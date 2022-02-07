Элемент ГК Elementec ELMT
ГК «Элемент» создана в 2019 году и объединяет российские предприятия, которые занимаются научными разработками и цифровыми решениями. Ряд умных устройств группы компаний, который уже внедрен в различные сферы жизни россиян и в производство, улучшает повседневные процессы и делает их более быстрыми и прозрачными.
В состав ГК «Элемент» входят 10 центров разработки и 8 фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, модулей, силовой электроники, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации и элементах управления на транспорте.
Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Хасьянова Гульнара 141 10
|Иванцов Илья 11 8
|Баров Алексей 30 6
|Шпак Василий 223 5
|Володкович Вячеслав 97 3
|Румянцев Антон 47 3
|Осеевский Михаил 315 2
|Сахненко Сергей 88 2
|Сергеенко Егор 11 2
|Потапов Алексей 9 2
|Фомина Алена 8 2
|Дегтев Геннадий 255 2
|Покровский Иван 118 2
|Пожидаев Николай 85 2
|Есипенко Ирина 7 2
|Шувалов Дмитрий 2 2
|Кухарчук Оксана 3 2
|Алибаев Тимур 5 2
|Пестерева Ольга 34 2
|Хомутская Евгения 2 2
|Путин Владимир 3171 2
|Петруца Роман 14 2
|Примак Алексей 3 2
|Алгульян Даниил 2 2
|Гарбузов Анатолий 46 2
|Кузьмин Евгений 15 2
|Ларькин Максим 26 1
|Транковская Наталья 11 1
|Евтушенков Владимир 207 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Артемов Михаил 14 1
|Беспалов Владимир 4 1
|Степанов Владимир 76 1
|Легостаева Светлана 82 1
|Меликджанян Артем 6 1
|Добровольский Михаил 22 1
|Кравцов Александр 5 1
|Тупицын Александр 9 1
|Прохоров Александр 102 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 9
|Ведомости 996 6
|РИА Новости 917 2
|FT - Financial Times 1219 2
|Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
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