Хост ГК МедВедь Медведь.Телемед РМИС Медицинская система

Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система

УПОМИНАНИЯ


15.07.2021 «СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве

«СбермедИИ», компания индустрии здравоохранения «Сбера», и ГК «Хост», российский разработчик информационных систем для здравоохранения «Медведь», подписали соглашение о стратегическом парнтерстве. В рамках сотрудничества будет реализована интеграция программных продуктов «СбермедИИ» в региональную медицинскую информационную сис
31.03.2020 ГК «Хост» предоставляет регионам бесплатный доступ к «Медведь.Телемед»

компаний «Хост», разработчик информационных систем для здравоохранения и телемедицинского сервиса «Медведь.Телемед» (Telemed.chat), вносит вклад в борьбу с пандемией коронавируса и готова пред
16.07.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Белый Медведь»

«Гэндальф» объявил о внедрении «Скан-Архива» в компании «Белый Медведь». «Белый Медведь» - крупный региональный поставщик сертифицированных автозапчастей на коммерческий транспорт. Компания более 10 лет работает на рынке Тамбова и области и уже нако
15.09.2016 МИС «Медведь» вошла в Единый реестр российских программ

Региональную медицинскую информационную систему «Медведь», которую разработала группа компаний «Хост», включили в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Приказ об этом 6 сентября подписал министр

08.07.2016 Российский «Медведь» собирает медицинские отчеты в Крыму

В Севастополе используют российскую облачную систему сбора медицинской отчетности «Медведь» (разработчик ГК «Хост»). Система обеспечила сохранность передаваемых отчетов в условиях чрезвычайных ситуаций и веерных отключений электроэнергии. Группа компаний «Хост» настроила сист
19.06.2015 Роскомнадзор заблокировал онлайн-кинотеатр с «Машей и медведем»

Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов онлайн-кинотеатр Mashaimedved.org, посвященный анимационному сериалу «Маша и Медведь». Решение о блокировке ресурса, в соответствии с «антипиратским» законом, принял Мосгорсуд. «Маша и Медведь» - мультсериал, ориентированный на общую аудиторию, созданный в 2009 г
08.02.2011 Руслан Медведь назначен коммерческим директором SUP

Компания SUP сообщила о том, что с февраля 2011 г. Руслан Медведь входит в топ-менеджмент компании в роли коммерческого директора. Выполняя функции коммерческого директора, Руслан Медведь несет ответственность за успешную монетизацию проектов к
16.01.2002 "Белый Медведь" установила MD110 в "Кузбасэнерго"

Компания "Белый Медведь" - стратегический партнер Ericsson - объявила об успешном завершении проекта по установке специализированного аппаратно-программного комплекса на базе MD 110 в "Кузбасэнерго". В главном
19.09.2000 Ericsson и Белый Медведь представили новое оборудование Ericsson Datacom

Сегодня компании Ericsson и Белый Медведь представили на российском рынке новое оборудование Ericsson Datacom, которое включает в себя линейки комплексных сетевых решений для корпоративных клиентов и операторов связи. Спектр пр

