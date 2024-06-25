Логистика Курьерские услуги Курьерская доставка
|25.06.2024
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78% интернет-покупателей Fix Price считают самовывоз удобным способом получения заказов
«самовывоз» в Санкт-Петербурге (70%), где покупатели больше, чем в регионах и в Москве предпочитают курьерскую доставку до двери (26%). В Москве же самовывоз удобен 74% покупателей, а 21% заказ
|22.05.2024
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«МТС Юрент» разрабатывает электротранспорт для курьеров
рынок электротранспорта для курьеров в Москве. В этом году сервис запускает пилот по сдаче в аренду курьерам карго-велосипедов, а также планирует разработать собственный продукт для курьеров, к
|20.05.2024
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«Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами
на колесах Российский интернет-гигант «Яндекс» объявил о готовности начать массовую сборку роботов-курьеров – тех самых, которых он впервые показал в конце 2019 г. и тестировал в разных города
|27.04.2024
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Фонд Iskra Ventures инвестирует 54 млн руб. в электробайки для курьеров, разработанные КБ им. Теслы
Более мощные электродвигатели, надежные тормоза и возможность удаленного контроля скорости помогут курьерам держаться в городском транспортном потоке на разрешенной скорости и не создавать пом
|24.04.2024
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Арестован мошенник, два года хитро грабивший сервисы доставки с помощью взломанных курьерских аккаунтов
профиля курьера. Это нужно было, чтобы воспользоваться опцией, которую Uber Eats предоставлял своим курьерам. Компания выдавала каждому из них специальную предоплаченную карту, при помощи котор
|16.04.2024
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В доставке «ВкусВилл» появились новые способы оплаты заказа
ез личный кабинет. С новыми терминалами покупателям расплачиваться всё так же безопасно, а работать курьерам гораздо удобнее. По данным за март 2024 г. доля оплат через Life Pay составила 5,5%
|11.03.2024
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Курьерская доставка стала самой популярной сферой для подработки
а, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн ра
|22.02.2024
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«Авито Работа» и Salary Index: число вакансий для курьеров увеличилось в четыре раза
CNews сообщили представители «Авито Работа». По данным «Авито Работы», в 2023 г. число вакансий для курьеров выросло в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. В столице спрос на этих специалисто
|16.02.2024
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Курьеры и водители, сотрудничающие с «Яндексом», смогут покупать себе товары в «Лавке» со скидкой до 35%
едовательно развивают программу поддержки курьеров, чтобы обеспечивать им комфортную рабочую среду. Курьерам доступно страхование на слотах, бесплатные юридические консультации и бонусы от парт
|15.02.2024
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«ВкусВилл» внедрил приём платежей с технологией Tap-on-Phone
покупки при получении. Приём платежей осуществляется с технологией Tap-on-Phone, которая позволяет курьерам принимать бесконтактную оплату, используя мобильные телефоны в качестве POS-терминал
|22.01.2024
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Банк «Русский Стандарт»: в предпраздничном декабре 2023 г. платежи за услуги курьеров выросли на 21% относительно декабря 2022 года
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности пользования услугами курьеров в 2023 г. По данным эквайринговой сети банка (пятое место по величине в России и 81
|27.12.2023
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Сервисы «Яндекса» инвестируют 2,5 млрд руб. в поддержку курьеров в новогодний период
ужно больше курьеров, чтобы доставить все заказы. И батчинг и динамическое ценообразование помогают курьерам увеличить доход, особенно когда они доставляют в непогоду. Кроме того, в такие перио
|20.12.2023
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В «Яндекс Go» получатели и отправители посылок смогут связаться с курьером в чате
для них способ связи с курьером: по телефону или в чате в «Яндекс Go». Запуск чата упростит общение курьеров и пользователей. По данным исследования сервиса*, более 70% пользователей не отвечаю
|04.12.2023
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Магия ИТ закончилась. Программистам в России стали платить меньше, чем курьерам
длагаемой им при трудоустройстве. Разница пока не очень велика, на уровне 3% – около 69 тыс. руб. у курьеров и около 67,2 тыс. руб. у программистов. Фото: Нейросеть «Кандинский» С учетом темпов
|16.11.2023
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«Яндекс» представил электровелосипед для курьеров
«Яндекс» показал электровелосипед собственной разработки. Он предназначен для курьеров и призван сделать процесс доставки более комфортным, быстрым и безопасным. При создании велосипеда «Яндекс» учитывал пожелания курьеров, сотрудничающих с «Яндекс едой» и «Деливе
|02.11.2023
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«Яндекс» выделит более 60 миллионов рублей на программу питания для курьеров-партнеров
курьеров и водителей. Ее разработал сервис «Яндекс лавка» вместе с курьерами и поставщиками. Теперь курьерам и водителям будут доступны комплексные обеды из двух блюд со скидкой. На разработку
|01.11.2023
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«Мегафон» ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродаж
«Мегафон» подключает ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям такси по всей стране. Такой апгрейд ускорит работу специализированных пр
|18.10.2023
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Исследование «Яндекс доставки»: 65% женщин готовы подрабатывать курьером
По данным «Яндекс доставки», доля женщин среди курьеров не превышает 8%. Основной стереотип, который тормозит привлечение женщин в профессию
|15.09.2023
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Wildberries тестирует рейтинг перевозчиков и курьеров
повысить уровень сервиса как для покупателей, так и предпринимателей – продавцов товаров на онлайн-платформе и владельцев пунктов выдачи заказов: социальный рейтинг будет мотивировать перевозчиков и курьеров к более ответственному подходу к оказанию услуг. После каждой доставки через рабочий интерфейс менеджеры ПВЗ оценивают состояние коробок, целостность упаковки, корректность отметки о в
|30.08.2023
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«Яндекс доставка»: Больше половины молодых россиян задумываются о подработке курьером
рьером. Девушки рассматривают возможность занятости в сфере доставки лишь немногим реже, чем юноши. Курьерский опыт уже имеют 16% молодежи в больших городах. «Яндекс доставка» провела исследова
|10.08.2023
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Исследование Life Pay: основные требования и ориентиры бизнеса в выборе интернет и мобильного эквайринга
в другой сервис. Важная опция — изменение состава заказа на доставке. Это помогает экономить время курьерам при доставке заказов и работать в четком графике. При этом респонденты отметили, что
|28.07.2023
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Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате
ые клиента. Чат работает все время, пока доставляют заказ, а затем закрывается и для клиента, и для курьера. Сервис автоматически модерирует все переписки в чате — и если обнаружит неприемлемые
|07.06.2023
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Для курьеров-партнеров «Яндекс доставки» стали доступны моментальные выплаты на карту «Яндекс про»
за оплату в ресторанах фастфуда — до 5%. Скоро появится больше специальных предложений и для пеших курьеров-партнеров. Чтобы оплачивать покупки с помощью смартфона, нужно зарегистрировать карт
|23.05.2023
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Horeca на пути к автоматизации: интеграция приложения Life POS и iiko
бмена данными между программами, возможностью отслеживать статус транзакций и контролировать работу курьеров. Об этом CNews сообщили представители Life Pay. Интеграция призвана решить проблему
|18.05.2023
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«Х5 доставка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для подбора курьеров
«Х5 доставка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для подбора курьеров. Это позволило ускорить процесс прохождения этапа найма кандидатом до одного-двух дн
|21.04.2023
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«Яндекс лавка» открыла в дарксторах пункты велоремонта: в них курьерам выдадут инструменты для двухколесного транспорта
проверяют манеру вождения велокурьеров, чтобы они не превышали скорость. Такой мониторинг помогает курьерам соблюдать скоростной режим и делает выполнение доставок безопаснее.
|13.04.2023
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«Яндекс» выпустил iOS-приложение для курьеров: с сервисами компании теперь можно работать через iPhone
Курьеры теперь могут работать с заказами «Яндекс еды», «Лавки» и Delivery Club через iPhone. Ранее такая возможность появилась у «Яндекс доставки», и уже сейчас iOS-приложением пользуются 16% курьеров, сотрудничающих с сервисом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go». «Яндекс» выпустил для доставщиков iOS-приложение, потому что с их стороны был на это запрос. С еще одной в
|29.12.2022
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Курьерская доставка и искусственный интеллект: финтех-тренды карточного бизнеса-2022
енно на этом поле сейчас конкурируют организации. Для этих целей, к примеру, многие банки запускают курьерскую доставку на дом. Ужимаются и сроки оформления и активации карт — клиент может нача
|05.12.2022
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«Яндекс еда» выделит больше 70 млн рублей на поддержку курьеров в новогодний период
сервис подготовит для курьеров новогодние подарки — вещи, которые им пригодятся на доставках. Чтобы курьерам было комфортнее развозить заказы, «Яндекс еда» вместе с партнёрами развивает проект
|17.11.2022
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«Сбермаркет» предложил пользователям сыграть в «переполох в магазине» и «крейзи курьера»
ть свою реакцию и внимательность, а также получить призы «Сбермаркет» разработал серию простых мини-игр, посвященных будням торговых сетей и их покупателей. Пользователи могут попробовать себя в роли курьера, проверить свою внимательность и реакцию. Игры можно найти на платформе «Сбермаркет сити», которую сервис запустил вместе с партнерами-ретейлерами. Игровой мир «Сбермаркет сити»— это ка
|25.10.2022
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«Яндекс» бесплатно застрахует курьеров-партнёров Delivery Club
личество часов в месяц и не нарушает стандарты сервисов. Программа заботы «Яндекса» также позволяет курьерам-партнёрам пользоваться юридической помощью, скидками на обеды в ресторанах и на обра
|04.10.2022
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В новом приложении курьеры Flowwow будут получать эксклюзивные заказы
агазинов Flowwow. Также команда внесла изменения в дизайн: в частности, разгрузила интерфейс, чтобы курьерам было удобнее воспринимать информацию. Все управление заказами вынесено на экран с ка
|19.09.2022
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До конца 2022 г. «Яндекс» откроет для курьеров около десяти зон отдыха
каты с ПДД, чтобы напомнить доставщикам о мерах безопасности при доставке. Эти зоны отдыха доступны курьерам-партнерам любых сервисов — не только «Яндекса». Сейчас работают четыре таких простра
|08.07.2022
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Голосовой робот на платформе МТТ VoiceBox проводит инструктаж курьеров сервиса Dostavista
курьеров, спешащих доставить покупку адресату. Часто такие покупки приходят почтовым отправлением и курьерам необходимо уметь правильно организовать оплату наложенного платежа за посылку, котор
|29.06.2022
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Broniboy запустил сервис хайринга курьеров для бизнеса
оранам, магазинам, аптекам и прочим заведениям, ориентированным на доставку, — возможность хайринга курьеров. Сервис хайринга позволяет бизнесу заменить собственные и сторонние службы доставки
|08.06.2022
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«Яндекс еда» привлекла курьеров к разработке нового конструктора выплат для партнеров
заказа. Доля таких заказов в последнее время выросла, и новая система выплат отразит это изменение. Курьеры-партнеры смогут больше зарабатывать и в зонах повышенного спроса. Сервис улучшил в св
|28.04.2022
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«Яндекс» открыл мобильные пункты диагностики велосипедов для курьеров
ем культуру ответственного поведения на дорогах — создаем обучающие программы, регулярно напоминаем курьерам о ПДД, а с приходом теплого сезона решили открыть мобильные станции для диагностики
|19.04.2022
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«Яндекс» поможет курьерам начать карьеру в ИТ
асколько каждый студент заинтересован в обучении и смене профессии. Сама учёба начнётся в июне и продлится от 4 до 10 месяцев — в зависимости от специальности. С «Яндексом» сотрудничают десятки тысяч курьеров по всей стране — и больше 70 самых мотивированных из них станут студентами «Практикума». Сервисы доставки «Яндекса» заплатят за каждого партнёра 90% от стоимости обучения, которая сост
|19.04.2022
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«Яндекс» будет делать ИТ-шников из своих курьеров
навыкам в ИТ. Пилот программы прошел в 2020 г. Помощь государству Идея «Яндекса» по предоставлению курьерам возможности меньше чем за год получить входной билет в ИТ-сферу, в теории, может улу
|18.04.2022
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«Курьер сервис экспресс» изменит процессы в логистике в условиях трансформации рынка
аршрутов для повышения экономической эффективности процесса доставки. Компания планирует предлагать курьерам маршруты, построенные с учетом прогноза пробок. Это поможет развозить больше отправл
Логистика и организации, системы, технологии, персоны:
|Пучков Дмитрий 60 16
|Малышев Сергей 67 12
|Шадаев Максут 898 11
|Медведев Дмитрий 1646 10
|Путин Владимир 3042 10
|Махлин Дмитрий 82 10
|Сморгонский Анатолий 41 9
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 906 6
|Костин Сергей 36 6
|Пшеничных Кирилл 6 5
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 19 5
|Шелехов Данил 8 5
|Масюк Дмитрий 12 5
|Хасис Лев 105 4
|Паршин Максим 314 4
|Биккужин Рамиль 38 4
|Баженов Сергей 6 4
|Романенко Андрей 91 4
|Добрынин Владимир 34 4
|Григорьева Евгения 60 4
|Борзилов Давид 58 4
|Аликошвили Георгий 17 4
|Чаркин Евгений 278 4
|Никифоров Николай 1134 4
|Скатин Алексей 33 4
|Гуцериев Михаил 111 4
|Самойленко Максим 66 3
|Зайцева Мария 6 3
|Кулешов Сергей 36 3
|Иванова Дагмара 27 3
|Коннов Георгий 25 3
|Зенкин Денис 262 3
|Богдашев Дмитрий 19 3
|Кирсанова Светлана 66 3
|Саркисов Артур 6 3
|Дементьева Ирина 9 3
|Русинова Юлия 24 3
|Емельянова Инна 21 3
|Печатников Анатолий 37 3
|Натрусов Артем 268 3
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