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Индексная книга (каталог) CNews*
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Логистика Курьерские услуги Курьерская доставка



25.06.2024 78% интернет-покупателей Fix Price считают самовывоз удобным способом получения заказов

«самовывоз» в Санкт-Петербурге (70%), где покупатели больше, чем в регионах и в Москве предпочитают курьерскую доставку до двери (26%). В Москве же самовывоз удобен 74% покупателей, а 21% заказ
22.05.2024 «МТС Юрент» разрабатывает электротранспорт для курьеров

рынок электротранспорта для курьеров в Москве. В этом году сервис запускает пилот по сдаче в аренду курьерам карго-велосипедов, а также планирует разработать собственный продукт для курьеров, к
20.05.2024 «Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами

на колесах Российский интернет-гигант «Яндекс» объявил о готовности начать массовую сборку роботов-курьеров – тех самых, которых он впервые показал в конце 2019 г. и тестировал в разных города
27.04.2024 Фонд Iskra Ventures инвестирует 54 млн руб. в электробайки для курьеров, разработанные КБ им. Теслы

Более мощные электродвигатели, надежные тормоза и возможность удаленного контроля скорости помогут курьерам держаться в городском транспортном потоке на разрешенной скорости и не создавать пом
24.04.2024 Арестован мошенник, два года хитро грабивший сервисы доставки с помощью взломанных курьерских аккаунтов

профиля курьера. Это нужно было, чтобы воспользоваться опцией, которую Uber Eats предоставлял своим курьерам. Компания выдавала каждому из них специальную предоплаченную карту, при помощи котор
16.04.2024 В доставке «ВкусВилл» появились новые способы оплаты заказа

ез личный кабинет. С новыми терминалами покупателям расплачиваться всё так же безопасно, а работать курьерам гораздо удобнее. По данным за март 2024 г. доля оплат через Life Pay составила 5,5%

11.03.2024 Курьерская доставка стала самой популярной сферой для подработки

а, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн ра
22.02.2024 «Авито Работа» и Salary Index: число вакансий для курьеров увеличилось в четыре раза

CNews сообщили представители «Авито Работа». По данным «Авито Работы», в 2023 г. число вакансий для курьеров выросло в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. В столице спрос на этих специалисто
16.02.2024 Курьеры и водители, сотрудничающие с «Яндексом», смогут покупать себе товары в «Лавке» со скидкой до 35%

едовательно развивают программу поддержки курьеров, чтобы обеспечивать им комфортную рабочую среду. Курьерам доступно страхование на слотах, бесплатные юридические консультации и бонусы от парт
15.02.2024 «ВкусВилл» внедрил приём платежей с технологией Tap-on-Phone

покупки при получении. Приём платежей осуществляется с технологией Tap-on-Phone, которая позволяет курьерам принимать бесконтактную оплату, используя мобильные телефоны в качестве POS-терминал
22.01.2024 Банк «Русский Стандарт»: в предпраздничном декабре 2023 г. платежи за услуги курьеров выросли на 21% относительно декабря 2022 года

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности пользования услугами курьеров в 2023 г. По данным эквайринговой сети банка (пятое место по величине в России и 81

27.12.2023 Сервисы «Яндекса» инвестируют 2,5 млрд руб. в поддержку курьеров в новогодний период

ужно больше курьеров, чтобы доставить все заказы. И батчинг и динамическое ценообразование помогают курьерам увеличить доход, особенно когда они доставляют в непогоду. Кроме того, в такие перио
20.12.2023 В «Яндекс Go» получатели и отправители посылок смогут связаться с курьером в чате

для них способ связи с курьером: по телефону или в чате в «Яндекс Go». Запуск чата упростит общение курьеров и пользователей. По данным исследования сервиса*, более 70% пользователей не отвечаю
04.12.2023 Магия ИТ закончилась. Программистам в России стали платить меньше, чем курьерам

длагаемой им при трудоустройстве. Разница пока не очень велика, на уровне 3% – около 69 тыс. руб. у курьеров и около 67,2 тыс. руб. у программистов. Фото: Нейросеть «Кандинский» С учетом темпов
16.11.2023 «Яндекс» представил электровелосипед для курьеров

«Яндекс» показал электровелосипед собственной разработки. Он предназначен для курьеров и призван сделать процесс доставки более комфортным, быстрым и безопасным. При создании велосипеда «Яндекс» учитывал пожелания курьеров, сотрудничающих с «Яндекс едой» и «Деливе
02.11.2023 «Яндекс» выделит более 60 миллионов рублей на программу питания для курьеров-партнеров

курьеров и водителей. Ее разработал сервис «Яндекс лавка» вместе с курьерами и поставщиками. Теперь курьерам и водителям будут доступны комплексные обеды из двух блюд со скидкой. На разработку

01.11.2023 «Мегафон» ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродаж

«Мегафон» подключает ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям такси по всей стране. Такой апгрейд ускорит работу специализированных пр
18.10.2023 Исследование «Яндекс доставки»: 65% женщин готовы подрабатывать курьером

По данным «Яндекс доставки», доля женщин среди курьеров не превышает 8%. Основной стереотип, который тормозит привлечение женщин в профессию
15.09.2023 Wildberries тестирует рейтинг перевозчиков и курьеров

повысить уровень сервиса как для покупателей, так и предпринимателей – продавцов товаров на онлайн-платформе и владельцев пунктов выдачи заказов: социальный рейтинг будет мотивировать перевозчиков и курьеров к более ответственному подходу к оказанию услуг. После каждой доставки через рабочий интерфейс менеджеры ПВЗ оценивают состояние коробок, целостность упаковки, корректность отметки о в
30.08.2023 «Яндекс доставка»: Больше половины молодых россиян задумываются о подработке курьером

рьером. Девушки рассматривают возможность занятости в сфере доставки лишь немногим реже, чем юноши. Курьерский опыт уже имеют 16% молодежи в больших городах. «Яндекс доставка» провела исследова
10.08.2023 Исследование Life Pay: основные требования и ориентиры бизнеса в выборе интернет и мобильного эквайринга

в другой сервис. Важная опция — изменение состава заказа на доставке. Это помогает экономить время курьерам при доставке заказов и работать в четком графике. При этом респонденты отметили, что
28.07.2023 Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате

ые клиента. Чат работает все время, пока доставляют заказ, а затем закрывается и для клиента, и для курьера. Сервис автоматически модерирует все переписки в чате — и если обнаружит неприемлемые
07.06.2023 Для курьеров-партнеров «Яндекс доставки» стали доступны моментальные выплаты на карту «Яндекс про»

за оплату в ресторанах фастфуда — до 5%. Скоро появится больше специальных предложений и для пеших курьеров-партнеров. Чтобы оплачивать покупки с помощью смартфона, нужно зарегистрировать карт
23.05.2023 Horeca на пути к автоматизации: интеграция приложения Life POS и iiko

бмена данными между программами, возможностью отслеживать статус транзакций и контролировать работу курьеров. Об этом CNews сообщили представители Life Pay. Интеграция призвана решить проблему

18.05.2023 «Х5 доставка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для подбора курьеров

«Х5 доставка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для подбора курьеров. Это позволило ускорить процесс прохождения этапа найма кандидатом до одного-двух дн
21.04.2023 «Яндекс лавка» открыла в дарксторах пункты велоремонта: в них курьерам выдадут инструменты для двухколесного транспорта

проверяют манеру вождения велокурьеров, чтобы они не превышали скорость. Такой мониторинг помогает курьерам соблюдать скоростной режим и делает выполнение доставок безопаснее.
13.04.2023 «Яндекс» выпустил iOS-приложение для курьеров: с сервисами компании теперь можно работать через iPhone

Курьеры теперь могут работать с заказами «Яндекс еды», «Лавки» и Delivery Club через iPhone. Ранее такая возможность появилась у «Яндекс доставки», и уже сейчас iOS-приложением пользуются 16% курьеров, сотрудничающих с сервисом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go». «Яндекс» выпустил для доставщиков iOS-приложение, потому что с их стороны был на это запрос. С еще одной в
29.12.2022 Курьерская доставка и искусственный интеллект: финтех-тренды карточного бизнеса-2022

енно на этом поле сейчас конкурируют организации. Для этих целей, к примеру, многие банки запускают курьерскую доставку на дом. Ужимаются и сроки оформления и активации карт — клиент может нача
05.12.2022 «Яндекс еда» выделит больше 70 млн рублей на поддержку курьеров в новогодний период

сервис подготовит для курьеров новогодние подарки — вещи, которые им пригодятся на доставках. Чтобы курьерам было комфортнее развозить заказы, «Яндекс еда» вместе с партнёрами развивает проект

17.11.2022 «Сбермаркет» предложил пользователям сыграть в «переполох в магазине» и «крейзи курьера»

ть свою реакцию и внимательность, а также получить призы «Сбермаркет» разработал серию простых мини-игр, посвященных будням торговых сетей и их покупателей. Пользователи могут попробовать себя в роли курьера, проверить свою внимательность и реакцию. Игры можно найти на платформе «Сбермаркет сити», которую сервис запустил вместе с партнерами-ретейлерами. Игровой мир «Сбермаркет сити»— это ка
25.10.2022 «Яндекс» бесплатно застрахует курьеров-партнёров Delivery Club

личество часов в месяц и не нарушает стандарты сервисов. Программа заботы «Яндекса» также позволяет курьерам-партнёрам пользоваться юридической помощью, скидками на обеды в ресторанах и на обра
04.10.2022 В новом приложении курьеры Flowwow будут получать эксклюзивные заказы

агазинов Flowwow. Также команда внесла изменения в дизайн: в частности, разгрузила интерфейс, чтобы курьерам было удобнее воспринимать информацию. Все управление заказами вынесено на экран с ка
19.09.2022 До конца 2022 г. «Яндекс» откроет для курьеров около десяти зон отдыха

каты с ПДД, чтобы напомнить доставщикам о мерах безопасности при доставке. Эти зоны отдыха доступны курьерам-партнерам любых сервисов — не только «Яндекса». Сейчас работают четыре таких простра
08.07.2022 Голосовой робот на платформе МТТ VoiceBox проводит инструктаж курьеров сервиса Dostavista

курьеров, спешащих доставить покупку адресату. Часто такие покупки приходят почтовым отправлением и курьерам необходимо уметь правильно организовать оплату наложенного платежа за посылку, котор
29.06.2022 Broniboy запустил сервис хайринга курьеров для бизнеса

оранам, магазинам, аптекам и прочим заведениям, ориентированным на доставку, — возможность хайринга курьеров. Сервис хайринга позволяет бизнесу заменить собственные и сторонние службы доставки

08.06.2022 «Яндекс еда» привлекла курьеров к разработке нового конструктора выплат для партнеров

заказа. Доля таких заказов в последнее время выросла, и новая система выплат отразит это изменение. Курьеры-партнеры смогут больше зарабатывать и в зонах повышенного спроса. Сервис улучшил в св
28.04.2022 «Яндекс» открыл мобильные пункты диагностики велосипедов для курьеров

ем культуру ответственного поведения на дорогах — создаем обучающие программы, регулярно напоминаем курьерам о ПДД, а с приходом теплого сезона решили открыть мобильные станции для диагностики

19.04.2022 «Яндекс» поможет курьерам начать карьеру в ИТ

асколько каждый студент заинтересован в обучении и смене профессии. Сама учёба начнётся в июне и продлится от 4 до 10 месяцев — в зависимости от специальности. С «Яндексом» сотрудничают десятки тысяч курьеров по всей стране — и больше 70 самых мотивированных из них станут студентами «Практикума». Сервисы доставки «Яндекса» заплатят за каждого партнёра 90% от стоимости обучения, которая сост
19.04.2022 «Яндекс» будет делать ИТ-шников из своих курьеров

навыкам в ИТ. Пилот программы прошел в 2020 г. Помощь государству Идея «Яндекса» по предоставлению курьерам возможности меньше чем за год получить входной билет в ИТ-сферу, в теории, может улу
18.04.2022 «Курьер сервис экспресс» изменит процессы в логистике в условиях трансформации рынка

аршрутов для повышения экономической эффективности процесса доставки. Компания планирует предлагать курьерам маршруты, построенные с учетом прогноза пробок. Это поможет развозить больше отправл

Публикаций - 1097, упоминаний - 1374

Логистика и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6782 179
7884 65
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11515 49
Microsoft Corporation 24299 32
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2787 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8547 30
Ростелеком 9369 26
МегаФон 8214 26
Apple Inc 11804 26
VK - Mail.ru Group 3311 25
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1452 23
Amazon Inc - Amazon.com 2938 23
Google LLC 11524 22
Samsung Electronics 10082 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3520 18
IBM - International Business Machines Corp 9385 16
Крок - Croc 1768 16
SAP SE 5176 15
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 309 14
Softline - Софтлайн 2540 13
Huawei 3779 12
Webmoney 532 12
Telegram Group 1652 12
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 251 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 913 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2110 11
Oracle Corporation 6582 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 974 11
Цифра ГК 2335 10
ЭОС - Электронные офисные системы 1169 10
HRlink - Инновации в управлении кадрами 106 10
1С-Рарус 868 9
HP Inc. 5648 9
Cisco Systems 5052 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4667 8
Xiaomi 1593 8
Прогноз 1604 8
Смартфин - 2can&ibox 47 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5656 7
Alibaba Group 411 7
Почта России ПАО 2057 91
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6871 74
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 213 61
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 563 54
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1202 37
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 249 31
Яндекс.Доставка 66 31
Связной ГК 1361 28
Лента - Сеть розничной торговли 1984 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2139 24
Visa International 1937 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 23
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1868 22
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 428 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 19
Евросеть 1403 18
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 120 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 17
Сбер - СберЛогистика 61 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 897 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 796 15
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 423 14
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 549 14
Альфа-Банк 1706 13
Superjob - Суперджоб 422 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 117 12
ВкусВилл - Избёнка 140 11
Uber 323 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 463 11
НСПК - Национальная система платежных карт 769 10
Auchan Holding - Ашан Ритейл 273 10
UPS 198 10
Окей - О'Кей - Гипермаркет 203 10
Русский стандарт Банк 423 10
Ситимобил - Служба такси 157 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1197 9
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 94 9
РЖД - Российские железные дороги 1833 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10952 44
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2733 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4481 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4820 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5670 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5254 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3190 13
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1334 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1861 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1799 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4287 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2135 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2936 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2633 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3696 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1643 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3005 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2364 9
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2609 8
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6163 56
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Яндекс.Лавка 212 44
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Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 178 20
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Avito - Авито доставка - Авито логистика 69 16
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 543 8
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 343 1
University of Oxford - Оксфордский университет 197 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 1
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Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2324 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 17
День молодёжи - 27 июня 838 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1942 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1026 6
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Международный женский день - 8 марта 320 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 296 4
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 39 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 627 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ComNews Awards 7 1
Docflow 146 1
Ramax - Ramaximization 2 1
Пикника Афиши 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1181 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
Russian Code Cup 12 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 368 1
CeBIT 611 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
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Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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