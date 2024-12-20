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Тензор СБИС ОФД Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами

Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами


20.12.2024 СБИС теперь Saby

С 2025 г. все сервисы СБИС будут работать под новым именем Saby. СБИС — основной продукт компании «Тензор», который ведет историю с 1998 г. Но это уже давно больше, чем отчетность, учет и документооборот. Сей
21.08.2024 «СберКорус» настроил роуминг для обмена электронными транспортными накладными со СБИС

едставители «СберКорус». Теперь если в цепочке «грузоотправитель — грузоперевозчик — грузополучатель» один из участников логистического процесса использует транспортный ЭДО от «СберКорус», а другой — СБИС, для обмена ЭТрН пользователям достаточно будет настроить маршруты между участниками. Роуминг для обмена электронными транспортными накладными позволяет использовать разные системы для обм
03.06.2024 Подтверждена совместимость мобильного приложения СБИС и устройств «Рутокен»

Использование токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» для формирования электронной подписи стало возможным в мобильных приложениях СБИС. Использование активных ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» в мобильном приложении СБИС для платформ iOS и Android делает удобной работу с документами на мобильных устройст
22.08.2023 «Кухня на районе» за две недели перешла на кадровый электронный документооборот от СБИС

высока, т.к. постоянно пересылать документы из кухонь в головной офис затратно и неэффективно. В январе 2023 г. был запущен проект внедрения, а уже в феврале 2023 г. «Кухня на районе» начала работу с СБИС КЭДО. Михаил Ефимов, руководитель направления кадрового ЭДО, «Тензор»: «Наш проект с «Кухней на районе» доказывает: общее мнение, что переход на КЭДО занимает много времени и представляет

18.05.2022 «Тензор» и ПСБ обеспечили возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС

«Тензор» и ПСБ интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) в экосистему для бизнеса СБИС. Новое решение будет интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи с помощью системы СБИС и планирующему привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-пок
22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API

«Сбер» реализовал прямую интеграцию с крупнейшим российским ИТ-холдингом «Тензор» на основе технологии SberBusiness API. Это позволит клиентам холдинга, использующим решение СБИС, мгновенно отправлять платежные поручения в банк. В актуальной версии интеграции пользователи СБИС получили возможность отправить черновик платежного поручения в банк непосредственн
01.02.2022 СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины»

В номинации «Лучшее решение для малого бизнеса» фаворитом стал сервис СБИС — разработка компании «Тензор», главный офис которой находится в Ярославле. Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины
26.02.2021 «Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС

емени отправлять данные о продажах в Федеральную налоговую службу через разработку Тензора — сервис СБИС ОФД. СБИС ОФД полностью удовлетворяет положения 54-ФЗ и имеет необходимые лицензи
28.01.2021 СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М»

«Тензор» сообщила о том, что к январю 2021 года интеграционное решение ЦОР «Штрих-М» и СБИС ЭДО могут использовать сотни тысяч точек розничной торговли по всей России. «Тензор» совместно с ЦОР «Штрих-М» еще осенью 2019 года встроили сервис СБИС ЭДО в учетные решения центра
20.01.2021 «Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО

«Тензор» и TPV CIS объявили о завершении проекта по оптимизации входящего электронного документооборота. Интегратором проекта стала компания «Тензор», разработчик СБИС - семейства сервисов для автоматизации бизнес-процессов. Перед разработчиками стояла задача настроить входящий ЭДО, таким образом, чтобы избежать ошибок и некорректных данных в документах

30.10.2020 СБИС PRESTO и Gootax.pro интегрировались через API

tax.pro разрабатывает мобильные приложения (iOS и Android) для кафе, ресторанов, магазинов цветов. В период второй волны коронавируса Gootax интегрировались с системой автоматизации ресторанов и кафе СБИС PRESTO. Теперь все заказы из приложения отправляются в СБИС PRESTO, где клиенты видят статус выполнения заказа, а также могут отправлять отзывы. Казанцев Максим, генеральный директо
01.10.2020 Сбербанк и «Тензор» расширили сотрудничество в Ярославле

Ярославское отделение Сбербанка и «Тензор», разработчик системы «СБИС», подписали договор информационно-технологического взаимодействия. Цель соглашение между компаниями — интеграция в сервисы СБИС технологии SberBusinessAPI, которая позволяет мгновен
25.09.2020 «Тензор» автоматизировал расчет аренды для AmRest

Через СБИС ОФД работает более 1600 касс сети AmRest франчайзи KFC и Pizza Hut в России. Сервис не п
15.06.2020 «СБИС» и «Эвотор» запустили совместный проект по маркировке

«Эвотор» и «Тензор», разработчик системы СБИС, объявили о развитии сотрудничества по внедрению системы маркировки. В приложении «Маркировка» для смарт-терминалов «Эвотор» теперь доступно подключение к электронному документообороту

22.04.2020 SAP сертифицировала интеграционное решение СБИС SAPPER

«Тензор» создала СБИС SAPPER, чтобы клиенты не переключались между системами, а работали в одном привычном интерфейсе. Для тех, кто предпочитает SAP, SAPPER выполняет функции транспортной службы и ведет архив э
17.01.2018 Maykor-GMCS представила решение для удобного обмена документами со СБИС

Maykor-GMCS расширила возможности коннектора для Microsoft Dynamics AX интеграцией с популярной системой электронного документооборота СБИС. Готовое решение сокращает время и затраты на настройку обмена документами c учетной информационной системой. Решение поддерживает обмен с любыми видами внешних и внутренних документов: за
22.03.2016 Nokia нарастила пропускную способность оптической сети до 70 Тбит/с благодаря программируемым СБИС высокой производительности

ропускную способность оптической сети – более чем до 70 Тбит/с, чтобы удовлетворить лавинообразный рост спроса на передачу данных. Обновленная линейка продуктов 1830 PSS, в основе которых лежит набор СБИС Photonic Service Engine v2 (PSE-2), разработанный в Nokia Bell Labs, дает возможность удвоить пропускную способность оптических каналов (длин волн) и количество длин волн на оптоволокно, п
16.09.2008 Департамент науки Москвы заказывает НИР по разработке блока криптозащиты СБИС

шленной политики Москвы проводит очередной открытый конкурс № 11-0115238-08, по итогам которого рассчитывает определить исполнителя НИР по теме: «Разработка и верификация топологии блока криптозащиты СБИС для транспортных билетов с криптозащитой». По результатам разработки и верификации топологии в рамках последующей НИР будет организована разработка электрической схемы и топологии кристалл

Публикаций - 137, упоминаний - 143

Тензор и организации, системы, технологии, персоны:

Тензор 98 35
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 18
8213 16
Такском - Taxcom 240 13
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 11
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 10
Samsung Electronics 10255 10
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 7
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 7
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 7
Directum - Директум 1090 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 6
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 6
Ростех - Автоматика Концерн 1639 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 6
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 5
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 5
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 5
SAP SE 5277 5
Samsung System LSI 24 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 4
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 4
Дримкас - Dreamkas 19 4
Электронный экспресс 13 4
ИнитПро 7 4
Эвотор - Evotor 184 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 4
Microsoft Corporation 24625 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 12 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Oracle Corporation 6688 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Связной ГК 1369 2
Почта России ПАО 2112 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
ВТБ Лизинг 68 2
О2О Холдинг 56 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 2
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 18 1
AmRest - АмРест 2 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Верный - торговая сеть 291 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
РАВИС 11 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
UDR Inc 9 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
BMW Group 446 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
БФГ-кредит - БФГ-Банк 6 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 1
eBay Inc 1619 1
Tesla Motors 396 1
Volvo Cars 253 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Airbnb 90 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 7
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 4
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 2
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СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 15
Тензор - СБИС ЭДО SABY 16 8
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Samsung Galaxy Note 695 5
Samsung Bespoke - серия холодильников 14 5
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Google Android 13994 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 4
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 4
Тензор - СБИС HR-портал - Тензор СБИС КЭДО 5 4
Microsoft Office 3734 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 3
Apple iOS 7809 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 48 3
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 3
ELMA 365 Low-code BPM 109 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 2
Яндекс.ОФД 8 2
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 3 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 2
СКБ Контур - Контур.ОФД 15 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 2
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 25 2
Samsung Galaxy S21 - смартфон 59 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Linux OS 9937 2
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 40 2
Microsoft Dynamics 1175 2
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 2
Борисов Юрий 116 4
Ефимов Михаил 12 4
Баров Алексей 30 3
Кошелев Александр 3 3
Петричкович Ярослав 29 3
Агапов Иван 16 3
Румянцев Антон 47 2
Афанасьев Дмитрий 19 2
Венцлавович Елена 41 2
Федотов Михаил 17 2
Bucci Sam - Буччи Сэм 4 2
Чеперегин Александр 2 2
Путин Владимир 3171 2
Шувалов Дмитрий 2 2
Куцько Павел 4 2
Предыбайло Вячеслав 22 2
Киселев Юрий 2 2
Кузнецова Светлана 16 2
Трухманов Александр 9 2
Адамов Андрей 8 2
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