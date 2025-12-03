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IDC International Data Corporation

IDC - International Data Corporation

International Data Corporation (IDC) –  поставщик информации, консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской техники. IDC – дочернее предприятие IDG, компании, работающей на мировом рынке ИТ-изданий, исследований и специализированных мероприятий.

СОБЫТИЯ


03.12.2025 Apple роет себе могилу. Ей предсказан грандиозный обвал продаж из-за нового непривычного графика выпуска iPhone 18

Сам себе злобный Буратино Компания Apple может столкнуться с 4,2-процентным падением продаж ее новых iPhone в 2026 г., считают эксперты аналитической компании IDC. Причиной тому рискует стать новая идея компании – на протяжении последних 15 лет она каждый год показывала всю линейку новых iPhone в сентябре, но с 2026 г. в начале осени премьера будет о
09.10.2025 Microsoft запугала весь мир. Стартовал глобальный бум спроса на новые ПК

Microsoft добилась своего Мировой рынок компьютеров по итогам III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября) показал почти 10-процентный рост год к году. Аналитики исследовательской компании IDC напрямую связывают это со стремительно приближающимся окончанием бесплатной поддержки Windows 10. День «икс» назначен на 14 октября 2025 г., после чего получать апдейты для это ОС, и то лиш
02.10.2025 «Диасофт» вошла в список 100 крупнейших мировых поставщиков финтех-решений по версии IDC

Компания «Диасофт» в 14 раз подряд включена в престижный международный рейтинг 100 крупнейших поставщиков финансовых технологий IDC FinTech Rankings 2025, составленный международной аналитической компанией IDC. Ежегодный рейтинг IDC FinTech Rankings представляет комплексный анализ ведущих поставщиков обору
28.11.2024 Дешевые телефоны на Android вывели рынок смартфонов из двухлетнего падения

артфонов После двухлетнего спада мировой рынок смартфонов начал восстанавливаться. Согласно оценкам IDC, мировые продажи смартфонов по итогам 2024 г. вырастут на 6,2 % до 1,24 млрд единиц, глав
10.07.2024 Господство Windows дало трещину? Мировые продажи Mac бьют рекорды роста – конкуренты безнадежно отстали

Мир переходит на компьютеры Apple На мировом рынке компьютеров замечен резкий рост интереса потребителей к компьютерам на базе macOS. Согласно статистике исследовательской компании IDC, во II квартале 2024 г. (1 марта – 30 июня) продажи Mac во всех модификациях подскочили почти на 21% год к году, и это абсолютный рекорд среди всех игроков рынка. Исследование включает как

25.01.2024 Новые смартфоны больше не нужны. Из-за инфляции и геополитических кризисов пользователи бешеными темпами переходят на подержанные мобильники

по итогам 2023 г. составили 309,4 млн устройств, говорится в статистике исследовательской компании IDC. Годом ранее этот показатель был на уровне 282,6 млн шт., то есть всего за год вторичный

12.09.2023 IDC Financial Insights включила «Диасофт» в список самых быстрорастущих финтех-компаний мира

«Диасофт» в 12 раз подряд включен в престижный список 100 крупнейших мировых поставщиков финансовых технологий IDC FinTech Rankings Top 100 от международной аналитической компании IDC Financial Insights. Компания также отмечена в новой категории Fast Track FinTech – перечне участников рейтинга, к
22.06.2023 Искусственный интеллект изменит мировую экономику

В обозримом будущем годы рынок ИИ будет ежегодно расти почти на треть По оценке IDC, глобальные расходы на внедрение технологий искусственного интеллекта в 2023 г. достигнут
08.06.2023 Сисадмины обречены. В ближайшее время их ждет профессиональная смерть

ые прогнозы относительно этой некогда очень востребованной профессии сделала аналитическая компания IDC в своем исследовании Worldwide xOps Census and Forecast 2022-2027, датированном маем 2023
07.03.2023 IDC объявила обвал продаж ПК до уровня пятилетней давновсти. Вся надежда на новую Windows

Тяжелый год для рынка ПК International Data Corporation (IDC) ухудшила прогноз по поставкам персональных компьютеров в 2023 г. Согласно оценке эксперт
11.01.2023 На рынке ПК небывалый обвал. Продажи упали почти на 30%, но надежда на возрождение спроса еще теплится

ьютеры не продаются Глобальный рынок компьютеров и ноутбуков по итогам IV квартала 2022 г. (1 октября – 31 декабря) продемонстрировал чрезмерно быстрое падение. Согласно отчету аналитической компании IDC, он обвалился на 28,1% год к году, то есть в сравнении с последней четвертью 2021 г. Речь в данном случае не о деньгах, которые выручили производители, а о количестве проданных экземпляров

02.09.2022 В мировых продажах ПК началась самая страшная катастрофа десятилетия. Ожидать скорого восстановления не стоит

ных компьютеров (ПК) сократится на 12,8% в 2022 г., следует из скорректированного прогноза компании IDC. По оценке аналитиков, совокупные поставки ПК составят 305,3 млн единиц техники. Таким об
01.09.2022 Продажи смартфонов во всем мире рухнут сильнее, чем ожидалось. Бюджетные Android'ы не покупают, но iPhone по-прежнему в цене

ам 2022 г. сократятся на 6,5% по сравнению с 2021 г., до 1,27 млрд штук, считают аналитики компании IDC. Это на три процентных пункта больше, чем ожидалось ранее. По мнению экспертов, снижение

11.07.2022 Фантастический взлет сменился грандиозным падением. Продажи ПК и жестких дисков катастрофически рушатся

2022 г. показал стремительное падение. Год к году продажи сократились на 15,3% согласно статистике IDC. Но еще сильнее обрушились поставки классических жестких дисков – менее скоростных и боле
15.03.2022 IDC: итоги IV квартала 2021 г. на российском рынке СХД

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, в IV квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму $211,51 млн. Рынок систем хранения
14.03.2022 IDC: итоги IV квартала 2021 г. на российском серверном рынке

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в IV квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено 50 199 серверов всех типов на общую сумму $530,29 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г.,

02.03.2022 IDC: итоги 2021 г. и четвертого квартала на российском рынке устройств печати

Согласно результатам исследований компании IDC, в 2021 г. поставки производителей на российский рынок печатающих устройств сократились на 14,4% по сравнению с уровнем 2020 г до 2,3 млн шт., а в денежном выражении – сократились на 8,1% д
10.02.2022 Россияне бросились скупать дешевые ноутбуки и компьютеры, от которых отказались американцы

вартале 2021 г. показал стремительный рост, сообщили CNews представители исследовательской компании IDC. Россияне стали срочно закупаться как стационарными компьютерами, так и ноутбуками. В то

08.02.2022 IDC назвала Accenture лидером среди поставщиков услуг Salesforce

Пятый год подряд исследование IDC MarketScape выделяет компанию Accenture лидером среди поставщиков услуг на базе платформы Salesforce за 2021 г. Accenture – международный стратегический партнер Salesforce на протяжении бол
01.02.2022 IDC: крупные российские компании нуждаются в защищенной мобильной среде

вывела проблему информационной безопасности на первый план. По результатам исследования, аналитики IDC определили текущее состояние рынка корпоративной мобильности отметив, в частности, что: п
18.01.2022 Впервые в России опубликовано исследование IDC MarketScape

Международная аналитическая компания IDC выпустила первое в России исследование IDC MarketScape со сравнительным анализом к
13.01.2022 Продажи ПК показывают фантастический рост. Побит рекорд, который держался 10 лет

и удаленную работу. Взрывной всплеск спроса на ПК зафиксировали сразу две аналитические компании – IDC и Canalys. К данной категории исследователи относят настольные компьютеры, ноутбуки и раб
29.11.2021 IDC: итоги III квартала 2021 г. на российском рынке ПК

Компания IDC подвела итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за III квартал 2021
25.11.2021 IDC: итоги III квартала 2021 г. на российском рынке устройств печати

ный спрос. К сожалению, значительное улучшение данной ситуации не представляется возможным в как минимум ближайшие два календарных квартала», — сказал Константин Макаренков, менеджер по исследованиям IDC в России с СНГ.
24.11.2021 Российский рынок смартфонов сократился по итогам III квартала 2021 года

По данным International Data Corporation (IDC), российский рынок смартфонов показал негативную динамику в III квартале 2021 г. на фоне

24.11.2021 Продажи смартфонов в России обвалились: страна приняла на себя основной удар от нехватки чипов. В топе лидеров перестановки

Новый-старый лидер Компания Xiaomi лишилась звания лидера российского рынка смартфонов, которое она получила по итогам II квартала 2021 г. Как сообщили CNews аналитики исследовательской компании IDC, в третьей четверти первое место по числу реализованных смартфонов, как и в I квартале 2021 г., заняла южнокорейская Samsung. В целом бренды, представляющие первую тройку, не изменились. Эт
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть

Итоги 2020 г. на облачном рынке По результатам исследования IDC, поставщика информации и консультационных услуг, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. российс
01.10.2021 IDC: объем российского рынка публичных облачных услуг достиг $1,21 млрд в 2020 году

По результатам исследования IDC Russia Cloud Services Market Forecast, 2021–2025 в 2020 г. российский рынок публичных обл
30.09.2021 Цифровизацию Совкомбанка отметили в IDC

Банк ушел в цифру Совкомбанк и «Диасофт» стали победителями престижной международной премии IDC Real Results Award 2021 с проектом цифровой трансформации финансового бизнеса. Финансовая группа Совкомбанка перенесла весь функционал с проприетарной системы для учета сделок на финансовых
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер

ws рассказали в российском представительстве аналитической компании International Data Corporation (IDC) со ссылкой на квартальные данные исследования EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems

13.09.2021 IDC: итоги II квартала 2021 года на российском серверном рынке

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, во II квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено 38,474 тыс. всех типов на общую сумму $296,39 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г., пос
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер

гам II квартала 2021 г., согласно данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC), сократилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $23,6 млрд. Пр
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд

Итоги года на рынке ИТ-услуг По данным IDC, в 2020 г. объем российского рынка ИТ-услуг вырос на 4,9% по сравнению с 2019 г. и состав
18.08.2021 Аналитики IDC: Xiaomi впервые лидирует на российском рынке смартфонов

По данным International Data Corporation (IDC), Xiaomi впервые заняла лидирующую позицию на российском рынке смартфонов во втором кварт
04.08.2021 Принтеры больше не нужны. Число распечатанных страниц стремительно падает по всему миру

окращение количества распечатанных на принтерах и МФУ страниц. По данным исследовательской компании IDC, 2020 г. в этом плане стал провальным на фоне 2019 г. По итогам 2020 г. в масштабах всей

29.07.2021 IDC: расходы российского бизнеса на интернет вещей в 2020 году достигли $3,93 млрд

По результатам отчета IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast, 2020–2025, общий объем расходов на интернет вещей в сфере бизнеса в 2020 г. составил $3,93 млрд Непростой 2020 г. заставил компании пересмотреть с
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер

рос на ноутбуки вернулся к умеренному уровню Согласно свежим данным International Data Corporation (IDC), рынок традиционных ПК (к нему аналитики компании относят настольные ПК, ноутбуки и рабо
12.07.2021 На мировом рынке ПК новый лидер

rsonal Computing Device Tracker, подготовленного специалистами международной аналитической компании IDC. Рост спроса на компьютерную технику продолжился во II квартале 2021 г. несмотря на глоба
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году

е электронные компоненты, полностью загружены заказами и не могут резко нарастить выпуск продукции. IDC прогнозирует отсутствие значительного роста поставок ПК и серверов архитектуры х86 в стра
24.06.2021 IDC: Итоги ежегодного исследования российского рынка корпоративного программного обеспечения

Компания IDC подвела итоги ежегодного исследования российского рынка корпоративного программного обесп

Публикаций - 4975, упоминаний - 6497

IDC и организации, системы, технологии, персоны:

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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 56
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 35
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 26
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 23
Linux Foundation - Free Standards Group 206 21
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 16
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 12
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 12
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 11
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 10
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 10
OpenCAPI Consortium 13 10
Gen-Z Consortium 11 10
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 10
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 7
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ЛДПР 116 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 5
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 5
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 5
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 5
OIN - Open Invention Network 24 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 4
Symbian Foundation 38 4
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1151
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1090
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 905
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 783
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 705
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 695
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 647
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 558
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 545
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 544
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 521
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 518
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 516
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 503
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 500
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 493
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 483
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 474
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 431
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 357
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 340
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 324
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 316
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 314
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 293
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 275
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 272
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 259
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 252
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 250
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 250
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 244
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 239
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 237
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 235
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 233
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 229
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 227
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 226
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 222
Microsoft Windows 16882 493
Google Android 15243 390
Linux OS 11533 292
Intel x86 - архитектура процессора 2151 228
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 222
Microsoft Windows 2000 8678 185
Apple iOS 8583 177
Apple iPad 4011 145
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 142
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 119
Apple iPhone 6 4861 115
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 104
Microsoft Azure 1526 91
Microsoft Office 4170 82
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 81
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 76
Nokia Symbian OS 1411 75
Microsoft Windows XP 2431 65
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 62
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 62
Microsoft Windows 7 2007 61
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 57
Oracle Java - язык программирования 3469 55
Microsoft Office 365 1042 53
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 53
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 52
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 48
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 48
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 47
Microsoft Windows 10 1938 46
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 46
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 46
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 44
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 44
Microsoft Dynamics 1197 44
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 41
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 40
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 40
Samsung Galaxy 1035 37
Intel Itanium 649 37
Виноградова Наталья 53 49
Farish Robert - Фариш Роберт 44 44
Семеновская Елена 41 40
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 36
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 34
Путин Владимир 3454 32
Лебедев Михаил 72 31
Макаренков Константин 42 30
Kay Roger - Кэй Роджер 38 29
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 27
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 27
Прянишников Николай 316 27
Фарукшин Тимур 26 26
Загнетко Александр 26 26
Бобровников Борис 104 25
Прохоров Александр 102 24
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 24
Городецкий Петр 27 24
Мишин Глеб 70 22
Верховод Андрей 22 22
Нуралиев Борис 298 21
Медведев Дмитрий 1665 21
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 20
Попов Михаил 56 19
Dell Michael - Делл Майкл 193 19
Юсупов Ренат 125 19
Макаров Станислав 118 18
Llamas Ramon - Ламас Рамон 16 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 16
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 16
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 16
Камытбаева Зарина 16 16
Касперский Евгений 337 15
Козлов Михаил 182 15
Голощапов Александр 15 15
Gantz John - Ганц Джон 15 15
O'Donnell Bob - О’Доннел Боб 17 14
Белоусов Сергей 254 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2504
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1327
Европа 24964 894
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 605
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 498
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 494
Япония 13807 371
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 311
Европа Западная 1496 291
Европа Восточная 3138 277
Африка - Африканский регион 3641 267
Ближний Восток 3154 265
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 230
Германия - Федеративная Республика 13221 223
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 207
Азия - Азиатский регион 5920 199
Индия - Bharat 5869 197
Южная Корея - Республика 7052 186
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 173
Украина 7928 165
Китай - Тайвань 4245 160
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 132
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 128
Канада 5081 123
Франция - Французская Республика 8177 115
Казахстан - Республика 6048 95
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 92
Финляндия - Финляндская Республика 3697 82
Бразилия - Федеративная Республика 2520 79
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 75
Польша - Республика 2031 60
Италия - Итальянская Республика 4508 58
Земля - планета Солнечной системы 10865 56
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 56
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 54
Беларусь - Белоруссия 6289 53
Сингапур - Республика 1953 53
Америка - Американский регион 2206 53
Нидерланды 3746 52
Испания - Королевство 3840 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 958
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 835
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 601
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 513
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 446
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 422
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 420
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 333
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 323
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 311
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 275
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 259
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 229
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 198
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 191
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 187
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 184
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 165
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 164
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 152
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 145
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 139
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 139
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 137
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 134
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 131
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 129
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 121
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 116
Энергетика - Energy - Energetically 5855 115
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 114
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 104
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Bloomberg 1627 58
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DigiTimes - Издание 1331 54
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 35
CNET Networks - CNET News 1643 29
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IDC EMEA 19 19
Markets&Markets Research 113 18
ABI Research 236 18
Counterpoint Research 110 18
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 18
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 18
Informa - Ovum - Omdia 155 17
Juniper Research 131 15
IDC Russia Cloud Services Market 16 15
NPD DisplaySearch 285 15
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 14
Gartner - AMR Research 48 12
Fortune Global 100 142 11
eMarketer 206 11
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 10
TrendForce 187 10
comScore 379 10
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 10
Frost & Sullivan 207 9
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 23
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 14
РАН - Российская академия наук 2122 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 11
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 5
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 5
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
Микроинформ 36 3
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 2
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 2
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 190
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 93
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 65
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 20
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 19
День молодёжи - 27 июня 1087 18
Intel Developer Forum - IDF 317 17
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 16
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 13
CNews AWARDS - награда 571 13
Docflow 148 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 12
CeBIT 614 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 7
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 6
VeeamON Forum 10 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 5
ISE - Integrated Systems Europe 51 5
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 4
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 4
Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 4
Oracle OpenWorld 65 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
LinuxWorld 52 3
PC Expo 36 3
Металл-Экспо 10 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
Merlion IT Solutions Summit 9 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 2
VMworld 29 2
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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