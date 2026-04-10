ФФОМС РФ - ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования - ОМС - Обязательное медицинское страхование

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир МЕДИКА») продолжает развивать компонент интеграции с Государственной информационной системой обязательного медицинского страхования ( ГИС ОМС ) в составе интеграционной платформы «N3.Здравоохранение». Решение позволяет регионам организовать передачу данных об оказанной медицинской помощи в ГИС ОМС через государственную

Более 2,5 тыс. россиян в месяц пользуются цифровым сервисом «АльфаСтрахование – ОМС» по актуализации данных полиса ОМС ервис позволяет застрахованным решать ряд вопросов по полису ОМС: дистанционно, без визита в офис страховой. Более 2,5 тыс. россиян в месяц пользуются такой возможностью и актуализируют данные своего полиса ОМС. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахования». По данным компании, есть две похожие ситуации, с которыми сталкиваются клиенты: они не видят свой полис в личном кабинете на