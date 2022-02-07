Элемент ГК - Elementec - ELMT

ГК «Элемент» создана в 2019 году и объединяет российские предприятия, которые занимаются научными разработками и цифровыми решениями. Ряд умных устройств группы компаний, который уже внедрен в различные сферы жизни россиян и в производство, улучшает повседневные процессы и делает их более быстрыми и прозрачными.

В состав ГК «Элемент» входят 10 центров разработки и 8 фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, модулей, силовой электроники, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации и элементах управления на транспорте.