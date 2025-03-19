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Кочаров Григорий


19.03.2025 IBS запускает аналитический центр 1
15.02.2023 IBS и ГК «Цифра» заключили соглашение о партнерстве для реализации проектов по импортозамещению в ИТ 1
23.09.2022 Экс-сотрудника Управделами Президента отправили за решетку за махинации при закупках ПО 1
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1
02.06.2022 Попав под санкции, основатель IBS отдал компанию сотрудникам 1
13.12.2021 В IBS назначен управляющий партнер направления ESG 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
30.11.2020 IBS стала инвестором компании «Сити-фермер» по совместному созданию и эксплуатации цифровых ферм 1
27.03.2020 В IBS сменился гендиректор 3
27.03.2020 В IBS назначен новый гендиректор 1
30.01.2020 Григорий Кочаров, IBS: Процесс интеграции IBS и «Апланы» уже начался 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 1
16.01.2019 Российские ИТ-тренды 2019: CNews опросил лидеров 1
29.12.2018 Как изменится объем российского ИТ-рынка в 2019 г.? Опрос CNews 1
26.01.2015 IBS открыла новый офис в Ульяновске 1
10.12.2013 Григорий Кочаров: В проектах Big Data надо быть готовым работать за процент от достигнутого экономического эффекта 1
06.12.2013 60% крупнейших индийских компаний считают Big Data приоритетной технологией 1
04.12.2009 Топ-менеджер IBS назначен вице-президентом по стратегии Оргкомитета «Сочи 2014» 2

Публикаций - 19, упоминаний - 22

Кочаров Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1640 18
Крок - Croc 1779 4
Ростелеком 9806 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 3
SAP SE 5303 3
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 132 3
IBS - ИБС экспертиза 156 3
МегаФон 9045 2
Yandex - Яндекс 7495 2
Microsoft Corporation 24718 2
IBM - International Business Machines Corp 9453 2
Oracle Corporation 6728 2
VK - Mail.ru Group 3463 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
SAS Institute 978 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 246 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
RedSys - РедСис 74 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 339 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 20 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 12 2
Samsung Electronics 10307 1
Amazon Inc - Amazon.com 3025 1
Huawei 3973 1
LG Electronics 3623 1
Autodesk 613 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
Red Hat 1318 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 335 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 58 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 117 1
Почта России ПАО 2130 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 2
РЖД - Российские железные дороги 1922 1
Газпром ПАО 1349 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2423 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 873 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
ГПБ - Газпромбанк 1093 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
101Hotels.com 456 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3077 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 120 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Судебная власть - Judicial power 2323 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 688 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 27 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6696 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1928 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5830 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7525 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5374 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2209 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8669 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12695 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12099 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4792 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6736 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 849 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10381 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 868 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3601 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2979 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1265 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 639 1
DevOps - Development и Operations 904 1
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 51 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 464 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 404 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 404 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11525 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4547 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1021 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5145 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1054 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 329 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 300 1
SAP Sybase SQL Anywhere - Sybase ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere 25 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Huawei IDN - Huawei Intent-Driven Network 4 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
Карачинский Анатолий 93 5
Баланова Светлана 33 4
Мацоцкий Сергей 177 4
Бобровников Борис 103 4
Сяо Хайцзюнь 31 2
Калинин Александр 158 2
Корнеев Сергей 84 2
Полихрониди Георгий 13 2
Ланин Александр 7 2
Забежинский Леонид 2 2
Дроздов Лев 2 2
Акимов Максим 187 1
Путин Сергей 63 1
Шеховцов Юрий 34 1
Прохорова Алла 65 1
Шадаев Максут 1023 1
Торбахов Александр 97 1
Прибочий Михаил 44 1
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
Мамонов Михаил 24 1
Дунаев Сергей 56 1
Савкин Владимир 39 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Исмаилов Рашид 59 1
Соколовский Александр 40 1
Делицын Леонид 129 1
Ступин Евгений 28 1
Овчаренко Юрий 37 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Трачук Алексей 3 1
Земков Сергей 159 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
Трапезин Владимир 30 1
Тихонов Александр 67 1
Елисеев Владимир 19 1
Левин Константин 35 1
Пересторонин Юрий 10 1
Сударкин Евгений 26 1
Эйделанд Павел 5 1
Ведехин Игорь 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 1
Европа 21840 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Германия - Федеративная Республика 12733 1
Африка - Африканский регион 3499 1
Ближний Восток 2958 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 873 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 1
Америка Латинская 1821 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1124 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1495 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 491 1
Индия - Bharat 5488 1
Южная Корея - Республика 6685 1
Белиз 72 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 137 1
Армения - Ереван 200 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7915 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 4
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2515 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7036 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2958 2
Экономический эффект 1084 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5898 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3584 2
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2857 2
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Логистика сбытовая - Сбыт 2399 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 385 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11062 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 202 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1560 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1238 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5142 1
Аренда 2449 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 506 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 732 1
TAdviser - Центр выбора технологий 397 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1911 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1007 1
Gartner - Гартнер 3563 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3243 3
IDC - International Data Corporation 4912 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Moody's Investors Service 135 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 7 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 860 1
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 3 1
НАН РА - Национальная академия наук Республики Армения 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1225 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2458 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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