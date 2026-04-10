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ФФОМС РФ ОМС ГИС Государственная информационная система обязательного медицинского страхования ОМС Обязательное медицинское страхование
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.04.2026
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«Нетрика Медицина» развивает компонент интеграции с ГИС ОМС на базе платформы «N3.Здравоохранение»
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир МЕДИКА») продолжает развивать компонент интеграции с Государственной информационной системой обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) в составе интеграционной платформы «N3.Здравоохранение». Решение позволяет регионам организовать передачу данных об оказанной медицинской помощи в ГИС ОМС через государственную
|29.03.2024
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Более 2,5 тыс. россиян в месяц пользуются цифровым сервисом «АльфаСтрахование – ОМС» по актуализации данных полиса ОМС
ервис позволяет застрахованным решать ряд вопросов по полису ОМС: дистанционно, без визита в офис страховой. Более 2,5 тыс. россиян в месяц пользуются такой возможностью и актуализируют данные своего полиса ОМС. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахования». По данным компании, есть две похожие ситуации, с которыми сталкиваются клиенты: они не видят свой полис в личном кабинете на
|18.08.2023
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Половина пользователей «Госуслуг» получила цифровой полис ОМС
просто показать электронный документ на экране телефона. Чтобы полис подгрузился автоматически на портал, нужно дать согласие на получение данных из Фонда ОМС в личном кабинете «Госуслуг». С помощью полиса ОМС можно: записываться к врачу; проходить обследования; лечиться в стационаре; вызывать врача на дом; делать сложные высокотехнологичные операции; бесплатно лечиться в частной клинике,
|07.06.2018
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«Ростех» позволит россиянам проверить расходы на ОМС не выходя из дома
зца. Появление на портале дополнительной информации обеспечивается благодаря углубленной интеграции Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) с Еди
|20.03.2018
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Ростех снизил зависимость системы ОМС от зарубежного программного обеспечения
ии (НЦИ), дочерняя структура Госкорпорации Ростех, – выполнила государственный контракт по развитию Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). В ра
|02.10.2009
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ФОМС заказывает разработку прикладного ПО системы обработки данных ГИС ОМС
ого обеспечения первой очереди Единой интегрированной системы сбора и обработки информации ГИС ОМС (Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования). В рамках прое
|11.11.2008
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ФОМС России заказывает создание среды передачи данных ГИС ОМС
информационной системы обязательного медицинского страхования (Проектирование и создание ДСПД ЕЗТИ ГИС ОМС). Контракт предполагает поставку носителей с программами для электронных вычислительн
ФФОМС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Солодухин Константин 119 5
|Бровко Василий 60 5
|Попов Алексей 339 3
|Собянин Сергей 568 3
|Лысенко Эдуард 319 3
|Маркелов Константин 43 3
|Макаров Владимир 78 2
|Зеленский Владимир 32 2
|Паперный Евгений 11 2
|Ройтберг Григорий 7 2
|Нечепоренко Юрий 27 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Переверзев Михаил 19 2
|Рыжаков Андрей 2 2
|Путин Владимир 3481 2
|Мишустин Михаил 803 2
|Шадаев Максут 1237 2
|Евтушенко Олег 145 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Бойко Елена 152 2
|Слышкин Василий 129 2
|Симаков Олег 113 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Захаров Павел 60 2
|Качанов Олег 121 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Букин Максим 3 1
|Селютин Александр 60 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Полтавченко Георгий 23 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Оголь Елена 24 1
|Мартыненко Александр 21 1
|Корсак Александр 9 1
|Пищелко Александр 12 1
|Бахаев Алексей 13 1
|Осипов Андрей 7 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Петухов Максим 14 1
|Паршин Михаил 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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