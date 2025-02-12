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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус-16С



12.02.2025 Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО 1
02.11.2024 В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус» 1
14.10.2024 20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО 1
03.07.2024 Разработчик процессоров «Эльбрус» раскрывает исходные коды 1
10.07.2023 В России создана суперкомпьютерная платформа для ЦОДов на «Эльбрусах» 1
10.07.2023 «РСК экзастрим» – российское решение для отечественных суперкомпьютеров и ЦОД нового поколения 1
21.02.2023 Новая версия ОС «Альт сервер»: контроллер домена, сервер, рабочее место администратора и разработчика 1
31.01.2023 Якутская компания «Сайберия» создала многоместную рабочую станцию на базе «Эльбрус 16С» 1
25.11.2022 Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию 2
17.10.2022 Создателям знаменитых российских процессоров трижды за год отказали в госфинансировании нового чипа 1
11.02.2022 Sitronics Group выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ» и запустила разработку на «Эльбрусе-16С» 1
13.12.2021 Сбербанк заявил о катастрофическом несоответствии «Эльбрусов» своим требованиям 2
25.10.2021 «Дочка» IBS готовит серверы, ноутбуки и ПК на «Эльбрусах» и «Байкалах» 2
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 1
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 1
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 1
02.06.2021 Sitronics Group представила свои серверы на «Эльбрусах» Минцифры России 1
21.05.2021 Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО 1
22.04.2021 ФТС готова заплатить 280 миллионов за серверы с российскими процессорами, которых пока не существует 1
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 1
15.04.2021 ГК «Ситроникс» разрабатывает сервера на российских процессорах 1
31.03.2021 3Logic Group представила вычислительную технику «Гравитон» с российскими процессорами и ПО 1
04.03.2021 В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей 1
28.10.2020 Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм 1
08.10.2020 Создан первый российский процессор с топологией 16 нм 2
28.09.2020 Тестирование СХД на Intel и на «Эльбрусах» выявило неожиданные плюсы российских процессоров 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
03.03.2020 Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux 1
19.02.2020 Российские производители технологий для СХД объединились в консорциум 1
04.12.2018 CNews поздравляет с Днем российской информатики 1
01.02.2016 Российские процессоры: прошлое, настоящее и будущее 1
26.05.2015 Российский 28-нм процессор «Эльбрус-8С» пойдет в серию в 2016 г. 1
30.06.2008 100% российский компьютер возродился 1

Публикаций - 35, упоминаний - 39

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 25
Intel Corporation 12212 13
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 904 6
Базальт СПО - BaseALT 662 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 6
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 5
AMD - Advanced Micro Devices 4242 4
Норси-Транс - НТ 108 4
Huawei 3945 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 86 3
8256 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 3
Yandex - Яндекс 7398 2
Microsoft Corporation 24656 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 2
Broadcom - VMware 2365 2
Ростех - Автоматика Концерн 1641 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 2
SAS Institute 974 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 103 2
НИЦ ЦТ - Научно-исследовательский центр цифровых технологий 6 2
Telegram Group 2014 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ООО 5 2
GitHub 826 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 46 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Diasoft - Диасофт 882 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 341 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 1
Т8 НТЦ 84 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
Рикор Холдинг - Rikor 125 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 2
EPIC Telecom Invest 202 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Газпром ПАО 1344 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 309 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 14 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 24 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 1
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 1
Радикс Мед 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 918 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 252 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 39 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1367 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 88 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20851 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 26
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7899 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6122 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9313 10
DDR - Double data rate 2737 9
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1478 9
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1601 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3223 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13214 6
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 233 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1389 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7423 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 5
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2188 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13837 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1007 3
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 28 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 29
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 21
Linux OS 9998 10
Intel x86 - архитектура процессора 1862 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 6
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 13 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 186 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1268 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 3
Oracle Java - язык программирования 3088 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1064 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 3
Microsoft Windows 15708 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 385 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 17 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 701 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1343 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 11 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 251 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1297 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 35 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2000 E2K 12 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 2
РСК ГК - РСК экзастрим 2 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Exchange 1717 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 41 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
VK Cloud Private - VK Частное облако - Mail.ru Private Cloud 9 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 275 1
Ким Александр 41 5
Пожидаев Николай 85 5
Володкович Вячеслав 97 4
Катков Алексей 42 3
Трушкин Константин 58 3
Горшенин Максим 36 2
Антипина Елена 3 2
Матвеева Татьяна 104 1
Гревцев Александр 31 1
Гребенщиков Дмитрий 36 1
Иванов Борис 58 1
Аникин Леонид 61 1
Печенин Алексей 18 1
Степнов Александр 3 1
Буланов Константин 4 1
Изумрудов Олег 38 1
Баранов Евгений 2 1
Лебедев Сергей 47 1
Климов Иван 24 1
Ляшков Игорь 3 1
Клейменова Елена 3 1
Минаков Артем 4 1
Брук Исаак 2 1
Истомин Владимир 2 1
Заренин Андрей 47 1
Понькин Александр 31 1
Иванов Олег 142 1
Бегтин Иван 61 1
Полихрониди Георгий 13 1
Аминев Шамиль 8 1
John von Neumann - Джон фон Нейман 16 1
Абрамов Сергей 73 1
Дубинин Денис 8 1
Малафеев Андрей 51 1
Петричкович Ярослав 29 1
Бабаян Борис 14 1
Якунин Александр 49 1
Жбанков Антон 13 1
Пихтовников Кирилл 2 1
Московский Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 7
Китай - Тайвань 3994 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2883 3
Азия - Азиатский регион 5548 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 842 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 353 1
Америка - Американский регион 2164 1
Украина 7621 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 725 1
Россия - УФО - Челябинская область 1218 1
Россия - ДФО - Амурская область 739 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 502 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 468 1
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 10 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 1
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 61 1
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 11 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 41 1
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 18 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3171 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2370 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5790 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1082 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9990 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4839 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 355 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6720 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3496 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 351 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3430 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2131 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 1
Закон Мура - Moore's law 206 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 635 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5546 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1882 1
Госрасходы - портал 69 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 970 1
Ведомости 1016 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
Gartner - Гартнер 3560 1
РАН - Российская академия наук 1880 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 166 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
ЭНИН - Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского - Лаборатория электросистем 1 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 170 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 19 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 599 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2012 1
Microsoft Ignite 42 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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