Тензор СБИС ОФД Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами
|20.12.2024
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СБИС теперь Saby
С 2025 г. все сервисы СБИС будут работать под новым именем Saby. СБИС — основной продукт компании «Тензор», который ведет историю с 1998 г. Но это уже давно больше, чем отчетность, учет и документооборот. Сей
|21.08.2024
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«СберКорус» настроил роуминг для обмена электронными транспортными накладными со СБИС
едставители «СберКорус». Теперь если в цепочке «грузоотправитель — грузоперевозчик — грузополучатель» один из участников логистического процесса использует транспортный ЭДО от «СберКорус», а другой — СБИС, для обмена ЭТрН пользователям достаточно будет настроить маршруты между участниками. Роуминг для обмена электронными транспортными накладными позволяет использовать разные системы для обм
|03.06.2024
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Подтверждена совместимость мобильного приложения СБИС и устройств «Рутокен»
Использование токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» для формирования электронной подписи стало возможным в мобильных приложениях СБИС. Использование активных ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» в мобильном приложении СБИС для платформ iOS и Android делает удобной работу с документами на мобильных устройст
|22.08.2023
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«Кухня на районе» за две недели перешла на кадровый электронный документооборот от СБИС
высока, т.к. постоянно пересылать документы из кухонь в головной офис затратно и неэффективно. В январе 2023 г. был запущен проект внедрения, а уже в феврале 2023 г. «Кухня на районе» начала работу с СБИС КЭДО. Михаил Ефимов, руководитель направления кадрового ЭДО, «Тензор»: «Наш проект с «Кухней на районе» доказывает: общее мнение, что переход на КЭДО занимает много времени и представляет
|18.05.2022
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«Тензор» и ПСБ обеспечили возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС
«Тензор» и ПСБ интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) в экосистему для бизнеса СБИС. Новое решение будет интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи с помощью системы СБИС и планирующему привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-пок
|22.02.2022
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«Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API
«Сбер» реализовал прямую интеграцию с крупнейшим российским ИТ-холдингом «Тензор» на основе технологии SberBusiness API. Это позволит клиентам холдинга, использующим решение СБИС, мгновенно отправлять платежные поручения в банк. В актуальной версии интеграции пользователи СБИС получили возможность отправить черновик платежного поручения в банк непосредственн
|01.02.2022
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СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины»
В номинации «Лучшее решение для малого бизнеса» фаворитом стал сервис СБИС — разработка компании «Тензор», главный офис которой находится в Ярославле. Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины
|26.02.2021
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«Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС
емени отправлять данные о продажах в Федеральную налоговую службу через разработку Тензора — сервис СБИС ОФД. СБИС ОФД полностью удовлетворяет положения 54-ФЗ и имеет необходимые лицензи
|28.01.2021
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СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М»
«Тензор» сообщила о том, что к январю 2021 года интеграционное решение ЦОР «Штрих-М» и СБИС ЭДО могут использовать сотни тысяч точек розничной торговли по всей России. «Тензор» совместно с ЦОР «Штрих-М» еще осенью 2019 года встроили сервис СБИС ЭДО в учетные решения центра
|20.01.2021
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«Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО
«Тензор» и TPV CIS объявили о завершении проекта по оптимизации входящего электронного документооборота. Интегратором проекта стала компания «Тензор», разработчик СБИС - семейства сервисов для автоматизации бизнес-процессов. Перед разработчиками стояла задача настроить входящий ЭДО, таким образом, чтобы избежать ошибок и некорректных данных в документах
|30.10.2020
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СБИС PRESTO и Gootax.pro интегрировались через API
tax.pro разрабатывает мобильные приложения (iOS и Android) для кафе, ресторанов, магазинов цветов. В период второй волны коронавируса Gootax интегрировались с системой автоматизации ресторанов и кафе СБИС PRESTO. Теперь все заказы из приложения отправляются в СБИС PRESTO, где клиенты видят статус выполнения заказа, а также могут отправлять отзывы. Казанцев Максим, генеральный директо
|01.10.2020
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Сбербанк и «Тензор» расширили сотрудничество в Ярославле
Ярославское отделение Сбербанка и «Тензор», разработчик системы «СБИС», подписали договор информационно-технологического взаимодействия. Цель соглашение между компаниями — интеграция в сервисы СБИС технологии SberBusinessAPI, которая позволяет мгновен
|25.09.2020
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«Тензор» автоматизировал расчет аренды для AmRest
Через СБИС ОФД работает более 1600 касс сети AmRest франчайзи KFC и Pizza Hut в России. Сервис не п
|15.06.2020
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«СБИС» и «Эвотор» запустили совместный проект по маркировке
«Эвотор» и «Тензор», разработчик системы СБИС, объявили о развитии сотрудничества по внедрению системы маркировки. В приложении «Маркировка» для смарт-терминалов «Эвотор» теперь доступно подключение к электронному документообороту
|22.04.2020
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SAP сертифицировала интеграционное решение СБИС SAPPER
«Тензор» создала СБИС SAPPER, чтобы клиенты не переключались между системами, а работали в одном привычном интерфейсе. Для тех, кто предпочитает SAP, SAPPER выполняет функции транспортной службы и ведет архив э
|17.01.2018
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Maykor-GMCS представила решение для удобного обмена документами со СБИС
Maykor-GMCS расширила возможности коннектора для Microsoft Dynamics AX интеграцией с популярной системой электронного документооборота СБИС. Готовое решение сокращает время и затраты на настройку обмена документами c учетной информационной системой. Решение поддерживает обмен с любыми видами внешних и внутренних документов: за
|22.03.2016
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Nokia нарастила пропускную способность оптической сети до 70 Тбит/с благодаря программируемым СБИС высокой производительности
ропускную способность оптической сети – более чем до 70 Тбит/с, чтобы удовлетворить лавинообразный рост спроса на передачу данных. Обновленная линейка продуктов 1830 PSS, в основе которых лежит набор СБИС Photonic Service Engine v2 (PSE-2), разработанный в Nokia Bell Labs, дает возможность удвоить пропускную способность оптических каналов (длин волн) и количество длин волн на оптоволокно, п
|16.09.2008
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Департамент науки Москвы заказывает НИР по разработке блока криптозащиты СБИС
шленной политики Москвы проводит очередной открытый конкурс № 11-0115238-08, по итогам которого рассчитывает определить исполнителя НИР по теме: «Разработка и верификация топологии блока криптозащиты СБИС для транспортных билетов с криптозащитой». По результатам разработки и верификации топологии в рамках последующей НИР будет организована разработка электрической схемы и топологии кристалл
Тензор и организации, системы, технологии, персоны:
|Борисов Юрий 116 4
|Ефимов Михаил 12 4
|Баров Алексей 30 3
|Кошелев Александр 3 3
|Петричкович Ярослав 29 3
|Агапов Иван 16 3
|Румянцев Антон 47 2
|Афанасьев Дмитрий 19 2
|Венцлавович Елена 41 2
|Федотов Михаил 17 2
|Bucci Sam - Буччи Сэм 4 2
|Чеперегин Александр 2 2
|Путин Владимир 3171 2
|Шувалов Дмитрий 2 2
|Куцько Павел 4 2
|Предыбайло Вячеслав 22 2
|Киселев Юрий 2 2
|Кузнецова Светлана 16 2
|Трухманов Александр 9 2
|Адамов Андрей 8 2
|Яфраков Михаил 9 2
|Петросов Владимир 9 2
|Данилова Марина 9 2
|Ефанова Людмила 9 2
|Чугунова Тамара 9 2
|Шабурин Hиколай 9 2
|Красников Геннадий 71 2
|Хасьянова Гульнара 141 2
|Царапкин Сергей 2 2
|Исакова Ольга 2 2
|Иванцов Илья 11 2
|Шаврова Ксения 9 2
|Сергеенко Егор 11 1
|Потапов Алексей 9 1
|Холкин Сергей 9 1
|Смирнов Александр 75 1
|Меликджанян Артем 6 1
|Добровольский Михаил 22 1
|Апарина Елена 3 1
|Тупицын Александр 9 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 5
|CNews Мишень ОФД 5 3
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
|BCG - Boston Consulting Group 107 1
|ABI Research 234 1
|Frost & Sullivan 203 1
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