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МФЦ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ Мои документы региональные и городские
СОБЫТИЯ
|29.06.2026
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Андрей Король, «ЭОС»: Руководители МФЦ вынуждены балансировать между цифровизацией, импортозамещением и качеством
Между двух огней CNews: Какие главные «боли» сегодня есть у руководителей МФЦ — как при переезде на отечественный стек решений, так и при цифровизации в целом? Андрей Король: Самая масштабная сложность — это необходимость постоянно находить точку баланса: ведь с одно
|17.06.2026
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Цифровой комфорт: жители Подмосковья более 25 тысяч раз воспользовались сервисом «Теле-МФЦ»
поддержки: с начала 2026 г. проведено уже более 28 тыс. онлайн-консультаций в рамках сервиса «Теле-МФЦ». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информац
|25.05.2026
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Воронежцы могут оформить SIM-карты МТС в отделениях Воронежского МФЦ
МТС запустила совместный проект с МФЦ Воронежской области по выдаче SIM-карт. Наряду с получением более 400 государственных и м
|07.05.2026
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Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»
Дополнительная подработка Работник Многофункционального центра (МФЦ) продал доступ к «Госуслугам» за 300 руб., об этом информирует официальный Telegram-канал
|24.04.2026
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МФЦ Красноярского края оцифровал коммуникации с помощью «МТС Линк»
Платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» стала основным инструментом для цифрового взаимодействия сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Решение подключено в более чем 200 региональных офисов госучреждения. Более 90% мероприятий теперь проходят в онлайн-формате: слушатели обучаются и совещаются дистанцио
|23.04.2026
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МТС оцифровала коммуникации в МФЦ Красноярского края
«МТС Линк» стала основным инструментом для проведения совещаний и организации обучения сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Коммуникации оцифрованы для сотрудников более 200 региональных офисо
|21.04.2026
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МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Прикамья
МТС сообщает о запуске совместного проекта с МФЦ Пермского края по выдаче SIM-карт в центрах госуслуг. Жители Прикамья смогут оформить и п
|07.04.2026
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В МФЦ Архангельской области можно получить SIM-карту «МегаФона»
инска и Котласа стали доступны бесплатные SIM-карты «МегаФона» в офисах «Мои документы». Посетители МФЦ могут получить государственные услуги и подключить мобильную связь за один визит. Процеду
|07.04.2026
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МФЦ Ненецкого автономного округа перешел на решения «МойОфис»
«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, сообщила об успешной цифровой трансформации МФЦ Ненецкого автономного округа. Учреждение завершило переход на российское офисное ПО «МойО
|06.03.2026
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Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял более 145 тыс. звонков с начала 2026 года
ассистент «Галина» уже свыше 145 тыс. раз проконсультировала жителей, обратившихся в контакт-центр МФЦ Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного уп
|26.12.2025
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МФЦ Воронежской области выбрал решения «Ред Софт» для перехода на отечественное ПО
Сеть МФЦ Воронежской области переходит на отечественные ИТ-решения «Ред Софт». Проект направлен на
|18.12.2025
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На работу в МФЦ Подмосковья приняли высокотехнологичного сотрудника
ия, информационных технологий и связи Московской области Робот может проконсультировать посетителей МФЦ по 50 услугам, среди которых: регистрационный учет граждан России, выдача выписки из домо
|28.11.2025
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МТС запустила оформление сим-карт в МФЦ Иркутска
МТС запустила совместный проект с МФЦ Иркутской области по выдаче сим-карт в центрах госуслуг. Жители Иркутска смогут оформить
|26.11.2025
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SIM-карты «МегаФона» можно подключить в МФЦ Хабаровска и Комсомольска
Подключить мобильную связь «МегаФона» теперь можно в многофункциональных центрах (МФЦ) Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Проект стал возможен в рамках соглашения телеком-оператора и центра государственных услуг. Для действующих и новых абонентов это позволяет существенно у
|25.11.2025
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«МегаФон» запустил продажу сим-карт в МФЦ Алтая
«МегаФон» договорились о сотрудничестве. Теперь сим-карты оператора можно будет купить на площадках МФЦ. Партнерская программа даст возможность действующим и новым клиентам оператора значительн
|20.11.2025
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ИИ «Биорг» ускорил прием граждан в МФЦ Приморского края
ставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае». Благодаря автоматизации команда МФЦ экономит порядка 2 тыс. человеко-часов в год на обработке повторных заявлений и улучшает
|20.11.2025
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В МФЦ Барнаула теперь можно оформить SIM-карты «МегаФона»
оступной в других городах края, позже в районах. В сеть КАУ «МФЦ Алтайского края» включен 71 центр «Мои документы», где предоставляется 279 государственных и муниципальных услуг. «Наше взаимоде
|17.11.2025
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МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Ленобласти
МТС запустила совместный проект с МФЦ Ленинградской области по выдаче SIM-карт в центрах госуслуг 47 региона. Жители Ленинградс
|12.11.2025
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Мурманчане могут оформить сим-карту в МФЦ
Цифровая экосистема МТС и МФЦ Мурманской области запустили совместный проект по оформлению сим-карт в центрах госуслуг.
|02.10.2025
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В АИС «МФЦ-Капелла» настроено взаимодействие с мессенджером Max
г», разработчик комплексной системы для автоматизации деятельности многофункциональных центров АИС «МФЦ-Капелла», сообщает об интеграции своего программного продукта с национальным мессенджером
|29.09.2025
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«Гарант-Сервис»: наш виртуальный ассистент «Мой помощник» успешно работает с национальным мессенджером Мах
тивно используют в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Орловской области, а также в МФЦ ряда других регионов России; запущены новые пило
|18.09.2025
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МФЦ Нижегородской области при помощи CraftTalk запустил коммуникации в Max с гражданами
ржке Uktech Lab. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В рамках работы с жителями на базе МФЦ области действует единый центр обслуживания заявителей. Пообщаться с сотрудниками контакт
|09.09.2025
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«БФТ-Холдинг» выпустил обновленную версию АИС «МФЦ-Капелла»
«БФТ-Холдинг» обновил систему для автоматизации процессов оказания госуслуг в МФЦ – АИС «МФЦ-Капелла». Решение получило больше возможностей взаимодействия со смежными федеральными информационными системами, новые инструменты оповещения заявителей, а также ряд друг
|09.06.2025
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SIM-карты «МегаФона» появились в МФЦ Ленинградской области
артовал в Ленинградской области и до конца июня охватит более 40 центров госуслуг региональной сети МФЦ. Запуск данного проекта позволит действующим и новым клиентам «МегаФона» существенно сокр
|03.03.2025
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Электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов можно воспользоваться в цифровых зонах МФЦ Подмосковья
анам запретить банкам и микрокредитным организациям выдавать кредиты на свое имя. В настоящее время услуга реализована на Едином портале государственных услуг. Подать заявление можно в цифровых зонах МФЦ Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Жители могут воспользоваться услуго
|20.02.2025
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Теперь в МФЦ Подмосковья участники СВО могут оформить путевку на оздоровление
онных технологий и связи Московской области. «Для удобства наших бойцов мы запустили новую услугу в МФЦ региона. Теперь ребята могут получить путевки в санатории в рамках полного пакета соцуслу
|26.12.2024
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Искусственный интеллект в едином контакт-центре сети МФЦ повышает качество и доступность услуг для жителей Ростовской области
I в едином, централизованном контакт-центре. Об этом CNews сообщили представители Prof IT. Ежегодно МФЦ Ростовской области принимают и обрабатывают до пяти млн. обращений жителей региона. Ранее
|26.12.2024
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В МФЦ Липецкой области запущено обслуживание граждан по биометрии
На основе решения «БФТ-Холдинга» «МФЦ-Капелла» в Липецкой области внедрена технология обслуживания граждан в МФЦ с испол
|24.12.2024
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Дмитрий Григоренко: Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии доступен в трех регионах России
Жители Ленинградской, Липецкой и Челябинской областей теперь могут получать госуслуги в МФЦ без предъявления паспорта. Новый сервис реализован на базе Единой биометрической системы.
|13.12.2024
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Виртуальный ассистент от «Гарант-Сервис» для взаимодействия с заявителями контакт-центров вошел в реестр отечественного ПО
к» разработан специалистами «Гарант-Сервис» на основе большого опыта компании в сфере автоматизации МФЦ. Это омниканальный инструмент для взаимодействия с заявителями, который с помощью чат-бот
|05.12.2024
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Дмитрий Григоренко: запущен сервис обслуживания в МФЦ без паспорта
В России запущен сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта – на базе государственной Единой биометрической системы. Первым
|04.12.2024
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ИИ от CraftTalk помогает МФЦ Нижегородской области решать вопросы жителей
латформы для цифровых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», и Многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области «Мои документ
|19.11.2024
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Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял 1 млн звонков с начала 2024 года
С января 2024 г. виртуальный ассистент контакт-центра МФЦ Московской области принял 1 млн звонков. Об этом CNews сообщили представители Министерств
|16.09.2024
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«Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ
ации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в условиях цифровой трансформации. © saoirse2010 / Фотобанк Фотодженика «Центр стратегич
|09.09.2024
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Центры госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга помогают жителям освоить ОС Astra Linux
Астра» и центры госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга развивают сотрудничество. В каждом из 68 МФЦ установлены автоматизированные рабочие места сектора пользовательского сопровождения (АРМ
|21.08.2024
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Первый в Якутии «Цифровой офис» МФЦ открылся в селе Техтюр
. «Цифровой офис» предоставляет местным жителям возможность получить видеоконсультацию специалистов МФЦ в режиме реального времени через «совместный браузинг» (когда сервис позволяет посетителю
|01.07.2024
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Голосовой помощник принимает обращения граждан в МФЦ Волгоградской области
ний для госсектора и бизнеса, и технологический партнер, компания BSS, внедрили в ИТ-инфраструктуру МФЦ Волгоградской области голосового робота. За три месяца работы виртуальный помощник самост
|21.05.2024
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Минэкономразвития, VK и МФЦ запустили совместный проект
Жители семи российских регионов могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение «VK Мессенджер». В настоящее время пилот реализуется в 16 реги
|18.04.2024
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Оформить «Госключ» теперь можно в МФЦ или отделениях банков
Более 10 млн человек получили сертификаты электронной подписи в «Госключе». Теперь подтвердить личность, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, можно очно — в МФЦ или отделениях банков-партнёров. Раньше это было возможно только дистанционно — по загранпаспорту нового образца или подтверждённой биометрии. «Госключ» в цифрах: более 11,5 млн оформленных
|04.04.2024
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В 104 центрах «Мои документы» Тверской области можно приобрести SIM-карту «МегаФона» и Yota
рт мобильных операторов Yota и «МегаФон» предоставляются уже в 44 центрах «Мои документы» и 60 мини-МФЦ, расположенных во всех районах Тверской области.
МФЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 89
|Шадаев Максут 1210 67
|Кивокурцев Олег 100 61
|Медведев Дмитрий 1665 56
|Козырев Алексей 328 42
|Куртяник Надежда 441 37
|Попов Алексей 339 34
|Никифоров Николай 1138 32
|Мишустин Михаил 787 32
|Григоренко Дмитрий 249 28
|Авербах Владимир 127 27
|Лысенко Эдуард 317 25
|Ермолаев Артем 379 23
|Гуральников Сергей 164 23
|Разумовский Дмитрий 125 22
|Чернышенко Дмитрий 580 22
|Херсонцев Алексей 93 20
|Евраев Михаил 266 19
|Казарин Станислав 175 19
|Матвеева Татьяна 110 17
|Дюбанов Анатолий 95 17
|Бутенко Юрий 65 16
|Фомичев Олег 139 16
|Лопаткин Герман 104 16
|Петрушин Андрей 110 16
|Елистратов Николай 90 16
|Валяева Елизавета 72 16
|Орловский Виктор 408 16
|Собянин Сергей 538 15
|Паршин Максим 323 15
|Ципорин Павел 103 15
|Веригин Илья 38 14
|Рудычева Наталья 95 14
|Звягина Наталья 64 13
|Гоков Дмитрий 33 13
|Соколов Олег 51 12
|Мартынова Елена 90 12
|Серебряков Виктор 56 12
|Чучелов Андрей 44 12
|Гаттаров Руслан 144 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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