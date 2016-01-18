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Федеральный закон 210-ФЗ Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг

СОБЫТИЯ


18.01.2016 ГИС ГМП: реальность не оправдывает ожиданий

моуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными прав
24.12.2014 Депутаты Госдумы предлагают отменить 210 ФЗ об электронных госуслугах

ональными финансовыми институтами. Приводим полный текст пояснительной записки: "Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» вводит универсал
15.07.2013 Система «Quorum. СМЭВ-Интегратор» для подключения к СМЭВ согласно 210-ФЗ получила очередное обновление

Компания «Кворум» объявила о выходе очередного обновления системы «Quorum. СМЭВ-Интегратор», предназначенной для выполнения требований 210-ФЗ. Обновление включило в себя 4 функциональных улучшения, которые уже доступны клиентам компании. «Quorum. СМЭВ-Интегратор» – это единая расширяемая платформа, предназначенная для информац
21.03.2013 Комитет по молодежной политике Ростовской области автоматизировал процесс предоставления госуслуг

ственному взаимодействию с Федеральной налоговой службой и выполнять положения федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Разработка и вн
02.11.2012 Создана площадка для контроля исполнения федерального закона № 210-ФЗ

ормационного общества. 1 июля 2012 г. вступил в силу федеральный закон № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (на федеральном уровне -
16.11.2011 Club.CNews: Ползут слухи. Изменения в 210-ФЗ.

  Все чаще стали звучать кулуарные мнения о предстоящих изменениях в многострадальный закон 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Почему многостр
25.08.2011 Club.CNews: Юрьев день электронного правительства

от 27.06.2010 «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг » (далее Закон №210-ФЗ) Президент строго заявил, что уже с первого июля 2011 года при оказании государственны

Публикаций - 850, упоминаний - 900

Федеральный закон 210-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 69
Microsoft Corporation 25775 37
Intel Corporation 12811 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Samsung Electronics 11065 27
Sony 6739 23
HP Inc. 5883 20
Google LLC 12690 20
МегаФон 10742 18
Apple Inc 13156 18
Oracle Corporation 7074 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 17
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 16
Yandex - Яндекс 9216 15
9594 14
Cisco Systems 5372 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Canon 1439 13
Toshiba Corporation 2980 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
АйТи 1519 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
X Corp - Twitter 2938 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
Directum - Директум 1268 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
SAP SE 5601 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
Dell EMC 5180 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Huawei 4677 9
LG Electronics 3735 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 9
Nikon 646 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 71
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 52
Россети Ленэнерго 1699 33
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 29
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 16
Почта России ПАО 2370 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
Ак Барс Банк 283 10
Visa International 1993 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
Евросеть 1421 6
eBay Inc 1640 5
Tesla Motors 461 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Superjob - Суперджоб 858 5
101Hotels.com 456 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Связной ГК 1401 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Альфа-Банк 1979 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Enron - Enrongate 122 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 96
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 78
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 73
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 65
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 46
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 39
Федеральное казначейство России 1949 39
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 34
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 31
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 14
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области 2 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 163
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 93
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 85
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 82
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 67
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 60
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 60
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 59
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 56
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 56
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 55
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 52
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 50
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 48
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 41
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 41
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 40
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 40
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 40
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 37
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 37
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 33
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 33
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 31
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 161
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 129
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 37
Microsoft Windows 2000 8678 33
Apple iPhone 6 4861 23
Google Android 15244 22
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 20
Microsoft Windows 16882 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Apple iOS 8583 14
Linux OS 11533 12
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 12
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 10
Apple iPad 4012 10
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 9
HP Mini PC 26 9
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 9
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 8
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 7
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 6
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 6
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 6
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 36 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 6
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Попов Алексей 339 40
Никифоров Николай 1138 32
Медведев Дмитрий 1665 26
Путин Владимир 3454 21
Щеголев Игорь 699 15
Козырев Алексей 328 15
Макаров Станислав 118 11
Сапельников Сергей 109 11
Чучелов Андрей 44 10
Сурков Владислав 73 10
Массух Илья 239 9
Кесельбренер Леонид 52 8
Собянин Сергей 538 8
Ермолаев Артем 379 8
Кругляков Роман 44 7
Орловский Виктор 408 7
Селютин Александр 60 7
Лысенко Эдуард 317 6
Опенышева Светлана 64 6
Казак Максим 162 6
Бушуев Алексей 9 6
Серова Елена 320 6
Гаттаров Руслан 144 5
Громов Иван 102 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
Фомичев Олег 139 5
Меджитов Тимур 85 5
Казарин Станислав 175 5
Ухлинов Леонид 61 5
Гуральников Сергей 164 4
Газаров Артур 77 4
Перешеин Владимир 9 4
Щепинов Вадим 8 4
Брагинский Матвей 9 4
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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