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Coca-Cola HBC Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия
СОБЫТИЯ
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|13.01.2020
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«Стэп лоджик» модернизировал Wi-Fi-инфраструктуру на объектах «Coca-Cola HBC Россия» и «Мултон»
«Стэп лоджик» завершил работы по модернизации беспроводной сетевой инфраструктуры «Coca-Cola HBC Россия». Проект был реализован на базе решений Cisco и охватил территориально-распределенные производственные, складские объекты и офисы заказчика. В результате значительно повыси
|15.05.2018
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Schneider Electric обеспечила учет ресурсов на двух российских заводах Coca-Cola
ргоресурсов в реальном времени. Решение, специально разработанное экспертами Schneider Electric для Coca-Cola HBC Россия, позволяет немедленно реагировать на перерасход ресурсов и аварийные сит
|29.07.2016
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«Coca-Cola HBC Россия» передала на аутсорсинг в Ventra техническое сопровождение региональных офисов
Ventra сообщила о заключении контракта на поддержку ИТ-инфраструктуры региональных офисов компании «Coca-Cola HBC Россия» - одного из лидеров по производству безалкогольных напитков (бренды Coc
|28.05.2014
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Автоматы с кока-колой обзавелись интерактивными панелями под управлением Windows Embedded
Корпорация Coca-Cola Amatil, один из крупнейших производителей упаковки, в частности, бутылок для Кока-колы в Тихоокеанском регионе объединила усилия с Microsoft и международным креативным агентством TKM9 для создания сети «умных» автоматов по продаже напитков. На экраны, установленные в то
|12.07.2011
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Акустическая линза из банок кока-колы преодолела предел дифракции
Ученым удалось сфокусировать звуковую волну с точностью, превышающей дифракционный предел, используя банки из-под кока-колы. Дифракционный предел проявляется в том, что волны (как света, так и звука) нельзя сфокусировать с точностью, превышающей половину длины волны. Но это не абсолютный запрет, в оптике п
Coca-Cola HBC и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 49
|Валчев Стоян 48 48
|Абакумов Евгений 227 38
|Путятинский Сергей 112 36
|Дьяченко Валерий 96 33
|Казарин Станислав 175 30
|Сотин Денис 216 27
|Платонов Михаил 42 27
|Антонов Александр 77 27
|Савцов Игорь 29 27
|Каюмов Шамиль 53 26
|Клепиков Алексей 121 26
|Трофимова Людмила 50 24
|Прохорова Алла 66 24
|Богданов Кирилл 112 24
|Халматов Максим 64 24
|Урьяс Вадим 98 24
|Слышкин Василий 129 24
|Карпов Иван 79 24
|Семенихин Игорь 56 24
|Нестеров Алексей 175 24
|Степченков Максим 65 24
|Сыкулев Андрей 85 24
|Соловьев Алексей 97 24
|Васильев Владислав 59 24
|Мискевич Евгений 50 24
|Ямщиков Владимир 51 24
|Генкина Екатерина 43 24
|Лебедев Антон 53 24
|Рубин Адар 47 24
|Смык Виталий 46 24
|Емелин Александр 45 24
|Портной Михаил 42 24
|Москальков Дмитрий 43 24
|Сороченков Алексей 42 24
|Горчаков Денис 48 24
|Юсупов Шамиль 41 24
|Белоусов Максим 109 22
|Бурилов Андрей 117 22
|Клявин Владимир 52 22
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