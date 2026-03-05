Разделы

Россия ДФО Якутия Мегино-Кангаласский улус

Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус

СОБЫТИЯ


05.03.2026 Цифровое обновление прошло в центральной Якутии 1
22.04.2025 У жителей четырех улусов Якутии скорость мобильного интернета МТС выросла на треть 2
24.01.2025 МТС ускорила LTE-интернет для жителей Нижнего Бестяха 1
21.08.2024 Первый в Якутии «Цифровой офис» МФЦ открылся в селе Техтюр 1
10.06.2024 Села в девяти улусах Якутии получили доступ к связи 4G «МегаФона» 1
07.04.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в сельскохозяйственном районе Якутии 2
31.01.2023 Якутская компания «Сайберия» создала многоместную рабочую станцию на базе «Эльбрус 16С» 1
29.05.2018 ЕГЭ по математике под угрозой срыва из-за отсутствия интернета 1
14.04.2017 Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии 1
19.01.2017 «Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии 1
01.09.2016 Минкомсвязи запустило новый участок ВОЛС в Якутии 1
31.08.2016 В Якутии состоялся запуск ВОЛС на участке Нижний Бестях — Хандыга 1
05.02.2016 «МегаФон» модернизировал сеть связи в 30 якутских городах и селах 1
27.12.2012 МТС в 10 раз ускорила мобильный интернет в Якутске 1
12.12.2012 МТС улучшила качество связи и интернета в улусах Якутии 1
08.11.2012 МТС в два раза увеличила покрытие 3G в заречной группе улусов Якутии 2
26.07.2006 "Сахателеком" увеличит число наземных спутников станций VSAT в 2,5 раза 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10169 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 26 3
Сайберия 9 1
Huawei 4308 1
Ростелеком - Сахателеком 65 1
Радикс Мед 1 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 3
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 1
Федеральное собрание Российской Федерации 309 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 1
Минэнерго РФ - САЦ ФГБУ - Ситуационно-аналитический центр 6 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6431 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8893 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9514 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22100 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4063 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1684 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6723 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11233 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8993 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6317 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4393 2
Пропускная способность - Bandwidth 1842 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7215 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8492 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6038 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9849 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9631 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1329 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1144 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 1
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1861 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12407 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 807 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 861 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 149 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9530 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4732 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3947 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1836 1
HSDPA Dual Carrier 85 1
Microsoft Windows BitLocker 940 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5965 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1548 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 1
МТС 3G-сеть 121 1
Некрасова Наталья 17 2
Костерин Александр 20 2
Третьяк Константин 34 2
Неустроев Прокопий 64 2
Никифоров Николай 1137 1
Николаев Николай 5 1
Борисов Егор 11 1
Кондратьев Эдуард 1 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
Печеный Владимир 7 1
Попов Петр 9 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1115 16
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 12
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 20 10
Россия - РФ - Российская федерация 159212 7
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 66 6
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 5
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 20 5
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 13 5
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 18 5
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 20 4
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 54 4
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 50 4
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 14 3
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 19 3
Россия - ДФО - Магаданская область 501 3
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 20 2
Россия - ДФО - Якутия - Кобяйский улус - Сангар 5 2
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 65 2
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 12 2
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 2
Россия - ДФО - Якутия - Верхнеколымский улус - Верхнеколымск 4 1
Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 11 1
Россия - ДФО - Якутия - Аллаиховский улус - Чокурдах 6 1
Россия - ДФО - Якутия - Оленёкский район (улус) - Оленёк 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1730 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 252 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3009 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1020 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2721 1
Россия - УФО - Челябинская область 1427 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1043 1
Россия - ДФО - Амурская область 869 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 781 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 566 1
Москва - Серебряный Бор 14 1
Тихий океан - Охотское море 80 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Чульман 7 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20526 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10575 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1971 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10822 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1899 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9767 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26167 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2279 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 127 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 767 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15334 1
Физика - Physics - область естествознания 2848 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 750 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8238 1
Энергетика - Energy - Energetically 5557 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6448 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2681 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3199 1
Экзамены 487 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 610 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1569 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 561 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 979 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1174 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11457 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
