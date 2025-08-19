Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона

Получите все материалы CNews по ключевому слову
- МЧД — это электронная доверенность, которая подписывается КЭП организации и подтверждает право сотрудника подписывать документы от ее имени.
- Машиночитаемая доверенность (МЧД) — электронный аналог бумажной доверенности на подписание документов. Это новый инструмент документооборота, введенный Федеральный законом от 06.04.2011 No 63-ФЗ «Об электронной подписи». МЧД необходима сотрудникам и уполномоченным лицам, когда они подписывают документы от лица организации: отчеты, акты, договоры и др. Сейчас МЧД можно использовать в некоторых видах отчетности (например, ФНС и ФСС), а также документообороте с контрагентами.
- Машинное зрение
- OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition
Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет
- Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Handwriting recognition
Мария Ушанова, Начальник управления проектирования и разработки систем электронного документооборота, ГНИВЦ "Актуальные вопросы внедрения Единого реестра машиночитаемых доверенностей на базе блокчейн платформы ЦПРР". Конференция CNews "Электронный документооборот и управление контентом 2024" 21.03.2024, Москва
Сергей Кирюшкин, «Газинформсервис»
а в области электронной подписи за 20 лет Сергей Кирюшкин, «Газинформсервис» Cоветник генерального директора – начальник удостоверяющего центра Обязательное использование машиночитаемой доверенности (МЧД) пока перенесли на 2023 год. Переходный период по применению МЧД продлится около года, хватит ли регулятору и бизнесу времени, чтобы начать работать по-новому? Чем плохи старые прави
|19.08.2025
|
«Контур.Доверенность» позволит добавлять в МЧД полномочия с ограничениями
рвисе можно детализировать полномочия представителя — например, разрешить ему подписывать договоры только на суммы до 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Обычно полномочия в МЧД единого формата, который используется для ЭДО и большинства контролирующих органов, указывают с помощью кодов из классификатора или в свободной текстовой форме. Оба способа не очень удобны
|22.07.2025
|
Hoff ускорил оформление и перевыпуск доверенностей для 7 тыс. сотрудников с помощью «1С:Документооборота»
разработки и поддержки ИТ-инфраструктуры автоматизировали работу с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) в сети магазинов Hoff. С помощью «1С:Документооборот», интегрированного с «1С:Зарплата и
|02.07.2025
|
Теперь в «Контур.Доверенности» можно оформить МЧД для СФР
С помощью МЧД бухгалтеры, в том числе аутсорсеры, смогут работать с проактивными выплатами, сверками, т
|26.05.2025
|
Нефтяная компания для внешнего документооборота использует решение SL Soft и «СКБ Контур»
SL Soft реализовала бесшовный интеграционный сценарий для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) с помощью сервиса «Контур.Доверенность». В электронном документообороте компании-заказчи
|14.05.2025
|
«Т-Бизнес» автоматизировал под ключ подачу отчетности в ФНС для малого бизнеса
бесплатно. Услуга доступна клиентам «Т-Банка», у которых уже подключено бухгалтерское обслуживание. Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это цифровой аналог бумажной доверенности. Он нужен для т
|26.02.2025
|
Metro управляет всеми видами доверенностей в системе Directum RX
оту со всеми доверенностями в интеллектуальной системе Directum RX. Функциональность для управления МЧД на 95% реализована из коробки и сокращает трудозатраты на оформление документов со 180 до
|25.02.2025
|
SL Soft и «Контур.Доверенность» разработали решение по работе с МЧД
те с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно создавать, подписывать, регистрировать и проверять МЧД, а также отправлять документы. Работа происходит в одном окне. Работа с МЧД в инте
|24.02.2025
|
SL Soft и «Контур.Доверенность» разработали решение по работе с МЧД
В нем можно создавать, подписывать, регистрировать и проверять МЧД, а также отправлять документы. Работа происходит в одном окне. Об этом CNews сообщили пре
|11.02.2025
|
Квалифицированная ЭП со смартфона myDSS 2.0 работает с МЧД
Современные удостоверяющие центры и организации внедряют машиночитаемые доверенности (МЧД) для работы с квалифицированной электронной подписью (КЭП). МЧД предоставляют сотр
|16.12.2024
|
В КЦР от «Контура» теперь можно работать с КЭП и МЧД в одном окне
Корпоративный центр регистрации расширил свои возможности и ускорил работу пользователей с МЧД до нескольких секунд. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Есть компании, в которых один и тот же сотрудник кон
|08.11.2024
|
В «Контур.Доверенности» теперь можно формировать МЧД для отчетности ФНС
каждого бизнеса, которую, зачастую, решает не руководитель, а уполномоченный сотрудник. Значит, без МЧД ему не обойтись. Новый формат доверенности для отчетности в ФНС позволит нашим клиентам в
|11.10.2024
|
Теперь в «Контур.Доверенности» можно перевыпускать МЧД
тся в новую доверенность автоматически. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Доверенность» — сервис, который упрощает работу с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно выпускать МЧД, отправлять их на регистрацию в реестр ФНС, хранить и отзывать. За время работы сервиса в нем выпустили почти 480 тыс. МЧД. Старые доверенности перевыпускают в актуальном едином форм
|02.10.2024
|
В Directum RX можно выпускать МЧД с передоверием и несколькими представителями
ctum RX стало удобнее. У пользователей появилась возможность создавать машиночитаемые доверенности (МЧД) в форматах 002 и 003 с правом передоверия и на несколько представителей непосредственно
|18.09.2024
|
Elma365 упростила работу с МЧД благодаря «Контур.Доверенности»
Компания Elma создала решение для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) в рамках продукта Elma365 CSP. Оно позволяет выпускать, подписывать и хранить доверенности. Чтобы реализовать полный цикл работы с МЧД, нужно было подключиться к одному из узлов рас
|24.06.2024
|
В распределенном реестре ФНС зарегистрировали первый миллион МЧД
анство, в котором хранятся все зарегистрированные машиночитаемые доверенности. Он появился вместе с МЧД в 2022 г. Больше всего МЧД через реестр ФНС зарегистрировали в «Контур.Доверенност
|03.06.2024
|
«Платформа ОФД» обеспечит бизнесу переход на электронные доверенности МЧД
кальных данных страны, открыл сервис выпуска и получения электронных доверенностей «Платформа МЧД» (машиночитаемая доверенность). Решение обеспечит бизнесу возможность удобно сдавать электронну
|27.05.2024
|
Возможности «Контур.Доверенности» позволят работать с МЧД в решении от Docsvision
только с помощью сертификатов электронной подписи физического лица и машиночитаемых доверенностей. МЧД — это файл в формате xml, в котором указывают информацию о доверителе, представителе и ег
|02.05.2024
|
В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН
транспортными накладными. У пользователей «Цитрос ЮЗ ЭДО» появилась полноценная возможность отзыва МЧД, охватывающая весь цикл, от создания заявления на отзыв до его регистрации в реестре ФНС.
|27.04.2024
|
Последние законодательные инициативы в ЭДО
Внедрение МЧД Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный документ, созданный в формате XML, которы
|25.04.2024
|
МЧД: обзор главного законодательного новшества 2024 г. в сфере ЭДО
В данной статье мы рассмотрим цели внедрения МЧД, их определение, а также основные преимущества и недостатки этого инструмента в современн
|16.04.2024
|
14% компаний не готовы к обязательному переходу на машиночитаемые доверенности
теру, чтобы сдать отчетность в систему маркировки Честный знак понадобится сертификат КЭП физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД). По данным «Контура» на апрель 2024 г.: 38% клиентов подпис
|02.04.2024
|
Группа «Эталон» автоматизировала выпуск МЧД с Directum RX
ать машиночитаемые доверенности на сайте ФНС. Такой способ оказался неудобным для холдинга, так как МЧД необходимо согласовывать по внутренним регламентам компании, что невозможно сделать на по
|01.04.2024
|
В сервисах «Контура» теперь можно работать с передоверием МЧД
Через «Контур.Доверенность» руководители могут выпустить машиночитаемую доверенность (МЧД) и передать другим организациям свои полномочия — например, по сдаче отчетности. А при обмене документами в «Диадоке» — увидеть всю цепочку доверенностей с передоверием. Об этом CNews сообщ
|11.03.2024
|
На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России»
блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России». Машиночитаемая доверенность (МЧД) — электронная доверенность на подписание электронных докуме
|31.01.2024
|
Российские нотариусы удостоверили более 2,3 тыс. машиночитаемых доверенностей
С начала использования МЧД формата в сентябре 2023 г., когда нотариусы сделали 184 такие доверенности, их число непрерывно растет. Стандартизированный формат цифровой доверенности призван сделать электронный документ
|24.01.2024
|
«Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365
«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) внедрил для розничной сети «Лента» интеграционный модуль, который автоматизирует работу с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новое решение на базе платформы ELMA365 поддерживает актуальные форматы МЧД, обеспечивает бесшовный процесс их оформления и отзыва на протяжении всего жизненного цикла. Об этом CNe
|17.01.2024
|
Как совместное решение Directum и «Контура» облегчает работу бизнеса с МЧД
Что такое МЧД простыми словами Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это аналог бумажной доверенности в XML-формате. Она надел
|22.12.2023
|
Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX
н-сети — сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Directum. Компания Metro работает с электронными документами в Directum RX с 2020 г. Поэтому руководство решило выпускать МЧД и управлять их жизненным циклом напрямую в корпоративной системе. Сотрудникам не требуется дополнительное обучение, ведь интерфейс системы им давно знаком Для компании важно, чтобы процессы
|21.11.2023
|
«Эвотор» обеспечил поддержку машиночитаемых доверенностей
ИТ-компания «Эвотор» запустила распознавание машиночитаемых доверенностей на кассах и в личном кабинете. С помощью МЧД предприниматели могут законно делегировать подписание электронных документов сотрудникам организации. Об этом CNews сообщили представители компании «Эвотор». С 1 сентября 2023 г. введен нов
|27.09.2023
|
Система Directum RX работает с машиночитаемыми доверенностями
атели Directum RX могут в едином информационном пространстве выпускать машиночитаемые доверенности (МЧД) и управлять их жизненным циклом. Интеграция поддерживается с версии 4.6 Directum RX. Реш
|21.09.2023
|
Docrobot поддержал работу с машиночитаемой доверенностью в сервисах электронного документооборота
ектронного документооборота (ЭДО), добавил на платформу универсальную машиночитаемую доверенностью (МЧД) формата 003 для B2B- и B2G-взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители Docrobot
|19.09.2023
|
Пользователи «Контур.доверенности» выпустили через сервис больше 100 тыс. МЧД. Столько машиночитаемых доверенностей они создали за полтора года
Машиночитаемые доверенности — новый инструмент в электронном документообороте. МЧД подтверждает право сотрудника подписывать документы от лица компании с помощью сертификат
|15.09.2023
|
Новые версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и 4.1.1
ния в 4.1.0 и 4.1.1 — это интеграция с «Р7 офис», обновление МЭДО и добавление возможности работы с МЧД. Интеграция с «Р7 офис» «Р7 офис» — российский пакет сервисов для работы с текстом, табли
|12.09.2023
|
«Сберкорус» настроила роуминговую передачу МЧД с операторами ЭДО
платформа для электронного документооборота «Сберкорус» настроила обмен машиночитаемыми доверенностями в модуле «Сберкорус Доверенности» с 7 аккредитованными операторами ЭДО. Для подключения создания МЧД достаточно быть пользователем «Сфера курьер». Вступление в силу поправок в 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые внес Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. №476-ФЗ, обязывает сотруднико
|11.09.2023
|
Система электронного документооборота «АТИ-доки» поддержала работу с машиночитаемыми доверенностями
я законодательства, которые влияют на деятельность клиентов Биржи, и своевременно реагируем на них. Машиночитаемая доверенность – это важный этап в развитии систем электронного документооборота
|11.09.2023
|
«СКБ Контур» настроил передачу МЧД в роуминге с другими операторами ЭДО
С 1 сентября 2023 гю стартовало обязательное применение машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новый сценарий работы должны поддержать не только компании, но и операторы электронного
|01.09.2023
|
Пользователи Directum RX смогут выпускать МЧД прямо в системе благодаря интеграции с «Контур.доверенностью»
еграционный модуль, который автоматизирует работу бизнеса с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей. Совместное решение сделает бесшовными процессы оформления и отзыва МЧД на протяжении всего жизненного цикла. Об этом CNews сообщили представители Directum. Организациям, которым требуется массовый выпуск МЧД – более 50 экземпляров в год с периодическим
|30.08.2023
|
TerraLink xDE готов к работе с машиночитаемыми доверенностями
Компания «Терралинк» сообщает о выпуске трех дополнительных сервисных пакетов (SP3, SP4, SP5) обновлений продукта TerraLink xDE, которые позволят сделать работу с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) комфортной для сотрудников компаний с высоким объемом документооборота. Обновления продукта обеспечивает полный жизненный цикл МЧД - от создания до хранения и отзыва. TerraLink xDE
|29.08.2023
|
«Байкал сервис» перешел на машиночитаемую доверенность с сервисами Контура
Осенью 2023 г. некоторым категориям сотрудников придется работать с электронными документами по новой схеме: с сертификатом физлица и машиночитаемой доверенностью (МЧД). С 1 сентября 2023 г. удостоверяющие центры перестанут выдавать сертификаты сотрудников юрлиц. Тем работникам, чьи сертификаты закончатся раньше 31 августа 2024 г., а также новым сотрудник
