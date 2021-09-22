Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TAdviser
Центр выбора технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 214, упоминаний - 325
TAdviser упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 8
|Носков Константин 201 8
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Левашов Александр 88 7
|Путин Владимир 1821 6
|Нащекин Алексей 111 5
|Шадаев Максут 384 5
|Нечаев Андрей 21 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Шилов Сергей 61 4
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Генс Филипп 29 3
|Кисляков Евгений 83 3
|Шипелов Андрей 21 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Агафонов Вадим 13 3
|Акимов Максим 167 3
|Бокова Людмила 80 2
|Пак Олег 90 2
|Солодовников Денис 62 2
|Трачук Алексей 2 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Синицын Артем 6 2
|Новиков Алексей 39 2
|Ганин Егор 50 2
|Голов Андрей 32 2
|Иванов Алексей 76 2
|Харитонов Александр 46 2
|Ефимов Петр 29 2
|Трачук Аркадий 4 2
|Андреев Максим 29 2
|Рябченков Денис 13 2
|Поляков Дмитрий 18 2
|Прибочий Михаил 34 2
|Соколов Алексей 121 2
|Калинин Александр 95 2
|Копейкин Алексей 14 2
|Бадалов Андрей 23 2
|Кривошеев Олег 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758630, в очереди разбора - 662320.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758630, в очереди разбора - 662320.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru