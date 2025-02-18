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NanduQ Qiwi RW+ RealWeb Риалвеб Риалвеб Консалтинг RealHR Devision, Де вижен Дейта гоу Centra Новые рекламные технологии Рекламные платформы Сфера Ваилмобайил Конверсия

NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия

RW+ (Риалвеб) — группа компаний, которая предоставляет услуги в области цифрового маркетинга и рекламы. Компания представляет собой digital-агентство Риалвеб, которое  оказывает спектр услуг в области digital-маркетинга: контекстная, таргетированная, медийная реклама, мобильный маркетинг, разработка стратегий и креативных концепций. Кроме digital-агентства, в группе еще несколько компаний: «Риалвеб Консалтинг», рекрутинговое агентство RealHR, платформа профессионального роста  Epic Growth, разработчик программного обеспечения Realweb TECH (Devision), разработчик аналитических сервисов для внедрения data driven маркетинга DataGo и маркетплейс рекламных продуктов и услуг Centra. Входит в группу компаний QIWI.

Centra маркетплейс рекламных продуктов, который позволяет в течение пары минут подключиться к любым из 250 рекламных площадок, сервисов и услуг через систему одного окна. Платформой пользуются более 200 крупнейших рекламодателей, а оборот компании в 2022 году составил 12,6 млрд рублей. Является частью группы «Риалвеб» (входит в группу компаний QIWI). 


18.02.2025 От группы компаний к платформе: ГК Realweb становится группой RW+ 2
06.12.2024 Rutube представляет новый продукт Rutube Media Network совместно с маркетплейсом Centra 1
24.06.2024 Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq 1
25.04.2024 Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов 1
07.02.2024 МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке» 1
01.02.2024 Сколько времени ИT-специалист работает на одном месте: исследование RealHR и Hh.ru 1
22.01.2024 Qiwi продана своему гендиректору 1
22.01.2024 Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций 1
26.12.2023 Сервис моментальных выплат для таксопарков и водителей такси «Таксиагрегатор» стал резидентом «Сколково» 1
20.11.2023 Qiwi объявляет финансовые результаты за III квартал 2023 года 2
27.10.2023 Centra: на 53% выросло число компаний, которые ведут digital-маркетинг in-house 1
13.09.2023 Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса 1
05.09.2023 У российского Google обнаружены признаки преднамеренного банкротства 1
29.08.2023 Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы 8
17.08.2023 Qiwi объявила финансовые результаты за первое полугодие 2023 года 1
13.06.2023 Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России 1
13.02.2023 Маркетплейс рекламных продуктов Centra приобрел образовательную платформу Epic Growth 2
12.12.2022 Qiwi объявила о приобретении группы RealWeb 1
24.11.2022 Банк «Точка» запустил онлайн-сервис для консультаций с бизнес-экспертами 1
22.04.2015 Edison.VC — новый игрок венчурного рынка 1
10.04.2013 iTech Capital вложил $3,5 млн в российскую платформу для управления интернет-рекламой Garpun 1
20.05.2008 Петербург: рынок интернет-рекламы растет на 50% в год 1

Публикаций - 22, упоминаний - 32

NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 20 10
Flocktory - Флоктори 22 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 3
Garpun 4 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 3
Google LLC 11822 2
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Epic Growth 4 2
Yandex - Яндекс 7411 2
Google Russia - Гугл Россия 180 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 2
IntellectMoney 24 2
PDG - Portal Design Group 2 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1055 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 771 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 293 1
МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 1
Click.ru - PromoPult - SeoPult 5 1
NanduQ - Qiwi 996 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2730 7
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 3
NanduQ - Qiwi Таксиагрегатор 7 3
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 7 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 2
EPIC Telecom Invest 203 2
ЦИАН - CIAN 136 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
iTech Capital 16 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1954 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
МТС Стрим - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 20 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2276 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5086 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4770 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4504 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 5
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 4
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 450 3
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Царьград - телеканал 26 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
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