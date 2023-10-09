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«Байкал сервис» на четверть увеличил объемы ЭДО

С начала 2023 г. в транспортной компании «Байкал сервис» количество отправляемых документов через сервисы электронного документооборота (ЭДО) увеличилось на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первое полугодие текущего года сотрудниками компании было отправлено более 2,1 млн документов. Только в июле эта цифра составила 420 тыс., в августе – более 500 тыс.

«Если перевести эти цифры в бумагу, то получится почти 3 млн листов, то есть примерно 6 тыс. пачек, – отметил руководитель службы взаиморасчетов компании «Байкал-сервис ТК» Сергей Поляев. – Переход от бумаги в пользу электронного документооборота позволил сократить вред, наносимый окружающей среде, и сберечь почти 400 деревьев, что сравнимо с целой рощей».

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По словам Сергея Поляева, цифровизация документооборота не стоит на месте, и в компании уже с мая используется новый, установленный на законодательном уровне, порядок отправки документов – с помощью машиночитаемой доверенности (МЧД).

«Процесс перехода на МЧД для нашей компании оказался не сложным. В короткие сроки нам удалось провести тестирование и осуществить пробную отправку документов, используя для создания удобный сервис «Контур.Доверенность, – сказал он. – В настоящее время все документы отправляются с помощью машиночитаемой доверенности. МЧД также применяется для подписания электронных накладных – сейчас над этим проектом весьма успешно работает наш IT-департамент».

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