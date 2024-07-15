NanduQ Qiwi
Qiwi — провайдер платежных и финансовых сервисов в России и СНГ. Qiwi предлагает ассортимент продуктов по нескольким направлениям: экосистема платежных и финансовых услуг QIWI для В2В и В2С клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, а также ряд других проектов.
|15.07.2024
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Qiwi пытается остаться на Nasdaq. Новое имя она себе уже придумала
Новый администратор программы ADS Qiwi Платежная система Qiwi объявила о проведении годового собрания акционеров, которо
|02.07.2024
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Qiwi без объяснений выгоняют с Nasdaq
Делистинг акаций Qiwi Администрация американской биржи Nasdaq приняла решение о делистинге акций платежной сис
|24.06.2024
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Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq
Проблемы Qiwi с Bank of New York Mellon Платежная система Qiwi сообщила о получении уведомления
|11.06.2024
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Аналитики: «Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi
ециализируется на факторинговом обслуживании юридических лиц. Продавцом выступила платежная система Qiwi (АО «Киви»). Сумма сделки не разглашается. В результате сделки «Т-банк» станет владельце
|13.05.2024
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«Точка» выплатила 8 млрд рублей клиентам, пострадавшим из-за ситуации с «Киви»
АО «Точка» завершило выплаты своим клиентам, которые работали на базе банковской лицензии «Киви Банка» и чьи деньги на счетах оказались заморожены после отзыва у него лицензии. Всего выплаты от «Точки» получили порядка 3 тыс. клиентов, общая сумма составила 8 млрд руб. Мера коснулась
|25.04.2024
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Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов
Убыток Qiwi от выхода из российского рынка Платежная система Qiwi признала убыток от обесцени
|06.03.2024
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Многомиллиардную продажу Qiwi пытаются расторгнуть через суд
«Киви банк» судится с Qiwi «Киви банк» подал в арбитражный суд Москвы иск к своим бывшим владельцам – платежной сис
|05.03.2024
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Первый клиент «Точки», пострадавший из-за ситуации с «Киви», получил выплату от компании
АО «Точка» перечислило выплату первому своему клиенту, который обслуживался в филиале «Точка Банка Киви», и чей счет оказался замороженным после отзыва лицензии у «Киви». Первым предприятием, получившим выплату, стала московская компания, специализирующаяся на оптовой продаже фармацев
|01.03.2024
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ФСБ начала проверять банк Qiwi
т количества «телефонных и ИТ-мошенничеств», осуществляемых с территории Украины. Основной владелец Qiwi Сергей Солонин от комментариев отказался. Отзыв лицензии у «Киви-банка» «Киви-банк» был
|27.02.2024
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На кошельках Qiwi зависло 4,4 млрд руб. Их вернут строго при предъявлении справки от сотового оператора
ента для выплаты страхового возмещения, итоги которого будут подведены 27 февраля 2024 г. Сколько у Qiwi было электронных кошельков и сколько средств на них хранилось В то же время основной дея
|22.02.2024
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Эксперты Angara Security предупреждают о мошенничестве с подделками бренда Qiwi
Новость об отзыве лицензии у QIWI Банка спровоцировала не только остановку нескольких платежных сервисов и проблемы с оплатой у пользователей, но и всплеск регистрации и обновления похожих доменных имен. Как могут воспольз
|21.02.2024
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В России сломались сервисы Райффайзенбанка. Во всем виновата Qiwi
«Киви-банк» лишился лицензии вскоре после объявления о сделке по продаже российского подразделения Qiwi за 23,75 млрд руб. Во-вторых, это первый случай отзыва банковской лицензии Центробанком
|21.02.2024
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У Qiwi отобрали банковскую лицензию из-за обслуживания «теневого бизнеса», криптообменников и онлайн-казино
лицензию у «Киви банка» Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию у «Киви-банка», входящего в группу Qiwi. Об этом говорится в сообщении регулятора. Причинами стали нарушения Закона «О банках и
|07.02.2024
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МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке»
ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечит онлайн-идентификацию клиентам «QIWI Кошелька» для получения статуса «Профессиональный». Идентификация через МТС ID может быть осуществлена как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении QIWI Кошелек. Усл
|31.01.2024
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Qiwi plc объявляет о назначении генерального и финансового директоров
Компания Qiwi plc, поставщик услуг в области финансовых технологий и цифрового маркетинга, назначила А
|22.01.2024
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Qiwi продана своему гендиректору
Qiwi продала свой российский бизнес Платежная система Qiwi объявила о реструктуризации своего бизнеса. Ее российское подразделение АО «Киви» будет
|22.01.2024
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Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций
В рамках реструктуризации бизнеса Qiwi plc продает менеджменту российский бизнес, консолидированный под АО «Киви». Денежные сре
|20.11.2023
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Qiwi объявляет финансовые результаты за III квартал 2023 года
Компания Qiwi plc, провайдер платежных и финансовых услуг, объявляет финансовые результаты за III квар
|13.09.2023
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Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса
Компания Qiwi сообщает о том, что биржа Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуриз
|29.08.2023
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Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы
Как Qiwi покупала RealWeb Платежная система Qiwi раскрыла подробности покупки цифрового ма
|21.08.2023
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Qiwi и HeadHunter доплатят государству 1 миллиард рублей
Qiwi, HeadHunter и налог на сверхприбыль Платежная система Qiwi и рекрутинговый сервис HeadHunter оценили свои выплаты по налогу на сверхприбыль (в англоязычных отчетах компаний - windfall tax). Информация об этом содержится квартальных отчетах компани
|17.08.2023
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Qiwi объявила финансовые результаты за первое полугодие 2023 года
Компания Qiwi plc, провайдер платежных и финансовых услуг, объявила финансовые результаты за первое по
|26.07.2023
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Власти ограничили вывод денежных средств с кошельков Qiwi
Ограничения на работу Qiwi Платежная система Qiwi сообщила о том, что Центробанк провел проверку входящего в
|13.06.2023
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Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России
Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi Платежная система Qiwi объявила об удовлетворении администрацией американской бир
|22.03.2023
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Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге
на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Об этом CNews сообщили представители Qiwi. 15 марта 2023 г. Qiwi получила уведомление от фондовой биржи NASDAQ о делистинге
|10.03.2023
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Исследование Qiwi: россияне диверсифицируют способы оплаты
них сервисов бесконтактной оплаты потребители стали чаще использовать привычные банковские карты и «Qiwi кошелек», а также пробовать новые платежные средств. Об этом CNews сообщил представитель
|10.03.2023
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Qiwi сообщает об изменениях в составе Совета директоров
Компания Qiwi plc, поставщик платежных и финансовых сервисов в России и СНГ, объявляет об изменениях в
|27.02.2023
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Qiwi запустила программу по поиску уязвимостей на платформе Tumar.One
Финтех-компания Qiwi объявила о запуске публичной программы Bug Bounty. В ней могут принять участие любые нез
|15.02.2023
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Банк «Открытие» продал огромный пакет акций Qiwi неизвестному покупателю
Банк «Открытие» продал 34% акций Qiwi Банк «Открытие» перестал быть акционером платежной системы Qiwi. Это следует из документов, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Летом 2018 г. банк
|28.12.2022
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Исследование Qiwi: фрилансеры переходят на сервисы цифровых гарантий
Компания Qiwi, провайдер передовых платежных и финансовых сервисов нового поколения в России и СНГ, провела исследование среди фрилансеров совместно с платформой «Фриланс.ру». Авторы выяснили, что кажды
|26.12.2022
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Власти Кипра позволили российским инвесторам Qiwi спасти свои акции
Послабление от властей Кипра для акционеров Qiwi Власти Кипра разрешили платежной системе Qiwi провести конвертацию американских д
|12.12.2022
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Qiwi объявила о приобретении группы RealWeb
билестроения, товаров народного потребления, недвижимости и электронной коммерции. Сделка позволяет Qiwi занять лидирующие позиции в бизнес-сегменте рекламы и цифрового маркетинга, считают в ко
|25.11.2022
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Исследование QIWI: половина старшеклассников знакомы с гендерными стереотипами об ИТ сфере
26% отметили, что сталкиваются с таким мнением довольно часто. Об этом CNews сообщили представители QIWI. При этом родители демонстрируют наименьшую склонность распространять такой стереотип. Б
|02.09.2022
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Qiwi заплатила 700 миллионов за платформу платежей для такси
Сколько Qiwi заплатила за «Таксиагрегатора» Платежная система Qiwi раскрыла подробности сделки
|18.08.2022
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Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн
Новая оферта на выкуп акций Qiwi Платежная система Qiwi раскрыла новые подробности оферты, которую основной акцион
|08.07.2022
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Основатель Qiwi потратит $25 млн на выкуп акций компании
Сергей Солонин скупает акции Qiwi Основатель и главный акционер платежной системы Qiwi Сергей Солонин объявил о проведении тендера по выкупа акций компании. Об этом говорится в сообщении, опубликованной на сайте Аме
|23.05.2022
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Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq
Qiwi получила предупреждение от Nasdaq Платежная система Qiwi получила уведомление от американской биржи Nasdaq о несоответствии правилам листинга. Об этом говорится в материалах платежной системы. По правилам Nasdaq, комитет по аудиту, сформированны
|04.04.2022
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Qiwi готовит мощную скупку собственных акций
Qiwi запланировала buyback Платежная система Qiwi объявила о намерении провести внеочередное собрание акционеров. Оно состоится 16 мая 202
|13.01.2022
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Qiwi купила SaaS-платформу для создания таксопарка
Приобретение Qiwi Компания Qiwi приобрела SaaS-платформу «Таксиагрегатор», которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси, сообщили CNews предс
|12.01.2022
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Группа Qiwi объявила о приобретении SaaS-платформы «Таксиагрегатор»
ет водителю через единый канал. Водитель при этом получает мгновенные выплаты после каждой поездки. Qiwi и ООО «Гурутакси» запустили собственную SaaS-платформу «Таксиагрегатор» для рынка такси
NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Сергей 102 94
|Ким Борис 75 55
|Романенко Андрей 91 46
|Протопопов Андрей 25 25
|Стоклицкая Анна 24 24
|Агаков Александр 22 21
|Попков Андрей 24 18
|Фролова Светлана 42 16
|Путин Владимир 3047 15
|Усманов Алишер 300 14
|Мильнер Юрий 134 13
|Попов Максим 22 12
|Дуров Павел 271 12
|Абрамович Роман 46 11
|Делицын Леонид 126 11
|Кулачок Ольга 9 9
|Якобашвили Давид 16 9
|Серебряникова Анна 69 8
|Гришин Дмитрий 208 8
|Желкова Наталья 8 7
|Меликьян Александр 8 7
|Шевченко Мария 15 7
|Кияченко Виктория 7 7
|Фингер Грегори 13 7
|Михайлов Игорь 10 7
|Кабаков Ярослав 49 6
|Айриян Сурен 34 6
|Муравьев Андрей 11 6
|Абызов Михаил 66 6
|Ермаков Кирилл 7 5
|Куранда Антон 8 5
|Аникин Денис 33 5
|Румянцев Вадим 10 5
|Мерзликин Александр 5 5
|Волож Аркадий 247 5
|Арлазаров Владимир 214 5
|Биккулова Гульнара 23 5
|Потанин Владимир 61 5
|Медведев Дмитрий 1646 5
|Хомков Игорь 46 5
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