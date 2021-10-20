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Coca-Cola HBC
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20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
20.07.2021 В группе «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по логистике и фулфилменту 1
28.06.2021 Coca-Cola упростит работу водителей с помощью мобильного приложения 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.04.2021 Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 2
30.03.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
03.12.2020 Как на деле, а не на словах снизить ИТ-затраты 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 2
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1

Публикаций - 72, упоминаний - 96

Coca-Cola HBC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 21
Veeam Software 250 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Schneider Electric 408 14
Naumen - Наумен 342 14
Dynatrace 46 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Rimini Street 38 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
VK - Mail.ru Group 2484 12
NtechLab - НтехЛаб 78 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
SAP SE 3216 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
Diasoft - Диасофт 354 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
Dahua Technology 34 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Oracle Corporation 3355 3
Ланит ГК 1158 3
SearchInform - Серчинформ 181 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 3
Microsoft Corporation 11110 2
Huawei 2731 2
Commvault 148 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
Инфосистемы Джет 675 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 39
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 34
X5 Group 599 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 19
Газпромбанк - ГПБ 693 19
Альфа-Банк 1126 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 17
X5 Group - Пятерочка 559 17
PepsiCo - Пепсико 95 16
Интер РАО ПАО 158 15
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 15
Уралсиб Банк 390 15
Траско - Trasko 27 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 14
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 14
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
МТС банк 254 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Ингосстрах СПАО 210 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
OKS Group 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Аэрофлот 493 13
Открытие ФК 538 12
МКБ - Московский кредитный банк 268 11
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
Азия Цемент 10 7
Mary Kay - Мэри Кэй 82 7
Газпром нефть 382 7
Совкомбанк ПАО 147 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Правительство Москвы 653 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Счётная палата РФ 460 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2206 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 32
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 18
Big Data - Большие данные 1136 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
ИТ-аутсорсинг 670 2
DevOps - Development и Operations 297 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
Microsoft Office 365 769 4
НКТ - Р7-Офис 73 3
Microsoft Teams 214 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Nvidia GeForce GTX 2071 2
Microsoft Office 1942 2
Stafory - робот Вера 24 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Fog Creek Software - Trello 23 1
Сбер Platform V 5 1
БОСС-Кадровик 74 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
ВымпелКом - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 6 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 25 1
ConTrace 1 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
IBM Power9 21 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 1
Oracle Visual Builder 3 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Xelent MultiCloud 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
MLPerf 5 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
Делайт 2000 Confera 3 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Совкомбанк Халва 9 1
Цифровой инспектор 6 1
Абакумов Евгений 103 24
Антонов Александр 73 24
Путятинский Сергей 53 24
Савцов Игорь 27 24
Чаркин Евгений 182 24
Валчев Стоян 44 24
Поляков Сергей 60 18
Платонов Михаил 38 16
Каюмов Шамиль 34 15
Гордиенко Ростислав 17 15
Клявин Владимир 26 14
Шевченко Владимир 135 14
Хомков Игорь 40 14
Педоренко Андрей 41 14
Мищенко Евгений 14 14
Егоров Владимир 52 14
Сирота Юрий 38 14
Сарнацкий Владислав 16 14
Рыстенко Михаил 57 14
Кириченко Игорь 41 14
Казарин Станислав 100 14
Клепиков Алексей 77 13
Дьяченко Валерий 66 13
Урьяс Вадим 76 13
Слышкин Василий 54 13
Емелин Александр 25 13
Карпов Иван 41 13
Мискевич Евгений 29 13
Васильев Владислав 39 13
Рубин Адар 28 13
Вахнин Павел 51 13
Хасин Михаил 26 13
Халматов Максим 45 13
Генкина Екатерина 24 13
Богданов Кирилл 91 13
Прохорова Алла 45 13
Ямщиков Владимир 32 13
Степченков Максим 36 13
Соловьев Алексей 60 13
Лебедев Антон 28 13
Россия - Российская федерация - РФ 57483 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 21
Украина 3374 21
Восточная Европа 1682 19
Казахстан - Республика 2637 17
Беларусь - Белоруссия 2093 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 16
Грузия 691 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Ближний Восток 1475 2
Китай - Ухань 32 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Калужская область 574 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - Владивосток 864 2
Латинская Америка 725 2
Россия - Севастополь 420 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - Ульяновская область 350 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Россия - Ростовская область 863 1
Узбекистан - Республика 823 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Кувейт 51 1
Новая Зеландия 292 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Мавритания 6 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Таджикистан - Республика 437 1
Африка 1491 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 38
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 16
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 3
Аутсорсинг 84 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Торговля розничная 77 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CNews Инновация года - награда 26 9
Gartner 2193 4
IDC - International Data Corporation 2723 3
CNews Analytics 1991 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 38
CNews AWARDS 291 25
CNews Баттл 34 13
CNews FORUM Кейсы 44 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764576, в очереди разбора - 668263.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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