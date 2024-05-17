EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность

Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? Компания «Форсайт», разработчик программных продуктов для бизнес-аналитики, управления эффективностью предприятия и корпоративной мобильности, провела очередную конференцию, объединившую партнеров и заказчиков. Девиз мероприятия Foresight Day 2024 — «Определяем будущее вместе» — акцентировал важность совмест

«Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион ного суда от 26 апреля 2024 г., «Корпорация НПО «РИФ» из Воронежа должна выплатить компании «Сименс Мобильность» 321 млн рублей. Указанная сумма станет возвратом аванса по договору поставки, ко

Операционная система «Ред ОС М» портирована на мобильные устройства Aquarius тонкий и компактный планшет с продолжительным временем автономной работы, который подойдет как мобильным сотрудникам, так и работникам образовательных учреждений; Aquarius NS M11 на базе «Ред ОС М» — корпоративный смартфон для безопасного обмена данными внутри закрытых корпоративных и ведомственных сетей, где предъявляются повышенные требования к информационной безопасности; Aquarius NS M12

Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности ктивностью предприятия Шаг вперед: Инновации и модернизация в аналитических решениях «Форсайт» 2024 Корпоративная мобильность: безопасность, надежность, быстродействие На Foresight Day 2024 буд

ГК «Солар»: мобильные приложения российских компаний защищены в 2 раза лучше веб-порталов в и т.п.), исследованных экспертами отдела анализа защищенности Solar JSOC группы компаний «Солар» в 2023 г. Среди мобильных приложений этот показатель примерно в два раза меньше – 7%. Таким образом, мобильные приложения защищены лучше и менее подвержены критическим уязвимостям. Больше половины веб-приложений имеют уязвимости высокой или средней степени критичности, то есть через них можно

Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности ктивностью предприятия Шаг вперед: Инновации и модернизация в аналитических решениях «Форсайт» 2024 Корпоративная мобильность: безопасность, надежность, быстродействие На Foresight Day 2024 буд

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS aaS (Software as a Service) — на удаленных серверах. Разберем, какой из них может быть наиболее подходящим для бизнеса и остановимся на ключевых критериях: контроль и безопасность, стоимость решения, мобильность, кастомизация и возможности масштабирования, а также оценим риски. 30.11.2023 Получить чек-лист сравнения моделей On-Premise и SaaS, который поможет определиться с выбором коммуника

Аналитика «Телфин»: бизнес переходит в мессенджеры и подключает мобильные номера продаж мобильных составил почти 40%. Согласно анализу, основной тенденцией 2023 г. стало увеличение количества виртуальных мобильных номеров в портфеле клиентов «Телфин». Сегодня провайдер предлагает мобильные номера 46 городов России, при этом популярность сервиса растет вне зависимости от географии. Общая доля прироста подключений мобильных номеров в 2023 г. составила 38%. Компании выбира

«Группа Астра» вывела на российский рынок систему управления мобильными устройствами WorksPad MDM ность российским компаниям выбирать единую стратегию и тактику в области мобильности. А ведь именно мобильность до сих пор остается одним из самых уязвимых мест с точки зрения потенциальных уте

Максимальная производительность и портативность: мобильные рабочие станции HP уже в продаже в «Ситилинке» Мобильные рабочие станции HP уже в продаже в «Ситилинке». Мобильные рабочие станции обеспечивают высокую производительность, гибкость для решения требовательных задач и комфортную работу в любом месте. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Валерий Ковальский, разработчик, — об инновациях в мире мобильных технологий Стремительное инновационное развитие сильно влияет на мобильные технологии, постоянно совершенствуя их. Этот сектор играет значительную роль в совр

Мобильность в бизнесе 2023 быстрого создания продуктов, не уступающих по функционалу имеющимся. На рынке появляются российские мобильные операционные системы, однако пока спрос на них невелик. Подготовлено Партнер 31.10

Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux ойств. Чтобы снизить фрагментацию корпоративного общения и сделать его безопаснее, а также повысить мобильность сотрудников российских организаций, компания Труконф и «Группа Астра» обеспечили

Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress совместима с «Ред ОС» Приложение для корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress работает под управлением отечественной операционной системы «Ред ОС». Работа приложения на «Ред ОС» осуществляется корректно и без ограничений функциональных возможностей. ч

6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы Какими бывают мобильные приложения для бизнеса? Мобильные приложения для бизнеса и госкомпаний приме

Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS и или снизили темпы разработки на iOS, вернулись к первоначальным планам и пытаются наверстать полугодовое отставание от Android. По мнению Андрея Врацкого, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress, в ближайшее время на российском рынке появятся альтернативные мобильные операционные системы, такие как «Аврора», российские «андроиды» без сервисов Google, а также линуксы

Аналитика Yota: Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика ый трафик в приложении вырос почти в 10 раз у зумеров и в семь раз у россиян в целом. Трафик в League of Legends, наоборот, упал — игра опустилась в рейтинге на две позиции. Среди зумеров, играющих в мобильные игры, юношей в 2,5 раза больше, чем девушек. У пользователей возраста 25+ разница значительно меньше: мужская игровая аудитория здесь всего на 11% больше женской. В топ-20 популярных

Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян яет создать временный аккаунт в соцсетях и мессенджерах, с помощью которого возможно размещение противоправной информации и осуществление мошеннических действий. Злоумышленники используют виртуальные мобильные номера в 57% случаев, приводит «Коммерсант» данные компании «Информзащита». Фото: Freepik Сервисы, сдающие в аренду виртуальные мобильные номера, теперь будут блокироваться В о

Продолжается масштабирование охвата цифровой платформы управления мобильностью города Курска 50 тысю пассажиров – каждый восьмой житель Курска. Около 7000 человек используют сервис ежедневно для планирования своих поездок на общественном транспорте. Разработчик цифровой платформы управления мобильностью подчеркивает: «С помощью мобильного приложения пассажиры экономят до 10% времени в пути, и в целом городской транспорт становится более предсказуемым, понятным и гибким». Комплексн

Мобильность в бизнесе 2021 омпании BSL. Читать полностью Олег Чебулаев Mad Brains Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис Рынок ИТ-решений для обеспечения корпоратив

Мобильность в бизнесе 2022 Мобильность в бизнесе 2022 Мобильные решения пользуются все большим спросом в корпоративном секторе. Реализация этого сп

Секреты успешных мобильных игр: от идеи до популярности Причины популярности мобильных игр На сегодняшний день мобильные игры остаются одним из наиболее популярных и востребованных развлекательных форматов в мире. Основным движущим фактором этого тренда стала распространенность гаджетов. Смартфоны и пла

Ramax Group и VideoMost вместе помогут заказчикам мигрировать на отечественное ПО для корпоративной мобильности ративных коммуникаций, и Ramax Group заключили соглашение о партнерстве. Основная цель сотрудничества – поддержка российских заказчиков при переходе на отечественное коммуникационное ПО и обеспечение корпоративной мобильности в организациях любого профиля и размера. Об этом CNews сообщили представители VideoMost. Ramax Group работает на российском ИТ-рынке 30 лет и реализует проекты по конс

Аналитика «Телфин»: мобильные номера и мессенджеры вытесняют городские Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» проанализировал спрос на виртуальные номера в первом полугодии 2023 г. В исследовании представлены данные структуры спроса на городские, мобильные, региональные и зарубежные номера среди клиентов компании за период с 2021 по 2023 г. и обозначены тенденции, характерные для первого полугодия каждого года. В исследовании принимали

Промышленные планшеты MIG теперь работают и на операционной системе РОСА Mobile Inform Group, российский разработчик и производитель решений для корпоративной мобильности, совместно с ИТ-компанией НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость промышленных план

Российские промышленные планшеты на архитектуре x86 совместимы с российской операционной системой РОСА енности, нефтегазовой отрасли и электросетевой энергетике. Планшеты MIG: обеспечивают корпоративную мобильность крупного предприятия на базе единой аппаратной платформы; поддерживают стабильную

Мобильность в бизнесе 2023 Еще недавно рост мобильности стимулировали пандемия и принятие даже крупными «консервативными» компаниями конц

«Мойофис» и «Ростелеком» создадут мобильные, стационарные и серверные ПАК «Ростелеком» Кирилл Меньшов. *** «Мойофис» — российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя настольные, мобильные и веб-приложения для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствую

«Рив гош» внедрила платформу управления мобильностью UEM SafeMobile сотрудникам доступа только к тем приложениям и сервисам, которые необходимы для работы. «Мультиплатформа UEM SafeMobile обеспечила нам возможность в кратчайшие сроки взять под контроль корпоративные мобильные устройства торговой сети, обеспечила бесперебойность работы процессов, предотвратила возможные убытки, связанные с прекращением обслуживания зарубежного сервиса. Также, благодаря откр

«Исерв» будет внедрять мобильные решения на базе отечественной ОС «Аврора» же реализованных проектов ещё больше усиливает возможности заказчиков по повышению эффективности бизнеса в этой области. Наше сотрудничество предоставляет заказчикам надежный и проверенный инструмент корпоративной мобильности с гарантией качественного внедрения и безопасности инвестиций от любых внешних рисков и санкций», – сказал директор по отраслевым решениям компании «Открытая мобильная

Андрей Врацкий - Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп ой мобильности сегодня уделяют много внимания. Как ее добиться? Андрей Врацкий: Допустим, вам нужна мобильность, и вы хотите, чтобы сотрудники могли работать, когда компьютера нет под рукой. Лю

«Лаборатория Касперского» предлагает крупному бизнесу решение для эффективного управления мобильными устройствами нным циклом и безопасностью мобильного парка предприятий. Продукт позволит компаниям контролировать мобильные устройства, задействованные в рабочем процессе, и надежно защищать их от киберугроз

«Лига цифровой экономики» будет внедрять мобильные решения на базе отечественной ОС «Аврора» едущих российских компаний в сфере ИТ-услуг. Уверен, что совместная работа позволит нам усилить позиции на рынке и обеспечит наших общих заказчиков всем необходимым для построения доверенной цифровой мобильности на стеке российских технологий», – отметил Владимир Иваница, заместитель директора по стратегическому развитию компании «Открытая мобильная платформа». «Партнерство позволит нам раз

Аналитика «Телфин»: бизнес подключает мобильные номера и открывает представительства в СНГ Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» проанализировал спрос на городские, мобильные и зарубежные номера среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России с 2021

VideoMost 9.0 — система корпоративной мобильности: мессенджер, ВКС, инструменты для совместной работы счет переноса коммуникаций в различных мессенджерах и ВКС в единое приложение. Требования к продукту для корпоративных коммуникаций: обеспечение непрерывного процесса коммуникации с учетом постоянной мобильности сотрудников;повысить эффективность и скорость бизнес-процессов за счет объединения коммуникаций в мессенджере и ВКС;обеспечить сотрудников качественной видео и аудиосвязью;решение д

«Битрикс24» представил обновленные «Мобильные задачи» аспределенно – часть в офисе, часть в «полях». Руководителям необходимо постоянно контролировать проекты и управлять сотрудниками. Стандартного функционала уже недостаточно – необходима стопроцентная мобильность. Директор сможет ставить «таски» в пару кликов, уточнять статус выполнения, задавать вопросы, акцентировать внимание на проблемах и добавлять новые вводные. А новая система фокусиро

Softline включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0 ГК Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0 российского разработчика Spirit. C помощью VideoMost 9.0 – мессенджера с ВКС – клиенты ГК Softline и Spirit, как государственные, так и частные организац

«Сбер» представил набор инструментов для встраивания систем компьютерного зрения в мобильные приложения вил набор инструментов SaluteVision Mobile SDK (software development kit), позволяющий российскому бизнесу и государственным организациям в короткие сроки встроить системы компьютерного зрения в свои мобильные приложения на Android и iOS. Технология создана компанией-партнером SberDevices. В основе SaluteVision Mobile SDK лежит собственная разработка Сбера — ML Computer Vision. На данный мо

VideoMost и «Мойофис» – вместе. Интеграция ВКС и почты мерческих и государственных организациях. Вместе с “Мойофис” мы обеспечиваем ту самую корпоративную мобильность, без которой в современном мире невозможно успешно вести бизнес», — сказал Дмитри