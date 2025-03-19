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Кочаров Григорий
Кочаров Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 1
|Карачинский Анатолий 93 5
|Баланова Светлана 33 4
|Мацоцкий Сергей 177 4
|Бобровников Борис 103 4
|Сяо Хайцзюнь 31 2
|Калинин Александр 158 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Полихрониди Георгий 13 2
|Ланин Александр 7 2
|Забежинский Леонид 2 2
|Дроздов Лев 2 2
|Акимов Максим 187 1
|Путин Сергей 63 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Прохорова Алла 65 1
|Шадаев Максут 1023 1
|Торбахов Александр 97 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Дунаев Сергей 56 1
|Савкин Владимир 39 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Исмаилов Рашид 59 1
|Соколовский Александр 40 1
|Делицын Леонид 129 1
|Ступин Евгений 28 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Трачук Алексей 3 1
|Земков Сергей 159 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Тихонов Александр 67 1
|Елисеев Владимир 19 1
|Левин Константин 35 1
|Пересторонин Юрий 10 1
|Сударкин Евгений 26 1
|Эйделанд Павел 5 1
|Ведехин Игорь 29 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 397 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1911 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1007 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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