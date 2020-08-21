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Федеральный закон 210-ФЗ Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Публикаций - 70, упоминаний - 74
Федеральный закон 210-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 329 14
|Никифоров Николай 1145 9
|Сапельников Сергей 104 7
|Медведев Дмитрий 1595 6
|Казак Максим 161 6
|Серова Елена 317 6
|Казарин Станислав 113 4
|Бушуев Алексей 9 4
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Чучелов Андрей 44 4
|Ухлинов Леонид 58 4
|Массух Илья 202 3
|Бородин Андрей 32 3
|Путин Владимир 2477 3
|Митрейкин Александр 18 3
|Ахмеров Тимур 82 3
|Брагинский Матвей 6 3
|Фомичев Олег 110 3
|Опенышева Светлана 63 3
|Селютин Александр 59 3
|Симаков Олег 110 3
|Соловьев Игорь 45 3
|Кучин Сергей 22 3
|Макаров Станислав 116 3
|Забелин Вячеслав 13 2
|Ермолаев Артем 348 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Болсуновский Михаил 11 2
|Пак Олег 93 2
|Козырев Алексей 274 2
|Меджитов Тимур 58 2
|Романов Олег 3 2
|Громов Иван 101 2
|Виноградов Игорь 14 2
|Новохатский Александр 5 2
|Херсонцев Алексей 48 2
|Албычев Александр 78 2
|Кругляков Роман 43 2
|Носков Константин 210 2
|Щеголев Игорь 685 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 7
|Wikipedia - Википедия 405 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 1
|CNews TV 521 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2810 4
|Gartner 3268 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru