат-бот

Дмитрий Григоренко: запущен сервис обслуживания в МФЦ без паспорта В России запущен сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта – на базе государственной Единой биометрической системы. Первым

ИИ от CraftTalk помогает МФЦ Нижегородской области решать вопросы жителей латформы для цифровых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», и Многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области «Мои документ

Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял 1 млн звонков с начала 2024 года С января 2024 г. виртуальный ассистент контакт-центра МФЦ Московской области принял 1 млн звонков. Об этом CNews сообщили представители Министерств

«Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ ации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в условиях цифровой трансформации. © saoirse2010 / Фотобанк Фотодженика «Центр стратегич

Центры госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга помогают жителям освоить ОС Astra Linux Астра» и центры госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга развивают сотрудничество. В каждом из 68 МФЦ установлены автоматизированные рабочие места сектора пользовательского сопровождения (АРМ

Первый в Якутии «Цифровой офис» МФЦ открылся в селе Техтюр . «Цифровой офис» предоставляет местным жителям возможность получить видеоконсультацию специалистов МФЦ в режиме реального времени через «совместный браузинг» (когда сервис позволяет посетителю

Голосовой помощник принимает обращения граждан в МФЦ Волгоградской области ний для госсектора и бизнеса, и технологический партнер, компания BSS, внедрили в ИТ-инфраструктуру МФЦ Волгоградской области голосового робота. За три месяца работы виртуальный помощник самост

Минэкономразвития, VK и МФЦ запустили совместный проект Жители семи российских регионов могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение «VK Мессенджер». В настоящее время пилот реализуется в 16 реги

Оформить «Госключ» теперь можно в МФЦ или отделениях банков Более 10 млн человек получили сертификаты электронной подписи в «Госключе». Теперь подтвердить личность, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, можно очно — в МФЦ или отделениях банков-партнёров. Раньше это было возможно только дистанционно — по загранпаспорту нового образца или подтверждённой биометрии. «Госключ» в цифрах: более 11,5 млн оформленных