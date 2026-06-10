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TAdviser Центр выбора технологий

TAdviser - Центр выбора технологий

Аналитический центр и портал TAdviser работает на медиа-рынке России с 2005 года. Аналитики центра подготовили сотни исследовательских материалов в интересах потребителей и поставщиков информационных технологий в России и странах СНГ.

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Security Vision признана одной из самых значимых Low-code платформ в России

в обзор наиболее заметных Low-code решений российского рынка, подготовленный аналитическим центром TAdviser. Тот факт, что узкоспециализированное ИБ-решение попало в рейтинг лучших Low-code пл
23.12.2025 Объем российского рынка информационной безопасности превысит 400 млрд рублей

Российский рынок кибербезопасности по итогам 2025 года преодолеет отметку в 400 млрд рублей. Такова предварительная оценка объема этого рынка от аналитического центра TAdviser. По данным TAdviser, 2024 год для российского рынка информационной безопасности оказался лучше ожиданий. Его объем увеличился на 27% и достиг отметки в 337 млрд рублей. Предвари
16.05.2023 США уничтожают российский дизайн-центр чипов для Wi-Fi, в который инвестировала «Роснано»

«Квантенна комьюникейшенз», созданный более 10 лет назад при участии российской компании «Роснано» и американского разработчика модулей Wi-Fi Quantenna Communications. Первым на это обратил внимание Tadviser. Инициатива принадлежит американской компании ON Semiconductor, который с 2019 г. владеет компанией Quantenna Communications – сумма сделки составила $1 млрд. В собственность ON Semico
07.04.2023 «ФлексСофт» рассказал, как повысить эффективность банковского бизнеса на Tadviser Banks IT day 2023

Компания «ФлексСофт» выступила партнером конференции Tadviser Banks IT day 2023, которая прошла 5 апреля в Москве. Спикеры компании рассказали, как повысить производительность банковских core-систем и операционную эффективность в банках. Александ
17.02.2023 ФлексСофт рассказал о способах повышения операционной эффективности банка на TAdviser «ИТ-приоритеты 2023»

Как повысить операционную эффективность банковского бизнеса, используя инновационные инструменты Платформы FXL, рассказал Алексей Горожанкин, операционный директор компании «ФлексСофт» на конференции TAdviser «ИТ-приоритеты 2023», которая прошла 14 февраля в Москве. Решение таких проблем как снижение рентабельности бизнеса, рост числа технологических сбоев, несовершенство технологических и

11.10.2022 Российский рынок систем управления складом увеличился до 2,5 млрд рублей

одготовил рейтинг крупнейших поставщиков таких решений. На российском рынке систем управления складом (Warehouse Management System, WMS) по итогам 2021 г. отмечается положительная динамика. По оценке TAdviser, она составила порядка 12%, при этом общий объем этого рынка достиг 2,5 млрд руб. Опрошенные TAdviser эксперты отмечают, что 2021 г. ознаменовался стабильностью и умеренным эвол
06.04.2022 Исследование ITSM-форума и TAdviser: российский ITSM-рынок на пороге перемен

на российском рынке. Данные о выручке компаний от продажи ITSM-решений не всегда есть в открытом доступе, поэтому для валидации гипотез и оценок рынка ITSM-форум совместно с аналитическим агентством TAdviser опросили 30 участников рынка из 26 компаний. В анкету были включены вопросы об оценке рынка, планах по развитию ITSM-решений и ближайшего будущего российского ITSM-рынка. Результаты ис
24.05.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в банках» TAdviser SummIT 2021

26 мая 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором сессии «ИТ в банках» в рамках проведения TAdviser SummIT 2021, который пройдет в Москве, отель Radisson Blu Olympiyskiy. Спикер компании «ФлексСофт» Алексей Горожанкин выступит с презентацией «Цифровая платформа для банка-экосистемы»,
26.06.2019 Прогноз Tadviser: объем рынка компьютерного зрения в России достигнет 38 млрд рублей к концу 2023 года

Аналитический центр Tadviser совместно с компанией «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») провел исследование российского рынка компьютерного зрения. По итогам 2018 г. объем этого рынка составил

14.06.2019 Российский рынок промышленных VR/AR-решений к 2022 году может вырасти до 18,7 млрд рублей

Аналитический центр TAdviser и CROC VR – бизнес-юнит КРОК, специализирующийся на применении иммерсионных технолог
17.05.2019 Tadviser: суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний составила почти 1,5 трлн рублей

Аналитический центр Tadviser подготовил новый ранкинг 100 крупнейших компаний, работающих на российском ИТ-рынке. 87 участников рейтинга по итогам 2018 г. увеличили свою выручку, а порог входа в Топ-100 вырос до 9
11.09.2018 Кто из зарубежных ИТ-компаний больше зарабатывает в России? Впервые составленный рейтинг

Рейтинг российских офисов Аналитический центр TAdviser представил первый рейтинг самых доходных российских офисов иностранных ИТ-компаний.

21.05.2018 TAdviser: российский рынок промышленного интернета вещей в 2017 году достиг 93 млрд рублей

TAdviser, российский аналитический центр, совместно «Ростехом» провел исследование рынка промышленного интернета вещей в России. По оценкам TAdviser российский рынок IIoT составил 93 млрд рублей в 2017 г. и по прогнозам вырастет до 270 млрд рублей к 2020 г. Промышленный Интернет Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) – или инт
25.04.2018 Tadviser: общий объем госзакупок продукции Oracle в 2017 году составил 8,8 млрд рублей
26.03.2018 TAdviser оценил российский рынок гиперконвергентных инфраструктур в 1 миллиард рублей

спространения технологий гиперконвергентности среди российского бизнеса и госструктур, а также оценить потенциал спроса на подобные решения в России в краткосрочном периоде. Как показало исследование TAdviser, российский рынок гиперконвергентных инфраструктур (HCI) находится на стадии роста. Его объем в 2017 г., по оценке TAdviser, составил около 1 млрд руб. В то же время IDC прогноз
09.08.2017 Отечественный рынок инженерного базиса для ИКТ не растет, но интегрируется с сервисами

млрд руб., то есть находится примерно на уровне 2015 г. К таким выводам пришел аналитический центр TAdviser, обнародовавший результаты своего исследования, в котором отмечает, что инженерные с
30.11.2016 Лидеры российского рынка СЭД/ECM показывают впечатляющий рост

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в России, отечественный рынок систем электронного документооборота (СЭД/ECM) продолжает развиваться, сообщает TAdviser. Некоторые компании, специализирующиеся на разработке и внедрении подобных решений, показывают весьма серьезный рост. По данным TAdviser, по итогам 2015 г. российский рынок СЭД/
18.10.2016 Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2015 увеличился на 9%

Аналитический центр TAdviser опубликовал обзор российского рынка систем управления ресурсами предприятия (ERP) по итогам 2015 г. Как сообщили CNews в TAdviser, помимо информации о тенденциях, драйверах и ба
14.09.2016 Рынок CPM-систем в России: число новых проектов снизилось, востребованность отечественных решений растет

ам 2015 г. отмечается отрицательная динамика как в денежном выражении, так и в количественном, при этом заказчики становятся более требовательными к исполнителю, сообщили CNews в аналитическом центре TAdviser. Особенно чувствительный удар получили иностранные вендоры CPM, доля которых за последний год снизилась, отметили опрошенные центром эксперты. Между тем, в банковском сегменте, который
12.09.2016 TAdviser выявил стимулы и сдерживающие факторы импортозамещения ИТ

Аналитический центр TAdviser при поддержке группы компаний «АйТи» в сентябре 2016 г. провел исследование стимулирующих и сдерживающих факторов импортозамещения в сфере информационных технологий. Исследование базир
01.09.2016 Российский рынок ИТ в госсекторе «затягивает пояса» и учится экономить

огласно обзору рынка информатизации государственного сектора, подготовленному аналитическим центром TAdviser, в 2016 г. федеральные ведомства планируют израсходовать на информатизацию p106,2 мл
30.08.2016 TAdviser определил самые прибыльные ИТ-компании России по итогам 2015 г.

Аналитический центр TAdviser выпустил очередной ранкинг ИТ-компаний по величине чистой прибыли — TAdviser Profit 50. Общее значение чистой прибыли вошедших в ранкинг ИТ-компаний за 2015 г. увеличилось на 61
12.10.2015 Определены самые прибыльные ИТ-компании в России

Аналитический центр TAdviser подготовил первый ранкинг ИТ-компаний — игроков российского рынка информационных тех
11.09.2015 Определены 20 крупнейших ERP-проектов России за последние 3 года

На российском рынке ERP-систем прослеживается тенденция снижения числа новых проектов, сообщили CNews в TAdviser. Бум внедрений уже прошел, и теперь средства вкладываются в доработку, обновления, техподдержку и интеграцию. При этом поле для внедрения ERP остается колоссальным. В базе TAdviser<
03.09.2015 Российский рынок ERP в 2015г. ожидает 20-процентное падение

Общие выводыДеловой портал TAdviser представил аналитический отчет о российском рынке ERP-систем. Авторы заверяют, что в
02.09.2015 Объем рынка ERP-систем в России в 2014 г. вырос на 4%

одажу лицензий, услуги по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов), по данным TAdviser Report, в 2014 г. вырос на 4%, составив p99,2 млрд. Об этом CNews сообщили в TAdv
04.08.2015 Объем рынка ИБ в России по итогам 2014 г. достиг 59 млрд руб.

ю значительную трансформацию с момента своего зарождения. Как сообщили CNews в аналитическом центре TAdviser Report, во-первых, серьезно усиливается роль отечественных игроков; во-вторых, завер
10.04.2015 Аналитики сравнили доходы и автомобили ИТ-чиновников

Аналитический центр TAdviser обновил свою базу региональных чиновников, отвечающих за информатизацию на подведомс
10.02.2015 Российский рынок СЭД стимулируется госзаказом и смещается в сторону СПО

Аналитический центр TAdviser опубликовал результаты своего исследования в отношении российского рынка СЭД/ECM-сис
24.12.2014 Составлен ранкинг поставщиков услуг поддержки решений SAP

Аналитический центр TAdviser завершил работу над ранкинг «Аутсорсинг поддержки решений SAP: крупнейшие игроки в Р
13.10.2014 Аналитики разошлись в прогнозах относительно рынка ERP-систем в России

Аналитический центр TAdviser опубликовал обзор рынка ERP-систем в России, который в 2013 г. составил i95,4 млрд (включая продажу лицензий, услуг по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов). Р
10.10.2014 Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2013 г. составил 95,4 млрд руб.

По оценкам TAdviser, объем российского рынка ERP-систем по итогам 2013 г. составил i95,4 млрд (включая п
02.10.2014 Тренд на программные ВКС дает шанс российским разработчикам

Аналитический центр TAdviser опубликовала результаты своего исследования, касающегося российского рынка услуг по

20.06.2014 Определены крупнейшие проекты внедрений HRM-систем в России

Исследовательский центр TAdviser объявил о выходе очередного обзора «HRM-cистемы в России 2014». Сообщается, что дохо
29.05.2014 Затраты на ИТ в энергетике России продолжают расти. ЦИФРЫ

i42 млрд, что на 9% выше показателя 2012 г. Эти данные содержатся в аналитическом отчете агентства TAdviser «ИТ в энергетике России 2014». В 2014 г., как ожидается, рынок ИТ в энергетике прибл
23.04.2014 «1С» лидирует на рынке CRM-систем по числу внедрений

в течение 2013 г. стала «1С:CRM», свидетельствует обзор «Системы CRM в России 2014», подготовленный Tadviser. Известно о 67 проектах по внедрению этого ПО российского производства в прошлом год
26.02.2014 Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle

Исследовательский центр TAdviser выпустил первый обзор по рынку CPM. Системы управления эффективностью предприятия (C
11.12.2013 Названы крупнейшие аутсорсеры поддержки SAP. В пятерке лидеров смена

Из пятерки крупнейших аутсорсеров поддержки SAP за 2012 г. выбыла «Тим Форс», кратно увеличившая свою выручку в прошлом году. Сразу второе место в новом ранкинге, составленном TAdviser, занял новичок списка «ЕАЕ-Консалт», увеличивший за год выручку почти на 236%. Другими крупнейшими по выручке аутсорсинговыми партнерами SAP в 2012 г. названы IBS, «Энергодата», «ИТСК»
07.11.2013 Российские СЭД стали самыми популярными

Исследовательский центр TAdviser представил исследование российского рынка СЭД в 2012 г. Лидером по количеству внедре
25.10.2013 QlikTech и TAdviser изучили опыт использования BI-систем в России

Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и деловой портал TAdviser провели исследование «Практический опыт использования BI-систем в России». Целью исследования стал анализ основных тенденций использования российским бизнесом BI-систем, а также соотно

Публикаций - 468, упоминаний - 568

TAdviser и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 84
SAP SE 5601 74
9594 70
Ростелеком 10948 69
Oracle Corporation 7074 66
Крок - Croc 1964 39
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 31
Softline - Софтлайн 3743 30
Галактика - Корпорация 1545 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 21
АйТи 1519 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 18
Cisco Systems 5372 18
Yandex - Яндекс 9216 18
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 17
SAP CIS - САП СНГ 868 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Т1 Сервионика - Servionica 278 14
Huawei 4676 14
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 13
Google LLC 12688 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
SAS Institute 1082 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 12
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 12
Apple Inc 13154 12
VK - Mail.ru Group 3602 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 11
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 11
NVision Group - Энвижн Груп 699 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 56
Почта России ПАО 2370 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 15
Газпром ПАО 1493 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
Газпром нефть 725 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
Альфа-Банк 1979 9
Транснефть 335 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
ВТБ - ВТБ24 671 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 6
ВТБ - Почта Банк 514 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 4
Ростех - Вертолеты России 180 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 95
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 39
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
Судебная власть - Judicial power 2500 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
Федеральное казначейство России 1949 16
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 6
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ГосИнформСистемы 160 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 201
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 195
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 122
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 106
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 89
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 77
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 69
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 69
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 54
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 51
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 45
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 45
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 45
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 45
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 34
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 34
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 33
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 33
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 29
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 24
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 22
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 47
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 34
Linux OS 11533 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 24
Microsoft Windows 16882 20
Новые облачные технологии - МойОфис 958 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
Microsoft Office 4170 12
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 11
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 10
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 8
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 8
Google Android 15244 8
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Форсайт Prognoz Platform 97 7
Microsoft Dynamics 1197 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
FreePik 1841 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 6
Microsoft Office 365 1042 6
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 6
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 6
НКТ - Р7-Офис 543 6
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Шадаев Максут 1210 30
Путин Владимир 3454 19
Мишустин Михаил 787 15
Никифоров Николай 1138 11
Носков Константин 241 10
Паршин Максим 323 10
Калинин Александр 189 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Левашов Александр 92 9
Шилов Сергей 99 7
Пак Олег 112 6
Генс Филипп 54 6
Нечаев Андрей 27 6
Свириденко Андрей 99 6
Вайнштейн Виктор 37 6
Андреев Максим 41 6
Чернышенко Дмитрий 581 5
Черненко Андрей 75 5
Макаров Валентин 251 5
Нащекин Алексей 118 5
Андреев Владимир 101 5
Качанов Олег 121 5
Ким Дмитрий 73 5
Прянишников Николай 316 5
Огуряев Дмитрий 85 5
Фролов Денис 73 5
Нуралиев Борис 298 4
Ротенберг Аркадий 52 4
Калинин Алексей 77 4
Яппаров Тагир 110 4
Smith Brad - Смит Брэд 104 4
Ломоносов Александр 26 4
Кирьянова Александра 169 4
Сушкевич Антон 67 4
Абрамов Алексей 54 4
Ян Давид 69 4
Черкесова Бэлла 21 4
Богомолов Андрей 21 4
Карчев Олег 37 4
Мангутов Владислав 34 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 434
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 104
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Украина 7928 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Европа 24964 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Европа Восточная 3138 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Казахстан - Республика 6048 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
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Турция - Турецкая республика 2620 9
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Ближний Восток 3154 7
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
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TAdviser 100 5 4
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Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 3
TAdviser Profit 50 3 3
Российский рынок ERP 24 3
ABI Research 236 2
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CNews Fast рейтинг 55 2
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CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Gartner - AMR Research 48 2
TAdviser IT Prize 9 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Frost & Sullivan 207 1
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
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Ventana Research 7 1
Интерфакс-100 21 1
Gartner CIO Agenda Survey 2 1
Aberdeen Group 53 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
Т1 Цифровая академия 54 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
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KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 2
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
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