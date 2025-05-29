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Бизнес Online


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 ИТ-компанию из Сколково поймали на неуплате более 100 млн рублей налогов и переоформлении дорогих машин на жену хозяина 1
11.04.2022 После гибели опасного конкурента «Яндекс» взвинтил цены на такси и ухудшил условия для водителей 1
17.01.2022 Арестован ИТ-директор МВД Татарстана 1
03.08.2021 Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора 1
17.10.2018 Россиянин получил 5 лет и остался должен 17 млн за использование сбоя в приложении Сбербанка 1
16.08.2018 У ФСС украли 70 миллионов через поддельные электронные реестры зарплат 1
11.02.2015 «Барс Груп» разработала мобильные приложения для газеты «Бизнес Online» 1
26.12.2014 10 жителей Иннополиса выбрали мэром экс-гендиректора Yota 1
21.06.2013 Компания Re-call: Контакт-центр как инструмент контроля качества ИТ-проекта 1
15.03.2013 Граждане Татарстана начали получать УЭК 1
01.11.2010 МТС обновила линейку тарифов для корпоративных абонентов 1
09.11.2009 МТС запустил новую линейку корпоративных тарифов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Бизнес Online и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13231 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 1
БАРС Груп 551 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
МТС Центр макрорегион 64 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 1
Инфотест-Р 4 1
Радэл СКБ ФГУП 4 1
Радиокода 4 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
Yandex - Яндекс 7729 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1119 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 3
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 50 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Яндекс.Доставка 81 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3361 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5064 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3220 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12044 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2025 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4625 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6076 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Районный суд Казани 1 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
Мэрия города Иннополис 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68095 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14096 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24722 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13786 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8128 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12402 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 365 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1955 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1042 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12300 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29043 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16209 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8642 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11547 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4884 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4632 1
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Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 831 1
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MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 160 1
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Apple iOS 7970 1
Google Android 14276 1
Google Play - Google Store - Android Market 3348 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1131 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
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VK - Mail.ru Одноклассники 1839 1
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Игнатьев Кирилл 1 1
Путин Владимир 3242 1
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Гайзатуллин Рамиль 1 1
Тимофеев Александр 17 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3210 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2486 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2184 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8747 1
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 909 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6870 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6057 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 1
Паспорт - Паспортные данные 2600 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5758 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 783 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3570 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 87 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5896 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1975 3
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 113 1
Российская газета 274 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 399 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2486 1
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