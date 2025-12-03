IDC - International Data Corporation

Apple роет себе могилу. Ей предсказан грандиозный обвал продаж из-за нового непривычного графика выпуска iPhone 18 Сам себе злобный Буратино Компания Apple может столкнуться с 4,2-процентным падением продаж ее новых iPhone в 2026 г., считают эксперты аналитической компании IDC. Причиной тому рискует стать новая идея компании – на протяжении последних 15 лет она каждый год показывала всю линейку новых iPhone в сентябре, но с 2026 г. в начале осени премьера будет о

Microsoft запугала весь мир. Стартовал глобальный бум спроса на новые ПК Microsoft добилась своего Мировой рынок компьютеров по итогам III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября) показал почти 10-процентный рост год к году. Аналитики исследовательской компании IDC напрямую связывают это со стремительно приближающимся окончанием бесплатной поддержки Windows 10. День «икс» назначен на 14 октября 2025 г., после чего получать апдейты для это ОС, и то лиш

«Диасофт» вошла в список 100 крупнейших мировых поставщиков финтех-решений по версии IDC Компания «Диасофт» в 14 раз подряд включена в престижный международный рейтинг 100 крупнейших поставщиков финансовых технологий IDC FinTech Rankings 2025, составленный международной аналитической компанией IDC. Ежегодный рейтинг IDC FinTech Rankings представляет комплексный анализ ведущих поставщиков обору

Дешевые телефоны на Android вывели рынок смартфонов из двухлетнего падения артфонов После двухлетнего спада мировой рынок смартфонов начал восстанавливаться. Согласно оценкам IDC, мировые продажи смартфонов по итогам 2024 г. вырастут на 6,2 % до 1,24 млрд единиц, глав

Господство Windows дало трещину? Мировые продажи Mac бьют рекорды роста – конкуренты безнадежно отстали Мир переходит на компьютеры Apple На мировом рынке компьютеров замечен резкий рост интереса потребителей к компьютерам на базе macOS. Согласно статистике исследовательской компании IDC, во II квартале 2024 г. (1 марта – 30 июня) продажи Mac во всех модификациях подскочили почти на 21% год к году, и это абсолютный рекорд среди всех игроков рынка. Исследование включает как

Новые смартфоны больше не нужны. Из-за инфляции и геополитических кризисов пользователи бешеными темпами переходят на подержанные мобильники по итогам 2023 г. составили 309,4 млн устройств, говорится в статистике исследовательской компании IDC. Годом ранее этот показатель был на уровне 282,6 млн шт., то есть всего за год вторичный

IDC Financial Insights включила «Диасофт» в список самых быстрорастущих финтех-компаний мира «Диасофт» в 12 раз подряд включен в престижный список 100 крупнейших мировых поставщиков финансовых технологий IDC FinTech Rankings Top 100 от международной аналитической компании IDC Financial Insights. Компания также отмечена в новой категории Fast Track FinTech – перечне участников рейтинга, к

Искусственный интеллект изменит мировую экономику В обозримом будущем годы рынок ИИ будет ежегодно расти почти на треть По оценке IDC, глобальные расходы на внедрение технологий искусственного интеллекта в 2023 г. достигнут

Сисадмины обречены. В ближайшее время их ждет профессиональная смерть ые прогнозы относительно этой некогда очень востребованной профессии сделала аналитическая компания IDC в своем исследовании Worldwide xOps Census and Forecast 2022-2027, датированном маем 2023

IDC объявила обвал продаж ПК до уровня пятилетней давновсти. Вся надежда на новую Windows Тяжелый год для рынка ПК International Data Corporation (IDC) ухудшила прогноз по поставкам персональных компьютеров в 2023 г. Согласно оценке эксперт

На рынке ПК небывалый обвал. Продажи упали почти на 30%, но надежда на возрождение спроса еще теплится ьютеры не продаются Глобальный рынок компьютеров и ноутбуков по итогам IV квартала 2022 г. (1 октября – 31 декабря) продемонстрировал чрезмерно быстрое падение. Согласно отчету аналитической компании IDC, он обвалился на 28,1% год к году, то есть в сравнении с последней четвертью 2021 г. Речь в данном случае не о деньгах, которые выручили производители, а о количестве проданных экземпляров

В мировых продажах ПК началась самая страшная катастрофа десятилетия. Ожидать скорого восстановления не стоит ных компьютеров (ПК) сократится на 12,8% в 2022 г., следует из скорректированного прогноза компании IDC. По оценке аналитиков, совокупные поставки ПК составят 305,3 млн единиц техники. Таким об

Продажи смартфонов во всем мире рухнут сильнее, чем ожидалось. Бюджетные Android'ы не покупают, но iPhone по-прежнему в цене ам 2022 г. сократятся на 6,5% по сравнению с 2021 г., до 1,27 млрд штук, считают аналитики компании IDC. Это на три процентных пункта больше, чем ожидалось ранее. По мнению экспертов, снижение

Фантастический взлет сменился грандиозным падением. Продажи ПК и жестких дисков катастрофически рушатся 2022 г. показал стремительное падение. Год к году продажи сократились на 15,3% согласно статистике IDC. Но еще сильнее обрушились поставки классических жестких дисков – менее скоростных и боле

IDC: итоги IV квартала 2021 г. на российском рынке СХД По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, в IV квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму $211,51 млн. Рынок систем хранения

IDC: итоги IV квартала 2021 г. на российском серверном рынке По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в IV квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено 50 199 серверов всех типов на общую сумму $530,29 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г.,

IDC: итоги 2021 г. и четвертого квартала на российском рынке устройств печати Согласно результатам исследований компании IDC, в 2021 г. поставки производителей на российский рынок печатающих устройств сократились на 14,4% по сравнению с уровнем 2020 г до 2,3 млн шт., а в денежном выражении – сократились на 8,1% д

Россияне бросились скупать дешевые ноутбуки и компьютеры, от которых отказались американцы вартале 2021 г. показал стремительный рост, сообщили CNews представители исследовательской компании IDC. Россияне стали срочно закупаться как стационарными компьютерами, так и ноутбуками. В то

IDC назвала Accenture лидером среди поставщиков услуг Salesforce Пятый год подряд исследование IDC MarketScape выделяет компанию Accenture лидером среди поставщиков услуг на базе платформы Salesforce за 2021 г. Accenture – международный стратегический партнер Salesforce на протяжении бол

IDC: крупные российские компании нуждаются в защищенной мобильной среде вывела проблему информационной безопасности на первый план. По результатам исследования, аналитики IDC определили текущее состояние рынка корпоративной мобильности отметив, в частности, что: п

Впервые в России опубликовано исследование IDC MarketScape Международная аналитическая компания IDC выпустила первое в России исследование IDC MarketScape со сравнительным анализом к

Продажи ПК показывают фантастический рост. Побит рекорд, который держался 10 лет и удаленную работу. Взрывной всплеск спроса на ПК зафиксировали сразу две аналитические компании – IDC и Canalys. К данной категории исследователи относят настольные компьютеры, ноутбуки и раб

IDC: итоги III квартала 2021 г. на российском рынке ПК Компания IDC подвела итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за III квартал 2021

IDC: итоги III квартала 2021 г. на российском рынке устройств печати ный спрос. К сожалению, значительное улучшение данной ситуации не представляется возможным в как минимум ближайшие два календарных квартала», — сказал Константин Макаренков, менеджер по исследованиям IDC в России с СНГ.

Российский рынок смартфонов сократился по итогам III квартала 2021 года По данным International Data Corporation (IDC), российский рынок смартфонов показал негативную динамику в III квартале 2021 г. на фоне

Продажи смартфонов в России обвалились: страна приняла на себя основной удар от нехватки чипов. В топе лидеров перестановки Новый-старый лидер Компания Xiaomi лишилась звания лидера российского рынка смартфонов, которое она получила по итогам II квартала 2021 г. Как сообщили CNews аналитики исследовательской компании IDC, в третьей четверти первое место по числу реализованных смартфонов, как и в I квартале 2021 г., заняла южнокорейская Samsung. В целом бренды, представляющие первую тройку, не изменились. Эт

Российский рынок облаков за год вырос на треть Итоги 2020 г. на облачном рынке По результатам исследования IDC, поставщика информации и консультационных услуг, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. российс

IDC: объем российского рынка публичных облачных услуг достиг $1,21 млрд в 2020 году По результатам исследования IDC Russia Cloud Services Market Forecast, 2021–2025 в 2020 г. российский рынок публичных обл

Цифровизацию Совкомбанка отметили в IDC Банк ушел в цифру Совкомбанк и «Диасофт» стали победителями престижной международной премии IDC Real Results Award 2021 с проектом цифровой трансформации финансового бизнеса. Финансовая группа Совкомбанка перенесла весь функционал с проприетарной системы для учета сделок на финансовых

Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер ws рассказали в российском представительстве аналитической компании International Data Corporation (IDC) со ссылкой на квартальные данные исследования EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems

IDC: итоги II квартала 2021 года на российском серверном рынке По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, во II квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено 38,474 тыс. всех типов на общую сумму $296,39 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г., пос

Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер гам II квартала 2021 г., согласно данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC), сократилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $23,6 млрд. Пр

Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд Итоги года на рынке ИТ-услуг По данным IDC, в 2020 г. объем российского рынка ИТ-услуг вырос на 4,9% по сравнению с 2019 г. и состав

Аналитики IDC: Xiaomi впервые лидирует на российском рынке смартфонов По данным International Data Corporation (IDC), Xiaomi впервые заняла лидирующую позицию на российском рынке смартфонов во втором кварт

Принтеры больше не нужны. Число распечатанных страниц стремительно падает по всему миру окращение количества распечатанных на принтерах и МФУ страниц. По данным исследовательской компании IDC, 2020 г. в этом плане стал провальным на фоне 2019 г. По итогам 2020 г. в масштабах всей

IDC: расходы российского бизнеса на интернет вещей в 2020 году достигли $3,93 млрд По результатам отчета IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast, 2020–2025, общий объем расходов на интернет вещей в сфере бизнеса в 2020 г. составил $3,93 млрд Непростой 2020 г. заставил компании пересмотреть с

На европейском рынке ПК новый лидер рос на ноутбуки вернулся к умеренному уровню Согласно свежим данным International Data Corporation (IDC), рынок традиционных ПК (к нему аналитики компании относят настольные ПК, ноутбуки и рабо

На мировом рынке ПК новый лидер rsonal Computing Device Tracker, подготовленного специалистами международной аналитической компании IDC. Рост спроса на компьютерную технику продолжился во II квартале 2021 г. несмотря на глоба

Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году е электронные компоненты, полностью загружены заказами и не могут резко нарастить выпуск продукции. IDC прогнозирует отсутствие значительного роста поставок ПК и серверов архитектуры х86 в стра