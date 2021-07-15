Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|15.07.2021
|
«СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве
«СбермедИИ», компания индустрии здравоохранения «Сбера», и ГК «Хост», российский разработчик информационных систем для здравоохранения «Медведь», подписали соглашение о стратегическом парнтерстве. В рамках сотрудничества будет реализована интеграция программных продуктов «СбермедИИ» в региональную медицинскую информационную сис
|31.03.2020
|
ГК «Хост» предоставляет регионам бесплатный доступ к «Медведь.Телемед»
компаний «Хост», разработчик информационных систем для здравоохранения и телемедицинского сервиса «Медведь.Телемед» (Telemed.chat), вносит вклад в борьбу с пандемией коронавируса и готова пред
|16.07.2018
|
«Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Белый Медведь»
«Гэндальф» объявил о внедрении «Скан-Архива» в компании «Белый Медведь». «Белый Медведь» - крупный региональный поставщик сертифицированных автозапчастей на коммерческий транспорт. Компания более 10 лет работает на рынке Тамбова и области и уже нако
|15.09.2016
|
МИС «Медведь» вошла в Единый реестр российских программ
Региональную медицинскую информационную систему «Медведь», которую разработала группа компаний «Хост», включили в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Приказ об этом 6 сентября подписал министр
|08.07.2016
|
Российский «Медведь» собирает медицинские отчеты в Крыму
В Севастополе используют российскую облачную систему сбора медицинской отчетности «Медведь» (разработчик ГК «Хост»). Система обеспечила сохранность передаваемых отчетов в условиях чрезвычайных ситуаций и веерных отключений электроэнергии. Группа компаний «Хост» настроила сист
|19.06.2015
|
Роскомнадзор заблокировал онлайн-кинотеатр с «Машей и медведем»
Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов онлайн-кинотеатр Mashaimedved.org, посвященный анимационному сериалу «Маша и Медведь». Решение о блокировке ресурса, в соответствии с «антипиратским» законом, принял Мосгорсуд. «Маша и Медведь» - мультсериал, ориентированный на общую аудиторию, созданный в 2009 г
|08.02.2011
|
Руслан Медведь назначен коммерческим директором SUP
Компания SUP сообщила о том, что с февраля 2011 г. Руслан Медведь входит в топ-менеджмент компании в роли коммерческого директора. Выполняя функции коммерческого директора, Руслан Медведь несет ответственность за успешную монетизацию проектов к
|16.01.2002
|
"Белый Медведь" установила MD110 в "Кузбасэнерго"
Компания "Белый Медведь" - стратегический партнер Ericsson - объявила об успешном завершении проекта по установке специализированного аппаратно-программного комплекса на базе MD 110 в "Кузбасэнерго". В главном
|19.09.2000
|
Ericsson и Белый Медведь представили новое оборудование Ericsson Datacom
Сегодня компании Ericsson и Белый Медведь представили на российском рынке новое оборудование Ericsson Datacom, которое включает в себя линейки комплексных сетевых решений для корпоративных клиентов и операторов связи. Спектр пр
