Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187491
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81030
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Байкал Сервис ТК

Байкал Сервис ТК

Транспортная компания «Байкал Сервис» – один из отечественных перевозчиков сборных грузов с годовым грузооборотом в 1 млн т. Обеспечивает  доставку грузов по России и ближнему зарубежью (Республика Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), оказывает услуги складской логистики, универсальной доставки. Выполняет автомобильные, авиа и контейнерные перевозки. Компания присутствует более чем в 300 городах, в 112 из них открыты ее филиалы.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


16.12.2025 За 11 месяцев «Байкал Сервис» отправил более 5 млн документов по ЭДО 3
19.08.2024 «Байкал Сервис» усилил безопасность личного кабинета 3
29.07.2024 «Байкал Сервис» отправил почти 2,5 млн документов по ЭДО 4
12.02.2024 «Байкал Сервис» отправил около 5 млн документов по ЭДО в 2023 году 4
09.10.2023 «Байкал сервис» на четверть увеличил объемы ЭДО 2
29.08.2023 «Байкал сервис» перешел на машиночитаемую доверенность с сервисами Контура 4
17.04.2023 ВСК и «Байкал-сервис» займутся масштабированием проектов по автоматизации процессов в транспортной логистике 2
04.04.2023 «Байкал сервис» автоматизировал поддержку сотрудников при помощи облачной платформы ITSM 365 2
02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег? 1
28.06.2021 Как сделать цифровую трансформацию бизнеса реальностью 2
10.06.2021 ГК «Импульс телеком» подвела итоги работы в 2020 году 1
26.12.2019 «СКБ Контур» запустила ЭДО в компании «Байкал-Сервис» 3
18.05.2018 Транспортная компания «Байкал Сервис» представила новое мобильное приложение 2
20.04.2018 «Байкал Сервис» внедрил штрихкодирование документов на груз 2
05.04.2011 «Энфорта» в 2010 г. открыла филиалы в 25 городах России 1

Публикаций - 15, упоминаний - 36

Байкал Сервис ТК и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 2
Импульс Телеком - Атри-Групп 16 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Электросвязь 268 1
9005 1
Cisco Systems 5224 1
Microsoft Corporation 25245 1
Commvault 179 1
Intel Corporation 12545 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 1
Red Hat 1345 1
Naumen - Наумен 685 1
Google LLC 12268 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Щекиноазот ОХК - Объединенная химическая компания 5 1
Северсталь Инвест 4 1
VLM-Invest - ВЛМ-Инвест 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2699 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 251 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
Электронный документ - Electronic document 1532 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 143 1
Repository - Репозиторий 1054 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 459 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3297 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2161 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
Трансивер - Transceiver 140 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1997 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4909 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 157 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 836 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1149 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 1
СКБ Контур - Контур.Доверенность 29 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 337 2
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 66 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1515 1
Импульс Телеком - MlaxLink SFP-модули 4 1
Google Android 14702 1
Apple iOS 8254 1
Apple - App Store 3009 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3433 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 1
Red Hat OpenShift 135 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 177 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 211 1
Apache Cassandra 52 1
Naumen ITSM365 45 1
Поляев Сергей 6 5
Ахмаев Александр 1 1
Федотов Сергей 9 1
Зубаревич Илья 3 1
Ратников Виктор 20 1
Майдебура Сергей 1 1
Юскаев Роман 1 1
Уфимцев Евгений 4 1
Таскаранов Нурсултан 4 1
Фонин Евгений 1 1
Забелин Александр 1 1
Хамидулина Ольга 3 1
Блынский Максим 1 1
Кузьмин Денис 9 1
Краснов Александр 88 1
Федоров Антон 23 1
Пономарев Андрей 25 1
Женишек Николай 2 1
Кульчицкий Тимур 10 1
Бондарик Александр 7 1
Зарецкий Александр 5 1
Тарновский Александр 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157084 5
Казахстан - Республика 5800 3
Беларусь - Белоруссия 6034 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1572 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 511 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 367 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 338 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 684 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 360 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 94 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 424 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще