Российский рынок облаков за год вырос на треть

IDC представил обзор рынка публичных облачных услуг в России, который включает в себя оценку размера рынка, количественные данные за 2020 г. и прогноз на 2021–2025 гг.

Итоги 2020 г. на облачном рынке

По результатам исследования IDC, поставщика информации и консультационных услуг, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. российский рынок публичных облачных услуг вырос на 29,9%, и его объем достиг $1,21 млрд. Об этом CNews сообщили в российском представительстве аналитической компании International Data Corporation (IDC) со ссылкой на итоги исследования Russia Cloud Services Market Forecast, 2021–2025.

Причины роста

Наблюдается выраженная динамика развития. Для сравнения, по итогам за 2019 г. российский облачный рынок вырос на 26,9% и составил $1,07 млрд. За 2018 г. объем российского рынка облачных услуг превысил $804 млн, увеличившись за год на 24,8%, а в 2017 г. он составлял порядка $664 млн. Лидером услуг в публичных облаках в 2019 г., как и годом ранее, была компания Microsoft. В ближайшие годы, до 2025 г., отмечали эксперты, этот рынок в России будет расти со среднегодовыми темпами 18,6%.

Эксперты отмечают, что одной из причин роста рынка облачных услуг стала пандемия. Замедление мировой экономики из-за пандемии COVID-19, нарушение логистики поставок оборудования и необходимость организации удаленной работы побуждают организации рассматривать облачные решения – прежде всего, PaaS и IaaS. Публичные облачные услуги приобретают большее значение, чем просто альтернатива собственной инфраструктуре предприятия или ИТ-сервисам.

Объем российского облачного рынка достиг $1,21 млрд

Организации стали чаще использовать публичные облака для доступа к новым технологиям, таким как контейнеры, базы данных с открытым исходным кодом, аналитика больших данных, искусственный интеллект, решения безопасности и инструменты для совместной работы в Интернете.

Необходимость интеграции в отрасли

Компаниям необходимо создавать продукты и услуги на основе цифровых данных, повышать эффективность труда, чтобы оставаться конкурентоспособными в долгосрочной перспективе, подчеркивают эксперты.

«Организации стремятся интегрировать новые технологические возможности с уже имеющимися в их распоряжении решениями для оптимизации затрат и обеспечения устойчивости бизнеса в крайне нестабильной экономической ситуации. Поставщикам следует расширять функциональные возможности своих облачных сервисов при минимизации рисков и зависимости от сторонних поставщиков закрытых технологий. Прошедший год показал, что наибольших успехов достигли облачные поставщики, использующие в качестве основы для создания сервисов открытые технологии и программное обеспечение с открытым исходным кодом», – отмечает руководитель исследований рынка облачных услуг Дмитрий Гаврилов, IDC Россия / СНГ.

Прогнозы IDC

По прогнозам IDC, к 2025 г. расходы на публичные облачные услуги в России будут расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 20,4% и превысят $3 млрд. При этом ожидания экспертов увеличились по сравнению с прошлым годом: в исследовании облачного рынка за 2019 г. аналитики писали, что к 2025 г. объем российского рынка публичных и частных облачных услуг составит порядка $2,51 млрд.

За 2020 г. российский облачный рынок вырос на 29,9%

Эксперты обещают, что в течение прогнозируемого периода наиболее динамичным сегментом этого рынка останется PaaS (Platform as a Service): комплект сервисов для создания современных приложений локально и в облаке. Вторым по темпам роста будет IaaS (Infrastructure as a Service): для разворачивания и запуска собственных программных решений клиентам предоставляется вычислительная инфраструктура (серверы, хранилища данных, сети, операционные системы).



Российский рынок ИТ-услуг растет

В сентябре 2021 г. CNews сообщал о другой работе IDC, ежегодном исследовании российского рынка ИТ-услуг Russia IT Services Market Shares 2020: Competitive Profiles and Analysis. Согласно итогам исследования, в 2020 г. объем российского рынка ИТ-услуг вырос на 4,9% по сравнению с предыдущим годом и составил $6,75 млрд. Кроме того, в 2020 г. объем расходов на решения с применением технологий ИИ в коммерческих и государственных организациях России увеличился на 22,4% по сравнению с 2019 г. и достиг $291 млн. В пятерку лидеров, по заключению экспертов, вошли ИТ-компании «Ланит», «Крок», ITG, «Инфосистемы джет» и «Ай-теко».

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В том же месяце были опубликованы результаты исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker об итогах II квартала 2021 г. на российском серверном рынке. По сравнению с 2020 г., поставки серверов выросли на 16,8 % количественно (до 38,474 тыс ) и на 13% по общей сумме ($296,39 млн). В денежном выражении, отмечают эксперты, серверы х86 составили долю в 94,8 %, что на 8,3% выше показателей II квартала 2020 г. В тройку ведущих поставщиков серверов стандартной х86-архитектуры вошли Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise и YADRO.