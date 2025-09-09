Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184158
ИКТ 14318
Организации 11116
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3514
Системы 26301
Персоны 79131
География 2966
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Softline Sl Soft Цитрос Цифровая Платформа Цитрос ЮЗ ЭДО Цитрос Архив

Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив

«Цитрос Цифровая Платформа» — ECM-платформа российской разработки, предназначенная для управления контентом, использующимся в бизнес-процессах. На базе этого решения можно развивать классические СЭД, архивы и внедрять кадровый электронный документооборот. Функционал продуктов обеспечивает сквозную автоматизацию полного жизненного цикла цифровых документов. Платформа входит в Единый реестр российского программного обеспечения и включает решения: 

  • «Цитрос СЭД»: автоматизация управленческого и канцелярского документооборота. Продукт обладает настроенными процессами по согласованиям документов, а также другими встроенными опциями. Повышает эффективность работы за счет цифровизации типовых процедур.
  • «Цитрос ЮЗ ЭДО»: система юридически значимого электронного документооборота. Позволяет создать доверенную среду для обмена документами как в рамках компании или холдинга — через виртуального оператора, так и с внешними контрагентами — через операторов ЭДО.
  • «Цитрос Архив»: электронная система долговременного хранения документов. Помогает упорядочивать и использовать документацию в архиве в соответствии с требованиями законодательства. Обеспечивает юридическую значимость, отслеживая сроки действия электронных подписей. Гибко настраивается с учетом особенностей бизнеса.
  • «Цитрос КЭДО»: комплексное решение для цифровизации кадровых процессов и документооборота.

 

 

Кирилл Соколов, Управляющий директор «Цитрос», SL Soft "Единая доверенная среда управления цифровыми документами"  Конференция CNews "Электронный документооборот и управление контентом 2024" 21.03.2024, Москва

УПОМИНАНИЯ


Импортозамещение 2023 1
Market.CNews. СЭД 2024 1
Виктор Вайнштейн, SL Soft: Раньше бизнесу достаточно было десяти поставщиков технологий, теперь мало и сотни 3
09.09.2025 Вышло обновление «Цитрос Архива» от SL Soft FabricaONE.AI 2
25.08.2025 Подтверждена совместимость продуктов «Цитрос» от SL Soft FabricaONE.AI и операционной системы «Ред ОС» 8 6
20.08.2025 Обновление «Цитрос Цифровой Платформы» от SL Soft FabricaOne.AI (акционер – ГК Softline): больше гибкости, безопасности и удобства 2
16.07.2025 Международная финансовая организация выбрала систему хранения электронных клиентских досье «Цитрос» компании SL Soft FabricaONE.AI 1
26.05.2025 Нефтяная компания для внешнего документооборота использует решение SL Soft и «СКБ Контур» ​ 1
16.04.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг российских платформ электронного документооборота 1
11.03.2025 В «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft поддержаны новые правила работы по упрощенной системе налогообложения 1
25.02.2025 SL Soft и «Контур.Доверенность» разработали решение по работе с МЧД 1
24.02.2025 SL Soft и «Контур.Доверенность» разработали решение по работе с МЧД 1
02.12.2024 Цифровизация документооборота: как бизнесу адаптироваться к изменениям законодательства 2
22.11.2024 В новой версии «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft (ГК Softline) поддержана трансформация данных в УПД нового формата 1
09.08.2024 Новый формат универсальных передаточных документов поддержан в «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft (ГК Softline) 1
10.07.2024 Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами 5
30.05.2024 «Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос» 4
27.05.2024 Продукты «Цитрос» интегрированы с офисным программным обеспечением «Р7-Офис» 4
14.05.2024 Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность? 1
02.05.2024 В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН 1
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
06.02.2024 Продукт «Цитрос Архив» от SL Soft, ГК Softline, внесен в реестр российского ПО 1
25.12.2023 Продукт «Цитрос КЭДО» от SL Soft (ГК Softline) внесен в реестр российского ПО 1
12.12.2023 SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос» 2
20.11.2023 SL Soft и Postgres Professional подтвердили совместимость продуктов 1
07.11.2023 Вышел новый релиз «Цитрос цифровой платформы» 2
02.11.2023 SL Soft запускает партнерскую программу 1
12.10.2023 Управляем цифровыми документами и процессами — ОС «Альт» совместимы с решениями «Цитрос» 2
12.10.2023 SL Soft и «Базальт СПО» подтвердили совместимость решений 2
31.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос Цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с Astra Linux Special Edition 2
28.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС» 2
18.04.2023 Как адаптировать систему ЭДО под потребности бизнеса? 1
14.04.2023 Softline купил разработчика российской ИТ-системы юридически значимого обмена документами 5
14.04.2023 ГК Softline объявила о приобретении компании-разработчика «Цитрос» 4

Публикаций - 35, упоминаний - 68

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 82 31
Softline - Sl Soft - Сл Софт 285 27
Softline - Софтлайн 3171 23
Softline - Polymatica - Полиматика 184 6
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 201 4
SAP SE 5410 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 172 3
SoftClub - СофтКлуб 157 3
Softline - Инженер ТЦ 68 3
Softline - Develonica - Девелоника 147 3
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 101 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 380 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1210 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 46 3
Microsoft Corporation 25137 2
Ред Софт - Red Soft 943 2
Oracle Corporation 6838 2
Базальт СПО - BaseALT 764 2
Такском - Taxcom 245 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1063 2
8813 1
Yandex - Яндекс 8207 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2347 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 1
Cisco Systems 5203 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 369 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 495 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 105 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 240 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 621 1
MSoft - МСофт 16 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 329 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 33 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 31 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 69 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 463 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1322 3
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 40 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 260 1
Газпром нефть 660 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 199 1
ВТБ Лизинг 68 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Альфа-Банк 1842 1
Русагро Группа Компаний 331 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 1
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3084 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12644 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4739 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3317 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 140 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3315 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5163 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 360 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 509 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 156 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 694 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 386 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 161 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 65 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 728 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 372 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13192 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 20
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 380 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 15
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2216 15
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1375 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 13
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 241 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 12
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 973 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 9
Электронный документ - Electronic document 1516 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25652 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16936 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4486 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4116 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2772 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8036 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11182 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26799 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5866 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1504 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9196 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12171 5
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1056 5
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1240 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4358 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30829 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5156 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2376 4
Маршрутизация - Routing 542 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1733 4
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 574 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 671 4
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 350 4
Маркировка - Marking 1191 4
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 147 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14516 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14875 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16847 3
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 344 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 326 3
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 107 3
Softline - DeskWork 117 3
Softline - WorkFlowSoft 64 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 607 3
СКБ Контур - Контур.Доверенность 29 3
Linux OS 10710 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1232 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 241 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 212 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 66 2
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 43 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 168 2
Softline - Sl Soft - SL ECM - Инфооборот 6 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1454 2
Softline - Polymatica Dashboards 35 2
НКТ - Р7-Офис 460 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1300 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2314 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - TrustDoc 2 2
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 602 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 598 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 88 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 262 1
Red Hat RPM - Package Manager 165 1
Syntellect Tessa 52 1
IBM FileNet 128 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 156 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 23 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
Querify Labs - CedrusData 5 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 21 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 828 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 1
Архивный фонд РФ 105 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1121 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 327 1
Соколов Кирилл 37 24
Покрышкин Дмитрий 21 3
Рустамов Рустам 498 2
Яппаров Тагир 105 2
Степченков Максим 65 1
Еремин Андрей 16 1
Емышев Владимир 13 1
Баулин Валерий 52 1
Афанасьев Денис 73 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Полев Владислав 8 1
Вайнштейн Виктор 34 1
Врацкий Андрей 156 1
Котик Сергей 7 1
Лебедева Ольга 20 1
Бессонов Олег 4 1
Белясников Александр 3 1
Осташов Константин 2 1
Насакин Алексей 3 1
Моисеенко Алексей 8 1
Скакунов Александр 19 1
Колодей Сергей 7 1
Митько Дмитрий 3 1
Золотов Денис 3 1
Божко Юлия 1 1
Коростелев Владимир 3 1
Слободин Виталий 21 1
Ушанова Мария 6 1
Москворецкий Дмитрий 4 1
Татаренко Игорь 19 1
Подольский Евгений 5 1
Задорожный Евгений 3 1
Зинатуллина Светлана 6 1
Гаранкина Светлана 1 1
Масленникова Дарья 4 1
Баранов Дмитрий 24 1
Жигалов Олег 19 1
Егорова Надежда 1 1
Павлов Александр 99 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 25
Казахстан - Республика 5754 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17934 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53170 1
Индия - Bharat 5631 1
Африка - Африканский регион 3550 1
Азия - Азиатский регион 5702 1
Америка Латинская 1866 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4063 1
Беларусь - Белоруссия 5977 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 502 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14418 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9912 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8440 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8241 6
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 341 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 937 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2229 4
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 397 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19994 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11586 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4361 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5785 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14794 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6273 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1272 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6577 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3149 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2962 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3623 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6765 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 649 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 861 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 360 2
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 122 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 1
Энергетика - Energy - Energetically 5432 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1603 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5185 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4191 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1074 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2043 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2232 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 343 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6156 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 425 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7920 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3161 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1606 1
Аудит - аудиторский услуги 2999 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 69 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 181 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1250 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2123 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще