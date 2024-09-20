ГК «Элемент» благодаря ФРП запустила в Воронеже линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах

«Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, входит в ГК «Элемент») запустил в Воронеже новую линию корпусирования микросхем мощностью до 10 млн единиц в год. Новое оборудование позволяет НИИЭТ начать производство микроконтроллеров собственной разработки и других электронных компонентов в металлополимерных корпусах.

Инвестиции в создание новой производственной линии составили 790 млн руб., из которых 616 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия». Об этом CNews сообщили представители ФРП.

На новой линии начали корпусирование одной из наиболее перспективных разработок НИИЭТ – ультранизкопотребляющего микроконтроллера К1921ВГ015 с широкой сферой применения в медицине, бытовых счетчиках газа и электроэнергии, а также при автоматизации производства. Новые мощности также предусматривают возможность сборки микроконтроллеров, микропроцессоров, преобразователей питания, интерфейсных интегральных микросхем, модулей усиления мощности, кремниевых и нитрид-галлиевых СВЧ-транзисторов в наиболее востребованных металлополимерных корпусах QFP, QFN, SOT, SOIC и TO.

ФРП ГК «Элемент» запустила в Воронеже линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах

До конца 2025 г. предприятие планирует корпусировать в пластик до 3,5 млн изделий в год, в то время как проектная мощность предполагает серийное производство до 10 млн шт. в год. Это дает возможность обеспечить выпуск в металлополимерных корпусах продукции НИИЭТ для предприятий группы «Элемент» и внешних заказчиков. Так, до 70% выпускаемого объема продукции в металополимерных корпусах будет поставляться отечественным гражданским производителям электроники, среди которых «Электротехнические заводы «Энергомера», «Лартех», «ЖелДор-Техника» и др.

«Расширение производства НИИЭТ – часть масштабной инвестиционной программы, которую реализует Группа компаний "Элемент". Мы последовательно расширяем мощности наших предприятий для выпуска наиболее востребованной продукции и электронных изделий с высоким потенциалом спроса в будущем, таких как, например, продукты на нитрид-галлиевых технологиях. Инвестиции в запуск новой линии на НИИЭТ позволят нам обеспечить производство электронной компонентной базы в более дешевых металлополимерных корпусах и, тем самым, сделать нашу продукцию доступной для использования в различных отраслях потребительского сектора. В частности, микросхемы в пластиковых корпусах являются ключевыми компонентами в производстве умных счетчиков учета электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, бытовой электроники, телекоммуникационного и навигационного оборудования, а также используются в автомобильной промышленности и робототехнике», – сказал президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов.

«Сейчас все микроэлектронные предприятия, которые видят основу своего развития в увеличении объемов выпуска, а следовательно, в расширении производства продукции для массового гражданского рынка, рассматривают корпусирование в пластик как одно из наиболее актуальных направлений, потому что без него невозможно обеспечить конкурентную цену микроэлектронной продукции в данном секторе. С нашей точки зрения, это правильный подход, поэтому создание собственной площадки по сборке компонентов в пластиковых корпусах является одним из наших приоритетных проектов. На первом этапе мы планируем загрузить площадку работами по сборке микроконтроллеров К1921ВГ015. В дальнейшем участок можно будет масштабировать и выходить на предоставление услуг по сборке компонентов как для предприятий, входящих в Группу "Элемент", так и для сторонних заказчиков», – отметил генеральный директор АО «НИИЭТ» Павел Куцько.

Микросхемы и полупроводниковые приборы в металлополимерных корпусах – это современная и экономически выгодная замена дорогостоящим металлостеклянным и металлокерамическим корпусам. Удешевление происходит за счет экономии драгоценных металлов и вследствие менее затратного производственного цикла, в котором совмещены технологические операции изготовления корпусов и полной герметизации интегральных микросхем.

Запуск новой линии стал следующим большим этапом в программе модернизации НИИЭТ. В 2016 г. на предприятии были введены мощности по производству электронно-компонентной базы, а в 2021 г. завершилась модернизация кристального производства, необходимая для выпуска сверхбольших интегральных схем (СБИС) и мощных СВЧ транзисторов. Запуск новой линии по корпусированию в пластик на НИИЭТ позволил дополнительно создать 15 рабочих мест.