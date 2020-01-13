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Coca-Cola HBC Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия

Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия

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13.01.2020 «Стэп лоджик» модернизировал Wi-Fi-инфраструктуру на объектах «Coca-Cola HBC Россия» и «Мултон»

«Стэп лоджик» завершил работы по модернизации беспроводной сетевой инфраструктуры «Coca-Cola HBC Россия». Проект был реализован на базе решений Cisco и охватил территориально-распределенные производственные, складские объекты и офисы заказчика. В результате значительно повыси
15.05.2018 Schneider Electric обеспечила учет ресурсов на двух российских заводах Coca-Cola

ргоресурсов в реальном времени. Решение, специально разработанное экспертами Schneider Electric для Coca-Cola HBC Россия, позволяет немедленно реагировать на перерасход ресурсов и аварийные сит
29.07.2016 «Coca-Cola HBC Россия» передала на аутсорсинг в Ventra техническое сопровождение региональных офисов

Ventra сообщила о заключении контракта на поддержку ИТ-инфраструктуры региональных офисов компании «Coca-Cola HBC Россия» - одного из лидеров по производству безалкогольных напитков (бренды Coc
28.05.2014 Автоматы с кока-колой обзавелись интерактивными панелями под управлением Windows Embedded

Корпорация Coca-Cola Amatil, один из крупнейших производителей упаковки, в частности, бутылок для Кока-колы в Тихоокеанском регионе объединила усилия с Microsoft и международным креативным агентством TKM9 для создания сети «умных» автоматов по продаже напитков. На экраны, установленные в то
12.07.2011 Акустическая линза из банок кока-колы преодолела предел дифракции

Ученым удалось сфокусировать звуковую волну с точностью, превышающей дифракционный предел, используя банки из-под кока-колы. Дифракционный предел проявляется в том, что волны (как света, так и звука) нельзя сфокусировать с точностью, превышающей половину длины волны. Но это не абсолютный запрет, в оптике п

Публикаций - 126, упоминаний - 157

Coca-Cola HBC и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 40
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Rimini Street 77 33
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Schneider Electric 614 25
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Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 24
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Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 24
Schneider Electric Secure Power 65 24
Такском - Taxcom 256 24
Центр2М - Center2М 67 24
Ситилабс 44 24
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Dynatrace 59 20
Naumen - Наумен 752 17
VK - Mail.ru Group 3602 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 15
Diasoft - Диасофт 1144 14
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 3
Япония 13807 3
Россия - ЮФО - Севастополь 613 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Китай - Хубэй - Ухань 64 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 68
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 65
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 59
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 26
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 26
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 26
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 24
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 18
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 15
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 5
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 4
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Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
AP - Associated Press 2007 1
Physical Review Letters 164 1
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Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
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РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
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