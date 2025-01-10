Фармстандарт АО
Фармстандарт АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Зырянов Илья 17 13
|Суровец Дмитрий 76 9
|Шеховцов Юрий 34 9
|Феоктистов Вадим 35 9
|Чаркин Евгений 296 9
|Поляков Сергей 73 9
|Богданов Кирилл 112 9
|Холкин Дмитрий 21 9
|Дьяченко Валерий 95 9
|Халматов Максим 64 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Урьяс Вадим 98 9
|Клепиков Алексей 117 9
|Муравьев Владимир 32 9
|Панферов Алексей 22 9
|Дрейгер Павел 40 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Тихонравов Андрей 15 9
|Погосова Карина 9 9
|Богомазов Дмитрий 14 9
|Ямщиков Владимир 51 9
|Цыганов Вячеслав 66 9
|Абдрахманов Рустам 14 9
|Натрусов Артем 284 8
|Абакумов Евгений 205 8
|Савкин Владимир 39 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Щеглов Дмитрий 9 7
|Трояновский Владимир 62 6
|Петров Михаил 138 6
|Михалев Евгений 89 6
|Алифанов Кирилл 69 6
|Вахнин Павел 53 6
|Тимченко Алексей 12 5
|Анкудинов Николай 16 4
|Бахаев Алексей 13 4
|Прохорова Алла 65 3
|Владзимирский Антон 9 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 16
|Gartner - Гартнер 3556 3
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|BCG - Boston Consulting Group 107 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.