S8 Capital Aquarius Aerodisk Engine A-Core гибридная СХД


10.12.2025 «Аэродиск» подтвердила совместимость линейки СХД Engine AQ с защищенной ОС «Стрелец» 1
27.09.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «Аэродиск» 1
28.03.2024 «Аэродиск» выпустил новую линейку СХД уровня производительности Enterprise 2
26.03.2024 «Аэродиск» запускает новую линейку СХД Engine AQ на платформе «Аквариуса» 1
11.03.2024 Axoft стал дистрибьютором «Аэродиск» на всей территории России 1
11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne 1
29.09.2023 «Аэродиск» реализовал механизм файловой репликации в своих СХД 1
26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
06.06.2023 «Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД 1
02.06.2023 «Аэродиск» существенно обновил ПО в СХД «Восток» и ENGINE 2
16.11.2022 «Аэродиск» начинает формировать «дорожную карту» развития российских СХД 1
03.11.2022 «Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24» 1
24.10.2022 «Аэродиск»: отношение к российской ИТ-инфраструктуре меняется на 180 градусов 1
19.09.2022 Step Logic разработала решение для создания геораспределенного кластера виртуализации на базе российского оборудования и ПО 1
22.07.2022 «Аэродиск» поможет Bergauf масштабировать дисковую емкость СХД 3
25.03.2022 СХД «Аэродиск» серии 5 позволяют сочетать Intel и «Эльбрус» в одной инфраструктуре 1
22.02.2022 «Аэродиск» и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 3
03.02.2022 Выручка «Аэродиска» составила 612 млн рублей по итогам 2021 года 1
09.11.2021 Astra Linux и «Аэродиск» подтвердили совместимость СХД «Восток» и комплекса средств виртуализации «Брест» 1
29.09.2021 СХД Aerodisk Engine интегрированы со средствами доверенной загрузки «Аккорд» 3
23.09.2021 «Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД 1
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 2
14.07.2021 Федеральный фонд ОМС заменил СХД EMC и HP на решения «Аэродиска» 2
17.06.2021 «Аэродиск» и «Тринити» помогли развернуть ИТ-инфраструктуру в Детской поликлинике города Пушкина 2
09.06.2021 «Аэродиск» импортозаместил хранение данных в «Дорогах России» 1
23.03.2021 «Аэродиск» запускает бесплатное обучение работе с российскими технологиями 1
16.02.2021 Программные решения «Аэродиск Восток» и «Аэродиск Аист» зарегистрированы в Роспатенте 2
03.02.2021 СХД на «Эльбрусах» «Аэродиск Восток» вошла в реестр российской радиоэлектронной продукции 1
15.01.2021 Решения «Аэродиска» включены в реестр отечественного ПО 3
13.01.2021 «Аэродиск» получила лицензию ФСТЭК 2
22.12.2020 Итоги года «Аэродиск»: двукратный рост и 44 центра поддержки по всей России 3
13.10.2020 «Аэродиск» и «Нетрис» подтвердили высокую производительность совместного использования своих решений 4
01.10.2020 ГКМП и «Аэродиск» будут развивать российские технологии в военно-космической отрасли 1
28.09.2020 Тестирование СХД на Intel и на «Эльбрусах» выявило неожиданные плюсы российских процессоров 3
04.09.2020 ПО Aerodisk vAIR зарегистрировано в «Роспатенте» 2
02.09.2020 «Аэродиск» представила две типовые конфигурации СХД Engine N2 4
21.05.2020 СХД Aerodisk Engine полностью переведена на ОС «Альт 8 СП» 6
20.04.2020 СХД «Аэродиск Восток» работает под управлением новой версии ОС «Альт 8 СП» 1
07.04.2020 «Аэродиск» и «Рестрком» оптимизировали ИТ-инфраструктуру института «Гидропроект» 2

S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 186 43
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 5
Intel Corporation 12541 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 4
Норси-Транс - НТ 124 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2484 3
Atlassian 139 2
Рестрком 2 2
Ростелеком 10309 2
Lenovo Group 2361 2
Microsoft Corporation 25237 2
SAS Institute 1033 2
Broadcom - VMware 2492 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 155 2
Рикор Холдинг - Rikor 152 1
OpenText - Micro Focus 113 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
ServiceNow 93 1
АйТи 1439 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 193 1
Teradata - Терадата 219 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 1
ICL ГК 447 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 125 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 120 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Brocade Communications Systems 244 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 55 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 45 1
ЕС-лизинг 22 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
СТУ - Современные технологии управления ГК 24 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 348 2
Совкомбанк Совесть 277 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ГКМП - Группа компаний машиностроения и приборостроения - Научно-производственное объединение 1 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Электрогефест 1 1
Bergauf - Бергауф 4 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4894 12
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 3
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 9 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 1
Правительство Челябинской области 74 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Федеральное казначейство России 1879 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3456 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10130 43
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6691 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21823 15
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1064 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11563 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6270 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12377 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11991 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4362 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8731 5
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 371 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4475 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9385 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8177 5
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 612 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2874 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 4
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 593 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13072 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2159 4
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 225 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2967 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2055 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12344 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 692 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4037 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14894 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13341 3
DDR - Double data rate 2915 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 56 28
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 47 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2056 11
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 8
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 6
Linux OS 10899 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 252 2
S8 Capital - Aquarius Array - Aquarius FS - серия СХД 5 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine AQ 14 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 2
Apple iPhone 6 4862 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Red Hat Ceph Storage 110 1
Apache OpenOffice 484 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Intel Xeon E 196 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 18 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 932 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 88 1
Ростелеком - Netris CCTV 2 1
Zstd - Zstandard - алгоритм сжатия данных без потерь 10 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
AMD AMD64 84 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Володкович Вячеслав 103 38
Новодворский Алексей 110 2
Мустафаев Тимур 13 2
Халин Дмитрий 56 1
Новиков Алексей 64 1
Чукарин Алексей 59 1
Трушкин Константин 59 1
Гуреев Сергей 2 1
Иванов Борис 60 1
Евраев Михаил 264 1
Калина Роман 62 1
Козырев Алексей 326 1
Козлов Александр 68 1
Кузнецов Дмитрий 70 1
Звягина Наталья 64 1
Меджитов Тимур 85 1
Авербах Владимир 127 1
Долгих Александр 19 1
Губин Алексей 8 1
Горшенин Максим 38 1
Косилов Михаил 16 1
Степанов Владимир 89 1
Рудов Антон 11 1
Чирков Дмитрий 14 1
Чуканов Сергей 104 1
Ким Олег 18 1
Хорохордин Алексей 5 1
Инютин Николай 1 1
Чучелов Андрей 44 1
Дьяков Петр 12 1
Деянышев Вадим 19 1
Алешин Александр 4 1
Леви Гавриил 24 1
Сиваков Руслан 5 1
Гуральников Сергей 164 1
Гаттаров Руслан 144 1
Рудычева Наталья 95 1
Шмид Александр 17 1
Щербаков Сергей 31 1
Александров Николай 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 2
Россия - ПФО - Пензенская область 622 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 687 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 881 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 745 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Нидерланды 3632 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Россия - УФО - Челябинская область 1388 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2947 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Беларусь - Белоруссия 6026 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10305 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3119 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10747 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6108 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 876 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6322 2
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 83 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 398 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 145 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 226 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 1
VAD - Value Added Distribution 134 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3380 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1953 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 57 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6969 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
РАН - Российская академия наук 2014 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
