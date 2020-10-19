Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450

Tele2 и Mobile Inform Group объявили о выпуске промышленных планшетов, которые работают не только в привычных LTE-диапазонах, но и на частоте 450 МГц (LTE-450). Таким образом партнеры расширили возможности оборудования, предназначенного для эксплуатации в экстремальных условиях. Планшетами MIG T10, MIG T8X и смартфоном MIG S6 могут пользоваться крупные корпорации, госкомпании и спецпотребители.

Защищенное оборудование MIG – это современные планшеты и смартфоны, созданные для многолетней интенсивной эксплуатации в самых суровых условиях. Пыле-влагозащищенные корпусы гарантируют работоспособность устройств в мороз и жару, при снеге, дожде и резких перепадах температур до 100 С°, в запыленных помещениях. Специальная архитектура устройств повышает срок их действия при небрежном обращении, вибрациях, многочисленных ударах и падениях. Таким образом, оборудование MIG подходит для использования спецпотребителями и службами экстренной помощи.

Кроме стандартных диапазонов, LTE-планшеты MIG T10, MIG T8X теперь поддерживают работу на частоте 450 МГц, что расширяет возможности оборудования. Помимо дальнобойности и высокой проникающей способности, особенности LTE-450 позволяют обеспечить устойчивый доступ в сеть Tele2 разным категориям пользователей. В их число входят крупные корпорации, госкомпании, полиция, военные комиссариаты, подразделения Росгвардии, МЧС, скорая помощь и пожарные части. В силу меньшей загруженности частоты 450 МГц спецпользователи могут быть уверены в стабильности соединения даже в периоды наибольшей нагрузки на сеть в стандартных LTE-диапазонах.

Важным преимуществом LTE-450 является большая зона действия. Одна базовая станция, работающая в диапазоне 450 МГц, покрывает территорию более 1000 квадратных километров. Это в 100 раз превышает возможности аналогичного оборудования на частотах 2600 МГц. Этим же обусловлена и более низкая стоимость строительства инфраструктуры.

Промышленное оборудование MIG может широко применяться в различных сферах, где необходима высокая информационная безопасность каналов связи: государственные службы (МВД, МЧС, Минздрав и т.д.), а также в отраслях добычи нефти и газа, горной добычи и энергетики.

В устройствах MIG используются два модема: один для стандартных диапазонов связи, другой – чтобы организовать связь для спецпользователей и расширить классические возможности планшетов. На каждый модем есть свой SIM-слот.

Кроме того, устройства MIG совместимы с российскими программными средствами криптографической и антивирусной защиты информации. Все это позволяет сделать планшеты и смартфон полноценными элементами корпоративной доверенной среды.

Услуги доступа в интернет под брендом Skylink доступны в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Тверской и Новгородской областях. При этом сеть может быть развернута быстро и недорого в любом регионе Tele2 под бизнес-задачу заказчика на взаимовыгодных условиях и при наличии экономически эффективного кейса.