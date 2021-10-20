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IDC
International Data Corporation


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 2
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 5
01.10.2021 IDC: объем российского рынка публичных облачных услуг достиг $1,21 млрд в 2020 году 2
30.09.2021 Цифровизацию Совкомбанка отметили в IDC 1
29.09.2021 HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake 1
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных 1
23.09.2021 Hitachi Vantara представляет решение для оптимизации затрат на облачные сервисы - Cloud Financial Operations 1
22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных 1
22.09.2021 В мире растет спрос на SSD и облачные хранилища, но «ленту» рано списывать со счетов 1
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 8
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 6
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 7
24.08.2021 MaxPatrol SIEM теперь обрабатывает до 60 тысяч событий в секунду 1
23.08.2021 ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам. Там оказалось даже хуже 1
20.08.2021 Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi 1
19.08.2021 Hitachi Vantara представила обновленное решение для управления данными Lumada Dataops Suite 1
09.08.2021 «Инфосистемы джет» оказывает услуги облачного консалтинга 2
05.08.2021 Новые критерии «российскости» сказались на продажах СХД Huawei в России 1
04.08.2021 Принтеры больше не нужны. Число распечатанных страниц стремительно падает по всему миру 10
29.07.2021 IDC: расходы российского бизнеса на интернет вещей в 2020 году достигли $3,93 млрд 2
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 10
23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 1
21.07.2021 Qualcomm расширила направление носимых устройств 1
20.07.2021 Бессерверные вычисления: хайп или новая парадигма облачного бизнеса? 1
19.07.2021 Человечество переходит на старые смартфоны. У него кончаются деньги 2
16.07.2021 Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
16.07.2021 Check Point Software расширила возможности решения Quantum Hybrid Data Center Security 1
12.07.2021 На мировом рынке ПК новый лидер 8
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году 2
07.07.2021 Почему 85% компаний не смогут перенести инфраструктуру в облако самостоятельно 2

Публикаций - 2711, упоминаний - 5613

IDC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 449
Samsung Electronics 5641 365
Apple Inc - Эппл Рус 7685 161
Lenovo Group 1636 145
SAP SE 3208 137
IBM 3530 134
Google LLC 7135 127
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 85
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 75
Huawei 2727 74
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 71
Xiaomi 904 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 64
Крок 1219 63
Cisco Systems 2037 54
Dell EMC 2393 49
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 45
NetApp 485 39
Ланит ГК 1155 37
VK - Mail.ru Group 2482 33
Dell Technologies 133 33
HP Inc. 2901 31
Intel Corporation 4158 30
Yandex - Яндекс 4100 30
Oracle Corporation 3333 27
iTeco - Ай-Теко 715 27
Acer Group 1359 27
SAP CIS - САП СНГ 753 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 26
OPPO Electronics 222 23
Инфосистемы Джет 675 21
Merlion iRU - Деловой офис 66 21
VMware 1829 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 20
Red Hat 665 19
Amazon Inc - Amazon.com 1469 19
Ланит Интеграция 101 18
Seagate Technology 281 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 17
SAS Institute 596 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 44
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 25
РЖД - Российские железные дороги 1081 25
Альфа-Банк 1123 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 21
X5 Group - Пятерочка 559 14
Газпромбанк - ГПБ 692 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 13
X5 Group 599 12
Uber Technologies 258 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 10
Открытие ФК 538 10
Uber 257 10
HeadHunter Group - HH Group 336 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Barnes & Noble 52 9
Связной ГК 877 8
Газпром ПАО 519 8
Транснефть 159 7
Роснефть НК 367 7
Газпром нефть 380 6
Walmart - Wal-Mart Stores 151 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Qiwi 783 4
ТНК-ВР Холдинг 148 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 4
Аэрофлот 492 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
ВТБ24 583 3
Интер РАО ПАО 158 3
Volvo Cars 155 3
ВТБ Страхование 52 3
Татнефть 112 3
Airbnb 62 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 33
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 31
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 18
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
Федеральное казначейство России 766 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Росимущество - Управления информационных технологий 11 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Счётная палата РФ 460 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Арбитражный суд города Москвы 339 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 7
Gen-Z Consortium 11 7
OpenCAPI Consortium 13 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 7
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 7
Linux Foundation 157 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 6
Руссофт - Russoft 250 5
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
TCG - Trusted Computing Group 13 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
OIN - Open Invention Network 17 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 112
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 108
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 102
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 101
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 85
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 84
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 79
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 54
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 45
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 43
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 43
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 40
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 38
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 32
Kubernetes 307 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 30
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 28
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 25
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 25
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 22
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 20
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 19
OpenStack 347 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 17
МФУ - Многофункциональное устройство 585 16
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 15
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 15
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 14
DevOps - Development и Operations 296 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 14
Flash 472 14
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 13
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 12
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 11
Google Android 10750 341
Apple iOS 5741 133
Microsoft Windows Phone OS 1472 110
Microsoft Windows 10 6622 85
Microsoft Windows 8 1228 58
Microsoft Azure 1171 54
Intel x86 - Архитектура процессора 991 52
Symbian OS 767 48
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 46
Microsoft Windows 7 1662 44
Linux OS 4249 40
AWS - Amazon Web Services 568 39
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 32
Nvidia GeForce GTX 2055 30
Microsoft Windows 851 29
Microsoft Office 365 769 28
Java - Язык программирования 1169 26
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 22
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 22
Samsung Galaxy Note 558 21
Google Play - Google Store - Android Market 2515 20
Amazon Kindle Fire - планшет 85 19
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 18
Google Nexus - Серия смартфонов 398 17
Samsung Electronics Bada 171 15
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 13
Samsung Galaxy 345 13
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 13
SQL - Язык программирования 432 12
Microsoft SQL Server 790 12
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 12
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 12
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 12
Apple iPhone 6 547 11
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 11
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 11
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 11
Docker - Платформа распределённых приложений 146 10
Oracle Cloud Platform 151 10
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 20
Виноградова Наталья 49 16
Лебедев Михаил 38 16
Путин Владимир 1821 14
Бобровников Борис 86 12
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 12
Макаренков Константин 32 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 10
Яхина Ирина 40 9
Елистратов Николай 90 9
Семеновская Елена 28 9
Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 8
Бочарникова Татьяна 78 8
Бабинина Ольга 7 7
Заединов Руслан 40 7
Четвернин Алексей 651 6
Никифоров Николай 1126 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 6
Калинин Александр 95 6
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 6
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 6
Агапов Василий 10 6
Гаврилов Дмитрий 17 6
Нечепоренко Юрий 25 5
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 5
Козырев Алексей 270 5
Горбачев Александр 18 5
Скляр Алексей 49 5
Черепенников Антон 52 5
Притула Павел 31 5
Холодняков Юрий 15 5
Абызов Михаил 64 5
McKay Peter - Маккей Питер 20 5
Кадыков Роман 15 5
Клементьев Андрей 18 5
Farish Robert - Фариш Роберт 21 5
Шепелявый Дмитрий 50 5
Прокошев Андрей 30 5
Носов Николай 12 5
Шушкин Дмитрий 92 5
Россия - Российская федерация - РФ 57238 1311
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 488
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 291
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 248
Европа 3736 213
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 196
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 190
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 173
Восточная Европа 1674 141
Япония 2771 128
Европа Западная 611 118
Индия - Республика 2165 101
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 79
Германия - Федеративная Республика 3618 76
Украина 3353 62
Франция - Французская Республика 2116 44
Казахстан - Республика 2622 42
Африка 1486 35
Ближний Восток 1471 32
Беларусь - Белоруссия 2084 29
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 27
Россия - СФО - Новосибирск 1959 24
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 24
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 23
Россия - ПФО - Казань 1510 21
Северная Америка 1407 20
Латинская Америка 722 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 15
Азия - Азиатский регион 1512 14
Россия - ПФО - Самара 1287 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 13
Канада 1295 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 13
Бразилия - Федеративная Республика 1122 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 10
Южная Корея - Республика 1454 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 124
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 104
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 98
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 80
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 69
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 48
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 47
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 11
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 7
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
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