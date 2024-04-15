РСА АИС Страхования ОСАГО АИС Автоматизированная информационная система ОСАГО
- ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
- РСА
- Помощник ОСАГО
|15.04.2024
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Национальная страховая информационная система и HFLabs запустили проект по повышению качества данных
Повышение качества данных, содержащихся в автоматизированной информационной системе (АИС) страхования - одно из приоритетных направлений деятельности НСИС. Как оператор единой АИС страхования НСИС получила от операторов различных информационных систем большой массив накопленных исторических данных. В то время как данные, загружаемые в АИС страхования, уже на в
|05.04.2024
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Определены дальнейшие этапы запуска АИС страхования
ссивы данных для своей моделей оценки рисков, тарифов и т. д. До первого октября 2024 г. оператором АИС ОСАГО будет оставаться Российский Союз Автостраховщиков (РСА), а после первого октября
|01.04.2024
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Состоялся запуск АИС страхования
полугода на страховом рынке данные о страховании по закону поступают в две информационные системы — АИС ОСАГО, оператором которой выступает «Российский Союз Автостраховщиков», и АИС страхования
|17.10.2023
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АО НСИС приступило к оказанию техподдержки РСА и страховщикам
ехподдержке в отношении инфраструктуры и программного обеспечения, необходимых для функционирования АИС ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители НСИС. К настоящему моменту закрыты сделки по
|15.03.2021
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«Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО
применением решений российских и зарубежных производителей. Сопровождение сложной ИТ-инфраструктуры АИС ОСАГО РСА доверил компании «Инфосистемы джет». Сегодня сервисная команда «Инфосистемы дже
|22.10.2020
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РСА и «Инфосистемы джет» обеспечили круглосуточную защиту новой АИС ОСАГО
Инженеры «Инфосистемы джет» в рекордные сроки спроектировали и построили программно-аппаратный комплекс эшелонированной системы защиты АИС ОСАГО, который включает 11 подсистем информационной безопасности на основе решений от 8 отечественных и иностранных производителей. Специалисты ИТ-компании также реализуют мониторинг безопа
|29.06.2020
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В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля»
Запуск новой АИС ОСАГО Российский союз автостраховщиков (РСА) создал «с нуля» и запустил в эксплуатацию но
|05.02.2013
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«Ланит» разработал для автостраховщиков единую базу договоров и убытков по ОСАГО
На базе Российского союза автостраховщиков (РСА) начала работать единая автоматизированная информационная система ОСАГО (АИС ОСАГО). АИС ОСАГО обеспечила высокопроизводительный сервис для страховых компаний по расчету коэффициентов страховых тарифов за счет собранных в единой базе данных по всем транспортн
|03.08.2009
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«Альфа-Банк» разрешил покупать ОСАГО онлайн
торый уже на следующий день доставит заполненный полис. На начальном этапе действия новой услуги предусмотрена доставка в пределах Москвы и Московской области, впоследствии возможность оформить полис ОСАГО онлайн будет доступна и в регионах.
|08.07.2009
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Sputnik Labs разработал CRM-решение для оптимизации работы по новым правилам ПВУ ОСАГО
Компания Sputnik Labs разработала решение «Sputnik Labs ПВУ ОСАГО» на платформе Oracle Siebel Insurance, главное назначение которого – реализация автоматизированной обработки документов в рамках правил прямого возмещения убытков по ОСАГО (ПВУ ОСА
|15.04.2009
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«Российский союз автостраховщиков» внедрил систему прямого урегулирования убытков по ОСАГО
страховщиков» (РСА) 1 марта 2009 г. ввел в промышленную эксплуатацию аппаратно-программный комплекс Системы прямого урегулированию убытков по ОСАГО, функционирующий на базе Информационно-расчет
|29.09.2005
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В России создадут АИС ОСАГО
в и группа компаний «Компьюлинк» провели презентацию проекта «Создание автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (АИС ОСАГО)», выполняемого в рамках ФЦП «Электронная Россия». Проект представляет первый опыт государственно-частного партнерства по созданию социально значимых информационных ресурсов в масштаб
РСА и организации, системы, технологии, персоны:
|Галушин Николай 12 6
|Краснов Александр 74 2
|Уфимцев Евгений 3 2
|Ткаченко Алексей 3 2
|Арлазаров Владимир 227 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Клявин Владимир 47 2
|Валчев Стоян 48 2
|Самошин Алексей 2 1
|Богданов Алексей 7 1
|Генс Георгий 76 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Гешель Андрей 7 1
|Гуккин Александр 7 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Злотов Дмитрий 5 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Кульчицкий Тимур 10 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Таран Сергей 42 1
|Бондарик Александр 7 1
|Паршин Максим 316 1
|Пономарев Андрей 22 1
|Низкер Евгений 3 1
|Косарев Николай 4 1
|Храмов Юрий 3 1
|Таскаранов Нурсултан 4 1
|Швецов Сергей 7 1
|Волчков Павел 7 1
|Лазаричев Александр 1 1
|Бондаренко Михаил 55 1
|Юргенс Игорь 5 1
|Елисеев Владимир 19 1
|Майдебура Сергей 1 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Карпов Иван 78 1
|Савкин Владимир 39 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Атлас страхования 14 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Sputnik 57 1
|Российская газета 270 1
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