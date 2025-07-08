Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178277
ИКТ 13873
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76548
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2660
Мероприятия 858

Иванцов Илья


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Москва и ПАО «Элемент» договорились о сотрудничестве в сфере развития микроэлектронной промышленности 1
20.09.2024 В России запущено суверенное производство дешевых микросхем в продвинутых корпусах из металлополимера мощностью миллионы штук в год 1
20.09.2024 ГК «Элемент» благодаря ФРП запустила в Воронеже линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах 1
09.07.2024 «Микрон» совместно с Правительством Москвы откроет испытательный центр ЭКБ 1
08.07.2024 «Микрон» расширяет сборочное производство микросхем для экстремальной электроники 1
10.06.2024 «Элемент» и «Кама» хотят вместе производить компоненты для электромобилей 1
22.04.2024 Группа компаний «Элемент» объявляет финансовые результаты по МСФО за 2023 год 1
25.12.2023 100% российская «Тройка» 1
21.12.2023 «Микрон» — промышленный партнер КНИТУ-КАИ в проекте «Передовые инженерные школы» 1
13.10.2023 Национальный фонд микроэлектроники может появиться в России 1
03.07.2020 Российские разработчики объединяются для создания решений на базе отечественных технологий 1
24.04.2020 «Ростех», «Ростелеком» и «Элемент» создали консорциум «Телекоммуникационные технологии» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Иванцов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Elementec - ELMT 118 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1516 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3261 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 396 2
Ростелеком 10023 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1186 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 918 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 456 1
БайтЭрг 60 1
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 7 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 20 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 51 2
Газпром нефть 645 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 1
Ростех - Вертолеты России 169 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 149 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 512 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3164 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 405 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1002 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 345 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 622 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 58 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 10
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4318 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8138 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1746 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1116 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11972 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1322 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6629 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5923 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4955 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3872 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 388 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25079 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5612 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32315 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 182 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 359 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26222 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1503 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13989 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29535 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1434 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4227 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1368 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 849 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3031 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 502 1
Электронный документ - Electronic document 1492 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2313 1
Электроника - COB - Chip on board - технология монтажа микросхем и полупроводниковых приборов 9 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 363 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3095 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1132 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 869 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 558 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 907 1
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 8 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1844 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 460 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 149 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 885 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 931 1
NSO Group - Pegasus 95 1
Хасьянова Гульнара 148 2
Гарбузов Анатолий 94 2
Осеевский Михаил 329 1
Эйгес Павел 102 1
Прудников Андрей 6 1
Артемов Михаил 14 1
Степанов Владимир 86 1
Мишустин Михаил 700 1
Собянин Сергей 422 1
Ликсутов Максим 148 1
Кияшко Анатолий 4 1
Поваразднюк Игорь 6 1
Бажанов Виктор 1 1
Дегтев Геннадий 268 1
Алиханов Антон 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17603 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1567 2
Европа 24437 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3126 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52723 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 868 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19459 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49640 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6068 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 965 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4109 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30560 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16844 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4178 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5793 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5703 2
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 58 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6122 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5143 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 233 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1678 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2837 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2953 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2592 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1634 1
ФЦП Национальная технологическая база - Федеральная целевая программа 18 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5395 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3439 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8780 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2495 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1369 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 46 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5129 1
Металлокерамика - Metal ceramics - искусственный материал, гетерогенная композиция металлов или сплавов с неметаллами (керамикой) 12 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 576 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6414 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2198 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1168 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2012 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 46 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 363 1
РИА Новости 951 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 43 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 82 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 263 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 161 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще