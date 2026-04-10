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ФФОМС РФ ОМС ГИС Государственная информационная система обязательного медицинского страхования ОМС Обязательное медицинское страхование

ФФОМС РФ - ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования - ОМС - Обязательное медицинское страхование

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10.04.2026 «Нетрика Медицина» развивает компонент интеграции с ГИС ОМС на базе платформы «N3.Здравоохранение»

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир МЕДИКА») продолжает развивать компонент интеграции с Государственной информационной системой обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) в составе интеграционной платформы «N3.Здравоохранение». Решение позволяет регионам организовать передачу данных об оказанной медицинской помощи в ГИС ОМС через государственную

29.03.2024 Более 2,5 тыс. россиян в месяц пользуются цифровым сервисом «АльфаСтрахование – ОМС» по актуализации данных полиса ОМС

ервис позволяет застрахованным решать ряд вопросов по полису ОМС: дистанционно, без визита в офис страховой. Более 2,5 тыс. россиян в месяц пользуются такой возможностью и актуализируют данные своего полиса ОМС. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахования». По данным компании, есть две похожие ситуации, с которыми сталкиваются клиенты: они не видят свой полис в личном кабинете на
18.08.2023 Половина пользователей «Госуслуг» получила цифровой полис ОМС

просто показать электронный документ на экране телефона. Чтобы полис подгрузился автоматически на портал, нужно дать согласие на получение данных из Фонда ОМС в личном кабинете «Госуслуг». С помощью полиса ОМС можно: записываться к врачу; проходить обследования; лечиться в стационаре; вызывать врача на дом; делать сложные высокотехнологичные операции; бесплатно лечиться в частной клинике,

07.06.2018 «Ростех» позволит россиянам проверить расходы на ОМС не выходя из дома

зца. Появление на портале дополнительной информации обеспечивается благодаря углубленной интеграции Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) с Еди
20.03.2018 Ростех снизил зависимость системы ОМС от зарубежного программного обеспечения

ии (НЦИ), дочерняя структура Госкорпорации Ростех, – выполнила государственный контракт по развитию Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). В ра
02.10.2009 ФОМС заказывает разработку прикладного ПО системы обработки данных ГИС ОМС

ого обеспечения первой очереди Единой интегрированной системы сбора и обработки информации ГИС ОМС (Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования). В рамках прое
11.11.2008 ФОМС России заказывает создание среды передачи данных ГИС ОМС

информационной системы обязательного медицинского страхования (Проектирование и создание ДСПД ЕЗТИ ГИС ОМС). Контракт предполагает поставку носителей с программами для электронных вычислительн

Публикаций - 114, упоминаний - 128

ФФОМС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 14
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 441 13
Ростелеком 11067 8
БАРС Груп 582 7
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 61 5
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5095 4
Ростелеком - РТЛабс 211 4
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 4
Microsoft Corporation 25888 3
9738 3
VK - Mail.ru Group 3624 3
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 2
InterSystems - ИнтерСистемз 137 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 14 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 2
Agfa Gevaert 68 2
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 2
IBM - International Business Machines Corp 9720 2
Softline - Софтлайн 3818 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 492 2
Telegram Group 3022 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 73 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 139 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 420 1
ДиалогНаука 273 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 1
Laval - Лаваль 6 1
АйТи Бастион - IT Bastion 163 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Google LLC 12824 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 1
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 48 1
Сван 30 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
Kribrum - Крибрум 35 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 1
Русинформэкспорт 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9116 21
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 14
Почта России ПАО 2401 7
Фармстандарт АО 49 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 3
НСПК - Национальная система платежных карт 963 3
Конверсия НПО НИИ 6 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 2
СОГАЗ Мед Страховая компания 16 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 120 2
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 2
АльфаСтрахование ОМС 17 2
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 23 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
АльфаСтрахование СГ 406 2
Ак Барс Банк 284 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 242 1
Новатэк - ранее Новафининвест 77 1
АльфаСтрахование Жизнь 30 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 4 1
Uber 365 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 157 1
Сбер - Еаптека 61 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 15 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 47 1
Социальные гарантии 42 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 69 1
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
Панацея МСО - Панацея СК 3 1
JBIC - Japan Bank For International Cooperation 3 1
JBIC IG Partners 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Солидарность 0 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 32
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1620 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1584 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 14
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2911 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6715 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 193 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5793 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1551 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 232 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 320 3
Правительство Тульской области - органы государственной власти 97 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5872 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 777 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 625 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 130 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6029 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3098 2
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Известия ИД 795 1
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Сердитый Гражданин 10 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 1
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Vanson Bourne 49 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 18 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 1
Markets&Markets Research 114 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 39 7
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
РАН - Российская академия наук 2148 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 23 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
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Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 1
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АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 782 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 322 1
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