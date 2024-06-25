78% интернет-покупателей Fix Price считают самовывоз удобным способом получения заказов «самовывоз» в Санкт-Петербурге (70%), где покупатели больше, чем в регионах и в Москве предпочитают курьерскую доставку до двери (26%). В Москве же самовывоз удобен 74% покупателей, а 21% заказ

«МТС Юрент» разрабатывает электротранспорт для курьеров рынок электротранспорта для курьеров в Москве. В этом году сервис запускает пилот по сдаче в аренду курьерам карго-велосипедов, а также планирует разработать собственный продукт для курьеров, к

«Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами на колесах Российский интернет-гигант «Яндекс» объявил о готовности начать массовую сборку роботов-курьеров – тех самых, которых он впервые показал в конце 2019 г. и тестировал в разных города

Фонд Iskra Ventures инвестирует 54 млн руб. в электробайки для курьеров, разработанные КБ им. Теслы Более мощные электродвигатели, надежные тормоза и возможность удаленного контроля скорости помогут курьерам держаться в городском транспортном потоке на разрешенной скорости и не создавать пом

Арестован мошенник, два года хитро грабивший сервисы доставки с помощью взломанных курьерских аккаунтов профиля курьера. Это нужно было, чтобы воспользоваться опцией, которую Uber Eats предоставлял своим курьерам. Компания выдавала каждому из них специальную предоплаченную карту, при помощи котор

В доставке «ВкусВилл» появились новые способы оплаты заказа ез личный кабинет. С новыми терминалами покупателям расплачиваться всё так же безопасно, а работать курьерам гораздо удобнее. По данным за март 2024 г. доля оплат через Life Pay составила 5,5%

Курьерская доставка стала самой популярной сферой для подработки а, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн ра

«Авито Работа» и Salary Index: число вакансий для курьеров увеличилось в четыре раза CNews сообщили представители «Авито Работа». По данным «Авито Работы», в 2023 г. число вакансий для курьеров выросло в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. В столице спрос на этих специалисто

Курьеры и водители, сотрудничающие с «Яндексом», смогут покупать себе товары в «Лавке» со скидкой до 35% едовательно развивают программу поддержки курьеров, чтобы обеспечивать им комфортную рабочую среду. Курьерам доступно страхование на слотах, бесплатные юридические консультации и бонусы от парт

«ВкусВилл» внедрил приём платежей с технологией Tap-on-Phone покупки при получении. Приём платежей осуществляется с технологией Tap-on-Phone, которая позволяет курьерам принимать бесконтактную оплату, используя мобильные телефоны в качестве POS-терминал

Банк «Русский Стандарт»: в предпраздничном декабре 2023 г. платежи за услуги курьеров выросли на 21% относительно декабря 2022 года Банк «Русский Стандарт» изучил особенности пользования услугами курьеров в 2023 г. По данным эквайринговой сети банка (пятое место по величине в России и 81

Сервисы «Яндекса» инвестируют 2,5 млрд руб. в поддержку курьеров в новогодний период ужно больше курьеров, чтобы доставить все заказы. И батчинг и динамическое ценообразование помогают курьерам увеличить доход, особенно когда они доставляют в непогоду. Кроме того, в такие перио

В «Яндекс Go» получатели и отправители посылок смогут связаться с курьером в чате для них способ связи с курьером: по телефону или в чате в «Яндекс Go». Запуск чата упростит общение курьеров и пользователей. По данным исследования сервиса*, более 70% пользователей не отвечаю

Магия ИТ закончилась. Программистам в России стали платить меньше, чем курьерам длагаемой им при трудоустройстве. Разница пока не очень велика, на уровне 3% – около 69 тыс. руб. у курьеров и около 67,2 тыс. руб. у программистов. Фото: Нейросеть «Кандинский» С учетом темпов

«Яндекс» представил электровелосипед для курьеров «Яндекс» показал электровелосипед собственной разработки. Он предназначен для курьеров и призван сделать процесс доставки более комфортным, быстрым и безопасным. При создании велосипеда «Яндекс» учитывал пожелания курьеров, сотрудничающих с «Яндекс едой» и «Деливе

«Яндекс» выделит более 60 миллионов рублей на программу питания для курьеров-партнеров курьеров и водителей. Ее разработал сервис «Яндекс лавка» вместе с курьерами и поставщиками. Теперь курьерам и водителям будут доступны комплексные обеды из двух блюд со скидкой. На разработку

«Мегафон» ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродаж «Мегафон» подключает ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям такси по всей стране. Такой апгрейд ускорит работу специализированных пр

Исследование «Яндекс доставки»: 65% женщин готовы подрабатывать курьером По данным «Яндекс доставки», доля женщин среди курьеров не превышает 8%. Основной стереотип, который тормозит привлечение женщин в профессию

Wildberries тестирует рейтинг перевозчиков и курьеров повысить уровень сервиса как для покупателей, так и предпринимателей – продавцов товаров на онлайн-платформе и владельцев пунктов выдачи заказов: социальный рейтинг будет мотивировать перевозчиков и курьеров к более ответственному подходу к оказанию услуг. После каждой доставки через рабочий интерфейс менеджеры ПВЗ оценивают состояние коробок, целостность упаковки, корректность отметки о в

«Яндекс доставка»: Больше половины молодых россиян задумываются о подработке курьером рьером. Девушки рассматривают возможность занятости в сфере доставки лишь немногим реже, чем юноши. Курьерский опыт уже имеют 16% молодежи в больших городах. «Яндекс доставка» провела исследова

Исследование Life Pay: основные требования и ориентиры бизнеса в выборе интернет и мобильного эквайринга в другой сервис. Важная опция — изменение состава заказа на доставке. Это помогает экономить время курьерам при доставке заказов и работать в четком графике. При этом респонденты отметили, что

Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате ые клиента. Чат работает все время, пока доставляют заказ, а затем закрывается и для клиента, и для курьера. Сервис автоматически модерирует все переписки в чате — и если обнаружит неприемлемые

Для курьеров-партнеров «Яндекс доставки» стали доступны моментальные выплаты на карту «Яндекс про» за оплату в ресторанах фастфуда — до 5%. Скоро появится больше специальных предложений и для пеших курьеров-партнеров. Чтобы оплачивать покупки с помощью смартфона, нужно зарегистрировать карт

Horeca на пути к автоматизации: интеграция приложения Life POS и iiko бмена данными между программами, возможностью отслеживать статус транзакций и контролировать работу курьеров. Об этом CNews сообщили представители Life Pay. Интеграция призвана решить проблему

«Х5 доставка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для подбора курьеров «Х5 доставка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для подбора курьеров. Это позволило ускорить процесс прохождения этапа найма кандидатом до одного-двух дн

«Яндекс лавка» открыла в дарксторах пункты велоремонта: в них курьерам выдадут инструменты для двухколесного транспорта проверяют манеру вождения велокурьеров, чтобы они не превышали скорость. Такой мониторинг помогает курьерам соблюдать скоростной режим и делает выполнение доставок безопаснее.

«Яндекс» выпустил iOS-приложение для курьеров: с сервисами компании теперь можно работать через iPhone Курьеры теперь могут работать с заказами «Яндекс еды», «Лавки» и Delivery Club через iPhone. Ранее такая возможность появилась у «Яндекс доставки», и уже сейчас iOS-приложением пользуются 16% курьеров, сотрудничающих с сервисом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go». «Яндекс» выпустил для доставщиков iOS-приложение, потому что с их стороны был на это запрос. С еще одной в

Курьерская доставка и искусственный интеллект: финтех-тренды карточного бизнеса-2022 енно на этом поле сейчас конкурируют организации. Для этих целей, к примеру, многие банки запускают курьерскую доставку на дом. Ужимаются и сроки оформления и активации карт — клиент может нача

«Яндекс еда» выделит больше 70 млн рублей на поддержку курьеров в новогодний период сервис подготовит для курьеров новогодние подарки — вещи, которые им пригодятся на доставках. Чтобы курьерам было комфортнее развозить заказы, «Яндекс еда» вместе с партнёрами развивает проект

«Сбермаркет» предложил пользователям сыграть в «переполох в магазине» и «крейзи курьера» ть свою реакцию и внимательность, а также получить призы «Сбермаркет» разработал серию простых мини-игр, посвященных будням торговых сетей и их покупателей. Пользователи могут попробовать себя в роли курьера, проверить свою внимательность и реакцию. Игры можно найти на платформе «Сбермаркет сити», которую сервис запустил вместе с партнерами-ретейлерами. Игровой мир «Сбермаркет сити»— это ка

«Яндекс» бесплатно застрахует курьеров-партнёров Delivery Club личество часов в месяц и не нарушает стандарты сервисов. Программа заботы «Яндекса» также позволяет курьерам-партнёрам пользоваться юридической помощью, скидками на обеды в ресторанах и на обра

В новом приложении курьеры Flowwow будут получать эксклюзивные заказы агазинов Flowwow. Также команда внесла изменения в дизайн: в частности, разгрузила интерфейс, чтобы курьерам было удобнее воспринимать информацию. Все управление заказами вынесено на экран с ка

До конца 2022 г. «Яндекс» откроет для курьеров около десяти зон отдыха каты с ПДД, чтобы напомнить доставщикам о мерах безопасности при доставке. Эти зоны отдыха доступны курьерам-партнерам любых сервисов — не только «Яндекса». Сейчас работают четыре таких простра

Голосовой робот на платформе МТТ VoiceBox проводит инструктаж курьеров сервиса Dostavista курьеров, спешащих доставить покупку адресату. Часто такие покупки приходят почтовым отправлением и курьерам необходимо уметь правильно организовать оплату наложенного платежа за посылку, котор

Broniboy запустил сервис хайринга курьеров для бизнеса оранам, магазинам, аптекам и прочим заведениям, ориентированным на доставку, — возможность хайринга курьеров. Сервис хайринга позволяет бизнесу заменить собственные и сторонние службы доставки

«Яндекс еда» привлекла курьеров к разработке нового конструктора выплат для партнеров заказа. Доля таких заказов в последнее время выросла, и новая система выплат отразит это изменение. Курьеры-партнеры смогут больше зарабатывать и в зонах повышенного спроса. Сервис улучшил в св

«Яндекс» открыл мобильные пункты диагностики велосипедов для курьеров ем культуру ответственного поведения на дорогах — создаем обучающие программы, регулярно напоминаем курьерам о ПДД, а с приходом теплого сезона решили открыть мобильные станции для диагностики

«Яндекс» поможет курьерам начать карьеру в ИТ асколько каждый студент заинтересован в обучении и смене профессии. Сама учёба начнётся в июне и продлится от 4 до 10 месяцев — в зависимости от специальности. С «Яндексом» сотрудничают десятки тысяч курьеров по всей стране — и больше 70 самых мотивированных из них станут студентами «Практикума». Сервисы доставки «Яндекса» заплатят за каждого партнёра 90% от стоимости обучения, которая сост

«Яндекс» будет делать ИТ-шников из своих курьеров навыкам в ИТ. Пилот программы прошел в 2020 г. Помощь государству Идея «Яндекса» по предоставлению курьерам возможности меньше чем за год получить входной билет в ИТ-сферу, в теории, может улу