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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ротенберг Аркадий
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Публикаций - 42, упоминаний - 46
Ротенберг Аркадий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ротенберг Игорь 35 23
|Шипелов Андрей 21 10
|Иванов Олег 124 7
|Нащекин Алексей 111 7
|Замков Антон 7 6
|Скворцов Сергей 8 5
|Агафонов Вадим 13 5
|Носков Константин 202 4
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Шилов Сергей 61 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Нечаев Андрей 21 3
|Путин Владимир 1828 2
|Бесчастнов Андрей 2 2
|Старовойт Роман 17 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Юрченко Евгений 75 2
|Бажаев Муса 6 1
|Хромова Оксана 1 1
|Симакин Денис 6 1
|Царева Юнона 4 1
|Савина Юлия 2 1
|Советников Алексей 1 1
|Зорин Игорь 4 1
|Ротенберг Борис 5 1
|Федулов Андрей 1 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Гревцов Сергей 1 1
|Морсин Владимир 1 1
|Гусинский Владимир 7 1
|Зарицкий Владимир 7 1
|Глухов Андрей 3 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Ротенберг Наталья 1 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Колесников Андрей 78 1
|Семенов Алексей 67 1
|Соколов Алексей 121 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769917, в очереди разбора - 673600.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769917, в очереди разбора - 673600.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru