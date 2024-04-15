РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО

Национальная страховая информационная система и HFLabs запустили проект по повышению качества данных Повышение качества данных, содержащихся в автоматизированной информационной системе (АИС) страхования - одно из приоритетных направлений деятельности НСИС. Как оператор единой АИС страхования НСИС получила от операторов различных информационных систем большой массив накопленных исторических данных. В то время как данные, загружаемые в АИС страхования, уже на в