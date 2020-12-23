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ГЧП
Государственно-частное партнёрство


23.12.2020 Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации 1
02.12.2020 Ростех и правительство Ярославской области займутся цифровой трансформацией региона 1
30.09.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1
30.09.2020 Simetra и Национальный центр ГЧП объявили о стратегическом партнерстве 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 3
09.09.2020 «Ростех» подготовит руководителей цифровой трансформации Пермского края 1
10.07.2020 Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли 1
07.07.2020 «Билайн бизнес» подключается к платформе «Росинфра» 4
03.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
28.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
21.04.2020 В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами 2
14.01.2020 Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России 1
05.12.2019 Поддержкой ГЧП-проектов в сфере ИТ займется специальный центр на базе НИИ «Восход» 1
30.09.2019 Реестр отечественного ПО пополнился ИТ-решениями «Инновационного центра ай-теко» на базе блокчейна 1
22.08.2019 В России строят систему отслеживания междугородных автобусов 1
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 1
13.05.2019 Соглашение о государственно-частном партнерстве на маркировку будет подписано в течение месяца 1
09.04.2019 ЦРПТ назначен оператором ГИС оборота товаров с обязательной маркировкой 1
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж 1
03.12.2018 Как будет работать единая система для борьбы с нелегальным товарооборотом 1
18.09.2018 Цифровая маркировка сигарет принесет бюджету и рынку триллион 1
13.09.2018 ЦРПТ: легальный оборот больших данных в России даст прирост ВВП до 1,5% 1
07.08.2018 Бизнес и государство обсудили применение ГЧП для финансирования развития цифровой экономики 1
03.07.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2018 г. 1
29.06.2018 Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось 1
21.06.2018 Власти разрешили частникам накачивать деньгами государственные ИТ-проекты 1
31.05.2018 ЦРПТ назначили оператором пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости обуви 1
12.04.2018 ДИТ Москвы хочет удвоить свой 50-миллиардный бюджет за счет бизнеса 1
30.09.2017 Что известно о путинской «Цифровой экономике»: текущий статус 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
07.04.2017 В ближайшее время госсектор может полностью перейти от аутсорсинга к инсорсингу 1
23.03.2017 Подмосковье и «Ростелеком» развивают проекты в сфере государственно-частного партнерства 1
21.12.2016 «Нетрика» модернизировала инвестиционный портал Санкт-Петербурга 1
16.06.2016 АИС «Контингент»: как создается система управления образованием в России 2
31.03.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
25.03.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1

Публикаций - 58, упоминаний - 76

ГЧП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 8
Ланит ГК 1159 7
Microsoft Corporation 11127 6
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Yandex - Яндекс 4101 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
Восход ФГБУ НИИ 366 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
ФОРС - Центр разработки 180 3
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Компьюлинк ГК - Compulink 211 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
РТ-Инвест 37 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Data Matrix 52 2
Крок 1221 2
Аплана Группа компаний 102 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
Конфидент 56 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
IBM 3551 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 2
ДиалогНаука 91 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Безопасный транспорт ИЦ 4 1
Такском - Taxcom 119 1
Skytoll 2 1
Программный продукт ГК 92 1
Zebra Technologies 87 1
Google LLC 7161 1
ТрекМарк 5 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
IVA Cognitive 7 1
RRC 67 1
Swisscom 35 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Царицын капитал 22 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Лиза Алерт 18 1
Парижская коммуна 5 1
Егорьевск-обувь 3 1
Analpa - ЛС Импорт 4 1
AKFA 2 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Обувь России 27 1
Zenden Group 24 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 1
Спортмастер 116 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Почта России ПАО 1574 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Maersk 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 18
Правительство РФ 2207 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 7
Президент Российской Федерации 1441 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 653 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Национальный центр ГЧП 3 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Правительство Москвы - Департамент финансов 3 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФБУ НЦПИ при Минюсте России - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 2 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Счётная палата РФ 460 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Росимущество - Управления информационных технологий 11 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
NHAI - National Highways Authority of India - Национальное агентство автомобильных магистралей Индии 1 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
JIT - Just in Time - Точно в срок - Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов 8 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 12 1
Big Data - Большие данные 1136 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 3
Esri ArcGIS 108 2
Linux OS 4267 2
Google Android 10751 2
Microsoft Windows 10 6659 2
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 1
Apple macOS X 904 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ЕФС МКПП - Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок 4 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
OpenStreetMap 39 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Microsoft Excel 436 1
SEC Consult - IoT Inspector 8 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Apple Face ID 118 1
Microsoft Windows 8 1228 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Apple iOS 5742 1
Logink - Китайская национальная платформа для логистики 1 1
Nuvia Phoenix 20 1
Apache HTTP Server 223 1
Путин Владимир 1828 6
Медведев Дмитрий 1434 6
Четвернин Алексей 651 5
Дубин Михаил 38 4
Скляр Алексей 49 4
Козырев Алексей 270 4
Касперская Наталья 197 3
Никифоров Николай 1126 3
Шведов Александр 18 3
Елистратов Николай 90 3
Рыбчинский Михаил 14 3
Акимов Максим 167 2
Петров Михаил 88 2
Мишустин Михаил 302 2
Шадаев Максут 384 2
Лысенко Эдуард 209 2
Ротенберг Игорь 35 2
Шинкарук Елена 13 2
Чукарин Алексей 56 2
Фридштанд Андрей 11 2
Гвоздева Наталья 13 2
Петросян Рачик 8 2
Шипелов Андрей 21 2
Козлов Александр 54 2
Никулин Игорь 21 2
Агафонов Вадим 13 2
Старовойт Роман 17 2
Бурин Андрей 12 2
Разумовский Дмитрий 70 2
Фурсова Марина 2 2
Диденко Дмитрий 5 2
Дитятев Павел 2 2
Рудычева Наталья 81 2
Херсонцев Алексей 48 2
Горбачев Александр 18 2
Минасян Карине 91 1
Озерецковская Светлана 5 1
Ковнир Евгений 71 1
Лагода Георгий 51 1
Левин Леонид 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Азия - Азиатский регион 1520 3
Европа 3774 3
Россия - Ярославская область 333 2
Европа Западная 616 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Калужская область 574 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 2
Россия - Костромская область 230 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Индия - Республика 2175 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - Ростовская область 864 2
Абхазия - Республика 103 1
Россия - Кострома 138 1
Индия - Мумбаи 52 1
Индия - Нью-Дели 33 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Заполярье 38 1
Россия - Ямал полуостров 3 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Пензенская область 347 1
Россия - Сочи 913 1
Украина 3378 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
Цифровой регион - Федеральный проект 35 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЕАЭС Цифровая повестка Евразийского союза - Цифровая повестка Евразийского экономического союза 2 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
CNews Analytics 1991 5
IDC - International Data Corporation 2724 1
Markets&Markets Research 78 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765608, в очереди разбора - 669294.
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