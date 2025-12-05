Разделы

05.12.2025 Россияне создали мощный бронированный планшет с поддержкой сотовых сетей, которых нет в стране. Его можно не заряжать 1
26.09.2025 Компании «Интелис» и MIG представляют совместный проект: ПАК, взрывозащищенный планшет MIG T8Х и HART-коммуникатор под управлением российской ОС «Ред ОС М» 1
13.02.2025 Россияне разработали «бронированный» планшет, который почти невозможно сломать. Он не боится воды и работает на хитром российском Android 2
13.02.2025 Доступен к заказу промышленный планшет MIG T8X на операционной системе «Ред ОС М» 1
23.01.2025 В России создан неубиваемый смартфон без Android, но с поддержкой Android-приложений. Опрос 2
17.11.2023 Планшет MIG T8X x86 исполнение 51 в реестре Минпромторга 2
22.09.2023 В России началось производство «антишпионского» смартфона на Linux. За ним стоит бывший министр связи 1
25.07.2023 Промышленные планшеты MIG теперь работают и на операционной системе РОСА 2
13.07.2023 Российские промышленные планшеты на архитектуре x86 совместимы с российской операционной системой РОСА 2
05.06.2023 Выпущен антисанкционный ПК на редком отечественном процессоре и с российским Linux 3
13.04.2023 OCS начинает продвижение промышленных мобильных устройств Mobile Inform Group 3
27.02.2023 Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG 3
05.07.2021 Промышленный планшет MIG T8X включен в реестр отечественного «железа» 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 8
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad 2
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 3
21.08.2020 JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск» 2
15.05.2020 Вышло крупное обновление ОС Astra Linux Common Edition 1
23.01.2020 Начались продажи российского суперзащищенного планшета на отечественной ОС 3
13.06.2019 Россияне выпустили бронированные смартфоны и планшеты на сверхзащищенной Astra Linux 3
13.06.2019 Операционная система Astra Linux – теперь для мобильных решений 2
26.11.2018 Российский промышленный планшет MigT8 получил RFID-приставку 3

Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз
Inform GmbH 55 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра
Google LLC 12255 3
Intel Corporation 12541 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы
Ростех - Азимут 80 2
Qualcomm Technologies 1909 2
Apple Inc 12628 2
Ред Софт - Red Soft
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
Ruteq - Рутек 36 1
Ростех - АИС - КЗТА - Калужский завод телеграфной аппаратуры 7 1
Айтеко - ПринтИкс 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 336 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 203 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 501 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
