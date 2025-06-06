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IBS AppTest ИБС АпТест


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Знаменитый российский интегратор отменяет удаленку. Вводится учет посещений офиса 1
15.11.2022 Компании IBS и Test IT представили новую российскую платформу для тестирования Test IT PRO 1
23.09.2022 Экс-сотрудника Управделами Президента отправили за решетку за махинации при закупках ПО 1
08.06.2022 IBS и Test IT создают единую экосистему управления качеством 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

IBS AppTest и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1655 3
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 2
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 32 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
IBS Dunice - Дунайс 5 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 13 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3136 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 699 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32000 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13833 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5741 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53136 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68400 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 614 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5366 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2233 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 139 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6540 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24893 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10609 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 349 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20879 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 420 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4656 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2264 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5015 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10701 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11907 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3358 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 702 1
Softline - Develonica - Test IT Pro 3 2
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
Каракешишева Елена 1 1
Кочаров Григорий 19 1
Гумённый Петр 3 1
Александрова Елена 6 1
Эйделанд Павел 5 1
Курдюмов Константин 8 1
Раев Виктор 1 1
Надрага Владимир 1 1
Надрага Виталий 2 1
Галеев Вадим 3 1
Хафизов Евгений 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 149485 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 139 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44283 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8002 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7965 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1968 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3578 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 914 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30271 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49327 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14167 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24837 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52740 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2903 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7101 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7046 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1986 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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