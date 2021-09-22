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TAdviser
Центр выбора технологий


22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 1
14.09.2021 В России зафиксирован двукратный рост числа крупных компаний, внедряющих роботов 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 2
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
31.03.2021 Исследование: Практика работы с информацией в российских компаниях 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
04.03.2021 Компания Navicon подвела итоги 2020 года 1
04.02.2021 Испорченные модели: как за один день потерять весь капитал с помощью искусственного интеллекта 1
14.01.2021 Выходец из экс-СССР строит бесплатную замену сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
01.12.2020 Исследование: сколько зарабатывает искусственный интеллект в России 2
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 1
02.11.2020 «ИКС Холдинг» – № 1 поставщик ИТ для операторов связи 1
26.10.2020 CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг 1
14.09.2020 ГК Angara запускает конкурс по ИБ Angara Cybersecurity Challenge 1
01.09.2020 «Хаб знаний Мойофис» запустил программу авторизации учебных центров 1
28.07.2020 Объем рынка ИБ в России превысил 90 млрд рублей 4
22.07.2020 ФРП снизил ставку по займам на покупку роботов до 1% годовых 1
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности 1
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 1
21.05.2020 Представлен ранкинг крупнейших ИТ-компаний России 2020 2
29.04.2020 Власти отберут у «Цифровой экономики» 14 миллиардов 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
03.03.2020 Eset представила решения по защите от кибератак для микробизнеса 1
20.02.2020 Для «Росатома» строят ПК на новейших процессорах «Байкал» 1
06.02.2020 Минкомсвязи объяснило, кого возьмут в «цифровые замминистры» 1
30.01.2020 На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака» 1
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
09.01.2020 Власти купили 150 тыс. пакетов «Мой офис» 1
09.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 3
06.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 3
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео 1

Публикаций - 214, упоминаний - 325

TAdviser упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 45
SAP SE 3208 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 28
Крок 1219 21
IBM 3530 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 17
Ростех - Ростехнологии 2230 15
АйТи 749 14
Ланит ГК 1155 13
3728 10
SAP CIS - САП СНГ 753 10
Softline - Софтлайн 1474 9
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 8
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 187 8
Cisco Systems 2037 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 7
VK - Mail.ru Group 2482 7
iTeco - Ай-Теко 715 7
Восход ФГБУ НИИ 365 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
Oracle Corporation 3333 5
Астерос - Asteros 531 5
VideoMost - ВидеоМост 191 5
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
Код Безопасности 365 5
Samsung Electronics 5641 5
Логика Бизнеса 141 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 4
1С-Рарус 535 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 4
Газпром информ 23 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 4
HTC Corporation 1187 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
РТЛабс 145 4
Docsvision - ДоксВижн 770 4
Apple Inc - Эппл Рус 7685 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
Газпром нефть 380 5
Почта России ПАО 1570 5
Транснефть 159 5
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
ВТБ24 583 4
Почта Банк 289 3
Царицын капитал 22 3
Норникель - Норильский никель 177 3
Аэрофлот 492 3
Роснефть НК 367 3
Россети ПАО 168 3
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
КоммИТ Кэпитал 13 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Альфа-Банк 1123 2
Газпром ПАО 519 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Связь-банк 78 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 1
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 2 1
Зетта Страхование - Zetta 11 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
НПО Аврора Концерн 6 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Деловые Линии ГК 36 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 7
Правительство РФ 2200 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Федеральное казначейство России 766 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Басманный районный суд города Москвы 47 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России 5 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
ЛДПР 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
Открытые данные - Open data 57 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
3D-печать 135 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Безопасный город 347 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 7
Linux OS 4249 7
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
OpenText Documentum 189 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
IBM Cognos BI 141 4
Apple iOS 5741 3
Microsoft Azure 1171 3
Intel x86 - Архитектура процессора 991 3
Microsoft Office 365 769 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 3
Seldon.Basis 7 3
SQL - Язык программирования 432 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Microsoft SQL Server 790 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
JavaScript - Язык программирования 627 2
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
AlterOffice 16 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 2
Microsoft Windows 851 2
Alfresco 114 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
VK - Mail.Ru Cloud Machine Learning 2 2
Apple macOS 922 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
Google Android 10750 2
Microsoft Windows 10 6622 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Никифоров Николай 1126 8
Носков Константин 201 8
Медведев Дмитрий 1433 7
Левашов Александр 88 7
Путин Владимир 1821 6
Нащекин Алексей 111 5
Шадаев Максут 384 5
Нечаев Андрей 21 4
Мишустин Михаил 302 4
Шилов Сергей 61 4
Ротенберг Аркадий 42 3
Ротенберг Игорь 35 3
Генс Филипп 29 3
Кисляков Евгений 83 3
Шипелов Андрей 21 3
Абрамченко Виктория 15 3
Агафонов Вадим 13 3
Акимов Максим 167 3
Бокова Людмила 80 2
Пак Олег 90 2
Солодовников Денис 62 2
Трачук Алексей 2 2
Мамонов Михаил 24 2
Синицын Артем 6 2
Новиков Алексей 39 2
Ганин Егор 50 2
Голов Андрей 32 2
Иванов Алексей 76 2
Харитонов Александр 46 2
Ефимов Петр 29 2
Трачук Аркадий 4 2
Андреев Максим 29 2
Рябченков Денис 13 2
Поляков Дмитрий 18 2
Прибочий Михаил 34 2
Соколов Алексей 121 2
Калинин Александр 95 2
Копейкин Алексей 14 2
Бадалов Андрей 23 2
Кривошеев Олег 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 167
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 14
Украина 3353 9
Россия - ПФО - Казань 1510 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Восточная Европа 1674 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Беларусь - Белоруссия 2084 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 4
Казахстан - Республика 2622 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Франция - Французская Республика 2116 3
Германия - Федеративная Республика 3618 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 3
Индия - Республика 2165 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Европа 3736 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 2
Россия - Ярославль 402 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Россия - Архангельск 204 1
Россия - Калининград 659 1
Россия - Кемеровская область 464 1
Россия - Иркутская область 540 1
Россия - Дубна 133 1
Германия - Берлин 355 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 15
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
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Образование в России 332 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
CoR - cost of risk - Стоимость риска 2 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
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