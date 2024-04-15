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Индексная книга (каталог) CNews*
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РСА АИС Страхования ОСАГО АИС Автоматизированная информационная система ОСАГО

РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО


15.04.2024 Национальная страховая информационная система и HFLabs запустили проект по повышению качества данных

Повышение качества данных, содержащихся в автоматизированной информационной системе (АИС) страхования - одно из приоритетных направлений деятельности НСИС. Как оператор единой АИС страхования НСИС получила от операторов различных информационных систем большой массив накопленных исторических данных. В то время как данные, загружаемые в АИС страхования, уже на в
05.04.2024 Определены дальнейшие этапы запуска АИС страхования

ссивы данных для своей моделей оценки рисков, тарифов и т. д. До первого октября 2024 г. оператором АИС ОСАГО будет оставаться Российский Союз Автостраховщиков (РСА), а после первого октября

01.04.2024 Состоялся запуск АИС страхования

полугода на страховом рынке данные о страховании по закону поступают в две информационные системы — АИС ОСАГО, оператором которой выступает «Российский Союз Автостраховщиков», и АИС страхования
17.10.2023 АО НСИС приступило к оказанию техподдержки РСА и страховщикам

ехподдержке в отношении инфраструктуры и программного обеспечения, необходимых для функционирования АИС ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители НСИС. К настоящему моменту закрыты сделки по

15.03.2021 «Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО

применением решений российских и зарубежных производителей. Сопровождение сложной ИТ-инфраструктуры АИС ОСАГО РСА доверил компании «Инфосистемы джет». Сегодня сервисная команда «Инфосистемы дже
22.10.2020 РСА и «Инфосистемы джет» обеспечили круглосуточную защиту новой АИС ОСАГО

Инженеры «Инфосистемы джет» в рекордные сроки спроектировали и построили программно-аппаратный комплекс эшелонированной системы защиты АИС ОСАГО, который включает 11 подсистем информационной безопасности на основе решений от 8 отечественных и иностранных производителей. Специалисты ИТ-компании также реализуют мониторинг безопа
29.06.2020 В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля»

Запуск новой АИС ОСАГО Российский союз автостраховщиков (РСА) создал «с нуля» и запустил в эксплуатацию но
05.02.2013 «Ланит» разработал для автостраховщиков единую базу договоров и убытков по ОСАГО

На базе Российского союза автостраховщиков (РСА) начала работать единая автоматизированная информационная система ОСАГО (АИС ОСАГО). АИС ОСАГО обеспечила высокопроизводительный сервис для страховых компаний по расчету коэффициентов страховых тарифов за счет собранных в единой базе данных по всем транспортн
03.08.2009 «Альфа-Банк» разрешил покупать ОСАГО онлайн

торый уже на следующий день доставит заполненный полис. На начальном этапе действия новой услуги предусмотрена доставка в пределах Москвы и Московской области, впоследствии возможность оформить полис ОСАГО онлайн будет доступна и в регионах.
08.07.2009 Sputnik Labs разработал CRM-решение для оптимизации работы по новым правилам ПВУ ОСАГО

Компания Sputnik Labs разработала решение «Sputnik Labs ПВУ ОСАГО» на платформе Oracle Siebel Insurance, главное назначение которого – реализация автоматизированной обработки документов в рамках правил прямого возмещения убытков по ОСАГО (ПВУ ОСА
15.04.2009 «Российский союз автостраховщиков» внедрил систему прямого урегулирования убытков по ОСАГО

страховщиков» (РСА) 1 марта 2009 г. ввел в промышленную эксплуатацию аппаратно-программный комплекс Системы прямого урегулированию убытков по ОСАГО, функционирующий на базе Информационно-расчет
29.09.2005 В России создадут АИС ОСАГО

в и группа компаний «Компьюлинк» провели презентацию проекта «Создание автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (АИС ОСАГО)», выполняемого в рамках ФЦП «Электронная Россия». Проект представляет первый опыт государственно-частного партнерства по созданию социально значимых информационных ресурсов в масштаб

Публикаций - 51, упоминаний - 66

РСА и организации, системы, технологии, персоны:

ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 14 10
Oracle Corporation 6687 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Microsoft Corporation 24623 4
Intel Corporation 12197 4
Huawei 3932 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 3
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 55 3
Квазар-Микро - КМ 163 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 3
Commvault 172 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Apple Inc 12099 2
HP Inc. 5685 2
Открытые технологии 701 2
Ростелеком 9699 2
Red Hat 1305 2
Veeam Software 318 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 2
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Samsung Electronics 10254 1
8213 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Broadcom - VMware 2359 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
SAS Institute 971 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
Inventive Retail Group 76 1
Cloudera 58 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 4
Альфа-Банк 1769 4
Ингосстрах СПАО 421 4
АльфаСтрахование СГ 320 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Ренессанс Страхование 160 3
Kempinski - Кемпински 34 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 3
Почта России ПАО 2112 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Газпром нефть 618 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
X5 5Post - 5Пост 48 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Благосостояние НПФ 51 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Лента - Утконос 177 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Байкал Сервис ТК 14 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 13
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 28
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 7
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
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Оповещение и уведомление - Notification 4605 5
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 4
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 5
РСА - ЕАИС БСИ - Бюро страховых историй 10 4
Apple iOS 7809 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Red Hat OpenShift 132 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 22 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 2
Apache Cassandra 47 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Google Android 13994 2
Linux OS 9936 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Payment Systems ShopPoints - программа лояльности 3 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
IBM API Connect 10 1
Apache Camel 73 1
Cinimex Integration Framework 2 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
IBM Digital Business Automation 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 33 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Галушин Николай 12 6
Краснов Александр 74 2
Уфимцев Евгений 3 2
Ткаченко Алексей 3 2
Арлазаров Владимир 227 2
Чаркин Евгений 296 2
Клявин Владимир 47 2
Валчев Стоян 48 2
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Богданов Алексей 7 1
Генс Георгий 76 1
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Гешель Андрей 7 1
Гуккин Александр 7 1
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Злотов Дмитрий 5 1
Кузовкин Алексей 155 1
Кульчицкий Тимур 10 1
Кириллов Михаил 15 1
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Бондарик Александр 7 1
Паршин Максим 316 1
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Низкер Евгений 3 1
Косарев Николай 4 1
Храмов Юрий 3 1
Таскаранов Нурсултан 4 1
Швецов Сергей 7 1
Волчков Павел 7 1
Лазаричев Александр 1 1
Бондаренко Михаил 55 1
Юргенс Игорь 5 1
Елисеев Владимир 19 1
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Поляков Сергей 73 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Казахстан - Республика 5525 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 3
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
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Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
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