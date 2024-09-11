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ГЧП Государственно-частное партнёрство

Государственно-частное партнёрство помогает быстрее реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Оно позволяет избежать ситуаций, когда из-за длительного поиска средств проект дорожает и в итоге вообще не реализуется. Крупнейшие инфраструктурные проекты — новые железнодорожные пути, автомагистрали, мосты — служат серьёзным стимулом экономического роста и создают добавленную стоимость, позволяют России интегрироваться в новые транспортные коридоры, развивать промышленное производство, давать новую жизнь целым городам и отраслям экономики. Вопрос в том, как ускорить реализацию этих сложных, долгосрочных и дорогостоящих проектов, как оперативно находить на это финансирование и решать остальные сопутствующие задачи.

СОБЫТИЯ


11.09.2024 Российские власти планируют софинансировать строительство заводов микроэлектроники

ительства российских заводов в сфере микроэлектроники в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), выяснили «Ведомости». Письмо с запросом направлено, в частности, ВНИИ радиоэлектроники,
30.09.2020 Simetra и Национальный центр ГЧП объявили о стратегическом партнерстве

Simetra и Национальный центр ГЧП, ведущий центр компетенций в сфере государственно-частного партнерства, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Simetra стала партнером Национального центра ГЧП в части ан
07.07.2020 «Билайн бизнес» подключается к платформе «Росинфра»

Бизнес-подразделение «Вымпелкома» «Билайн бизнес» и АНО «Национальный Центр ГЧП» подписали соглашение о намерениях по развитию платформы «Росинфра». В качестве партнера

05.12.2019 Поддержкой ГЧП-проектов в сфере ИТ займется специальный центр на базе НИИ «Восход»

Минкомсвязи России будет поддерживать ИТ-проекты в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) с помощью созданного на базе НИИ «Восход» Центра развития инвестиций и ГЧП в цифр
07.06.2019 Подписано первое в России государственно-частное партнерство в области ИТ-технологий

ема маркировки уже в ближайшем будущем охватит значительную часть товарных потоков в России. «Соглашение о создании системы маркировки и прослеживаемости – первый в истории России IT-проект в формате ГЧП, важный этап в цифровизации страны. Результатом этого партнерства должен стать проект, не имеющий мировых аналогов, созданный для защиты интересов честного бизнеса и благополучия граждан. В
07.08.2018 Бизнес и государство обсудили применение ГЧП для финансирования развития цифровой экономики

Искендер Нурбеков осветил тему изменений нормативного регулирования концессионных соглашений в части применения их для ИКТ-проектов. «Обсуждение стало по сути установочной встречей на тему применения ГЧП для финансирования цифровой экономики. Представители государства и бизнеса совместно обозначили возможные варианты развития в этой сфере. Следующим шагом запланировано определение перечня п
27.04.2015 Чиновники и коммерсанты обсудили государственно-частное партнерство в ИТ

Минкомсвязи и коммерческих компаний обсудили проекты в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Как напомнил присутствующим модератор панельной дискуссии главный редактор CNews Максим
04.12.2014 Московская область решила развивать ИТ с помощью государственно-частного партнерства

В рамках CNews FORUM 2014 министр ИТ и связи Московской области Максут Шадаев выступил с докладом, посвященным развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере информационных технологий. По его словам, эта тема еще в России никогда не звучала в контексте государственной информатизации, однако определенную апробацию описываемая модель уже

09.03.2013 Club.CNews: Государственно-частное партнерство в нашей с вами IT-современности

то же представляет собой государственно – частное партнерство.  Государственно-частное партнерство (ГЧП) – взаимовыгодное сотрудничество (партнерство) государства и частных партнеров, основанно

Публикаций - 123, упоминаний - 142

ГЧП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Microsoft Corporation 25774 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 8
Yandex - Яндекс 9215 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
МегаФон 10742 7
Oracle Corporation 7074 6
Новые облачные технологии (НОТ) 485 5
БАРС Груп 579 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
9594 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 3
Крок - Croc 1964 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
HTC Corporation 1512 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Ростех - РТ-Инвест 58 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Прогресс софт 9 3
Телематические системы 60 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Softline - Софтлайн 3743 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Царицын капитал 23 3
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 3
Почта России ПАО 2370 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
InfraONE - Первая инфраструктурная компания 2 2
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Hyundai Motor Company 436 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Visa International 1993 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 40
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
Федеральное казначейство России 1949 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 18
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 14
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 12
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 8
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 6
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Linux OS 11533 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Microsoft Windows 16882 3
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Seldon.Basis 8 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
ЕМИАС Электронный рецепт 90 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Microsoft Office 4170 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
БАРС.Alpha BI 47 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 15 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 2
Шадаев Максут 1210 8
Путин Владимир 3454 8
Никифоров Николай 1138 6
Козырев Алексей 328 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Казарин Станислав 175 6
Дубин Михаил 50 5
Акимов Максим 192 5
Лысенко Эдуард 317 5
Ахмеров Тимур 91 5
Бутенко Юрий 65 5
Чемезов Сергей 147 4
Шведов Александр 46 4
Скляр Алексей 54 4
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