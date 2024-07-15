NanduQ - Qiwi

Qiwi пытается остаться на Nasdaq. Новое имя она себе уже придумала Новый администратор программы ADS Qiwi Платежная система Qiwi объявила о проведении годового собрания акционеров, которо

Qiwi без объяснений выгоняют с Nasdaq Делистинг акаций Qiwi Администрация американской биржи Nasdaq приняла решение о делистинге акций платежной сис

Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq Проблемы Qiwi с Bank of New York Mellon Платежная система Qiwi сообщила о получении уведомления

Аналитики: «Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi ециализируется на факторинговом обслуживании юридических лиц. Продавцом выступила платежная система Qiwi (АО «Киви»). Сумма сделки не разглашается. В результате сделки «Т-банк» станет владельце

«Точка» выплатила 8 млрд рублей клиентам, пострадавшим из-за ситуации с «Киви» АО «Точка» завершило выплаты своим клиентам, которые работали на базе банковской лицензии «Киви Банка» и чьи деньги на счетах оказались заморожены после отзыва у него лицензии. Всего выплаты от «Точки» получили порядка 3 тыс. клиентов, общая сумма составила 8 млрд руб. Мера коснулась

Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов Убыток Qiwi от выхода из российского рынка Платежная система Qiwi признала убыток от обесцени

Многомиллиардную продажу Qiwi пытаются расторгнуть через суд «Киви банк» судится с Qiwi «Киви банк» подал в арбитражный суд Москвы иск к своим бывшим владельцам – платежной сис

Первый клиент «Точки», пострадавший из-за ситуации с «Киви», получил выплату от компании АО «Точка» перечислило выплату первому своему клиенту, который обслуживался в филиале «Точка Банка Киви», и чей счет оказался замороженным после отзыва лицензии у «Киви». Первым предприятием, получившим выплату, стала московская компания, специализирующаяся на оптовой продаже фармацев

ФСБ начала проверять банк Qiwi т количества «телефонных и ИТ-мошенничеств», осуществляемых с территории Украины. Основной владелец Qiwi Сергей Солонин от комментариев отказался. Отзыв лицензии у «Киви-банка» «Киви-банк» был

На кошельках Qiwi зависло 4,4 млрд руб. Их вернут строго при предъявлении справки от сотового оператора ента для выплаты страхового возмещения, итоги которого будут подведены 27 февраля 2024 г. Сколько у Qiwi было электронных кошельков и сколько средств на них хранилось В то же время основной дея

Эксперты Angara Security предупреждают о мошенничестве с подделками бренда Qiwi Новость об отзыве лицензии у QIWI Банка спровоцировала не только остановку нескольких платежных сервисов и проблемы с оплатой у пользователей, но и всплеск регистрации и обновления похожих доменных имен. Как могут воспольз

В России сломались сервисы Райффайзенбанка. Во всем виновата Qiwi «Киви-банк» лишился лицензии вскоре после объявления о сделке по продаже российского подразделения Qiwi за 23,75 млрд руб. Во-вторых, это первый случай отзыва банковской лицензии Центробанком

У Qiwi отобрали банковскую лицензию из-за обслуживания «теневого бизнеса», криптообменников и онлайн-казино лицензию у «Киви банка» Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию у «Киви-банка», входящего в группу Qiwi. Об этом говорится в сообщении регулятора. Причинами стали нарушения Закона «О банках и

МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке» ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечит онлайн-идентификацию клиентам «QIWI Кошелька» для получения статуса «Профессиональный». Идентификация через МТС ID может быть осуществлена как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении QIWI Кошелек. Усл

Qiwi plc объявляет о назначении генерального и финансового директоров Компания Qiwi plc, поставщик услуг в области финансовых технологий и цифрового маркетинга, назначила А

Qiwi продана своему гендиректору Qiwi продала свой российский бизнес Платежная система Qiwi объявила о реструктуризации своего бизнеса. Ее российское подразделение АО «Киви» будет

Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций В рамках реструктуризации бизнеса Qiwi plc продает менеджменту российский бизнес, консолидированный под АО «Киви». Денежные сре

Qiwi объявляет финансовые результаты за III квартал 2023 года Компания Qiwi plc, провайдер платежных и финансовых услуг, объявляет финансовые результаты за III квар

Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса Компания Qiwi сообщает о том, что биржа Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуриз

Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы Как Qiwi покупала RealWeb Платежная система Qiwi раскрыла подробности покупки цифрового ма

Qiwi и HeadHunter доплатят государству 1 миллиард рублей Qiwi, HeadHunter и налог на сверхприбыль Платежная система Qiwi и рекрутинговый сервис HeadHunter оценили свои выплаты по налогу на сверхприбыль (в англоязычных отчетах компаний - windfall tax). Информация об этом содержится квартальных отчетах компани

Qiwi объявила финансовые результаты за первое полугодие 2023 года Компания Qiwi plc, провайдер платежных и финансовых услуг, объявила финансовые результаты за первое по

Власти ограничили вывод денежных средств с кошельков Qiwi Ограничения на работу Qiwi Платежная система Qiwi сообщила о том, что Центробанк провел проверку входящего в

Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi Платежная система Qiwi объявила об удовлетворении администрацией американской бир

Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Об этом CNews сообщили представители Qiwi. 15 марта 2023 г. Qiwi получила уведомление от фондовой биржи NASDAQ о делистинге

Исследование Qiwi: россияне диверсифицируют способы оплаты них сервисов бесконтактной оплаты потребители стали чаще использовать привычные банковские карты и «Qiwi кошелек», а также пробовать новые платежные средств. Об этом CNews сообщил представитель

Qiwi сообщает об изменениях в составе Совета директоров Компания Qiwi plc, поставщик платежных и финансовых сервисов в России и СНГ, объявляет об изменениях в

Qiwi запустила программу по поиску уязвимостей на платформе Tumar.One Финтех-компания Qiwi объявила о запуске публичной программы Bug Bounty. В ней могут принять участие любые нез

Банк «Открытие» продал огромный пакет акций Qiwi неизвестному покупателю Банк «Открытие» продал 34% акций Qiwi Банк «Открытие» перестал быть акционером платежной системы Qiwi. Это следует из документов, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Летом 2018 г. банк

Исследование Qiwi: фрилансеры переходят на сервисы цифровых гарантий Компания Qiwi, провайдер передовых платежных и финансовых сервисов нового поколения в России и СНГ, провела исследование среди фрилансеров совместно с платформой «Фриланс.ру». Авторы выяснили, что кажды

Власти Кипра позволили российским инвесторам Qiwi спасти свои акции Послабление от властей Кипра для акционеров Qiwi Власти Кипра разрешили платежной системе Qiwi провести конвертацию американских д

Qiwi объявила о приобретении группы RealWeb билестроения, товаров народного потребления, недвижимости и электронной коммерции. Сделка позволяет Qiwi занять лидирующие позиции в бизнес-сегменте рекламы и цифрового маркетинга, считают в ко

Исследование QIWI: половина старшеклассников знакомы с гендерными стереотипами об ИТ сфере 26% отметили, что сталкиваются с таким мнением довольно часто. Об этом CNews сообщили представители QIWI. При этом родители демонстрируют наименьшую склонность распространять такой стереотип. Б

Qiwi заплатила 700 миллионов за платформу платежей для такси Сколько Qiwi заплатила за «Таксиагрегатора» Платежная система Qiwi раскрыла подробности сделки

Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн Новая оферта на выкуп акций Qiwi Платежная система Qiwi раскрыла новые подробности оферты, которую основной акцион

Основатель Qiwi потратит $25 млн на выкуп акций компании Сергей Солонин скупает акции Qiwi Основатель и главный акционер платежной системы Qiwi Сергей Солонин объявил о проведении тендера по выкупа акций компании. Об этом говорится в сообщении, опубликованной на сайте Аме

Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq Qiwi получила предупреждение от Nasdaq Платежная система Qiwi получила уведомление от американской биржи Nasdaq о несоответствии правилам листинга. Об этом говорится в материалах платежной системы. По правилам Nasdaq, комитет по аудиту, сформированны

Qiwi готовит мощную скупку собственных акций Qiwi запланировала buyback Платежная система Qiwi объявила о намерении провести внеочередное собрание акционеров. Оно состоится 16 мая 202

Qiwi купила SaaS-платформу для создания таксопарка Приобретение Qiwi Компания Qiwi приобрела SaaS-платформу «Таксиагрегатор», которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси, сообщили CNews предс