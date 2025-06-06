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IBS AppTest ИБС АпТест
УПОМИНАНИЯ
IBS AppTest и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Develonica - Test IT Pro 3 2
|Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
|Каракешишева Елена 1 1
|Кочаров Григорий 19 1
|Гумённый Петр 3 1
|Александрова Елена 6 1
|Эйделанд Павел 5 1
|Курдюмов Константин 8 1
|Раев Виктор 1 1
|Надрага Владимир 1 1
|Надрага Виталий 2 1
|Галеев Вадим 3 1
|Хафизов Евгений 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149485 4
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 139 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44283 1
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