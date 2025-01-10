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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фармстандарт АО

Фармстандарт АО


10.01.2025 ИТ-«дочка» «Ростеха» не может расплатиться с кредиторами. Начато банкротство 1
29.08.2024 Власти потратили 1,4 млрд руб. на цифровизацию медицины для отдельных категорий граждан 1
01.12.2022 N3.Group инвестировала в разработчика Escape Tech 1
15.04.2022 «Ростех» нацелился отобрать у государства «Ростелеком» 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
07.12.2021 Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 2
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть 1
24.02.2021 CT Consulting: о важности комплексного подхода в облачном управлении бизнесом 1
11.06.2020 «Фармстандарт» перенес критичные бизнес-системы SAP в ЦОД «Крок» 2
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1
18.12.2018 ЦРПТ поддержала инициативу фармотрасли по уменьшению длины кода маркировки 1
02.11.2018 CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным 1
16.10.2018 Российские корпорации и венчурные фонды будут искать стартапы вместе со Сбербанком 1
30.08.2018 ЦРПТ станет оператором эксперимента по маркировке лекарств 1
19.06.2018 ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на заводах «Биокад», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» 1
09.01.2018 Конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
26.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1
06.10.2016 Масштабировать нельзя заменить: почему «Фармстандарт» модернизировал ИТ-инфраструктуру 2
01.10.2015 «Кьези Фармасьютикалс» выбрала оператора ЭДО «Такском» 1
22.01.2015 МТС улучшила связь для нижегородского бизнеса 1
19.06.2013 ИТ-инфраструктура: почему не стоит доверять ROI? 1
29.05.2013 В рамках «Летней сессии Клуба финансовых директоров 2013» обсудят силу инноваций в деятельности современного CFO-лидера 1
17.05.2013 В Москве пройдет форум финансовых директоров фармацевтического бизнеса Pharma CFO 2013 1
14.02.2012 «Астерос» оборудовала серверное помещение в новом офисе «Фармстандарт» 1
25.06.2007 «Фармстандарт» оснащает «дочек» системой «БОСС-Кадровик» 2

Публикаций - 40, упоминаний - 44

Фармстандарт АО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 11
ММК Информсервис 51 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 8
Ростелеком 9700 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 4
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 41 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 3
Ростелеком - РТЛабс 178 3
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 3
SAP SE 5277 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
АФК Система ПАО 1797 2
Schneider Electric 575 2
Biocad - Биокад 78 2
Brother - Brother Industries - Бразер 197 2
Крок - Croc 1777 2
АйТи 1365 2
8213 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
МегаФон 8805 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Selectel - Селектел 385 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
ТелеМед 14 1
WayRay 7 1
ТрекМарк 6 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
TraceAir 3 1
CT Consulting 13 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 11
РЖД - Российские железные дороги 1903 11
Альфа-Банк 1769 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 10
Русагро Группа Компаний 277 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 10
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 10
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 9
Ингосстрах СПАО 421 9
McDonald’s - Макдоналдс 198 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 9
Совкомбанк ПАО 256 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 9
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 9
ТрансКонтейнер 38 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 9
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 9
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 9
АльфаСтрахование СГ 320 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 8
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 8
НСПК - Национальная система платежных карт 813 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 6
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 6
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Pony Express - Фрейт линк 67 3
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 3
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 3
AstraZeneca - АстраЗенека 53 3
Герофарм - Geropharm 10 3
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 3
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 21 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 22 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 201 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Российский клуб финансовых директоров 28 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 10
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 10
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 9
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 187 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 407 4
Маркировка - Marking 1054 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 4
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 2
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 130 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
NVision Барьер 648 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 5
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 2
Национальный проект - Здравоохранение 23 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Brother Secure Print+ 1 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Такском Доклайнз ЭДО 7 1
Такском 1С 8 1
Такском Файлер 10 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Stafory - робот Вера 330 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
FreePik 980 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-Дизайнер 2 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 22 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ АИС - автоматизированная информационная система 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
Зырянов Илья 17 13
Суровец Дмитрий 76 9
Шеховцов Юрий 34 9
Феоктистов Вадим 35 9
Чаркин Евгений 296 9
Поляков Сергей 73 9
Богданов Кирилл 112 9
Холкин Дмитрий 21 9
Дьяченко Валерий 95 9
Халматов Максим 64 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Урьяс Вадим 98 9
Клепиков Алексей 117 9
Муравьев Владимир 32 9
Панферов Алексей 22 9
Дрейгер Павел 40 9
Кереже Дмитрий 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Тихонравов Андрей 15 9
Погосова Карина 9 9
Богомазов Дмитрий 14 9
Ямщиков Владимир 51 9
Цыганов Вячеслав 66 9
Абдрахманов Рустам 14 9
Натрусов Артем 284 8
Абакумов Евгений 205 8
Савкин Владимир 39 8
Огурцов Юрий 13 8
Щеглов Дмитрий 9 7
Трояновский Владимир 62 6
Петров Михаил 138 6
Михалев Евгений 89 6
Алифанов Кирилл 69 6
Вахнин Павел 53 6
Тимченко Алексей 12 5
Анкудинов Николай 16 4
Бахаев Алексей 13 4
Прохорова Алла 65 3
Владзимирский Антон 9 3
Россия - РФ - Российская федерация 144197 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 22
Европа Восточная 3075 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Европа 21767 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Франция - Французская Республика 7845 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Великобритания - Лондон 2386 1
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Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
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MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 2
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 16
Gartner - Гартнер 3556 3
IDC - International Data Corporation 4910 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Рустелеком ТК 304 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 4
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 5 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 10 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 8 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 15 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 6 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 14
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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