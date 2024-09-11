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ГЧП Государственно-частное партнёрство
Государственно-частное партнёрство помогает быстрее реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Оно позволяет избежать ситуаций, когда из-за длительного поиска средств проект дорожает и в итоге вообще не реализуется. Крупнейшие инфраструктурные проекты — новые железнодорожные пути, автомагистрали, мосты — служат серьёзным стимулом экономического роста и создают добавленную стоимость, позволяют России интегрироваться в новые транспортные коридоры, развивать промышленное производство, давать новую жизнь целым городам и отраслям экономики. Вопрос в том, как ускорить реализацию этих сложных, долгосрочных и дорогостоящих проектов, как оперативно находить на это финансирование и решать остальные сопутствующие задачи.
СОБЫТИЯ
|11.09.2024
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Российские власти планируют софинансировать строительство заводов микроэлектроники
ительства российских заводов в сфере микроэлектроники в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), выяснили «Ведомости». Письмо с запросом направлено, в частности, ВНИИ радиоэлектроники,
|30.09.2020
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Simetra и Национальный центр ГЧП объявили о стратегическом партнерстве
Simetra и Национальный центр ГЧП, ведущий центр компетенций в сфере государственно-частного партнерства, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Simetra стала партнером Национального центра ГЧП в части ан
|07.07.2020
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«Билайн бизнес» подключается к платформе «Росинфра»
Бизнес-подразделение «Вымпелкома» «Билайн бизнес» и АНО «Национальный Центр ГЧП» подписали соглашение о намерениях по развитию платформы «Росинфра». В качестве партнера
|05.12.2019
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Поддержкой ГЧП-проектов в сфере ИТ займется специальный центр на базе НИИ «Восход»
Минкомсвязи России будет поддерживать ИТ-проекты в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) с помощью созданного на базе НИИ «Восход» Центра развития инвестиций и ГЧП в цифр
|07.06.2019
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Подписано первое в России государственно-частное партнерство в области ИТ-технологий
ема маркировки уже в ближайшем будущем охватит значительную часть товарных потоков в России. «Соглашение о создании системы маркировки и прослеживаемости – первый в истории России IT-проект в формате ГЧП, важный этап в цифровизации страны. Результатом этого партнерства должен стать проект, не имеющий мировых аналогов, созданный для защиты интересов честного бизнеса и благополучия граждан. В
|07.08.2018
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Бизнес и государство обсудили применение ГЧП для финансирования развития цифровой экономики
Искендер Нурбеков осветил тему изменений нормативного регулирования концессионных соглашений в части применения их для ИКТ-проектов. «Обсуждение стало по сути установочной встречей на тему применения ГЧП для финансирования цифровой экономики. Представители государства и бизнеса совместно обозначили возможные варианты развития в этой сфере. Следующим шагом запланировано определение перечня п
|27.04.2015
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Чиновники и коммерсанты обсудили государственно-частное партнерство в ИТ
Минкомсвязи и коммерческих компаний обсудили проекты в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Как напомнил присутствующим модератор панельной дискуссии главный редактор CNews Максим
|04.12.2014
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Московская область решила развивать ИТ с помощью государственно-частного партнерства
В рамках CNews FORUM 2014 министр ИТ и связи Московской области Максут Шадаев выступил с докладом, посвященным развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере информационных технологий. По его словам, эта тема еще в России никогда не звучала в контексте государственной информатизации, однако определенную апробацию описываемая модель уже
|09.03.2013
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Club.CNews: Государственно-частное партнерство в нашей с вами IT-современности
то же представляет собой государственно – частное партнерство. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – взаимовыгодное сотрудничество (партнерство) государства и частных партнеров, основанно
ГЧП и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 8
|Путин Владимир 3454 8
|Никифоров Николай 1138 6
|Козырев Алексей 328 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Казарин Станислав 175 6
|Дубин Михаил 50 5
|Акимов Максим 192 5
|Лысенко Эдуард 317 5
|Ахмеров Тимур 91 5
|Бутенко Юрий 65 5
|Чемезов Сергей 147 4
|Шведов Александр 46 4
|Скляр Алексей 54 4
|Евраев Михаил 266 4
|Салбиев Алан 31 4
|Авербах Владимир 127 4
|Гуральников Сергей 164 4
|Петров Михаил 139 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Ротенберг Игорь 37 3
|Ротенберг Аркадий 52 3
|Нащекин Алексей 118 3
|Гвоздева Наталья 16 3
|Шилов Сергей 99 3
|Петросян Рачик 8 3
|Шипелов Андрей 23 3
|Нечаев Андрей 27 3
|Звягина Наталья 64 3
|Абрамченко Виктория 18 3
|Агафонов Вадим 13 3
|Елистратов Николай 90 3
|Кураш Антон 32 3
|Разумовский Дмитрий 125 3
|Энфиаджян Рубен 23 3
|Диденко Дмитрий 5 3
|Леви Гавриил 24 3
|Гаттаров Руслан 144 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Херсонцев Алексей 93 3
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