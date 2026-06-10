TAdviser - Центр выбора технологий

Security Vision признана одной из самых значимых Low-code платформ в России в обзор наиболее заметных Low-code решений российского рынка, подготовленный аналитическим центром TAdviser. Тот факт, что узкоспециализированное ИБ-решение попало в рейтинг лучших Low-code пл

Объем российского рынка информационной безопасности превысит 400 млрд рублей Российский рынок кибербезопасности по итогам 2025 года преодолеет отметку в 400 млрд рублей. Такова предварительная оценка объема этого рынка от аналитического центра TAdviser. По данным TAdviser, 2024 год для российского рынка информационной безопасности оказался лучше ожиданий. Его объем увеличился на 27% и достиг отметки в 337 млрд рублей. Предвари

США уничтожают российский дизайн-центр чипов для Wi-Fi, в который инвестировала «Роснано» «Квантенна комьюникейшенз», созданный более 10 лет назад при участии российской компании «Роснано» и американского разработчика модулей Wi-Fi Quantenna Communications. Первым на это обратил внимание Tadviser. Инициатива принадлежит американской компании ON Semiconductor, который с 2019 г. владеет компанией Quantenna Communications – сумма сделки составила $1 млрд. В собственность ON Semico

«ФлексСофт» рассказал, как повысить эффективность банковского бизнеса на Tadviser Banks IT day 2023 Компания «ФлексСофт» выступила партнером конференции Tadviser Banks IT day 2023, которая прошла 5 апреля в Москве. Спикеры компании рассказали, как повысить производительность банковских core-систем и операционную эффективность в банках. Александ

ФлексСофт рассказал о способах повышения операционной эффективности банка на TAdviser «ИТ-приоритеты 2023» Как повысить операционную эффективность банковского бизнеса, используя инновационные инструменты Платформы FXL, рассказал Алексей Горожанкин, операционный директор компании «ФлексСофт» на конференции TAdviser «ИТ-приоритеты 2023», которая прошла 14 февраля в Москве. Решение таких проблем как снижение рентабельности бизнеса, рост числа технологических сбоев, несовершенство технологических и

Российский рынок систем управления складом увеличился до 2,5 млрд рублей одготовил рейтинг крупнейших поставщиков таких решений. На российском рынке систем управления складом (Warehouse Management System, WMS) по итогам 2021 г. отмечается положительная динамика. По оценке TAdviser, она составила порядка 12%, при этом общий объем этого рынка достиг 2,5 млрд руб. Опрошенные TAdviser эксперты отмечают, что 2021 г. ознаменовался стабильностью и умеренным эвол

Исследование ITSM-форума и TAdviser: российский ITSM-рынок на пороге перемен на российском рынке. Данные о выручке компаний от продажи ITSM-решений не всегда есть в открытом доступе, поэтому для валидации гипотез и оценок рынка ITSM-форум совместно с аналитическим агентством TAdviser опросили 30 участников рынка из 26 компаний. В анкету были включены вопросы об оценке рынка, планах по развитию ITSM-решений и ближайшего будущего российского ITSM-рынка. Результаты ис

Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в банках» TAdviser SummIT 2021 26 мая 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором сессии «ИТ в банках» в рамках проведения TAdviser SummIT 2021, который пройдет в Москве, отель Radisson Blu Olympiyskiy. Спикер компании «ФлексСофт» Алексей Горожанкин выступит с презентацией «Цифровая платформа для банка-экосистемы»,

Прогноз Tadviser: объем рынка компьютерного зрения в России достигнет 38 млрд рублей к концу 2023 года Аналитический центр Tadviser совместно с компанией «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») провел исследование российского рынка компьютерного зрения. По итогам 2018 г. объем этого рынка составил

Российский рынок промышленных VR/AR-решений к 2022 году может вырасти до 18,7 млрд рублей Аналитический центр TAdviser и CROC VR – бизнес-юнит КРОК, специализирующийся на применении иммерсионных технолог

Tadviser: суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний составила почти 1,5 трлн рублей Аналитический центр Tadviser подготовил новый ранкинг 100 крупнейших компаний, работающих на российском ИТ-рынке. 87 участников рейтинга по итогам 2018 г. увеличили свою выручку, а порог входа в Топ-100 вырос до 9

Кто из зарубежных ИТ-компаний больше зарабатывает в России? Впервые составленный рейтинг Рейтинг российских офисов Аналитический центр TAdviser представил первый рейтинг самых доходных российских офисов иностранных ИТ-компаний.

TAdviser: российский рынок промышленного интернета вещей в 2017 году достиг 93 млрд рублей TAdviser, российский аналитический центр, совместно «Ростехом» провел исследование рынка промышленного интернета вещей в России. По оценкам TAdviser российский рынок IIoT составил 93 млрд рублей в 2017 г. и по прогнозам вырастет до 270 млрд рублей к 2020 г. Промышленный Интернет Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) – или инт

TAdviser оценил российский рынок гиперконвергентных инфраструктур в 1 миллиард рублей спространения технологий гиперконвергентности среди российского бизнеса и госструктур, а также оценить потенциал спроса на подобные решения в России в краткосрочном периоде. Как показало исследование TAdviser, российский рынок гиперконвергентных инфраструктур (HCI) находится на стадии роста. Его объем в 2017 г., по оценке TAdviser, составил около 1 млрд руб. В то же время IDC прогноз

Отечественный рынок инженерного базиса для ИКТ не растет, но интегрируется с сервисами млрд руб., то есть находится примерно на уровне 2015 г. К таким выводам пришел аналитический центр TAdviser, обнародовавший результаты своего исследования, в котором отмечает, что инженерные с

Лидеры российского рынка СЭД/ECM показывают впечатляющий рост Несмотря на непростую экономическую ситуацию в России, отечественный рынок систем электронного документооборота (СЭД/ECM) продолжает развиваться, сообщает TAdviser. Некоторые компании, специализирующиеся на разработке и внедрении подобных решений, показывают весьма серьезный рост. По данным TAdviser, по итогам 2015 г. российский рынок СЭД/

Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2015 увеличился на 9% Аналитический центр TAdviser опубликовал обзор российского рынка систем управления ресурсами предприятия (ERP) по итогам 2015 г. Как сообщили CNews в TAdviser, помимо информации о тенденциях, драйверах и ба

Рынок CPM-систем в России: число новых проектов снизилось, востребованность отечественных решений растет ам 2015 г. отмечается отрицательная динамика как в денежном выражении, так и в количественном, при этом заказчики становятся более требовательными к исполнителю, сообщили CNews в аналитическом центре TAdviser. Особенно чувствительный удар получили иностранные вендоры CPM, доля которых за последний год снизилась, отметили опрошенные центром эксперты. Между тем, в банковском сегменте, который

TAdviser выявил стимулы и сдерживающие факторы импортозамещения ИТ Аналитический центр TAdviser при поддержке группы компаний «АйТи» в сентябре 2016 г. провел исследование стимулирующих и сдерживающих факторов импортозамещения в сфере информационных технологий. Исследование базир

Российский рынок ИТ в госсекторе «затягивает пояса» и учится экономить огласно обзору рынка информатизации государственного сектора, подготовленному аналитическим центром TAdviser, в 2016 г. федеральные ведомства планируют израсходовать на информатизацию p106,2 мл

TAdviser определил самые прибыльные ИТ-компании России по итогам 2015 г. Аналитический центр TAdviser выпустил очередной ранкинг ИТ-компаний по величине чистой прибыли — TAdviser Profit 50. Общее значение чистой прибыли вошедших в ранкинг ИТ-компаний за 2015 г. увеличилось на 61

Определены самые прибыльные ИТ-компании в России Аналитический центр TAdviser подготовил первый ранкинг ИТ-компаний — игроков российского рынка информационных тех

Определены 20 крупнейших ERP-проектов России за последние 3 года На российском рынке ERP-систем прослеживается тенденция снижения числа новых проектов, сообщили CNews в TAdviser. Бум внедрений уже прошел, и теперь средства вкладываются в доработку, обновления, техподдержку и интеграцию. При этом поле для внедрения ERP остается колоссальным. В базе TAdviser<

Российский рынок ERP в 2015г. ожидает 20-процентное падение Общие выводыДеловой портал TAdviser представил аналитический отчет о российском рынке ERP-систем. Авторы заверяют, что в

Объем рынка ERP-систем в России в 2014 г. вырос на 4% одажу лицензий, услуги по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов), по данным TAdviser Report, в 2014 г. вырос на 4%, составив p99,2 млрд. Об этом CNews сообщили в TAdv

Объем рынка ИБ в России по итогам 2014 г. достиг 59 млрд руб. ю значительную трансформацию с момента своего зарождения. Как сообщили CNews в аналитическом центре TAdviser Report, во-первых, серьезно усиливается роль отечественных игроков; во-вторых, завер

Аналитики сравнили доходы и автомобили ИТ-чиновников Аналитический центр TAdviser обновил свою базу региональных чиновников, отвечающих за информатизацию на подведомс

Российский рынок СЭД стимулируется госзаказом и смещается в сторону СПО Аналитический центр TAdviser опубликовал результаты своего исследования в отношении российского рынка СЭД/ECM-сис

Составлен ранкинг поставщиков услуг поддержки решений SAP Аналитический центр TAdviser завершил работу над ранкинг «Аутсорсинг поддержки решений SAP: крупнейшие игроки в Р

Аналитики разошлись в прогнозах относительно рынка ERP-систем в России Аналитический центр TAdviser опубликовал обзор рынка ERP-систем в России, который в 2013 г. составил i95,4 млрд (включая продажу лицензий, услуг по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов). Р

Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2013 г. составил 95,4 млрд руб. По оценкам TAdviser, объем российского рынка ERP-систем по итогам 2013 г. составил i95,4 млрд (включая п

Тренд на программные ВКС дает шанс российским разработчикам Аналитический центр TAdviser опубликовала результаты своего исследования, касающегося российского рынка услуг по

Определены крупнейшие проекты внедрений HRM-систем в России Исследовательский центр TAdviser объявил о выходе очередного обзора «HRM-cистемы в России 2014». Сообщается, что дохо

Затраты на ИТ в энергетике России продолжают расти. ЦИФРЫ i42 млрд, что на 9% выше показателя 2012 г. Эти данные содержатся в аналитическом отчете агентства TAdviser «ИТ в энергетике России 2014». В 2014 г., как ожидается, рынок ИТ в энергетике прибл

«1С» лидирует на рынке CRM-систем по числу внедрений в течение 2013 г. стала «1С:CRM», свидетельствует обзор «Системы CRM в России 2014», подготовленный Tadviser. Известно о 67 проектах по внедрению этого ПО российского производства в прошлом год

Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle Исследовательский центр TAdviser выпустил первый обзор по рынку CPM. Системы управления эффективностью предприятия (C

Названы крупнейшие аутсорсеры поддержки SAP. В пятерке лидеров смена Из пятерки крупнейших аутсорсеров поддержки SAP за 2012 г. выбыла «Тим Форс», кратно увеличившая свою выручку в прошлом году. Сразу второе место в новом ранкинге, составленном TAdviser, занял новичок списка «ЕАЕ-Консалт», увеличивший за год выручку почти на 236%. Другими крупнейшими по выручке аутсорсинговыми партнерами SAP в 2012 г. названы IBS, «Энергодата», «ИТСК»

Российские СЭД стали самыми популярными Исследовательский центр TAdviser представил исследование российского рынка СЭД в 2012 г. Лидером по количеству внедре