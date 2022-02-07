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Элемент ГК Elementec ELMT

Элемент ГК - Elementec - ELMT

ГК «Элемент» создана в 2019 году и объединяет российские предприятия, которые занимаются научными разработками и цифровыми решениями. Ряд умных устройств группы компаний, который уже внедрен в различные сферы жизни россиян и в производство, улучшает повседневные процессы и делает их более быстрыми и прозрачными.

В состав ГК «Элемент» входят 10 центров разработки и 8 фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, модулей, силовой электроники, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации и элементах управления на транспорте.


07.02.2022 Последний недостающий элемент пазла 5G, или как планировать будущее?
02.03.2021 Создан аккумулятор, способный работать без подзарядки сотни лет
30.07.2020 ГК «Элемент» поставит санитарно-эпидемиологические комплексы в региональные филиалы МТС
02.04.2020 МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health
13.12.2019 «Элемент», НТЦ «Модуль» и «Хайтэк» создадут отечественную платформу искусственного интеллекта
10.12.2019 МТС, «Элемент» и Сколтех займутся совместной разработкой российского 5G-оборудования
08.11.2019 «Лаборатория умного вождения» интегрировала алкозамки Alcolock в свое телематическое устройство «Элемент»
11.06.2019 Резидент «Сколково» оптимизирует работу сотрудников розницы в Беларуси
05.12.2018 Intel придумала замену транзисторам
30.11.2018 В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд
01.11.2018 «Форсайт» и «Элемент 5 Нефтегаз» договорились о совместном продвижении BI-решений для нефтегазовой отрасли
03.03.2017 Обзор смартфона BQ Element. Харизматичный элемент вашего стиля
28.02.2017 Типография «Печатный Элемент» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press
15.04.2016 Gemalto запустила апплет на основе элемента безопасности для платежей с помощью носимых устройств
06.08.2015 «Элемент» разрабатывает интегрированное ИТ-решение для строительной отрасли
18.03.2015 Apple готовит водородную «батарейку», от которой iPhone и iPad будут работать неделями
05.11.2014 Найден способ "холодного сжигания" авиатоплива
16.07.2014 «Электронный паспорт работника» от Peak Systems — элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квалификаций
17.06.2014 «Базовый Элемент» внедрил в своем строительном секторе BI-решения «Прогноза»
16.10.2013 ant Technologies внедрила Logistics Vision Suite на складском комплексе «5 Элемент»
02.09.2013 Подтверждено существование нового химического элемента
28.05.2013 «Нэт Элемент» выделит до $12 млн на развитие мобильной коммерции в России
16.03.2013 Производитель спортивной обуви изготовил элемент кроссовок на 3D-принтере
28.09.2012 Неуловимый элемент 113 пойман Японией
06.07.2012 Запасливый топливный элемент: 3,5 минуты на пустом баке
15.06.2012 По дороге в Матрицу: Создан чип, работающий на спинномозговой жидкости человека
08.06.2011 Таблицу Менделеева пополнили два новых элемента
13.10.2010 «QIWI Кошелек» можно пополнить в терминалах и салонах «Мобил Элемент»
14.07.2010 «Комстар» начал продажи универсального коробочного продукта «Стрим» в сетях Polaris и «Мобил Элемент»
08.04.2010 В Дубне синтезирован 117-й элемент таблицы Менделеева
25.09.2009 Подтверждено существование элемента 114
17.07.2009 Новый химический элемент назван "copernicium"
16.12.2008 «Базовый элемент» закупил 1100 лицензий Autodesk
06.08.2008 Молекулярная электроника получила недостающий элемент
24.07.2008 Предложен дисплей с адаптивной оптикой
23.06.2008 «Ключевой Элемент» автоматизировал ЗАО «Экспериментальный завод»
10.06.2008 «Ключевой элемент» автоматизировал «СЗНК-Бетон»
06.05.2008 Новый сверхтяжелый элемент обнаружен в природе
06.05.2008 Мемристор: новый элемент в электронике
17.04.2008 «Ключевой Элемент» автоматизирует «СЗНК-Бетон»

Публикаций - 83, упоминаний - 119

Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 40
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 25
АФК Система ПАО 1797 22
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 12
Ростелеком 9699 8
Intel Corporation 12197 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 6
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 6
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 6
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 6
Такском - Taxcom 240 6
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 12 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 5
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 5
Норси-Транс - НТ 108 5
Базальт СПО - BaseALT 654 5
NVision Group - Энвижн Груп 679 5
Дримкас - Dreamkas 19 5
Электронный экспресс 13 5
ИнитПро 7 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 5
8213 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 5
Ростех - Автоматика Концерн 1639 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 4
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 4
Тензор 97 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 4
Samsung Electronics 10254 4
МегаФон 8803 3
Huawei 3932 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 3
Почта России ПАО 2112 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 14 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 12 1
РАД - Российский аукционный дом 8 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 18 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Газпром нефть 618 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 25
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 19
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
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FreePik 980 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 6
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур 19 6
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Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 34 3
Linux OS 9936 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
OFD.RU Ferma 9 2
OFD.RU Venda 5 2
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 2
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 3 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
СКБ Контур - Контур.ОФД 15 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 2
Яндекс.ОФД 8 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
AOI - Automated optical inspection - Автоматизированный оптический контроль 4 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Huawei Cloud 60 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 34 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
МОД Народный контроль 44 1
Apple iPhone 6 4862 1
Хасьянова Гульнара 141 10
Иванцов Илья 11 8
Баров Алексей 30 6
Шпак Василий 223 5
Володкович Вячеслав 97 3
Румянцев Антон 47 3
Осеевский Михаил 315 2
Сахненко Сергей 88 2
Сергеенко Егор 11 2
Потапов Алексей 9 2
Фомина Алена 8 2
Дегтев Геннадий 255 2
Покровский Иван 118 2
Пожидаев Николай 85 2
Есипенко Ирина 7 2
Шувалов Дмитрий 2 2
Кухарчук Оксана 3 2
Алибаев Тимур 5 2
Пестерева Ольга 34 2
Хомутская Евгения 2 2
Путин Владимир 3171 2
Петруца Роман 14 2
Примак Алексей 3 2
Алгульян Даниил 2 2
Гарбузов Анатолий 46 2
Кузьмин Евгений 15 2
Ларькин Максим 26 1
Транковская Наталья 11 1
Евтушенков Владимир 207 1
Овчинников Сергей 48 1
Аксельрод Илья 17 1
Артемов Михаил 14 1
Беспалов Владимир 4 1
Степанов Владимир 76 1
Легостаева Светлана 82 1
Меликджанян Артем 6 1
Добровольский Михаил 22 1
Кравцов Александр 5 1
Тупицын Александр 9 1
Прохоров Александр 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 17
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Россия - ДФО - Амурская область 732 6
Европа 21767 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Китай - Тайвань 3984 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 2
Япония 13282 2
Украина 7608 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 16 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 301 1
Нептун - планета Солнечной системы 201 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 20
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 10
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 37 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 88 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 531 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 347 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 9
Ведомости 996 6
РИА Новости 917 2
FT - Financial Times 1219 2
Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
CNews Мишень ОФД 5 5
IDC - International Data Corporation 4910 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 8
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 6
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 3
РАН - Российская академия наук 1870 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 7 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 25 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 11 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
Субмикрон НИИ 8 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
ИГХТУ - Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО 4 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
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