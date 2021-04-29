Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС

Под отечественным брендом MIG вышел планшет промышленного класса Т8Х с 8-дюймовым экраном и усиленным корпусом. Его можно приобрести в ARM-модификации на процессорах Qualcomm или в х86-редации на Intel Pentium, и на каждую из них установлена отечественная ОС Astra Linux.

Российский бронированный планшет

Российская компания Mobile Inform Group представила в России планшетный компьютер MIG Т8Х под управлением отечественной ОС Astra Linux Common Edition. Планшет с такой системой работает на базе процессора Intel семейства Apollo Lake.

MIG Т8Х с аппаратной платформой Intel может комплектоваться ОС Windows 10 Enterprise или Astra Linux Special Edition (релиз «Смоленск»). Эта система, как сообщал CNews, в мае 2019 г. получила сертификат СЗИ ФСТЭК России, позволяющий использовать ее при работе с информацией и документами, представляющими государственную тайну высшей степени секретности. MIG T8X на ОС Astra Linux Common Edition совместим с российскими средствами криптографической защиты информации. Astra Linux Common Edition - единственная российская ОС, репозиторий которой размещен в открытом доступе международной некоммерческой организации The Linux Foundation.

«Наши клиенты смогут снизить расходы на адаптацию программного обеспечения практически до нуля. Развертывать мобильные рабочие места на базе уже имеющейся ОС намного выгоднее, чем интегрировать в одном контуре решения на разных ОС», – сообщил CNews директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.

MIG Т8Х с предустановленной Astra Linux

ARM-версия планшета укомплектована процессором компании Qualcomm. На нее устанавливается ОС Android 9 или 10, Astra Linux (релиз «Новороссийск») или еще одна российская система – «Аврора», в прошлом известная как Sailfish OS.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с компанией Mobile Inform Group и наши доверенные устройства MIG на платформе “Аврора” уже работают в таких компаниях как РЖД и “ИнтерРАО”, где они используются для решения ответственных задач, там, где требуются надежные и проверенные решения. Появление нового российского планшета –это, несомненно, хорошая новость. Как компания, которая занимается разработкой и продвижением доверенной платформы корпоративной мобильности, а также развитием новых подходов в этой области, мы желаем успехов коллегам», – рассказал CNews Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа», разработчика ОС «Аврора».

Продажи MIG Т8Х начались во второй половине апреля 2021 г. На запрос CNews о его доступности обычным потребителям представители Mobile Inform Group на момент публикации материала ответить не смогли. На сайте разработчика указана цена компьютера – 92,1 тыс. руб., но производитель не поясняет к какой из многочисленных модификаций планшета она относится.

Аппаратные спецификации

MIG Т8Х – это планшет в усиленном корпусе с защитой от попадания влаги и пыли по стандарту IP67. По заявлению разработчика, компьютер может выдержать многократные падения на бетон с высоты до 1,2 метра (военные рекомендации MIL-STD-810G). В комплект поставки входит морозостойкий съемный аккумулятор с поддержкой горячей замены.

Х86-версия MIG Т8Х построена на процессоре Intel Pentium N4200 – это 4-ядерный 4-поточный процессор с частотой до 2,5 ГГц. Он производится с III квартала 2016 г. по 14-нанометровому техпроцессу. Вместе с ним в планшете есть 6 или 8 ГБ оперативной памяти и штатный накопитель на 64, 256 или 512 ГБ.

Повышенная прочность и большой аккумулятор почти не отразились на массово-габаритных характеристиках планшета

ARM-версия компьютера собрана на Qualcomm Snapdragon 450 или 632, оба 14-нанометровые и 8-ядерные с частотой до 1,8 ГГц. В наличии 3 или 4 ГБ RAM и 32 или 64 ГБ ROM.

Все без исключения модификации MIG Т8Х укомплектованы IPS-экраном на 8 дюймов с яркостью 500 нит и разрешением 1280х800 или 1920х1200 точек на выбор. Есть задняя камера на 13 Мп и фронтальная 8 Мп (ARM) или 5 Мп (х86).

Список проводных интерфейсов включает USB-C, USB-А и магнитную зарядку для аккумулятора, к беспроводным относятся Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, LTE-модем (опция). Также есть ресиверы ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou с возможностью одновременной работы двух навигационных систем.

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В планшете предусмотрены один или два слота под SIM-карты на выбор, разъем под карты microSD до 256 ГБ и батарея на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (полный заряд за четыре часа). Время автономной работы варьируется от 5 часов на 25-градусном морозе и до 22 часов при 20 градусах тепла (по Цельсию) и зависит от выбранной модификации.

ARM-версия MIG Т8Х весит 525 граммов, х86 – 560 граммов, а размеры у них одинаковые – 209х130х14 мм.

Планшет выдерживает температуры от -30 до +70 градусов Цельсия и имеет возможность подключения дополнительных модулей. К ним относятся виброметр, сканер штрихкодов, считыватели RFID и смарт-карт и тепловизор.

Целевая аудитория

По информации Mobile Inform Group, планшет MIG T8Х ориентирован на использование в различных сферах. К примеру, в транспортной области он может пригодиться для контроля посадки пассажиров. Также MIG T8Х пригоден для эксплуатации в энергетике, машиностроении, нефтегазовой промышленности, на производстве, в добывающей промышленности, металлургии и в химической промышленности.

Интерфейс на тыльной панели служит для подключения модулей расширения

Дополнительно MIG T8Х может применяться в области строительства и картографии. Помимо этого, его могут использовать работники государственных и специальных служб – сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи и др.

Другие защищенные устройства на Astra Linux

В России существуют и отечественные другие мобильные гаджеты под управлением ОС Astra Linux. Так, в летом 2019 г. CNews сообщал о релизе двух планшетов MIG T8AL и MIG T10AL (8 и 10 дюймов по диагонали соответственно) и 5,5-дюймового смартфона MIG C55AL.

MIG T8AL, MIG T10AL и MIG C55AL

В январе 2020 г. под брендом MIG вышел смартфон MIG S6 с экраном HD+, защитой IP67, рабочими температурами от -20 до +60 градусов и батареей 5000 мАч. Планшет вышел в версиях с процессорами или 632, RAM на 3 или 4 ГБ и накопителем емкостью 32, 64 или 128 ГБ.

MIG T10 x86

В том же месяце начались продажи 10-дюймового планшета MIG T10 x86 промышленного класса, тоже под управлением отечественной ОС Astra Linux. Аппарат выдерживает 100-градусные перепады температуры и поддерживает внешние модули.