Вышла новая версия EMM/UEM «Аврора Центр» 5.0: система единого управления корпоративными устройствами на различных ОС («Аврора», Android и Linux)

Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик защищенной отечественной мобильной платформы Аврора, объявляет о выходе пятой версии «Аврора Центр» – платформы единого управления корпоративными устройствами на базе различных ОС. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Платформа удаленного управления «Аврора Центр» 5.0 — это отечественное решение, заменяющее VMWare AirWatch, MobileIron, Citrix или SOTI и предназначенное для упрощения и централизации управления корпоративными мобильными устройствами, компьютерами и ноутбуками на операционных системах Аврора, Android, ОС «Альт», Astra Linux, «Ред ОС» и Ubuntu. Кроме смартфонов и планшетов, «Аврора Центр» может управлять терминалами сбора данных (ТСД), применяемых на производственных линиях, складах, в курьерской доставке и т.п.

«Аврора Центр» 5.0 предназначена для тех, кто использует рабочие мобильные устройства на Android и Аврора, массово переводит парк рабочих станций и ноутбуков с Windows на Linux, чьи устройства задействованы в важных бизнес-процессах или обрабатывают чувствительные корпоративные данные, а также для тех, кому необходимо снизить требования к ИТ-администраторам.

В новой версии продукта появился инструмент для удаленного доступа к рабочим столам управляемых устройств с возможностью записи действий. Инструмент позволяет запускать сеансы технической поддержки и решать любой инцидент с ПО и настройками устройства так, будто оно находится в руках у инженера ТП, тем самым существенно ускоряя обработку инцидентов.

Среди обновленных возможностей платформы: более быстрый ввод новых устройств в эксплуатацию за счет сокращения времени на настройки WiFi; новые удобные способы авторизации в корпоративных WiFi-сетях; доставка и выполнение скриптов на устройствах, что дает возможность применять политики безопасности любой сложности; создание множества сценариев управления благодаря гибким группировкам устройств (динамические группы) по аппаратным или программным характеристикам, включая диапазоны IP-адресов; распространение документов, доставка служебных файлов и конфигураций для рабочих приложений. настройка расписания установки приложений исходя из рабочего графика пользователей.

При этом ключевые функции решения не изменились, позволяя системным администраторам быстро вводить устройства в эксплуатацию, назначать политики и конфигурации на устройства и группы устройств, устанавливать приложения на мобильные устройства без участия пользователя. Возможности платформы позволяют удаленно запускать скрипты, контролировать состояние техники в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, а также оперативно блокировать устройства и удалять с них данные даже при нахождении устройства не в сети.

«Аврора Центр – производительный, масштабируемый, отказоустойчивый и – главное! – простой в использовании продукт. Он создается и развивается при активном участии наших заказчиков, с которыми мы находимся в постоянном диалоге. Большинство изменений — это ответ на запросы компаний и организаций, которые планируют миграцию с зарубежных EMM-систем и хотят построить у себя независимую и доверенную мобильную среду», – сказал Анатолий Петров, директор продукта.