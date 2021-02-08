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LTE Advanced Pro LTE-A Pro 4,5G Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных

LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных


08.02.2021 «Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450
07.11.2019 Tele2 обеспечила московские власти связью LTE-450
27.08.2019 Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G)
27.03.2019 Tele2 поможет Москве оповестить жителей о ЧС
27.12.2018 Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей
19.07.2018 «Мегафон» включил LTE-Advanced на скорости до 300 Мбит/с на Северном Кавказе
19.04.2018 «Мегафон» запустил в Чувашии и Оренбургской области мобильный интернет LTE-Advanced
03.04.2018 Tele2 и ДИТ Москвы задействуют сеть LTE-450 на Чемпионате мира по футболу
02.04.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане сверхскоростной интернет LTE Advanced
30.03.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане высокоскоростной интернет LTE-Advanced
28.12.2017 Сеть «Мегафона» стандарта LTE Advanced доступна абонентам 38 российских регионов
18.12.2017 В Чечне и Якутии пройдет аукцион 4G-частот в «деревенском диапазоне»
21.06.2017 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Тамбовской области
31.05.2017 МТС расширил покрытие сети LTE-A в Томской области
12.05.2017 «Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета в сети LTE и LTE-Advanced в Мирном
01.03.2017 МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области
16.02.2017 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Алтайском крае
02.02.2017 «Мегафон» переключит Ростов-на-Дону на LTE-Advanced к Чемпионату мира по футболу
18.01.2017 МТС запустила в Липецкой области сеть LTE-Advanced
17.01.2017 МТС запустила в Смоленской области первую сеть LTE-Advanced
22.12.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced в Мирном
19.12.2016 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Белгородской области
16.12.2016 МТС запускает сети 4,5G
01.12.2016 МТС запустила первую в Воронежской области сеть LTE-Advanced
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле
24.10.2016 «Мегафон» включил LTE-Advanced в Тамбове
21.10.2016 «Мегафон» рассказал о годе работы сети LTE-Advanced в Нижнем Новгороде
05.10.2016 МТС: «Машины» Южного Урала перешли на LTE-A
29.09.2016 «Мегафон» начал коммерческую эксплуатацию сети LTE Advanced в Калининграде
23.09.2016 «Мегафон» запустил сеть LTE-Advanced в Амурской области
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО
09.09.2016 МТС развернул технологию LTE-A в сети 4G Татарстана
07.09.2016 «Мегафон» обеспечил покрытие LTE-Advanced во всех районах Нижнего Новгорода
24.08.2016 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Урае
08.07.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced во всех районах Челябинска
01.07.2016 Tele2 запускает сеть LTE-450 в Московском регионе и снижает цены на оборудование
21.06.2016 Tele2 запустила третью сеть LTE-450 в России
27.05.2016 Tele2 запускает первую в России сеть LTE-450 под брендом Skylink

Публикаций - 358, упоминаний - 492

LTE Advanced Pro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7137 128
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9755 102
5nine Software 1819 72
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10224 70
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2561 66
Huawei 3564 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8151 54
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2975 39
Samsung Electronics 9808 36
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 28
Yota - Скартел - WiMAX Holding 863 22
Qualcomm Technologies 1722 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2849 15
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 359 14
Lenovo Group 2188 14
ZTE Corporation 727 13
Intel Corporation 11725 12
LG Electronics 3548 12
Apple Inc 11335 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6370 8
Основа Телеком 64 7
Вайнах Телеком 43 7
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 316 7
4A Games 762 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 707 7
HTC Corporation 1493 6
АФК Система ПАО 1743 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 516 6
Yandex - Яндекс 5887 6
Cisco Systems 4914 5
СМАРТС ГК 519 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2833 5
Google LLC 11085 5
Lenovo Motorola 3505 4
Microsoft Corporation 23697 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 4
China Mobile 398 4
Vodafone Group 1343 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6011 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6279 7
РЖД - Российские железные дороги 1658 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 4
Россети Ленэнерго 2380 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 388 4
Почта России ПАО 2028 4
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 27 3
Газпром ПАО 1178 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 330 3
РВК - Российская венчурная компания 539 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 2
Газпром нефть 517 2
SoftBank Group 250 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 276 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1046 2
Связной ГК 1347 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1229 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 392 2
Пиларн ГУП 2 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 53 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 35 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 21 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Дорогобуж 7 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 11 1
Garsdale Services 38 1
Экспофорум - Expoforum - Конгрессно-выставочный центр 10 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 1
Полиметалл - Polymetal 26 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 151 1
Метрополис ТРК 41 1
USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 6 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 56 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 20 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9438 38
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18374 31
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 27
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2390 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10561 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4645 17
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 212 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1226 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3093 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2891 9
Президент Российской Федерации 3793 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 553 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1927 8
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 330 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2497 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 894 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2758 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2047 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1451 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 535 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 4
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 130 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3041 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3825 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 703 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 230 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 211 3
Администрации Сургута 8 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 77 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 971 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 298 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 357 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 677 2
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 99 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 52 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 207 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 109 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3006 2
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1802 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 8
4CIO 729 7
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
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АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 26 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2555 12
Япония 13019 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2403 12
Южная Корея - Республика 6327 12
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1038 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1572 11
Россия - Сибирь 2162 11
Швеция - Королевство 3544 11
Европа Восточная 3008 11
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 398 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2366 10
Россия - ДФО - Забайкальский край 454 10
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 307 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1180 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42701 73
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15455 50
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8979 47
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21105 32
Абонентская база - Абонентская плата 5329 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3231 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24742 24
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1939 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42892 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14354 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4008 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5801 21
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3321 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6233 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10826 15
Дача - дачники 603 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4398 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8473 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4938 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8087 14
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1683 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9485 13
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1893 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2746 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6582 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5339 10
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 381 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3098 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4580 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2251 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4343 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6957 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4318 8
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4658 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11037 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 575 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4148 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 433 6
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 546 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1453 6
CNews - ZOOM.CNews 1761 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 396 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11030 2
Ведомости 609 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 2
Xiaomishka 4 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 690 1
9to5Google 86 1
9to5Mac 150 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 1
Лига.нет 12 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 29 1
SamMobile 47 1
VentureBeat 90 1
Российская газета 242 1
Россия-1 - телеканал 22 1
Россия 24 - телеканал 102 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 68 1
Пятый канал - Телеканал 57 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 106 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1319 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 825 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
Thomson Reuters - Рейтер 5787 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 14
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 59 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7522 5
IDC - International Data Corporation 4860 4
Gartner - Гартнер 3490 3
ABI Research 233 3
Juniper Research 508 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2368 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 95 1
IoT Analytics 4 1
GSMA Intelligence 10 1
IHS Infonetics Research 90 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Infonetics Research 50 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 538 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 1
Markets&Markets Research 105 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 206 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 304 2
Тюменский ГМУ - Тюменский государственный медицинский университет ВО ФГБОУ 3 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 62 2
Академгородок Новосибирск 104 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 85 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 3 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 1
ГАУ Северного Зауралья ВО ФГБОУ - Государственный аграрный университет Северного Зауралья 1 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 493 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 596 1
АмГУ - Амурский государственный университет 2 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
ВЭИ ФГУП - Всеросийский электротехнический институт 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 44 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 149 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 66 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 137 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 235 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 15 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 114 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1307 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 16 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 130 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 623 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11785 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1053 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 418 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 23 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум - Стратегическое партнерство 1520 - бизнес-форум 4 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2114 1
Международный женский день - 8 марта 282 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 17 1
Startup Village - международная стартап-конференция 53 1
МТС Телеком Идея 52 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Гайдаровский форум 9 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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