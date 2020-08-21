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Федеральный закон 210-ФЗ Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг



21.08.2020 Власти разрешили россиянам регистрировать автомобили в МФЦ 1
04.09.2019 Почта Банк оснастит почтовые отделения Чукотки POS-терминалами 1
13.08.2019 Райффайзенбанк расширил возможности контакт-центра на базе решений Avaya 1
23.07.2019 Крупного разработчика Linux впервые возглавила женщина 1
11.07.2019 «Мегафон» выложил 300 миллионов за 5G-частоты в Северной столице 1
09.07.2019 В России поймана банда, выпотрошившая миллионы из банкоматов 1
26.06.2019 Как пользователям ERP защититься от разорительных планов SAP и Oracle 1
14.06.2019 Rimini Street выступила генеральным партнером «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
23.05.2019 Tele2 ушел из Казахстана за «отступные» в $400 млн 1
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить 1
28.02.2019 Samsung выпустила смартфон с тройной камерой по цене дешевого Xiaomi 1
25.02.2019 Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены 1
01.02.2019 Huawei начинает продавать в России смартфон-гигант, почти самый большой в мире. Цена. 1
31.10.2018 R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3 1
15.10.2018 Новая команда Минкомсвязи взялась за закон об электронном правительстве, с которым не справилась старая 1
01.06.2017 Акционеры Сбербанка воспользовались технологией электронного голосования e-voting от НРД 1
16.11.2016 Минкомсвязи с задержкой на год пытается узаконить систему ЦОДов для госструктур 1
06.09.2016 Как создавалась региональная система межведомственного электронного взаимодействия Омской области 1
18.01.2016 ГИС ГМП: реальность не оправдывает ожиданий 2
23.12.2015 В банке «Возрождения завершен проект по передаче данных о платежах в ГИС ГМП 1
13.01.2015 Выдача УЭК по заявлениям граждан продлена до 1 января 2017 г. 1
28.10.2014 Александр Карпачев - Тенденция перехода от финансово-бухгалтерских систем к решениям ERP-класса в госсекторе очевидна 1
22.09.2014 Обновление закона о госуслугах: Сведения об образовании перейдут в электронный вид 1
15.04.2014 УЭК приобретает новые функции 1
26.11.2013 Государство и бизнес: инновации для завтра 1
30.10.2013 Банки массово срывают срок Медведева по подключению к государственной системе платежей 1
06.10.2013 Краудсорсинг – новый подход к социальным проблемам 1
05.10.2013 Роман Кругляков - Уже было много заявлений об успехах, теперь пора разобраться, что реально работает     1
30.09.2013 СЭД в госсекторе – проблема в заказчиках 1
28.09.2013 Госинформатизация – курс на социальную сферу 2
23.09.2013 Волны тестирования сервисов разбились об организационный вопрос 2
27.08.2013 «Кворум» предлагает подключение к ГИС ГМП за 5 дней для банков 1
05.08.2013 Как развивается УЭК в регионах 1
17.07.2013 AT Consulting: Подключить банк к СМЭВ не сложней, чем инсталлировать Windows 1
15.07.2013 Система «Quorum. СМЭВ-Интегратор» для подключения к СМЭВ согласно 210-ФЗ получила очередное обновление 1
25.06.2013 Отчет правительства: Электронные госуслуги заглохли 1
20.05.2013 Олег Романов: К 1 января 2013 г. Республика Башкортостан была единственным регионом, полностью готовым к эмиссии УЭК 1
30.04.2013 Минкомсвязь подготовила техзадание на разработку эталонного справочника документов, необходимых для предоставления госуслуг 1
14.03.2013 Граждане смогут путешествовать по Африке благодаря ID-картам 1
21.02.2013 Платежная система ПРО100: пришел час расплаты 2

Публикаций - 70, упоминаний - 74

Федеральный закон 210-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7931 11
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
SAP SE 4430 5
Совзонд - Sovzond 112 4
Армада - РБК софт 699 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 436 4
Directum - Директум 813 4
Барс груп 458 3
Software AG & IDS Scheer 196 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8631 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 452 3
Oracle Corporation 5899 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 486 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 143 2
Quorum - Кворум 92 2
InterTrust - ИнтерТраст 293 2
Google LLC 9859 2
Xiaomi 1016 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 507 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 2
Летограф - Letograf 80 2
Проектная практика 27 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 399 2
IBM - International Business Machines Corp 8821 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1211 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 307 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7611 2
Microsoft Corporation 22048 2
Парус Корпорация 420 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1540 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 1
ОТР 170 1
Huawei 3101 1
Apple Inc 10408 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2296 1
Терн ГК - Tern Group 51 1
Motorola Solutions 102 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 15 1
Ростех - Электронный паспорт 86 1
HMD Global - Nokia 127 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5041 10
УЭК - Универсальная электронная карта 556 9
Уралсиб Банк 467 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 3
Ак Барс Банк 192 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 146 2
Visa International 1676 2
Почта России ПАО 1829 2
ВТБ - ВТБ24 645 2
Возрождение - Коммерческий банк 131 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 78 2
Ростелеком - РТК РосТелеКонтент 2 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 132 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 1
Интеркоммерц 34 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Citi - Citibank - Ситибанк 259 1
МСП банк 29 1
Связной ГК 1113 1
Евросеть 1390 1
X5 Group 664 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 161 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 205 1
X5 Group - Перекрёсток 285 1
X5 Group - Пятёрочка 294 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1610 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 101 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 169 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 813 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7273 23
Правительство РФ 7071 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7643 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 845 14
Федеральное казначейство России 1151 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2099 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2080 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1413 7
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2606 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1377 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 874 5
Правительство Москвы 1493 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2964 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 228 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 654 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 995 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 165 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 138 3
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 69 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 630 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 68 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль 91 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 388 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1273 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 507 3
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 79 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 124 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 174 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2414 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 38 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 804 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2265 2
Президент Российской Федерации 3079 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 969 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1170 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 102 1
МКС - Международная космическая станция 1389 1
РПЦ - Русская православная церковь 39 1
ASF - Apache Software Foundation 95 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13337 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30945 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2380 5
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 36 5
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 16 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 518 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 871 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4807 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3435 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3962 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 695 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1937 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2749 3
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 20 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1482 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1139 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 272 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 339 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 838 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2852 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4268 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1567 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5087 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3595 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2486 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 861 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 128 2
Big Data - Большие данные 2020 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 198 2
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 585 6
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1359 3
Samsung Galaxy S10 - смартфон 161 2
Samsung ISOCELL - серия сенсоров смартфона 27 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 281 2
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 29 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2166 2
Google Android 11685 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 458 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 132 1
Samsung Exynos 7 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 52 1
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 35 1
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Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 534 1
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Docsvision СЭД - ECM-система 60 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 350 1
МОД Народный контроль 35 1
Apple iOS 6297 1
Dell EMC VMAX All Flash 15 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 50 1
Dell EMC VNX 42 1
R-Style Softlab - RS-Bank 262 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
InterSystems Cache 82 1
InterSystems Ensemble 54 1
Умное Подмосковье - SmartMosReg 1 1
Citrix NetScaler 25 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 693 1
R-Style Softlab - RS-Connect 50 1
ЭОС Дело СЭД 1820 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 732 1
Microsoft Dynamics CRM 520 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 165 1
Попов Алексей 329 14
Никифоров Николай 1145 9
Сапельников Сергей 104 7
Медведев Дмитрий 1595 6
Казак Максим 161 6
Серова Елена 317 6
Казарин Станислав 113 4
Бушуев Алексей 9 4
Кесельбренер Леонид 49 4
Чучелов Андрей 44 4
Ухлинов Леонид 58 4
Массух Илья 202 3
Бородин Андрей 32 3
Путин Владимир 2477 3
Митрейкин Александр 18 3
Ахмеров Тимур 82 3
Брагинский Матвей 6 3
Фомичев Олег 110 3
Опенышева Светлана 63 3
Селютин Александр 59 3
Симаков Олег 110 3
Соловьев Игорь 45 3
Кучин Сергей 22 3
Макаров Станислав 116 3
Забелин Вячеслав 13 2
Ермолаев Артем 348 2
Лопаткин Герман 104 2
Болсуновский Михаил 11 2
Пак Олег 93 2
Козырев Алексей 274 2
Меджитов Тимур 58 2
Романов Олег 3 2
Громов Иван 101 2
Виноградов Игорь 14 2
Новохатский Александр 5 2
Херсонцев Алексей 48 2
Албычев Александр 78 2
Кругляков Роман 43 2
Носков Константин 210 2
Щеголев Игорь 685 2
Россия - Российская федерация - РФ 101760 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31883 14
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 906 7
Россия - ЮФО - Астраханская область 516 6
Россия - УФО - Тюменская область 788 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2059 5
Россия - ЦФО - Тульская область 948 5
Россия - СЗФО - Республика Коми 638 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1282 5
Россия - СФО - Омская область 496 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 555 4
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 357 4
Россия - СФО - Иркутская область 796 3
Казахстан - Республика 4376 3
Россия - ПФО - Казань 1920 3
Россия - УФО - Свердловская область 1076 3
Россия - ПФО - Самарская область 869 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 534 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 375 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 198 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 831 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1169 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 491 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12482 3
Россия - СФО - Кемеровская область 668 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44420 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11964 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5077 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2932 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12270 2
Африка - Африканский регион 2772 2
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Россия - ЦФО - Калужская область 746 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 557 2
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4684 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 771 2
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Федеральный бюджет Российской Федерации 1490 2
Федеральное законодательство 1126 2
Банковский сектор экономики 1757 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 627 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1959 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1023 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 443 1
ИТ-аналитика 38 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2162 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 56 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 132 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1412 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 330 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 79 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 224 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 107 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 230 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 456 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 860 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1569 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2803 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 7
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