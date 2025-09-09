Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив

Получите все материалы CNews по ключевому слову
«Цитрос Цифровая Платформа» — ECM-платформа российской разработки, предназначенная для управления контентом, использующимся в бизнес-процессах. На базе этого решения можно развивать классические СЭД, архивы и внедрять кадровый электронный документооборот. Функционал продуктов обеспечивает сквозную автоматизацию полного жизненного цикла цифровых документов. Платформа входит в Единый реестр российского программного обеспечения и включает решения:
- «Цитрос СЭД»: автоматизация управленческого и канцелярского документооборота. Продукт обладает настроенными процессами по согласованиям документов, а также другими встроенными опциями. Повышает эффективность работы за счет цифровизации типовых процедур.
- «Цитрос ЮЗ ЭДО»: система юридически значимого электронного документооборота. Позволяет создать доверенную среду для обмена документами как в рамках компании или холдинга — через виртуального оператора, так и с внешними контрагентами — через операторов ЭДО.
- «Цитрос Архив»: электронная система долговременного хранения документов. Помогает упорядочивать и использовать документацию в архиве в соответствии с требованиями законодательства. Обеспечивает юридическую значимость, отслеживая сроки действия электронных подписей. Гибко настраивается с учетом особенностей бизнеса.
- «Цитрос КЭДО»: комплексное решение для цифровизации кадровых процессов и документооборота.
Кирилл Соколов, Управляющий директор «Цитрос», SL Soft "Единая доверенная среда управления цифровыми документами" Конференция CNews "Электронный документооборот и управление контентом 2024" 21.03.2024, Москва
