Россия ДФО Якутия Ленский район Ленск Пеледуй

Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй

СОБЫТИЯ


26.12.2025 Sitronics KT поставила ФГБУ «Канал имени Москвы» пять картографических комплексов с ПО «Шкипер» 1
20.09.2024 МТС включила LTE в 7 малых населённых пунктах Поморья 1
20.09.2024 МТС запустила базовые станции со «скоростным» диапазоном в крупных населенных пунктах Якутии 1
28.05.2024 МТС усилила сеть в Якутии с помощью искусственного интеллекта 1
27.09.2023 Связь МТС появилась в поселке Березовый и у дачников на 13 км трассы Мирный-Ленск 1
20.03.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G на берегу Лены 1
13.05.2020 На Ленском ПТЭС внедрен электронный архив на платформе «Этлас» 1
05.07.2018 «Ростелеком» перевел абонентов «Алроса» на новую цифровую платформу 1
26.05.2017 «Мегафон» расширил каналы связи на западе Якутии в 5 раз 1
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
24.03.2017 «Мегафон» ускорил 4G-интернет в Олекминске 1
22.03.2017 Муниципальный архив Ленского района Якутии оцифрует документы с помощью сканера «Элар» 1
19.01.2017 «Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии 2
22.12.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced в Мирном 1
16.12.2016 МТС разогнала мобильный интернет в Ленске 3
06.12.2016 Якутия переходит на спутниковозависимое наблюдение за воздушным движением 1
05.10.2016 «Мегафон» расширил покрытие сети LTE в Якутии 2
16.08.2016 Малая академия наук Якутии использует интернет от «Мегафона» 1
14.07.2016 Жителям города Мирный стали доступны современные услуги связи 2
14.07.2016 МТС построила первую сеть 4G в Мирном 1
29.06.2016 МТС и энергетики дотянули «оптику» до алмазной «столицы» России 2
24.05.2016 «Мегафон» ускорил в 1,5 раза мобильный интернет в Ленске 1
06.04.2016 Минкомсвязи России поддержала проекты развития ВОЛС на базе электроэнергетической инфраструктуры в западной Якутии 2
21.07.2015 Минсвязи Якутии: К импортозамещению нужно подойти без политики, не рубя шашкой 1
01.09.2014 «Ростелеком» ускорил интернет в семи населенных пунктах Якутии 1
05.06.2014 «Ростелеком» построит новые линии связи в Якутии 1
13.02.2014 «Ростелеком» запустил оптическую магистраль до Якутии 1
27.12.2012 МТС в 10 раз ускорила мобильный интернет в Якутске 1
12.12.2012 МТС улучшила качество связи и интернета в улусах Якутии 2
08.11.2012 МТС в два раза увеличила покрытие 3G в заречной группе улусов Якутии 2
10.04.2012 «Билайн» запустил сеть GSM в Якутии 1
19.12.2011 AltegroSky установила для «Сервисного центра СБМ» более 60 VSAT-станций в регионах России 1
18.11.2011 МТС обеспечила связью 3G отдаленные районы Архангельской области 1
27.12.2010 Гендиректор «Дальсвязи» назначен по совместительству вице-президентом «Ростелекома» 1
10.11.2008 «Айпинэт» предоставил широкополосный доступ для «СистемыСпецстрой» 1
15.11.2007 В Якутии открылась первая школьная лаборатория ДЗЗ 1
08.10.2007 МТС улучшает качество связи в Якутии 1
23.07.2007 Якутия готовит молодежь к штурму космоса 1
26.06.2007 Телекоммуникационная инфраструктура БАМа будет усовершенствована 1
20.10.2006 Умер директор гатчинского Института ядерной физики 1

Публикаций - 49, упоминаний - 59

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14338 14
МегаФон 9958 9
Ростелеком 10348 8
Ростелеком - Сахателеком 64 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 2
Россети Цифра - МУС Энергетики - ЕЭСТелеком 7 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 38 1
Нерюнгринская мониторинговая компания 1 1
Ipnet - Айпинэт 43 1
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 42 1
Авалком - Avalcom 10 1
Алроса АК - Алмазавтоматика СТ - Специализированный трест 2 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
Huawei 4232 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 1
Beltel - Белтел 145 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 58 1
Этлас Софт - Atlas Soft 134 1
Globalstar - Глобалстар 185 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Электросвязь 268 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 3
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 2
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Алроса АК - Ленское ПТЭС - Ленское предприятие тепловых и электрических сетей 1 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 27 1
Малая Арктическая академия юных талантов ЯРДОО 1 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока 8 1
Алроса АК - МНГОК - Мирнинско-Нюрбинский горно-обогатительный комбинат - Мирнинский ГОК - Мирнинский горно-обогатительный комбинат 8 1
Канал имени Москвы ФГБУ 7 1
Почта России ПАО 2253 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 506 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Газпром бурение 47 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Газпром ПАО 1420 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6299 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 213 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 712 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
Arctic Council - Арктический совет 4 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9379 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1665 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 5
Пропускная способность - Bandwidth 1833 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2959 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8460 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 880 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1279 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 2
Microsoft Windows BitLocker 938 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
МТС 3G-сеть 121 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Viasat Play ViP 5 1
Nortel Meridian 38 1
МТС - SuperBAND 3 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2887 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 1
Amediateka Home of HBO 4 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 846 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 160 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Костерин Александр 20 7
Зимин Константин 83 4
Никифоров Николай 1136 4
Борисов Александр 39 4
Назаренко Владимир 2 2
Неустроев Прокопий 56 2
Семенов Алексей 85 2
Третьяк Константин 34 2
Дзюбин Алексей 5 1
Шалманов Сергей 201 1
Лужков Юрий 113 1
Рахманов Максим 47 1
Касьянов Михаил 54 1
Горбачев Михаил 35 1
Прищемихин Андрей 15 1
Софизаде Мурад 13 1
Бедрин Григорий 22 1
Некрий Сергей 1 1
Поспелов Павел 1 1
Хрущев Никита 5 1
Глазовский Никита 1 1
Васильев Олег 2 1
Максимов Анатолий 1 1
Штыров Вячеслав 2 1
Брежнев Леонид 6 1
Данчикова Галина 2 1
Семенов Константин 4 1
Лазуткин Александр 4 1
Бровкин Виктор 1 1
Бурнашев Василий 1 1
Яблоков Алексей 1 1
Добрецов Николай 2 1
Зонн Игорь 1 1
Логинов Александр 47 1
Кураш Антон 32 1
Чибисов Дмитрий 13 1
Пехтерев Сергей 55 1
Смирнов Сергей 39 1
Путин Владимир 3361 1
Назаров Александр 74 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1080 36
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 26
Россия - РФ - Российская федерация 157438 24
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 64 15
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 19 10
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 19 10
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 64 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2970 8
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 13 7
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 19 7
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 5
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 19 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 5
Россия - ДФО - Якутия - Октёмцы 7 4
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 11 4
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 4
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 17 4
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 16 4
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 19 4
Россия - ДФО - Якутия - Чульман 6 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Жатай 9 3
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 12 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Плесецкий район - Плесецк 8 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск - Кангалассы 4 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 3
Россия - ДФО - Амурская область 855 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 771 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 3
Москва - Серебряный Бор 13 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 2
Россия - Павловск 36 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Каргопольский район - Каргополь 10 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 32 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коношский район - Коноша 12 2
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вычегодский район - Котлас 28 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Няндомский район - Няндома 10 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вилегодский район - Ильинско-Подомское 4 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 4
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 225 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 4
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1407 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Энергетика - Energy - Energetically 5530 2
Аренда 2584 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1875 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1356 2
Английский язык 6882 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 2
Walt Disney Channel 19 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2170 1
New Scientist 1448 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 3
РАН - Российская академия наук 2018 3
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 60 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 2
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 2
РАН СО ИВЭП - Институт водных и экологических проблем 5 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 382 1
