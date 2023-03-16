Индексная книга CNews*
МФЦ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ Мои документы региональные и городские
Публикаций - 1098, упоминаний - 1431
МФЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2799 45
|Медведев Дмитрий 1635 45
|Кивокурцев Олег 69 39
|Шадаев Максут 695 37
|Козырев Алексей 288 36
|Попов Алексей 330 27
|Гуральников Сергей 164 23
|Авербах Владимир 126 23
|Ермолаев Артем 362 23
|Никифоров Николай 1172 22
|Куртяник Надежда 118 19
|Евраев Михаил 243 18
|Дюбанов Анатолий 95 17
|Лысенко Эдуард 279 16
|Фомичев Олег 124 16
|Елистратов Николай 90 16
|Бутенко Юрий 64 15
|Лопаткин Герман 104 15
|Веригин Илья 28 14
|Мишустин Михаил 519 13
|Казарин Станислав 136 13
|Гоков Дмитрий 33 13
|Звягина Наталья 64 13
|Разумовский Дмитрий 93 13
|Собянин Сергей 260 13
|Рудычева Наталья 92 13
|Серебряков Виктор 44 12
|Соколов Олег 51 12
|Гаттаров Руслан 143 12
|Чучелов Андрей 44 12
|Орловский Виктор 351 11
|Паршин Максим 290 11
|Никуличев Андрей 43 11
|Балуев Евгений 31 11
|Власов Сергей 90 11
|Фишер Андрей 65 10
|Контрабаев Артур 70 10
|Сергунина Наталья 316 10
|Херсонцев Алексей 69 10
|Раков Ярослав 49 9
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235554, в очереди разбора - 859094.
Создано именных указателей - 119288.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235554, в очереди разбора - 859094.
Создано именных указателей - 119288.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.