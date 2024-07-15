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NanduQ Qiwi

NanduQ - Qiwi

Qiwi —  провайдер платежных и финансовых сервисов в России и СНГ. Qiwi предлагает ассортимент продуктов по нескольким направлениям: экосистема платежных и финансовых услуг QIWI для В2В и В2С клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, а также ряд других проектов.


15.07.2024 Qiwi пытается остаться на Nasdaq. Новое имя она себе уже придумала

Новый администратор программы ADS Qiwi Платежная система Qiwi объявила о проведении годового собрания акционеров, которо
02.07.2024 Qiwi без объяснений выгоняют с Nasdaq

Делистинг акаций Qiwi Администрация американской биржи Nasdaq приняла решение о делистинге акций платежной сис
24.06.2024 Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq

Проблемы Qiwi с Bank of New York Mellon Платежная система Qiwi сообщила о получении уведомления
11.06.2024 Аналитики: «Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi

ециализируется на факторинговом обслуживании юридических лиц. Продавцом выступила платежная система Qiwi (АО «Киви»). Сумма сделки не разглашается. В результате сделки «Т-банк» станет владельце
13.05.2024 «Точка» выплатила 8 млрд рублей клиентам, пострадавшим из-за ситуации с «Киви»

АО «Точка» завершило выплаты своим клиентам, которые работали на базе банковской лицензии «Киви Банка» и чьи деньги на счетах оказались заморожены после отзыва у него лицензии. Всего выплаты от «Точки» получили порядка 3 тыс. клиентов, общая сумма составила 8 млрд руб. Мера коснулась
25.04.2024 Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов

Убыток Qiwi от выхода из российского рынка Платежная система Qiwi признала убыток от обесцени
06.03.2024 Многомиллиардную продажу Qiwi пытаются расторгнуть через суд

«Киви банк» судится с Qiwi «Киви банк» подал в арбитражный суд Москвы иск к своим бывшим владельцам – платежной сис
05.03.2024 Первый клиент «Точки», пострадавший из-за ситуации с «Киви», получил выплату от компании

АО «Точка» перечислило выплату первому своему клиенту, который обслуживался в филиале «Точка Банка Киви», и чей счет оказался замороженным после отзыва лицензии у «Киви». Первым предприятием, получившим выплату, стала московская компания, специализирующаяся на оптовой продаже фармацев
01.03.2024 ФСБ начала проверять банк Qiwi

т количества «телефонных и ИТ-мошенничеств», осуществляемых с территории Украины. Основной владелец Qiwi Сергей Солонин от комментариев отказался. Отзыв лицензии у «Киви-банка» «Киви-банк» был

27.02.2024 На кошельках Qiwi зависло 4,4 млрд руб. Их вернут строго при предъявлении справки от сотового оператора

ента для выплаты страхового возмещения, итоги которого будут подведены 27 февраля 2024 г. Сколько у Qiwi было электронных кошельков и сколько средств на них хранилось В то же время основной дея
22.02.2024 Эксперты Angara Security предупреждают о мошенничестве с подделками бренда Qiwi

Новость об отзыве лицензии у QIWI Банка спровоцировала не только остановку нескольких платежных сервисов и проблемы с оплатой у пользователей, но и всплеск регистрации и обновления похожих доменных имен. Как могут воспольз
21.02.2024 В России сломались сервисы Райффайзенбанка. Во всем виновата Qiwi

«Киви-банк» лишился лицензии вскоре после объявления о сделке по продаже российского подразделения Qiwi за 23,75 млрд руб. Во-вторых, это первый случай отзыва банковской лицензии Центробанком

21.02.2024 У Qiwi отобрали банковскую лицензию из-за обслуживания «теневого бизнеса», криптообменников и онлайн-казино

лицензию у «Киви банка» Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию у «Киви-банка», входящего в группу Qiwi. Об этом говорится в сообщении регулятора. Причинами стали нарушения Закона «О банках и

07.02.2024 МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечит онлайн-идентификацию клиентам «QIWI Кошелька» для получения статуса «Профессиональный». Идентификация через МТС ID может быть осуществлена как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении QIWI Кошелек. Усл
31.01.2024 Qiwi plc объявляет о назначении генерального и финансового директоров

Компания Qiwi plc, поставщик услуг в области финансовых технологий и цифрового маркетинга, назначила А
22.01.2024 Qiwi продана своему гендиректору

Qiwi продала свой российский бизнес Платежная система Qiwi объявила о реструктуризации своего бизнеса. Ее российское подразделение АО «Киви» будет

22.01.2024 Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций

В рамках реструктуризации бизнеса Qiwi plc продает менеджменту российский бизнес, консолидированный под АО «Киви». Денежные сре
20.11.2023 Qiwi объявляет финансовые результаты за III квартал 2023 года

Компания Qiwi plc, провайдер платежных и финансовых услуг, объявляет финансовые результаты за III квар
13.09.2023 Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса

Компания Qiwi сообщает о том, что биржа Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуриз
29.08.2023 Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы

Как Qiwi покупала RealWeb Платежная система Qiwi раскрыла подробности покупки цифрового ма
21.08.2023 Qiwi и HeadHunter доплатят государству 1 миллиард рублей

Qiwi, HeadHunter и налог на сверхприбыль Платежная система Qiwi и рекрутинговый сервис HeadHunter оценили свои выплаты по налогу на сверхприбыль (в англоязычных отчетах компаний - windfall tax). Информация об этом содержится квартальных отчетах компани
17.08.2023 Qiwi объявила финансовые результаты за первое полугодие 2023 года

Компания Qiwi plc, провайдер платежных и финансовых услуг, объявила финансовые результаты за первое по
26.07.2023 Власти ограничили вывод денежных средств с кошельков Qiwi

Ограничения на работу Qiwi Платежная система Qiwi сообщила о том, что Центробанк провел проверку входящего в
13.06.2023 Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России

Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi Платежная система Qiwi объявила об удовлетворении администрацией американской бир
22.03.2023 Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге

на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Об этом CNews сообщили представители Qiwi. 15 марта 2023 г. Qiwi получила уведомление от фондовой биржи NASDAQ о делистинге
10.03.2023 Исследование Qiwi: россияне диверсифицируют способы оплаты

них сервисов бесконтактной оплаты потребители стали чаще использовать привычные банковские карты и «Qiwi кошелек», а также пробовать новые платежные средств. Об этом CNews сообщил представитель
10.03.2023 Qiwi сообщает об изменениях в составе Совета директоров

Компания Qiwi plc, поставщик платежных и финансовых сервисов в России и СНГ, объявляет об изменениях в
27.02.2023 Qiwi запустила программу по поиску уязвимостей на платформе Tumar.One

Финтех-компания Qiwi объявила о запуске публичной программы Bug Bounty. В ней могут принять участие любые нез
15.02.2023 Банк «Открытие» продал огромный пакет акций Qiwi неизвестному покупателю

Банк «Открытие» продал 34% акций Qiwi Банк «Открытие» перестал быть акционером платежной системы Qiwi. Это следует из документов, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Летом 2018 г. банк
28.12.2022 Исследование Qiwi: фрилансеры переходят на сервисы цифровых гарантий

Компания Qiwi, провайдер передовых платежных и финансовых сервисов нового поколения в России и СНГ, провела исследование среди фрилансеров совместно с платформой «Фриланс.ру». Авторы выяснили, что кажды
26.12.2022 Власти Кипра позволили российским инвесторам Qiwi спасти свои акции

Послабление от властей Кипра для акционеров Qiwi Власти Кипра разрешили платежной системе Qiwi провести конвертацию американских д
12.12.2022 Qiwi объявила о приобретении группы RealWeb

билестроения, товаров народного потребления, недвижимости и электронной коммерции. Сделка позволяет Qiwi занять лидирующие позиции в бизнес-сегменте рекламы и цифрового маркетинга, считают в ко
25.11.2022 Исследование QIWI: половина старшеклассников знакомы с гендерными стереотипами об ИТ сфере

26% отметили, что сталкиваются с таким мнением довольно часто. Об этом CNews сообщили представители QIWI. При этом родители демонстрируют наименьшую склонность распространять такой стереотип. Б
02.09.2022 Qiwi заплатила 700 миллионов за платформу платежей для такси

Сколько Qiwi заплатила за «Таксиагрегатора» Платежная система Qiwi раскрыла подробности сделки
18.08.2022 Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн

Новая оферта на выкуп акций Qiwi Платежная система Qiwi раскрыла новые подробности оферты, которую основной акцион
08.07.2022 Основатель Qiwi потратит $25 млн на выкуп акций компании

Сергей Солонин скупает акции Qiwi Основатель и главный акционер платежной системы Qiwi Сергей Солонин объявил о проведении тендера по выкупа акций компании. Об этом говорится в сообщении, опубликованной на сайте Аме
23.05.2022 Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq

Qiwi получила предупреждение от Nasdaq Платежная система Qiwi получила уведомление от американской биржи Nasdaq о несоответствии правилам листинга. Об этом говорится в материалах платежной системы. По правилам Nasdaq, комитет по аудиту, сформированны
04.04.2022 Qiwi готовит мощную скупку собственных акций

Qiwi запланировала buyback Платежная система Qiwi объявила о намерении провести внеочередное собрание акционеров. Оно состоится 16 мая 202
13.01.2022 Qiwi купила SaaS-платформу для создания таксопарка

Приобретение Qiwi Компания Qiwi приобрела SaaS-платформу «Таксиагрегатор», которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси, сообщили CNews предс
12.01.2022 Группа Qiwi объявила о приобретении SaaS-платформы «Таксиагрегатор»

ет водителю через единый канал. Водитель при этом получает мгновенные выплаты после каждой поездки. Qiwi и ООО «Гурутакси» запустили собственную SaaS-платформу «Таксиагрегатор» для рынка такси


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Webmoney 532 106
VK - Mail.ru Group 3312 91
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11559 90
МегаФон 8237 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8552 77
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3534 71
Ростелеком 9382 65
PayPal 654 39
Google LLC 11534 33
Meta Platforms - Facebook 4402 28
Apple Inc 11810 24
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2791 22
Telegram Group 1667 20
АФК Система ПАО 1785 18
NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс 18 18
Microsoft Corporation 24309 16
Oracle Corporation 6586 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 756 15
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4673 14
Onsec - Wallarm (Валарм) 36 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1452 13
7895 12
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 286 12
X Corp - Twitter 2830 12
IBM - International Business Machines Corp 9387 12
NanduQ - Qiwi - Риалвеб - RealWeb - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision - Centra 19 12
Samsung Electronics 10100 12
Robokassa - Робокасса 50 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1600 11
Amazon Inc - Amazon.com 2938 11
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 852 11
Flocktory - Флоктори 20 11
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 40 10
Zynga Game Network 132 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 9
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 883 8
Крок - Croc 1768 8
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 566 8
Visa International 1939 178
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 148 108
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6882 102
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 88
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1081 58
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 57
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 53
Альфа-Банк 1706 50
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 49
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1558 46
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 42
Рапида НКО - платежные система 145 37
ГПБ - Газпромбанк 1049 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2712 33
Связной ГК 1361 31
Евросеть 1403 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1212 31
Почта России ПАО 2061 30
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 29
Кампэй - Comepay - платежная система 43 27
ПСБ - Промсвязьбанк 816 27
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 25
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 899 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 24
Рокет (ранее Рокетбанк) 61 23
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги 92 23
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 708 22
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 191 21
DST Global - Digital Sky Technologies 220 19
Совкомбанк Совесть 270 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 571 17
МКБ - Московский кредитный банк 546 16
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Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 622 15
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Совкомбанк ПАО 246 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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