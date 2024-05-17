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EMM Enterprise Mobility Management MDM Mobile Device Management Управление корпоративными устройствами и приложениями BYOD Bring Your Own Device Корпоративная мобильность Защищенная мобильность "мобилизация"

EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность -


17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку?

Компания «Форсайт», разработчик программных продуктов для бизнес-аналитики, управления эффективностью предприятия и корпоративной мобильности, провела очередную конференцию, объединившую партнеров и заказчиков. Девиз мероприятия Foresight Day 2024 — «Определяем будущее вместе» — акцентировал важность совмест
07.05.2024 «Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион

ного суда от 26 апреля 2024 г., «Корпорация НПО «РИФ» из Воронежа должна выплатить компании «Сименс Мобильность» 321 млн рублей. Указанная сумма станет возвратом аванса по договору поставки, ко
17.04.2024 Операционная система «Ред ОС М» портирована на мобильные устройства Aquarius

тонкий и компактный планшет с продолжительным временем автономной работы, который подойдет как мобильным сотрудникам, так и работникам образовательных учреждений; Aquarius NS M11 на базе «Ред ОС М» — корпоративный смартфон для безопасного обмена данными внутри закрытых корпоративных и ведомственных сетей, где предъявляются повышенные требования к информационной безопасности; Aquarius NS M12
15.04.2024 Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности

ктивностью предприятия Шаг вперед: Инновации и модернизация в аналитических решениях «Форсайт» 2024 Корпоративная мобильность: безопасность, надежность, быстродействие На Foresight Day 2024 буд
10.04.2024 ГК «Солар»: мобильные приложения российских компаний защищены в 2 раза лучше веб-порталов

в и т.п.), исследованных экспертами отдела анализа защищенности Solar JSOC группы компаний «Солар» в 2023 г. Среди мобильных приложений этот показатель примерно в два раза меньше – 7%. Таким образом, мобильные приложения защищены лучше и менее подвержены критическим уязвимостям. Больше половины веб-приложений имеют уязвимости высокой или средней степени критичности, то есть через них можно

02.04.2024 Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности

ктивностью предприятия Шаг вперед: Инновации и модернизация в аналитических решениях «Форсайт» 2024 Корпоративная мобильность: безопасность, надежность, быстродействие На Foresight Day 2024 буд
Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

aaS (Software as a Service) — на удаленных серверах. Разберем, какой из них может быть наиболее подходящим для бизнеса и остановимся на ключевых критериях: контроль и безопасность, стоимость решения, мобильность, кастомизация и возможности масштабирования, а также оценим риски. 30.11.2023 Получить чек-лист сравнения моделей On-Premise и SaaS, который поможет определиться с выбором коммуника
14.03.2024 Аналитика «Телфин»: бизнес переходит в мессенджеры и подключает мобильные номера

продаж мобильных составил почти 40%. Согласно анализу, основной тенденцией 2023 г. стало увеличение количества виртуальных мобильных номеров в портфеле клиентов «Телфин». Сегодня провайдер предлагает мобильные номера 46 городов России, при этом популярность сервиса растет вне зависимости от географии. Общая доля прироста подключений мобильных номеров в 2023 г. составила 38%. Компании выбира
21.02.2024 «Группа Астра» вывела на российский рынок систему управления мобильными устройствами WorksPad MDM

ность российским компаниям выбирать единую стратегию и тактику в области мобильности. А ведь именно мобильность до сих пор остается одним из самых уязвимых мест с точки зрения потенциальных уте
08.02.2024 Максимальная производительность и портативность: мобильные рабочие станции HP уже в продаже в «Ситилинке»

Мобильные рабочие станции HP уже в продаже в «Ситилинке». Мобильные рабочие станции обеспечивают высокую производительность, гибкость для решения требовательных задач и комфортную работу в любом месте. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».
22.01.2024 Валерий Ковальский, разработчик, — об инновациях в мире мобильных технологий

Стремительное инновационное развитие сильно влияет на мобильные технологии, постоянно совершенствуя их. Этот сектор играет значительную роль в совр
Мобильность в бизнесе 2023

быстрого создания продуктов, не уступающих по функционалу имеющимся. На рынке появляются российские мобильные операционные системы, однако пока спрос на них невелик.  Подготовлено Партнер 31.10
15.12.2023 Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux

ойств. Чтобы снизить фрагментацию корпоративного общения и сделать его безопаснее, а также повысить мобильность сотрудников российских организаций, компания Труконф и «Группа Астра» обеспечили

13.11.2023 Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress совместима с «Ред ОС»

Приложение для корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress работает под управлением отечественной операционной системы «Ред ОС». Работа приложения на «Ред ОС» осуществляется корректно и без ограничений функциональных возможностей. ч
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы

Какими бывают мобильные приложения для бизнеса? Мобильные приложения для бизнеса и госкомпаний приме
31.10.2023 Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS

и или снизили темпы разработки на iOS, вернулись к первоначальным планам и пытаются наверстать полугодовое отставание от Android. По мнению Андрея Врацкого, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress, в ближайшее время на российском рынке появятся альтернативные мобильные операционные системы, такие как «Аврора», российские «андроиды» без сервисов Google, а также линуксы
21.09.2023 Аналитика Yota: Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика

ый трафик в приложении вырос почти в 10 раз у зумеров и в семь раз у россиян в целом. Трафик в League of Legends, наоборот, упал — игра опустилась в рейтинге на две позиции. Среди зумеров, играющих в мобильные игры, юношей в 2,5 раза больше, чем девушек. У пользователей возраста 25+ разница значительно меньше: мужская игровая аудитория здесь всего на 11% больше женской. В топ-20 популярных

20.09.2023 Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян

яет создать временный аккаунт в соцсетях и мессенджерах, с помощью которого возможно размещение противоправной информации и осуществление мошеннических действий. Злоумышленники используют виртуальные мобильные номера в 57% случаев, приводит «Коммерсант» данные компании «Информзащита». Фото: Freepik Сервисы, сдающие в аренду виртуальные мобильные номера, теперь будут блокироваться В о
04.09.2023 Продолжается масштабирование охвата цифровой платформы управления мобильностью города Курска

50 тысю пассажиров – каждый восьмой житель Курска. Около 7000 человек используют сервис ежедневно для планирования своих поездок на общественном транспорте. Разработчик цифровой платформы управления мобильностью подчеркивает: «С помощью мобильного приложения пассажиры экономят до 10% времени в пути, и в целом городской транспорт становится более предсказуемым, понятным и гибким». Комплексн
Мобильность в бизнесе 2021

омпании BSL. Читать полностью Олег Чебулаев Mad Brains Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис Рынок ИТ-решений для обеспечения корпоратив
Мобильность в бизнесе 2022

Мобильность в бизнесе 2022 Мобильные решения пользуются все большим спросом в корпоративном секторе. Реализация этого сп
10.08.2023 Секреты успешных мобильных игр: от идеи до популярности

Причины популярности мобильных игр На сегодняшний день мобильные игры остаются одним из наиболее популярных и востребованных развлекательных форматов в мире. Основным движущим фактором этого тренда стала распространенность гаджетов. Смартфоны и пла
04.08.2023 Ramax Group и VideoMost вместе помогут заказчикам мигрировать на отечественное ПО для корпоративной мобильности

ративных коммуникаций, и Ramax Group заключили соглашение о партнерстве. Основная цель сотрудничества – поддержка российских заказчиков при переходе на отечественное коммуникационное ПО и обеспечение корпоративной мобильности в организациях любого профиля и размера. Об этом CNews сообщили представители VideoMost. Ramax Group работает на российском ИТ-рынке 30 лет и реализует проекты по конс
26.07.2023 Аналитика «Телфин»: мобильные номера и мессенджеры вытесняют городские

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» проанализировал спрос на виртуальные номера в первом полугодии 2023 г. В исследовании представлены данные структуры спроса на городские, мобильные, региональные и зарубежные номера среди клиентов компании за период с 2021 по 2023 г. и обозначены тенденции, характерные для первого полугодия каждого года. В исследовании принимали

25.07.2023 Промышленные планшеты MIG теперь работают и на операционной системе РОСА

Mobile Inform Group, российский разработчик и производитель решений для корпоративной мобильности, совместно с ИТ-компанией НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость промышленных план
13.07.2023 Российские промышленные планшеты на архитектуре x86 совместимы с российской операционной системой РОСА

енности, нефтегазовой отрасли и электросетевой энергетике. Планшеты MIG: обеспечивают корпоративную мобильность крупного предприятия на базе единой аппаратной платформы; поддерживают стабильную
06.07.2023 Мобильность в бизнесе 2023

Еще недавно рост мобильности стимулировали пандемия и принятие даже крупными «консервативными» компаниями конц
15.06.2023 «Мойофис» и «Ростелеком» создадут мобильные, стационарные и серверные ПАК

«Ростелеком» Кирилл Меньшов. *** «Мойофис» — российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя настольные, мобильные и веб-приложения для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствую
14.06.2023 «Рив гош» внедрила платформу управления мобильностью UEM SafeMobile

сотрудникам доступа только к тем приложениям и сервисам, которые необходимы для работы. «Мультиплатформа UEM SafeMobile обеспечила нам возможность в кратчайшие сроки взять под контроль корпоративные мобильные устройства торговой сети, обеспечила бесперебойность работы процессов, предотвратила возможные убытки, связанные с прекращением обслуживания зарубежного сервиса. Также, благодаря откр
01.06.2023 «Исерв» будет внедрять мобильные решения на базе отечественной ОС «Аврора»

же реализованных проектов ещё больше усиливает возможности заказчиков по повышению эффективности бизнеса в этой области. Наше сотрудничество предоставляет заказчикам надежный и проверенный инструмент корпоративной мобильности с гарантией качественного внедрения и безопасности инвестиций от любых внешних рисков и санкций», – сказал директор по отраслевым решениям компании «Открытая мобильная
31.05.2023 Андрей Врацкий -

Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп

ой мобильности сегодня уделяют много внимания. Как ее добиться? Андрей Врацкий: Допустим, вам нужна мобильность, и вы хотите, чтобы сотрудники могли работать, когда компьютера нет под рукой. Лю
06.04.2023 «Лаборатория Касперского» предлагает крупному бизнесу решение для эффективного управления мобильными устройствами

нным циклом и безопасностью мобильного парка предприятий. Продукт позволит компаниям контролировать мобильные устройства, задействованные в рабочем процессе, и надежно защищать их от киберугроз
23.03.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять мобильные решения на базе отечественной ОС «Аврора»

едущих российских компаний в сфере ИТ-услуг. Уверен, что совместная работа позволит нам усилить позиции на рынке и обеспечит наших общих заказчиков всем необходимым для построения доверенной цифровой мобильности на стеке российских технологий», – отметил Владимир Иваница, заместитель директора по стратегическому развитию компании «Открытая мобильная платформа». «Партнерство позволит нам раз
14.03.2023 Аналитика «Телфин»: бизнес подключает мобильные номера и открывает представительства в СНГ

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» проанализировал спрос на городские, мобильные и зарубежные номера среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России с 2021
14.03.2023 VideoMost 9.0 — система корпоративной мобильности: мессенджер, ВКС, инструменты для совместной работы

счет переноса коммуникаций в различных мессенджерах и ВКС в единое приложение. Требования к продукту для корпоративных коммуникаций: обеспечение непрерывного процесса коммуникации с учетом постоянной мобильности сотрудников;повысить эффективность и скорость бизнес-процессов за счет объединения коммуникаций в мессенджере и ВКС;обеспечить сотрудников качественной видео и аудиосвязью;решение д
17.02.2023 «Битрикс24» представил обновленные «Мобильные задачи»

аспределенно – часть в офисе, часть в «полях». Руководителям необходимо постоянно контролировать проекты и управлять сотрудниками. Стандартного функционала уже недостаточно – необходима стопроцентная мобильность. Директор сможет ставить «таски» в пару кликов, уточнять статус выполнения, задавать вопросы, акцентировать внимание на проблемах и добавлять новые вводные. А новая система фокусиро
14.02.2023 Softline включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0

ГК Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0 российского разработчика Spirit. C помощью VideoMost 9.0 – мессенджера с ВКС – клиенты ГК Softline и Spirit, как государственные, так и частные организац
09.02.2023 «Сбер» представил набор инструментов для встраивания систем компьютерного зрения в мобильные приложения

вил набор инструментов SaluteVision Mobile SDK (software development kit), позволяющий российскому бизнесу и государственным организациям в короткие сроки встроить системы компьютерного зрения в свои мобильные приложения на Android и iOS. Технология создана компанией-партнером SberDevices. В основе SaluteVision Mobile SDK лежит собственная разработка Сбера — ML Computer Vision. На данный мо
09.02.2023 VideoMost и «Мойофис» – вместе. Интеграция ВКС и почты

мерческих и государственных организациях. Вместе с “Мойофис” мы обеспечиваем ту самую корпоративную мобильность, без которой в современном мире невозможно успешно вести бизнес», — сказал Дмитри
17.01.2023 Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti

Никакого дистанционного управления На территории России перестали работать мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов – Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Автоспеццентр». Предварительно чешские, южнокорейские и японск

Публикаций - 13622, упоминаний - 16327

EMM и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11233 1922
Microsoft Corporation 24219 1133
Apple Inc 11745 921
Samsung Electronics 10040 854
Google LLC 11485 771
Intel Corporation 11973 768
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5652 658
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8493 615
МегаФон 8081 591
Ростелеком 10876 470
IBM - International Business Machines Corp 9370 441
Sony 6504 391
HP Inc. 5637 378
Lenovo Motorola 3494 358
Dell EMC 4988 331
Meta Platforms - Facebook 4391 311
SAP SE 5149 304
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2986 300
Oracle Corporation 6562 297
Huawei 3746 293
Yandex - Яндекс 6664 293
Siemens AG - Siemens Group 2569 283
Nvidia Corp 3345 280
LG Electronics 3581 268
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4611 268
7793 266
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 262
Cisco Systems 5037 255
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2477 247
Lenovo Group 2249 221
ASUS - AsusTek Computer Inc 2008 203
Toshiba Corporation 2918 201
Broadcom - VMware 2286 200
AMD - Advanced Micro Devices 4053 198
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2760 193
VK - Mail.ru Group 3297 189
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 177
Qualcomm Technologies 1770 176
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3419 175
X Corp - Twitter 2819 170
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6837 337
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6722 321
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 221
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2096 154
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 150
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2680 142
Альфа-Банк 1702 139
Visa International 1933 137
РЖД - Российские железные дороги 1816 137
Открытие ФК - Банк Открытие 528 132
Почта России ПАО 2033 108
Лента - Сеть розничной торговли 1945 107
Связной ГК 1360 106
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1071 94
Евросеть 1403 88
Россети Ленэнерго 1700 85
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 78
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1520 70
ГПБ - Газпромбанк 1038 66
Май - Майский чай - российская торговая компания 1138 63
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 60
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1176 59
eBay Inc 1610 58
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 57
ПСБ - Промсвязьбанк 804 54
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 52
Qiwi 984 51
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 412 48
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 956 47
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 773 47
Газпром ПАО 1268 46
ВТБ - ВТБ24 662 44
Dixis - Диксис 359 42
НСПК - Национальная система платежных карт 758 42
Магнит - Тандер - сеть магазинов 774 42
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 415 40
Газпром нефть 569 39
BMW Group 429 39
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 483 39
Интеррос - Росбанк АКБ 615 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10795 440
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5196 262
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4786 199
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3185 140
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2875 132
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1294 127
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3156 116
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2699 106
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4236 102
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 97
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2401 95
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2868 94
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1310 93
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2309 89
Федеральное казначейство России 1678 80
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2616 80
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1846 79
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 942 78
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 77
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2122 76
Судебная власть - Judicial power 2235 68
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 60
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 53
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 877 50
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1323 48
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 43
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1022 43
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1844 43
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1147 43
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1741 42
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1031 38
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 716 38
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1419 35
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 660 35
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 606 34
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 686
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 521 80
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 61
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 38
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 36
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 281 32
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 26
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 25
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 600 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 677 21
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 275 19
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 17
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 17
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 16
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 199 15
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 14
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 13
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 13
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 13
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 11
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 10
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 292 10
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 109 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 34 9
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 9
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 8
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 8
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 8
WiMAX Forum 68 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 8
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 8
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 7
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 7
Linux Foundation 178 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60697 3510
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27131 3284
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23089 3058
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46063 2547
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13396 2544
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23597 2459
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11837 2056
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24018 1936
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23040 1840
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19845 1831
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13914 1792
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10273 1726
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28145 1502
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15011 1469
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20740 1418
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12107 1411
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24609 1377
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28758 1318
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20119 1260
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11865 1199
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8193 1145
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15701 1128
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9712 1125
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6748 1119
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16537 999
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12336 987
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12202 974
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7110 968
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6308 956
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11084 887
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10137 875
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9211 845
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16628 844
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9863 815
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14824 813
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7244 795
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7270 788
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8833 755
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11950 749
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7003 740
Google Android 13548 1893
Apple iOS 7440 1209
Microsoft Windows 15184 1003
Apple iPhone - серия смартфонов 6918 736
Apple iPad 3814 531
Google Play - Google Store - Android Market 3183 479
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4875 466
Linux OS 9293 449
Apple - App Store 2794 383
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 346
Microsoft Windows 2000 8661 307
Microsoft Skype 2018 264
Nokia Symbian OS 1398 252
Oracle Java - язык программирования 2924 245
Apple iPhone 6 4862 245
Microsoft Office 3596 241
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4734 228
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 887 223
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1614 212
Apple Mac - Apple Macintosh 2932 199
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3959 191
Microsoft Windows 10 1685 175
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 171
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 748 167
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1407 156
Google YouTube - Видеохостинг 2605 154
Microsoft Office 365 914 148
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1264 148
Apple macOS 1929 145
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 142
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2616 141
Intel Core - Семейство процессоров 1168 134
WhatsApp Messenger 1017 130
Intel Centrino - Intel Sonoma 578 126
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1906 124
Microsoft Azure 1376 122
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1039 121
Intel x86 - архитектура процессора 1759 111
Microsoft Windows 7 1961 110
Microsoft Exchange 1385 109
Ксенин Алекс 311 89
Путин Владимир 3007 85
Герчук Михаил 88 63
Орлик Сергей 82 60
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 55
Врацкий Андрей 94 49
Макаров Станислав 117 46
Поповский Александр 90 41
Медведев Дмитрий 1645 40
Рейман Леонид 1041 39
Григорьева Евгения 60 37
Шадаев Максут 862 37
Никифоров Николай 1134 36
Ушацкий Андрей 105 35
Натрусов Артем 261 33
Дягилев Василий 84 33
Эйгес Павел 90 33
Солонин Виталий 89 31
Лысенко Эдуард 296 31
Лацанич Василь 105 29
Шевченко Владимир 145 29
Арлазаров Владимир 211 29
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 27
Шамолин Михаил 124 26
Демидов Михаил 133 26
Рылов Дмитрий 48 25
Чаркин Евгений 277 25
Иванов Сергей 380 25
Паршин Максим 314 24
Лосев Сергей 46 24
Рудычева Наталья 95 24
Дубовсков Андрей 88 23
Серова Елена 319 23
Терещенко Денис 77 22
Меджитов Тимур 85 22
Касперская Наталья 284 22
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 22
Казарин Станислав 157 22
Орловский Виктор 365 22
Ципорин Павел 92 21
Россия - РФ - Российская федерация 135936 6428
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41399 2018
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51224 1968
Европа 21475 1161
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16284 864
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13878 823
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16557 811
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13979 788
Япония 13154 655
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13161 633
Германия - Федеративная Республика 12446 572
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7007 463
Южная Корея - Республика 6512 394
Украина 7474 362
Азия - Азиатский регион 5336 338
Франция - Французская Республика 7720 329
Финляндия - Финляндская Республика 3559 292
Беларусь - Белоруссия 5384 281
Индия - Bharat 5296 276
Казахстан - Республика 5352 229
Земля - планета Солнечной системы 10205 216
Швеция - Королевство 3590 205
Канада 4802 201
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2977 196
Россия - СФО - Новосибирск 4052 194
Китай - Тайвань 3880 193
Америка Северная - Североамериканский регион 3291 183
Африка - Африканский регион 3398 182
Италия - Итальянская Республика 4288 181
Европа Восточная 3044 180
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2790 177
Испания - Королевство 3673 177
Солнце - звезда Солнечной системы 5035 176
Россия - УФО - Екатеринбург 3703 169
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 163
Ближний Восток 2870 157
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2508 155
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 149
Бразилия - Федеративная Республика 2305 148
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2672 143
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45926 2301
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48335 1977
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22739 1540
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27111 1001
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15646 798
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6172 627
Абонентская база - Абонентская плата 5734 534
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NPD DisplaySearch 284 11
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 10
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 10
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 746 70
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 888 50
РАН - Российская академия наук 1786 39
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 30
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 221 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 280 25
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 820 25
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 503 17
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 15
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 308 15
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 496 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 279 13
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 337 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 11
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 380 11
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 214 10
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 323 9
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 157 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 220 8
СФУ - Сибирский федеральный университет 69 8
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 8
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 8
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 231 6
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 521 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 118 6
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 6
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 52 6
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 6
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