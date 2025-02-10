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СКБ Контур Контур.Доверенность

СКБ Контур - Контур.Доверенность

Контур.Доверенность — сервис для управления машиночитаемыми доверенностями (МЧД). Позволяет выпускать, отзывать и контролировать все МЧД компании в одном пространстве.

 


10.02.2025 СК «Росгосстрах» обновила версию СЭД «Тезис» 1
02.12.2024 «КОРУС Консалтинг» обновил «Авандок»: 200+ новых функций для ускорения создания бизнес-процессов 1
08.11.2024 В «Контур.Доверенности» теперь можно формировать МЧД для отчетности ФНС 2
11.10.2024 Теперь в «Контур.Доверенности» можно перевыпускать МЧД 1
18.09.2024 Elma365 упростила работу с МЧД благодаря «Контур.Доверенности» 3
28.08.2024 Directum RX поддерживает работу с классификатором полномочий Минцифры 1
24.06.2024 В распределенном реестре ФНС зарегистрировали первый миллион МЧД ​ 2
27.05.2024 Возможности «Контур.Доверенности» позволят работать с МЧД в решении от Docsvision 2
25.04.2024 МЧД: обзор главного законодательного новшества 2024 г. в сфере ЭДО 1
16.04.2024 14% компаний не готовы к обязательному переходу на машиночитаемые доверенности 1
02.04.2024 Группа «Эталон» автоматизировала выпуск МЧД с Directum RX 1
01.04.2024 В сервисах «Контура» теперь можно работать с передоверием МЧД 2
12.02.2024 «Байкал Сервис» отправил около 5 млн документов по ЭДО в 2023 году 1
17.01.2024 Как совместное решение Directum и «Контура» облегчает работу бизнеса с МЧД 3
22.12.2023 Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX 2
31.10.2023 «Контур.доверенность» вошла в реестр российского ПО 1
09.10.2023 «Байкал сервис» на четверть увеличил объемы ЭДО 1
27.09.2023 Система Directum RX работает с машиночитаемыми доверенностями 2
19.09.2023 Пользователи «Контур.доверенности» выпустили через сервис больше 100 тыс. МЧД. Столько машиночитаемых доверенностей они создали за полтора года 1
01.09.2023 Пользователи Directum RX смогут выпускать МЧД прямо в системе благодаря интеграции с «Контур.доверенностью» 1
30.08.2023 TerraLink xDE готов к работе с машиночитаемыми доверенностями 1
29.08.2023 «Байкал сервис» перешел на машиночитаемую доверенность с сервисами Контура 1
20.06.2023 API «Контур.доверенности» научился в полуавтоматическом режиме проверять МЧД контрагентов 1
19.04.2023 «Корус консалтинг» дополнила платформу «Авандок» новым высокоуровневым API и интеграцией с сервисом «Контур.Доверенность» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 34

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1052 16
Directum - Директум 1097 6
Корус Консалтинг ГК 1219 2
Цифра ГК 2434 2
Такском - Taxcom 240 1
SAP SE 5280 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 174 1
Системы документооборота 498 1
Avis Expert - Авис Эксперт 17 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
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Тензор 99 1
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Байкал Сервис ТК 14 3
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 29 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 16
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 1
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