Индексная книга CNews*
LTE Advanced Pro LTE-A Pro 4,5G Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных
Публикаций - 358, упоминаний - 492
LTE Advanced Pro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ушацкий Андрей 104 14
|Путин Владимир 2786 12
|Эмдин Сергей 68 9
|Никифоров Николай 1172 9
|Медведев Дмитрий 1635 7
|Белимов Александр 14 7
|Иванов Олег 137 6
|Клебанова Юлия 19 5
|Сергеев Михаил 101 5
|Абрамов Андрей 28 4
|Костерин Александр 20 4
|Титов Алексей 28 4
|Курилов Дмитрий 10 4
|Юсуфов Виталий 26 3
|Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 3
|Могилин Артём 6 3
|Вольфсон Влад 58 3
|Жижикин Игорь 24 3
|Евдокимов Сергей 4 3
|Вермишян Геворк 62 3
|Солдатенков Сергей 160 3
|Свердлов Денис 189 3
|Барков Алексей 32 3
|Корчагин Павел 16 3
|Назаров Сергей 57 3
|Чернышов Михаил 37 2
|Седов Владимир 12 2
|Лацанич Василь 105 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
|Акимов Максим 178 2
|Носков Константин 231 2
|Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 2
|Жаров Александр 174 2
|Лугов Андрей 32 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
|Серебряникова Анна 62 2
|Дубин Михаил 44 2
|Щеголев Игорь 692 2
|Корня Алексей 77 2
|Артемьев Денис 14 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232378, в очереди разбора - 862779.
Создано именных указателей - 118036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232378, в очереди разбора - 862779.
Создано именных указателей - 118036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.