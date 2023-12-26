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Кредитование PTI Payment to Income Показатель долговой нагрузки Кредитный портфель Задолженность Закредитованность

Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность


26.12.2023 ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

после ожидания в течение 5-7 минут, потому что на входящей линии не хватает человеческих ресурсов. Люди постоянно находятся в очереди и ждут ответа. Сказывается текучка кадров. Важное значение имеет задолженность потребителей перед сбытовыми компаниями. По данным Росстата задолженность россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей и продолжает расти. Перед ресурсоснабжающими организ
11.02.2021 «Таттелеком» досрочно погасил всю задолженность по банковским кредитам на сумму около 3 млрд рублей

«Таттелеком» досрочно погасило все обязательства по кредитам, причем только за прошедший год – более чем на 2 млрд руб. На 31 декабря 2018 г. кредитный портфель компании составлял 2947 млн руб., на 31 декабря 2019 г. – 2 239 млн рублей, на 2020 г. ее объем достиг нулевого значения. При этом «Таттелеком» имеет возможности обратиться к
27.12.2019 В «Связном» появилась возможность оплатить судебные задолженности без комиссии

ной» объявил о запуске акции, в рамках которой каждый гражданин России до 31 декабря может оплатить судебные задолженности без комиссии в любом магазине ритейлера. К оплате доступны судебные
22.08.2019 Bell Integrator помог страховому дому сократить дебиторскую задолженность за счет роботизации

Компания Bell Integrator завершила проект по роботизации процесса контроля за дебиторской задолженностью в Страховом доме «ВСК». Реализация решения позволила заказчику снизить дебиторскую задолженность посредством своевременного уведомления клиентов о наличии просроченного платежа или необходимости оплаты очередного взноса, сократить расходы на операционное сопровождение договор
04.04.2018 Оплатить судебную задолженность теперь можно через «Тинькофф Банк»

На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась возможность погасить задолженность безналичным способом через Тинькофф Банк. Пользователи теперь могут выбрать свою задолженность на сайте ФССП России и оплатить ее на Tinkoff.ru или в мобильном приложении Т
17.08.2015 «Яндекс.Деньги» покажут москвичам задолженность по электроэнергии

ь могут проверить, есть ли у них неоплаченные счета от «Мосэнергосбыта», а также внести показания счётчика, в том числе трёхтарифного. Об этом CNews сообщили в «Яндекс.Деньгах». Чтобы посмотреть свою задолженность, не нужно регистрироваться: достаточно открыть на сайте «Яндекс.Денег» страницу «Мосэнергосбыта», выбрать регион — Москву или область — и ввести абонентский номер из квитанции. Се
29.05.2015 На портале госуслуг запущена оплата налоговой задолженности

ом на ЕПГУ оплата доступна в личном кабинете в разделе «Поиск счетов», а на бета-версии — в услуге «Налоговая задолженность». Налоговая задолженность — это налоговое начисление, срок опл
12.12.2013 Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка»

сти свой ИНН в учетный комплекс банка. Сделать это возможно, обратившись в любое отделение кредитной организации. Узнать о наличии долга по налогам и осуществить платеж можно в меню «Оплата услуг» / «Проверить и оплатить задолженности» / «Мои реквизиты», где необходимо выбрать ИНН. Для оплаты налогов не требуется заполнения налоговых реквизитов платежа — вся информация о задолженностях клие
02.09.2013 В «Евросети» можно бесплатно проверить задолженность по платежам ЖКХ и штрафам ГИБДД

бщили о запуске нового сервиса по проверке задолженностей по коммунальным услугам и по наличию штрафов ГИБДД. Впервые в федеральной розничной сети «Евросеть» появилась возможность бесплатно проверять задолженность по платежам ЖКХ и штрафам ГИБДД независимо от географии потребителя. К примеру, клиент в Москве может узнать долг по коммунальным услугам за квартиру, находящуюся в Казани, Нижнем
13.06.2012 Жители Ульяновской области получили возможность проверять задолженность по ЖКХ на региональном портале госуслуг

ис «Плати дома», сообщается на сайте Министерства информационных технологий Ульяновской области. Как пояснила министр информационных технологий Ульяновской области Светлана Опенышева, чтобы проверить задолженность по ЖКХ и другим услугам, достаточно ввести номер лицевого счета (указанный на квитанции об оплате или карточке, выданной в компании «РИЦ»), фамилию, имя, отчество владельца кварти
28.05.2012 Более 243 млн руб. налоговой задолженности оплатили россияне через интернет

По состоянию на 28 мая 2012 г. 359 965 налогоплательщиков оплатили с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму 243 590 058,28 руб. В настоящее время сервис онлайн-оплаты налоговой задолженности через сайт налоговой службы доступен клиентам 8 банков: «Сбербанк», «Киви Банк»,

12.05.2012 Сервисом «Узнай свою задолженность» за четыре месяца 2012 г. воспользовалось более 36 тыс. налогоплательщиков Рязанской области

логоплательщиков, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Общее количество визитов на сайт увеличилось в 2,5 раза и составило около 436 тыс. Интернет-сервисом «Узнай свою задолженность», который является самым популярным у жителей Рязанской области, за четыре месяца 2012 г. воспользовалось более 36 тыс. граждан, удвоив аналогичный показатель 2011 г. С
04.04.2012 С помощью сайта ФНС России налогоплательщики оплатили задолженность на 198 млн руб.

В 2011 г. у налогоплательщиков-физических лиц появилась возможность оплачивать задолженность по имущественным налогам через интернет с помощью банковских платежных систем.

30.03.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» оплатили налоговую задолженность через PSB-Retail на сумму более 10 млн руб.

Согласно данным «Промсвязьбанка», с помощью новой услуги оплаты счетов Федеральной налоговой службы России клиенты банка оплатили налоговую задолженность через интернет-банк PSB-Retail на сумму свыше 10 млн руб. Сервис дистанционной оплаты налогов на сайте налоговой службы через интернет-банк PSB-Retail действует для клиентов — физ
06.02.2012 С помощью сайта ФНС России налоговую задолженность оплатили около 212 тыс. человек

о состоянию на начало февраля 211 931 налогоплательщик оплатил с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму 157 167 417 руб. Начиная с 14 июня 2011 г., когда было подписано
31.01.2012 С помощью сайта ФНС России налогоплательщики оплатили задолженность на сумму более 150 млн руб.

состоянию на конец января 200 954 клиента этих банков оплатили с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму - 150 035 224,95 руб. Так, начиная с 14 июня 2011 г., когда было
20.01.2012 Количество обращений к интернет-сервису ФНС России «Узнай свою задолженность» превысило 50 млн

т интернет-сервисы, представленные на сайте службы. Один из самых популярных сервисов – «Узнай свою задолженность» - еженедельно к нему обращаются до 500 тыс. пользователей. С момента создания

19.12.2011 Клиенты «ОТП Банка» теперь могут погасить задолженность и пополнить счет карты через систему Contact

С 16 декабря 2011 г. клиенты «ОТП-Банка» могут погасить задолженность по потребительскому кредиту (на приобретение товаров) и пополнить счет банковской карты в 10 тыс. пунктах приема платежей системы Contact, расположенных на территории России и бли
12.12.2011 Налогоплательщики предпочитают оплачивать задолженность по налогам с помощью онлайн-сервисов

4 июня текущего года, когда было подписано соглашение о взаимодействии интернет-сервиса «Узнай свою задолженность» ФНС России и интернет-сервиса «Сбербанк России» «Сбербанк-Онл@йн» по оплате на
08.12.2011 Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать налоговую задолженность в режиме онлайн

Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать задолженность перед бюджетом Российской Федерации через сайт ФНС России, начиная с 7 декабря. Соответствующее соглашение об информационном взаимодействии ФНС России и «Промсвязьбанка» было подп
06.12.2011 Сервисом «Узнай свою задолженность» воспользовались почти 700 тыс. налогоплательщиков Ростовской области

ых киосках в МФЦ размещены десять наиболее востребованных интернет-сервисов ФНС России: «Узнай свою задолженность», «Узнай свой ИНН», «Обращение в УФНС (ИФНС)», «Адрес Вашей инспекции» и другие
28.11.2011 Оплатить задолженность перед ФССП России можно с помощью QIWI

г», затем - «Штрафы. Госпошлины», «Служба Судебных Приставов» в любом из более 120 тыс. «QIWI Терминалов» и указать номер исполнительного производства. Далее можно внести необходимую сумму и оплатить задолженность, сэкономив тем самым время на посещение офисов. В настоящее время благодаря масштабной интеграции по информационному взаимодействию между ФССП России и QIWI этот сервис внедрен на
18.04.2011 «Неофлекс» оптимизировал управление кредитным портфелем юрлиц «Сбербанка России»

тная фабрика». Разработанное в ходе нынешнего проекта решение обеспечивает проведение всестороннего анализа корпоративного кредитного портфеля «Сбербанка России», в частности, позволяет анализировать кредитный портфель по категориям качества кредитов, видам кредитных продуктов, диапазонам процентных ставок и т.д., а также формировать списки крупнейших заемщиков по отраслям экономики и други
11.03.2011 Клиенты «Русской Долговой Корпорации» могут погасить задолженность по кредитам через терминалы Qiwi

2011 г. клиенты коллекторского агентства «Русская Долговая Корпорация» смогут погашать просроченную задолженность по потребительским кредитам на любом из 110 000 платежных терминалов Qiwi. Для

20.12.2010 «Мегалайт-Авто» на 10% сократил дебиторскую задолженность с помощью «1С:Предприятия 8»

менеджеров и обеспечить покупателей актуальной информацией о наличии и стоимости товара с помощью автоматической выгрузки этих данных на сайт. Для руководства компании было важно снизить дебиторскую задолженность и сократить время отгрузки товара покупателям, говорится в сообщении БИТ. В итоге было принято решение создать новую информационную систему на современной и многофункциональной пл
14.10.2010 Санкт-Петербургском международном институте менеджмента автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8»

кт-Петербургском международном институте менеджмента (ИМИСП). В целом внедрение программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» помогло на 30% сократить дебиторскую задолженность и повысить оперативность получения финансовой аналитики по компании. Ранее использовавшаяся в институте система автоматизации не позволяла полностью учесть особенности расчета зар
07.08.2007 Дебиторская задолженность СЗТ составила 2,216 млрд руб.

Общая дебиторская задолженность ОАО «Северо-Западный Телеком» (SPTL) на 1 июля 2007 года составила 2,216 млрд. руб. 68% задолженности составляет задолженность за услуги связи (из них 41% - физлица и 32% -
14.08.2006 Министерство финансов частично погасило задолженность "ЦентрТелекому"

лу и 30,78 млн. руб. по Калужскому филиалу компании. В результате осуществления выплат, дебиторская задолженность по оплате услуг связи льготным категориям граждан в целом «ЦентрТелекому» снизи
11.08.2006 Общая дебиторская задолженность СЗТ составила 2.5 млрд. рублей

По состоянию на 1 июля 2006 г. общая дебиторская задолженность СЗТ составила 2 532 млн. руб. Основную долю в общей дебиторской задолженности занимает задолженность за услуги связи – 73% или 1 846 млн. руб. В структуре задолженности за

28.06.2005 Государство урегулирует задолженность перед "Связьинвестом"

 руб., как ожидается, будет урегулирована до конца 2005 г. Об этом РБК сообщил глава Министерства информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман. «Мы рассчитываем в этом году урегулировать старую задолженность, надеемся, что новая не появится, хотя это может быть», — сказал он.  Министр сообщил, что из суммарного долга государства перед компанией в размере 9 млрд. руб., 1,5 млрд. р
10.06.2003 Компании "Связьинвеста" представили квартальные результаты

, балансовая прибыль за 1 квартал 2003 г. составила 630 млн. 524 тыс. руб. Долгосрочная дебиторская задолженность на конец 1 квартала 2003 г. составила 32 млн. 101 тыс. руб. Краткосрочная дебит
22.04.2003 МГТС утроила прибыль

тельная работа, в результате которой будет заменяться около 200 тыс. номеров ежегодно. Кредиторская задолженность МГТС на конец 2002 г. составила 1 млрд. 261 млн. 592 тыс. руб., на начало 2002

22.04.2003 МГТС увеличила прибыль в 3 раза

тельная работа, в результате которой будет заменяться около 200 тыс. номеров ежегодно. Кредиторская задолженность ОАО «МГТС» на конец 2002 г. составила 1 млрд. 261 млн. 592 тыс. руб., на начало

Публикаций - 1119, упоминаний - 1191

Кредитование и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8414 109
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10784 103
Ростелеком 10700 101
МегаФон 7797 83
7634 76
АФК Система ПАО 1768 53
Ростелеком - Связьинвест 1705 46
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 738 39
SAP SE 5106 36
Oracle Corporation 6507 36
Питерская группа связистов 430 32
Microsoft Corporation 24051 28
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1576 28
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 521 27
IBM - International Business Machines Corp 9345 27
Рустелеком ТК 290 25
Yandex - Яндекс 6456 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3042 24
Telia Company - TeliaSonera 1025 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3277 22
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 21
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 21
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 20
Google LLC 11380 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2697 19
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 736 19
Apple Inc 11658 19
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1573 18
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 838 17
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 398 17
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 337 17
VK - Mail.ru Group 3279 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1262 16
Telenor - Теленор 737 15
1С-Рарус 850 15
Цифра ГК 2273 13
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 253 13
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 13
EY - Ernst & Young Global 370 12
Киевстар - Kyivstar 521 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6530 119
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 60
Альфа-Банк 1676 40
ПСБ - Промсвязьбанк 794 32
Альфа-Групп 681 31
Евросеть 1402 31
Почта России ПАО 1997 30
Связной ГК 1358 29
ГПБ - Газпромбанк 1016 29
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1048 26
Qiwi 973 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 23
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1027 20
Visa International 1920 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1445 16
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Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 15
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Совкомбанк ПАО 243 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 883 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2026 13
Россети Ленэнерго 1699 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6781 13
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Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 1
OIN - Open Invention Network 22 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58851 210
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26779 186
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28090 167
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20026 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44330 130
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23341 84
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8995 75
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14599 71
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3954 69
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11723 66
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6094 62
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9866 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27635 53
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4688 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15506 51
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10839 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19214 49
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10979 48
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14343 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23734 44
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13514 44
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8718 43
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6105 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10248 41
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9147 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22771 41
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4372 41
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4106 40
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10962 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8076 40
Оповещение и уведомление - Notification 4006 38
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12189 38
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9699 38
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6540 37
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7811 36
Проверка контрагентов 1813 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10292 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9905 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22691 33
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4145 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4599 70
СКБ Контур - Контур.Фокус 891 40
Microsoft Windows 2000 8660 34
Google Android 13389 28
Apple iPhone 6 4861 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3015 22
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 184 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2176 19
Apple iOS 7342 19
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 15
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 904 14
Google Play - Google Store - Android Market 3151 14
Apple - App Store 2768 12
Microsoft Office 3556 12
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 684 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 12
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 802 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6871 12
Microsoft Dynamics 1167 12
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 368 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 837 11
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 198 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1312 11
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 692 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 11
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 425 11
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 238 10
Microsoft Windows 15010 10
Linux OS 9076 10
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 427 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1662 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 206 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 932 8
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 196 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 8
Microsoft SQL Server 1524 8
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 205 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 699 7
Oracle СУБД 610 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 859 7
Путин Владимир 2945 27
Брюквин Юрий 295 25
Рейман Леонид 1037 17
Малис Олег 80 13
Ноготков Максим 49 12
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 137 12
Ракишев Кенес 43 11
Кочетков Владислав 248 11
Кирюшин Геннадий 90 10
Малис Александр 156 10
Усманов Алишер 299 10
Костыгин Дмитрий 23 9
Малофеев Константин 114 9
Маевский Леонид 57 9
Мамут Александр 129 9
Гирев Андрей 77 9
Васинкевич Михаил 17 9
Греф Герман 390 8
Никифоров Николай 1134 8
Федоринов Сергей 24 8
Маевский Игорь 36 8
Свирский Павел 21 8
Евтушенков Владимир 206 8
Чебан Юрий 14 7
Авербах Владимир 126 7
Торбахов Александр 80 7
Добкин Аркадий 75 7
Скигин Михаил 8 7
Козырев Алексей 297 7
Мейер Август 16 7
Свердлов Денис 199 7
Медведев Дмитрий 1642 7
Щеголев Игорь 696 6
Морозов Олег 22 6
Паршин Максим 314 6
Яшин Валерий 79 6
Крутой Игорь 16 6
Фирер Олег 29 6
Каримов Ислам 95 5
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 11 5
Россия - РФ - Российская федерация 132876 637
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40655 255
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50938 173
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16188 80
Украина 7442 76
Европа 21387 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13713 53
Германия - Федеративная Республика 12394 51
Казахстан - Республика 5260 50
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13116 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16018 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13891 42
Беларусь - Белоруссия 5161 37
Нидерланды 3411 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6819 33
Кипр - Республика 520 30
Турция - Турецкая республика 2215 26
Индия - Bharat 5250 26
Италия - Итальянская Республика 4272 20
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1180 20
Африка - Африканский регион 3373 19
Швеция - Королевство 3576 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2583 19
Узбекистан - Республика 1591 18
Азия - Азиатский регион 5283 17
Великобритания - Лондон 2367 17
Европа Восточная 3040 16
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 754 16
Франция - Французская Республика 7682 16
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1753 16
Россия - СФО - Новосибирск 3956 15
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2193 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2464 15
Египет - Арабская Республика 947 15
Норвегия - Королевство 1783 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1545 14
Люксембург Великое Герцогство 426 14
Канада 4776 14
Ближний Восток 2841 14
Земля - планета Солнечной системы 10126 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45061 539
Кредитование - Сrediting - Заём 6315 303
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47314 286
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7177 186
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5666 157
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15318 153
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22259 133
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6488 130
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5535 123
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5888 109
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7002 79
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16767 78
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5634 71
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4419 70
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10215 69
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3435 66
Финансовые показатели - Financial indicators 2285 65
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9337 63
Банкротство - несостоятельность 409 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26406 54
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2202 51
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3268 50
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7005 50
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7431 48
Абонентская база - Абонентская плата 5552 48
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12368 47
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4243 46
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1367 45
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4300 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12069 42
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1111 40
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6477 40
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8292 39
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 284 38
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 566 37
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2666 37
Страхование - Страховое дело - Insurance 5406 37
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6098 36
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1554 34
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2677 33
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11097 62
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 907 39
Коммерсантъ - Издательский дом 1553 22
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 14
Ведомости 758 11
FT - Financial Times 1187 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 8
Forbes - Форбс 711 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 780 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 8
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 7
Bloomberg 1187 6
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 166 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 4
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 111 4
Telecom.paper 194 3
Известия ИД 553 3
AP - Associated Press 1995 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 316 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 592 3
TAdviser - Центр выбора технологий 351 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 3
NYT - The New York Times 1012 3
РИА Новости 850 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 406 3
Times 602 2
Фонтанка 27 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 2
Roem.ru - Роем.ру 47 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 29 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 68 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 2
IDG - International Data Group 99 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 277 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 53 2
Из рук в руки - irr.ru 65 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7761 38
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2816 23
Gartner - Гартнер 3508 12
Juniper Research 515 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 556 4
Forrester Research 819 4
IDC - International Data Corporation 4883 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 101 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 109 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Frost & Sullivan 200 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 70 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 152 1
IHS iSuppli 397 1
Gartner - Dataquest 347 1
Moody's Investors Service 135 1
In-Stat 115 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 104 1
Coleman Parkes 11 1
comScore 379 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 287 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Mobile Research Group 70 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Mordor Intelligence 22 1
ARC Advisory Group 20 1
Analysys Mason 26 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 29 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 1
Forrester Wave 45 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 56 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 312 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 117 1
BCG - Boston Consulting Group 103 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 198 1
Fortune Global 500 285 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 710 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 836 3
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1388 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 46 2
ГБИП России НИО ФКП - Государственные боеприпасные испытательные полигоны России Национальное испытательное объединение - Геодезия НИИ ФКП 5 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 204 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 121 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 15 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 27 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 45 1
ИИИ - Институт исследований интернета 52 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 34 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 15 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
Институт финансового планирования 4 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 767 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 355 1
РАН - Российская академия наук 1764 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 260 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 211 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 72 1
АГУ - Алтайский государственный университет 36 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 98 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 234 1
VK Skillbox - Скилбокс 88 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 43 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 68 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 68 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 51
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2253 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1891 6
CNews AWARDS - награда 451 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1157 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 2
Microsoft Dynamics AX Forum 27 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 2
День молодёжи - 27 июня 734 1
ИнфоКом 92 1
Experian Analytics Forum 1 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
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