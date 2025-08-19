Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Машинное зрение Машиночитаемость Machine-readable MRZ MachineReadableZone машинно-читаемая зона МЧД машиносчитываемая часть документа МЧЗ машиночитаемая зона

Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона

 

 

Мария Ушанова, Начальник управления проектирования и разработки систем электронного документооборота, ГНИВЦ "Актуальные вопросы внедрения Единого реестра машиночитаемых доверенностей на базе блокчейн платформы ЦПРР".  Конференция CNews "Электронный документооборот и управление контентом 2024" 21.03.2024, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Сергей Кирюшкин, «Газинформсервис»

а в области электронной подписи за 20 лет Сергей Кирюшкин, «Газинформсервис» Cоветник генерального директора – начальник удостоверяющего центра Обязательное использование машиночитаемой доверенности (МЧД) пока перенесли на 2023 год. Переходный период по применению МЧД продлится около года, хватит ли регулятору и бизнесу времени, чтобы начать работать по-новому? Чем плохи старые прави
19.08.2025 «Контур.Доверенность» позволит добавлять в МЧД полномочия с ограничениями ​

рвисе можно детализировать полномочия представителя — например, разрешить ему подписывать договоры только на суммы до 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Обычно полномочия в МЧД единого формата, который используется для ЭДО и большинства контролирующих органов, указывают с помощью кодов из классификатора или в свободной текстовой форме. Оба способа не очень удобны

22.07.2025 Hoff ускорил оформление и перевыпуск доверенностей для 7 тыс. сотрудников с помощью «1С:Документооборота»

разработки и поддержки ИТ-инфраструктуры автоматизировали работу с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) в сети магазинов Hoff. С помощью «1С:Документооборот», интегрированного с «1С:Зарплата и
02.07.2025 Теперь в «Контур.Доверенности» можно оформить МЧД для СФР

С помощью МЧД бухгалтеры, в том числе аутсорсеры, смогут работать с проактивными выплатами, сверками, т
26.05.2025 Нефтяная компания для внешнего документооборота использует решение SL Soft и «СКБ Контур» ​

SL Soft реализовала бесшовный интеграционный сценарий для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) с помощью сервиса «Контур.Доверенность». В электронном документообороте компании-заказчи
14.05.2025 «Т-Бизнес» автоматизировал под ключ подачу отчетности в ФНС для малого бизнеса

бесплатно. Услуга доступна клиентам «Т-Банка», у которых уже подключено бухгалтерское обслуживание. Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это цифровой аналог бумажной доверенности. Он нужен для т
26.02.2025 Metro управляет всеми видами доверенностей в системе Directum RX

оту со всеми доверенностями в интеллектуальной системе Directum RX. Функциональность для управления МЧД на 95% реализована из коробки и сокращает трудозатраты на оформление документов со 180 до
25.02.2025 SL Soft и «Контур.Доверенность» разработали решение по работе с МЧД

те с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно создавать, подписывать, регистрировать и проверять МЧД, а также отправлять документы. Работа происходит в одном окне. Работа с МЧД в инте
24.02.2025 SL Soft и «Контур.Доверенность» разработали решение по работе с МЧД

В нем можно создавать, подписывать, регистрировать и проверять МЧД, а также отправлять документы. Работа происходит в одном окне. Об этом CNews сообщили пре
11.02.2025 Квалифицированная ЭП со смартфона myDSS 2.0 работает с МЧД

Современные удостоверяющие центры и организации внедряют машиночитаемые доверенности (МЧД) для работы с квалифицированной электронной подписью (КЭП). МЧД предоставляют сотр
16.12.2024 В КЦР от «Контура» теперь можно работать с КЭП и МЧД в одном окне

Корпоративный центр регистрации расширил свои возможности и ускорил работу пользователей с МЧД до нескольких секунд. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Есть компании, в которых один и тот же сотрудник кон
08.11.2024 В «Контур.Доверенности» теперь можно формировать МЧД для отчетности ФНС

каждого бизнеса, которую, зачастую, решает не руководитель, а уполномоченный сотрудник. Значит, без МЧД ему не обойтись. Новый формат доверенности для отчетности в ФНС позволит нашим клиентам в
11.10.2024 Теперь в «Контур.Доверенности» можно перевыпускать МЧД

тся в новую доверенность автоматически. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Доверенность» — сервис, который упрощает работу с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно выпускать МЧД, отправлять их на регистрацию в реестр ФНС, хранить и отзывать. За время работы сервиса в нем выпустили почти 480 тыс. МЧД. Старые доверенности перевыпускают в актуальном едином форм
02.10.2024 В Directum RX можно выпускать МЧД с передоверием и несколькими представителями

ctum RX стало удобнее. У пользователей появилась возможность создавать машиночитаемые доверенности (МЧД) в форматах 002 и 003 с правом передоверия и на несколько представителей непосредственно

18.09.2024 Elma365 упростила работу с МЧД благодаря «Контур.Доверенности»

Компания Elma создала решение для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) в рамках продукта Elma365 CSP. Оно позволяет выпускать, подписывать и хранить доверенности. Чтобы реализовать полный цикл работы с МЧД, нужно было подключиться к одному из узлов рас
24.06.2024 В распределенном реестре ФНС зарегистрировали первый миллион МЧД ​

анство, в котором хранятся все зарегистрированные машиночитаемые доверенности. Он появился вместе с МЧД в 2022 г. Больше всего МЧД через реестр ФНС зарегистрировали в «Контур.Доверенност
03.06.2024 «Платформа ОФД» обеспечит бизнесу переход на электронные доверенности МЧД

кальных данных страны, открыл сервис выпуска и получения электронных доверенностей «Платформа МЧД» (машиночитаемая доверенность). Решение обеспечит бизнесу возможность удобно сдавать электронну
27.05.2024 Возможности «Контур.Доверенности» позволят работать с МЧД в решении от Docsvision

только с помощью сертификатов электронной подписи физического лица и машиночитаемых доверенностей. МЧД — это файл в формате xml, в котором указывают информацию о доверителе, представителе и ег
02.05.2024 В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН

транспортными накладными. У пользователей «Цитрос ЮЗ ЭДО» появилась полноценная возможность отзыва МЧД, охватывающая весь цикл, от создания заявления на отзыв до его регистрации в реестре ФНС.
27.04.2024 Последние законодательные инициативы в ЭДО

Внедрение МЧД Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный документ, созданный в формате XML, которы
25.04.2024 МЧД: обзор главного законодательного новшества 2024 г. в сфере ЭДО

В данной статье мы рассмотрим цели внедрения МЧД, их определение, а также основные преимущества и недостатки этого инструмента в современн
16.04.2024 14% компаний не готовы к обязательному переходу на машиночитаемые доверенности

теру, чтобы сдать отчетность в систему маркировки Честный знак понадобится сертификат КЭП физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД). По данным «Контура» на апрель 2024 г.: 38% клиентов подпис
02.04.2024 Группа «Эталон» автоматизировала выпуск МЧД с Directum RX

ать машиночитаемые доверенности на сайте ФНС. Такой способ оказался неудобным для холдинга, так как МЧД необходимо согласовывать по внутренним регламентам компании, что невозможно сделать на по
01.04.2024 В сервисах «Контура» теперь можно работать с передоверием МЧД

Через «Контур.Доверенность» руководители могут выпустить машиночитаемую доверенность (МЧД) и передать другим организациям свои полномочия — например, по сдаче отчетности. А при обмене документами в «Диадоке» — увидеть всю цепочку доверенностей с передоверием. Об этом CNews сообщ
11.03.2024 На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России»

блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России». Машиночитаемая доверенность (МЧД) — электронная доверенность на подписание электронных докуме
31.01.2024 Российские нотариусы удостоверили более 2,3 тыс. машиночитаемых доверенностей

С начала использования МЧД формата в сентябре 2023 г., когда нотариусы сделали 184 такие доверенности, их число непрерывно растет. Стандартизированный формат цифровой доверенности призван сделать электронный документ
24.01.2024 «Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365

«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) внедрил для розничной сети «Лента» интеграционный модуль, который автоматизирует работу с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новое решение на базе платформы ELMA365 поддерживает актуальные форматы МЧД, обеспечивает бесшовный процесс их оформления и отзыва на протяжении всего жизненного цикла. Об этом CNe
17.01.2024 Как совместное решение Directum и «Контура» облегчает работу бизнеса с МЧД

Что такое МЧД простыми словами Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это аналог бумажной доверенности в XML-формате. Она надел
22.12.2023 Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX

н-сети — сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Directum. Компания Metro работает с электронными документами в Directum RX с 2020 г. Поэтому руководство решило выпускать МЧД и управлять их жизненным циклом напрямую в корпоративной системе. Сотрудникам не требуется дополнительное обучение, ведь интерфейс системы им давно знаком Для компании важно, чтобы процессы
21.11.2023 «Эвотор» обеспечил поддержку машиночитаемых доверенностей

ИТ-компания «Эвотор» запустила распознавание машиночитаемых доверенностей на кассах и в личном кабинете. С помощью МЧД предприниматели могут законно делегировать подписание электронных документов сотрудникам организации. Об этом CNews сообщили представители компании «Эвотор». С 1 сентября 2023 г. введен нов
27.09.2023 Система Directum RX работает с машиночитаемыми доверенностями

атели Directum RX могут в едином информационном пространстве выпускать машиночитаемые доверенности (МЧД) и управлять их жизненным циклом. Интеграция поддерживается с версии 4.6 Directum RX. Реш
21.09.2023 Docrobot поддержал работу с машиночитаемой доверенностью в сервисах электронного документооборота

ектронного документооборота (ЭДО), добавил на платформу универсальную машиночитаемую доверенностью (МЧД) формата 003 для B2B- и B2G-взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители Docrobot
19.09.2023 Пользователи «Контур.доверенности» выпустили через сервис больше 100 тыс. МЧД. Столько машиночитаемых доверенностей они создали за полтора года

Машиночитаемые доверенности — новый инструмент в электронном документообороте. МЧД подтверждает право сотрудника подписывать документы от лица компании с помощью сертификат
15.09.2023 Новые версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и 4.1.1

ния в 4.1.0 и 4.1.1 — это интеграция с «Р7 офис», обновление МЭДО и добавление возможности работы с МЧД. Интеграция с «Р7 офис» «Р7 офис» — российский пакет сервисов для работы с текстом, табли
12.09.2023 «Сберкорус» настроила роуминговую передачу МЧД с операторами ЭДО

платформа для электронного документооборота «Сберкорус» настроила обмен машиночитаемыми доверенностями в модуле «Сберкорус Доверенности» с 7 аккредитованными операторами ЭДО. Для подключения создания МЧД достаточно быть пользователем «Сфера курьер». Вступление в силу поправок в 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые внес Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. №476-ФЗ, обязывает сотруднико
11.09.2023 Система электронного документооборота «АТИ-доки» поддержала работу с машиночитаемыми доверенностями

я законодательства, которые влияют на деятельность клиентов Биржи, и своевременно реагируем на них. Машиночитаемая доверенность – это важный этап в развитии систем электронного документооборота
11.09.2023 «СКБ Контур» настроил передачу МЧД в роуминге с другими операторами ЭДО

С 1 сентября 2023 гю стартовало обязательное применение машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новый сценарий работы должны поддержать не только компании, но и операторы электронного
01.09.2023 Пользователи Directum RX смогут выпускать МЧД прямо в системе благодаря интеграции с «Контур.доверенностью»

еграционный модуль, который автоматизирует работу бизнеса с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей. Совместное решение сделает бесшовными процессы оформления и отзыва МЧД на протяжении всего жизненного цикла. Об этом CNews сообщили представители Directum. Организациям, которым требуется массовый выпуск МЧД – более 50 экземпляров в год с периодическим

30.08.2023 TerraLink xDE готов к работе с машиночитаемыми доверенностями

Компания «Терралинк» сообщает о выпуске трех дополнительных сервисных пакетов (SP3, SP4, SP5) обновлений продукта TerraLink xDE, которые позволят сделать работу с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) комфортной для сотрудников компаний с высоким объемом документооборота. Обновления продукта обеспечивает полный жизненный цикл МЧД - от создания до хранения и отзыва. TerraLink xDE

29.08.2023 «Байкал сервис» перешел на машиночитаемую доверенность с сервисами Контура

Осенью 2023 г. некоторым категориям сотрудников придется работать с электронными документами по новой схеме: с сертификатом физлица и машиночитаемой доверенностью (МЧД). С 1 сентября 2023 г. удостоверяющие центры перестанут выдавать сертификаты сотрудников юрлиц. Тем работникам, чьи сертификаты закончатся раньше 31 августа 2024 г., а также новым сотрудник

Публикаций - 249, упоминаний - 352

Машинное зрение и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 429 57
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1252 32
Directum - Директум 1165 21
8987 21
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 13
Softline - Sl Soft - Сл Софт 306 12
Softline - Софтлайн 3263 11
SAP SE 5429 10
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 9
Docsvision - ДоксВижн 1032 9
Тензор 127 9
Такском - Taxcom 245 9
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 160 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 8
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2484 7
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 245 7
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 6
МегаФон 9898 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 6
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 236 6
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 130 6
Ростелеком 10310 5
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 106 5
TerraLink - ТерраЛинк 289 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 5
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 126 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 5
Intek - Интек 21 4
Системы документооборота 511 4
Ред Софт - Red Soft 997 4
Ростех - Автоматика Концерн 1744 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 433 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 4
Газинформсервис - ГИС 410 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 3
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 107 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 70 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 3
Восход ФГБУ НИИ 684 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1373 9
Альфа-Банк 1868 9
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 41 8
ВТБ - Почта Банк 503 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 6
АльфаСтрахование СГ 354 6
МКБ - Московский кредитный банк 618 5
Байкал Сервис ТК 14 4
ГПБ - Газпромбанк 1175 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 4
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 3
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 51 3
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 3
РЖД - Российские железные дороги 2002 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 3
Почта России ПАО 2246 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 116 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Tessi 9 2
BCW - BioCollections Worldwide 7 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 2
NanduQ - Qiwi 1004 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Ингосстрах СПАО 451 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 40 2
Совкомбанк ПАО 286 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 147 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
Лента - Сеть розничной торговли 2269 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 84
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12847 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4897 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 7
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 6
Федеральное казначейство России 1879 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 5
Судебная власть - Judicial power 2412 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 48 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 9
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13342 139
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57384 100
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73260 87
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 75
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 74
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18157 65
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3770 58
Электронный документ - Electronic document 1530 49
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 47
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23183 41
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 357 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31979 38
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 391 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 36
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 35
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8733 34
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31756 30
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1586 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12334 28
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4671 27
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2854 26
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 999 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27193 26
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1082 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 24
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1601 22
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1396 21
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1329 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 20
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3696 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13073 18
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4477 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25706 18
Оповещение и уведомление - Notification 5382 17
Оцифровка - Digitization 4936 17
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 16
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1269 15
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4097 15
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 222 32
СКБ Контур - Контур.Доверенность 29 28
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 335 25
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 241 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5832 18
Google Android 14682 17
Apple iOS 8243 17
Linux OS 10901 16
Microsoft Windows 16329 14
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 61 13
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 39 13
Intel x86 - архитектура процессора 1982 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 11
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 11
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 11
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 51 10
Haulmont - Тезис СЭД 90 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1530 10
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 44 9
ELMA 365 Low-code BPM 148 9
Минцифры РФ - Госключ 186 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 945 9
Apple - App Store 3009 9
Apple macOS 2249 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1305 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 6
Купибилет - Kupibilet 32 5
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 31 5
Smart Engines - Smart PassportReader 17 5
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 5
ELMA 365 ECM 10 5
Oz Liveness 44 5
Microsoft Office 3953 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 652 5
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 4
Cognitive Passport 32 4
Арлазаров Владимир 270 28
Петров Евгений 30 11
Соколов Кирилл 40 10
Покрышкин Дмитрий 22 8
Агапов Иван 18 7
Ахкямов Раис 12 6
Поляев Сергей 5 4
Махлин Дмитрий 112 4
Путин Владимир 3352 4
Евтушенко Олег 144 4
Черкасова Любовь 16 3
Захаренко Юлия 24 3
Хамидулина Ольга 3 3
Думикян Арсен 18 3
Абызов Михаил 68 3
Рождественский Алексей 16 2
Потапенко Михаил 45 2
Арлазаров Никита 7 2
Попов Геннадий 20 2
Пушкин Василий 11 2
Истомин Константин 58 2
Никольский Николай 15 2
Кирюшкин Сергей 10 2
Шелковников Евгений 24 2
Зарина Сафиуллина 6 2
Сибгатуллин Айрат 16 2
Лигирда Алексей 2 2
Слободин Виталий 21 2
Бессарабенко Александр 22 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Мишустин Михаил 735 2
Аксаков Анатолий 159 2
Рустамов Рустам 513 2
Бегтин Иван 61 2
Кабанов Владимир 178 2
Кириенко Владимир 143 2
Андреев Владимир 100 2
Козлов Андрей 28 2
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Солодилин Валентин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156888 171
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45715 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53461 14
Европа 24637 11
Беларусь - Белоруссия 6026 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 11
Казахстан - Республика 5793 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18216 8
Япония 13548 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 7
Азия - Азиатский регион 5748 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1354 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 5
Армения - Республика 2368 5
Южная Корея - Республика 6858 4
Германия - Федеративная Республика 12937 4
Африка - Африканский регион 3571 4
Ближний Восток 3030 4
Франция - Французская Республика 7976 4
Америка Латинская 1881 4
Узбекистан - Республика 1870 4
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 404 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 3
Болгария - Республика 785 3
Австрия - Австрийская Республика 1335 3
Аргентина - Аргентинская Республика 600 3
Россия - СФО - Кемеровская область 985 3
Россия - УФО - Тюменская область 1255 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 3
Таджикистан - Республика 912 3
Индия - Bharat 5697 3
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 136 2
Ливия 152 2
Эквадор - Республика 119 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2654 2
Украина 7794 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55045 75
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51304 75
Паспорт - Паспортные данные 2735 52
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 39
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 36
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8380 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10307 35
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31935 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20394 28
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 26
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 24
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 24
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 348 18
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15126 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8134 12
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 11
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 10
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3225 10
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 358 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6945 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2547 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4334 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10749 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 8
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5399 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2790 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7276 7
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 7
IEEE Access 18 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 2
Открытые системы ИД 176 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 2
Gartner - Гартнер 3609 2
CNews Мишень ОФД 6 1
Grand View Research 22 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Forbes Global 2000 49 1
TAdviser IT Prize 7 1
Research and Markets 26 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Актион МЦФЭР - Актион университет - Высшая школа Главбуха НОЧУ ОДПО 2 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
Т1 Цифровая академия 49 1
SMU - Singapore Management University - Сингапурский Университет Управления 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
Docflow 147 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
ЭОС Осенний документооборот 25 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406390, в очереди разбора - 733073.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще