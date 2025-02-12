Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус-16С
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Ким Александр 41 5
|Пожидаев Николай 85 5
|Володкович Вячеслав 97 4
|Катков Алексей 42 3
|Трушкин Константин 58 3
|Горшенин Максим 36 2
|Антипина Елена 3 2
|Матвеева Татьяна 104 1
|Гревцев Александр 31 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Иванов Борис 58 1
|Аникин Леонид 61 1
|Печенин Алексей 18 1
|Степнов Александр 3 1
|Буланов Константин 4 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Баранов Евгений 2 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Климов Иван 24 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Клейменова Елена 3 1
|Минаков Артем 4 1
|Брук Исаак 2 1
|Истомин Владимир 2 1
|Заренин Андрей 47 1
|Понькин Александр 31 1
|Иванов Олег 142 1
|Бегтин Иван 61 1
|Полихрониди Георгий 13 1
|Аминев Шамиль 8 1
|John von Neumann - Джон фон Нейман 16 1
|Абрамов Сергей 73 1
|Дубинин Денис 8 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Бабаян Борис 14 1
|Якунин Александр 49 1
|Жбанков Антон 13 1
|Пихтовников Кирилл 2 1
|Московский Александр 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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