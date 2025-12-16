Получите все материалы CNews по ключевому слову
Байкал Сервис ТК
Транспортная компания «Байкал Сервис» – один из отечественных перевозчиков сборных грузов с годовым грузооборотом в 1 млн т. Обеспечивает доставку грузов по России и ближнему зарубежью (Республика Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), оказывает услуги складской логистики, универсальной доставки. Выполняет автомобильные, авиа и контейнерные перевозки. Компания присутствует более чем в 300 городах, в 112 из них открыты ее филиалы.
