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Федеральный закон 210-ФЗ Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
СОБЫТИЯ
|18.01.2016
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ГИС ГМП: реальность не оправдывает ожиданий
моуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными прав
|24.12.2014
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Депутаты Госдумы предлагают отменить 210 ФЗ об электронных госуслугах
ональными финансовыми институтами. Приводим полный текст пояснительной записки: "Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» вводит универсал
|15.07.2013
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Система «Quorum. СМЭВ-Интегратор» для подключения к СМЭВ согласно 210-ФЗ получила очередное обновление
Компания «Кворум» объявила о выходе очередного обновления системы «Quorum. СМЭВ-Интегратор», предназначенной для выполнения требований 210-ФЗ. Обновление включило в себя 4 функциональных улучшения, которые уже доступны клиентам компании. «Quorum. СМЭВ-Интегратор» – это единая расширяемая платформа, предназначенная для информац
|21.03.2013
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Комитет по молодежной политике Ростовской области автоматизировал процесс предоставления госуслуг
ственному взаимодействию с Федеральной налоговой службой и выполнять положения федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Разработка и вн
|02.11.2012
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Создана площадка для контроля исполнения федерального закона № 210-ФЗ
ормационного общества. 1 июля 2012 г. вступил в силу федеральный закон № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (на федеральном уровне -
|16.11.2011
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Club.CNews: Ползут слухи. Изменения в 210-ФЗ.
Все чаще стали звучать кулуарные мнения о предстоящих изменениях в многострадальный закон 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Почему многостр
|25.08.2011
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Club.CNews: Юрьев день электронного правительства
от 27.06.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг » (далее Закон №210-ФЗ) Президент строго заявил, что уже с первого июля 2011 года при оказании государственны
Федеральный закон 210-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Алексей 339 40
|Никифоров Николай 1138 32
|Медведев Дмитрий 1665 26
|Путин Владимир 3454 21
|Щеголев Игорь 699 15
|Козырев Алексей 328 15
|Макаров Станислав 118 11
|Сапельников Сергей 109 11
|Чучелов Андрей 44 10
|Сурков Владислав 73 10
|Массух Илья 239 9
|Кесельбренер Леонид 52 8
|Собянин Сергей 538 8
|Ермолаев Артем 379 8
|Кругляков Роман 44 7
|Орловский Виктор 408 7
|Селютин Александр 60 7
|Лысенко Эдуард 317 6
|Опенышева Светлана 64 6
|Казак Максим 162 6
|Бушуев Алексей 9 6
|Серова Елена 320 6
|Гаттаров Руслан 144 5
|Громов Иван 102 5
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
|Фомичев Олег 139 5
|Меджитов Тимур 85 5
|Казарин Станислав 175 5
|Ухлинов Леонид 61 5
|Гуральников Сергей 164 4
|Газаров Артур 77 4
|Перешеин Владимир 9 4
|Щепинов Вадим 8 4
|Брагинский Матвей 9 4
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 4
|Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 4
|Арлазаров Владимир 290 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Арсентьев Андрей 79 4
|Албычев Александр 168 4
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