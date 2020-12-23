Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГЧП
Государственно-частное партнёрство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 76
ГЧП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|Путин Владимир 1828 6
|Медведев Дмитрий 1434 6
|Четвернин Алексей 651 5
|Дубин Михаил 38 4
|Скляр Алексей 49 4
|Козырев Алексей 270 4
|Касперская Наталья 197 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Шведов Александр 18 3
|Елистратов Николай 90 3
|Рыбчинский Михаил 14 3
|Акимов Максим 167 2
|Петров Михаил 88 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Шадаев Максут 384 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Шинкарук Елена 13 2
|Чукарин Алексей 56 2
|Фридштанд Андрей 11 2
|Гвоздева Наталья 13 2
|Петросян Рачик 8 2
|Шипелов Андрей 21 2
|Козлов Александр 54 2
|Никулин Игорь 21 2
|Агафонов Вадим 13 2
|Старовойт Роман 17 2
|Бурин Андрей 12 2
|Разумовский Дмитрий 70 2
|Фурсова Марина 2 2
|Диденко Дмитрий 5 2
|Дитятев Павел 2 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Херсонцев Алексей 48 2
|Горбачев Александр 18 2
|Минасян Карине 91 1
|Озерецковская Светлана 5 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Лагода Георгий 51 1
|Левин Леонид 83 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|CNews Analytics 1991 5
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
|The Economist Intelligence Unit 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765608, в очереди разбора - 669294.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765608, в очереди разбора - 669294.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru