Байкал Сервис ТК

Транспортная компания «Байкал Сервис» – один из отечественных перевозчиков сборных грузов с годовым грузооборотом в 1 млн т. Обеспечивает доставку грузов по России и ближнему зарубежью (Республика Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), оказывает услуги складской логистики, универсальной доставки. Выполняет автомобильные, авиа и контейнерные перевозки. Компания присутствует более чем в 300 городах, в 112 из них открыты ее филиалы.