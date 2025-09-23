Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188050
ИКТ 14548
Организации 11277
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26519
Персоны 81282
География 2990
Статьи 1573
Пресса 1267
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Т1 Сервионика Айтеко iTeco Ай-Теко

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко

Компания «Айтеко» входит в ГК Т1 Сервионика  – российская ИТ-компания. Работает на ИТ-рынке с 1997 года, реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. ​

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 195 дел, на cумму 227 587 864 983 ₽*

Судебные дела (195) на сумму 227 587 864 983 ₽*
в качестве истца (102) на сумму 21 175 552 850 ₽*
в качестве ответчика (63) на сумму 6 382 175 065 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.09.2025 «Айтеко» внедрила систему управления лабораторной информацией в СК «РусВьетПетро»

Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по созданию и внедрению собственной системы управления лабораторн
Когда покупка новой СХД может оказаться выгоднее обновления старой

ксандр Балакирев, директор департамента информационных систем и технологий Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, и Максим Митрохин, директор по развитию бизнеса группы компаний «АйТеко». 02.12.2020 CNews: Портал генерирует большие объемы данных. Что это за данные? Александр Балакирев: Александр Балакирев Портал «Образование на русском» дает возможность дистанционно изу
17.07.2025 «Айтеко» внедрила платформу корпоративных коммуникаций eXpress в АО «Москоллектор»

Российская ИТ-компания «Айтеко» внедрила платформу корпоративных коммуникаций eXpress в АО «Москоллектор». Решение по
14.04.2025 «Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко»

Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по внедрению собственной системы управления лабораторной информац
12.02.2025 «Айтеко» и Axoft обеспечили мониторинг кибербезопасности с помощью MaxPatrol SIEM в страховой компании

«Айтеко» и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft внедрили в страховой компа
25.12.2024 Система промышленной безопасности DES.ISS.Pro от «Айтеко» внесена в реестр российского ПО Минцифры

Разработанная компанией «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») система промышленной безопасности Digital Enterprise Solution Industrial Safety Syst
17.12.2024 «Айтеко» инвестировала в российский стартап в области промышленной автоматизации

В рамках общей инвестиционной стратегии ГК «Айтеко» приобрела контрольный пакет акций компании IAR-Group, которая занимается производство
31.10.2024 ГК «Айтеко» внедрила в «Полюс» системы управления производством на базе отечественного ПО

Компания «АрСи БиАй» (входит в ГК «Айтеко») завершила проекты по внедрению системы управления производственными процессами (MES,
29.10.2024 «Айтеко» завершила проект по созданию офисного пространства для логистического центра Lamoda

«Айтеко» объявила о завершении ремонта и оснащения нового офисного пространства на территории

25.10.2024 «Группа Астра» и «Айтеко.Cloud» объявили о сотрудничестве

Российский разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» и компания «Айтеко.Cloud» подписали партнерское соглашение. Провайдер развивает направление поставки ПО, и благодаря партнерству с участником рынка в области ПО компания сможет предложить комплексные ИТ-ре
05.09.2024 «Айтеко» и Axoft внедрили MaxPatrol VM в российской транспортной компании

ГК «Айтеко» в сотрудничестве с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заверши
04.09.2024 Портфель решений «Айтеко.Cloud» расширился продуктами экосистемы «Ред Софт»

«Айтеко.Cloud», облачный интегратор для создания ИТ-инфраструктуры, и компания «Ред Софт», разработчик программного обеспечения, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компани
03.09.2024 «Айтеко» стала официальным партнером Pantum

ГК «Айтеко» сообщила о старте сотрудничества с компанией Pantum – быстрорастущего китайского прои
23.08.2024 ГК «Айтеко» реализовала проект по замещению зарубежной системы LIMS в компании «Каустик»

асти «Каустик» успешно завершен проект по импортозамещению системы управления лабораторной информацией и внедрению отечественной разработки DES.LIMS.Pro компании «Инвиатех» (входит в группу компаний «Айтеко»). Реализация проекта позволила повысить эффективность процессов управления качеством и безопасностью продукции на каждом из этапов производства. Проект на «Каустике» был инициирован для
05.08.2024 «Айтеко.Cloud» и Mind Software заключили соглашение о партнерстве

Облачный интегратор «Айтеко.Cloud» и отечественный разработчик ПО Mind Software подписали партнерское соглашение, направленное на расширение возможностей по внедрению решений вендора. Данное соглашение – еще один ш
31.07.2024 «Айтеко.Cloud» и «Мультифактор» подписали партнёрское соглашение

«Айтеко.Cloud» заключила партнёрское соглашение с компанией «Мультифактор». «Мультифактор» – российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, а также поставщик системы многофак
29.05.2024 «Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение»

«Айтеко», российская ИТ-компания, завершила проект по модернизации системы унифицированных коммуникаций в ГК «Газпром Бурение». В рамках проекта был выполнен комплекс работ: аудит существующей и
22.03.2024 DR Platform от «Айтеко» включен в Реестр отечественного ПО Минцифры

Компания «Айтеко Внедренческий центр», входящая в состав группы компаний «Айтеко» — российского

12.03.2024 Компания Айтеко.Cloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024»

технологии 2024», на которой выступят руководители крупнейших ИТ-компаний РФ и пройдет обсуждение актуальных и будущих тенденций развития облачных сервисов, имеющихся угроз и точек роста. От компании Айтеко.Cloud мероприятие посетит коммерческий директор Шайдулов Р. Эксперт выступит на конференции и расскажет об опыте импортозамещения технологий, необходимых для создания надежной и доступно
12.03.2024 «Айтеко» и СБК внедряют в российских организациях импортонезависимый корпоративный сервер

Компании «Айтеко» и «СБК» (Система безопасных коммуникаций) в рамках подписанного в 2023 г. лицензионного договора помогают российским организациям и предприятиям перейти на импортонезависимый коммуникац
27.12.2023 От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы

пнейшим дебютантом стал лидер рейтинга — компания Yadro, которая с выручкой в ₽66 млрд значительно опережает конкурентов. В пятерку лидеров вошли четыре системных интегратора: Rubytech ₽(18,3 млрд), «Айтеко» (₽13 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽12,9 млрд) и Tegrus (₽12,4 млрд). При этом необходимо оговориться, что список компаний в рейтинге неполный, так как часть интеграторов и вендоров скрыва
07.11.2023 Ветерана «Ай-теко» и сотрудника московского ДИТа сажают в тюрьму на долгие годы
07.11.2023 «Айтеко» и «Dатару» заключили партнерское соглашение

«Айтеко», российская ИТ-компания, подписала соглашение о сотрудничестве с отечественным ИТ-про
27.07.2023 «Айтеко» разработала платформу Themisoft для автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре

«Айтеко» разработала платформу Themisoft для автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре. Она построена на базе собственной разработки компании «Айтеко» и является полностью имп
04.07.2023 Компания «Айтеко» развернула ИТ-инфраструктуру нового пляжного клуба в Нагатинской пойме Москвы

Специалисты «Айтеко» приняли участие в создании ИТ-инфраструктуры пляжного клуба Dream Beach Club. Комплек
28.06.2023 «Росатом» из-за ухода западных вендоров не может получить «железо» для центра мониторинга. Наказали российскую ИТ-компанию

Победа «Росатома» в суде Как выяснил CNews, «Ситуационно-кризисный центр Росатома» отсудил у российской ИТ-компании «Ай-теко» десятки миллионов рублей за просрочку поставки оборудования. «Ситуационно-кризисный центр Росатома» занимается круглосуточным мониторингом и контролем состояния объектов атомной отрасл
28.03.2023 Константин Лопаткин, Айтеко.Cloud: «На базе нашего импортонезависимого облака можно создать гибкую ИТ-инфраструктуру любой конфигурации»

дим в конкретный момент, легко докупать необходимые вычислительные мощности и не задумываться о содержании и обслуживании реальной «железной» инфраструктуры. Константин Лопаткин, генеральный директор Айтеко.Cloud На базе импортонезависимого облака Айтеко.Cloud можно создавать гибкую ИТ-инфраструктуру любой конфигурации. Облако позволяет минимизировать риски простоя: SLA составляет 99
28.02.2023 Дмитрий Петропавловский -

«Айтеко» перевела сетевую инфраструктуру банка МФК на отечественное оборудование 

ем и при взаимодействии со специалистами банка выполнить проектные работы, осуществить поставку, настройку и запуск в промышленный режим модернизированного вычислительного комплекса и КСПД. CNews: У «Айтеко» и банка МФК до этого уже были совместные проекты? Максим Лебедев: Это первый наш крупный проект для банка МФК. До этого компания «Айтеко» оказывала техническую поддержку оборудов
09.02.2023 «Айтеко» и «Проект итам2ру» заключили соглашение о партнерстве

«Айтеко» и компания «Проект итам2ру» подписали договор о сотрудничестве. «Проект итам2ру» является разработчиком решения A-Tracker для автоматизации процессов управления ИТ-активами (IT Asset Ma
16.01.2023 «Айтеко» и «Инпро технолоджис» заключили партнерское соглашение

«Инпро технолоджис», являющаяся производителем систем непосредственного жидкостного охлаждения для вычислительных и коммуникационных комплексов, и компания «Айтеко» подписали договор о сотрудничестве. Специалисты «Айтеко» прошли обучение по работе с продуктами вендора и будут осуществлять их внедрение и техническое сопровождение на предприят
12.12.2022 «Айтеко» и Directum заключили соглашение о партнерстве

«Айтеко» и разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами Directum анонсировали старт сотрудничества. Компании планируют поддерживать российские предприят
28.11.2022 «Ростелеком-ЦОД» и «Айтеко» стали партнерами

«Ростелеком-ЦОД» заключила партнерское соглашение с ИТ-компанией «Айтеко». В рамках соглашения специалисты «Айтеко» будут осуществлять пресейл, продажу

15.11.2022 «Айтеко» и Spirit заключили договор о партнерстве

«Айтеко» и Spirit, разработчик программного продукта для корпоративных коммуникаций VideoMost,
08.11.2022 Облачная версия платформы корпоративных коммуникаций eXpress стала доступна заказчикам «Айтеко.Cloud»

Российский IaaS-провайдер «Айтеко.Cloud» стал поставщиком SaaS-версии платформы корпоративных коммуникаций eXpress. Это позволит компаниям, предпочитающим облачную модель, не только перейти на отечественный инструмент ко
07.11.2022 Константин Лопаткин, Айтеко.Cloud: Интеграция, облако, ЦОД – три ключевых направления наших продуктов

CNews: Для чего объединили направления? В чем преимущества Айтеко.Cloud? Константин Лопаткин: С начала года наблюдается устойчивый рост спроса на облачные и инфраструктурные решения. Мы поняли, что, если мы объединим под общим брендом облачные продукты
24.10.2022 «Айтеко» запустила новый бренд, объединяющий облачные сервисы, услуги дата-центра, аренды оборудования, ПО и консалтинга

Новый бренд «Айтеко.Cloud», запущенный ГК «Айтеко», предлагает услуги по аренде серверного оборудов
08.08.2022 «Айтеко» и SimpleOne заключили договор о сотрудничестве

Разработчик программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne заключил соглашение о сотрудничестве с ИТ-компанией «Айтеко. Группа компаний «Айтеко» объединяет более 3 тыс. сотрудников, специализируется на больших данных, облачных технологиях, искусственном интеллекте, интегрированных коммуникациях и

11.04.2022 Как построить надежный ИТ-фундамент на российских технологиях

более подходящие, внедряют и интегрируют с имеющейся инфраструктурой, обеспечивают техническое сопровождение и обучают пользователей. Подробнее о технологиях и продуктах, которые предлагает компания «Айтеко», в материале CNews. Облачные продукты «из коробки» Семейство продуктов «РУСТЭК» заменяет иностранные решения для построения облачных платформ, управления ИТ-инфраструктурой в среде вирт
29.03.2022 «Айтеко» расширяет импортонезависимый портфель решений для управления промышленным производством

«Айтеко» развивает направление по работе с промышленными предприятиями на основе расширения пр
29.12.2021 ГК «Айтеко» запустила новый корпоративный сайт

ГК «Айтеко» представила адаптивный свой новый интернет-сайт, позволяющий быстро получать точную и

Публикаций - 1040, упоминаний - 1482

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1815 206
Т1 Сервионика - Servionica 271 147
Microsoft Corporation 25260 136
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 110
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 110
HP Inc. 5763 101
Ростелеком 10332 92
Oracle Corporation 6879 89
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 89
Softline - Софтлайн 3282 88
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 84
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 84
IBM - International Business Machines Corp 9556 78
SAP SE 5439 76
9030 70
Intel Corporation 12550 54
Cisco Systems 5224 52
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 48
Broadcom - VMware 2497 44
АйТи 1440 43
HP - Hewlett-Packard 3644 42
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 40
NVision Group - Энвижн Груп 685 40
Восход ФГБУ НИИ 686 37
Компьюлинк ГК - Compulink 446 37
Открытые технологии 716 35
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 34
Корус Консалтинг ГК 1347 34
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 28
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 67 27
BI Partner - БиАй Партнер 36 26
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 649 24
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 24
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 23
МегаФон 9945 23
Dell EMC 5096 23
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 22
Yandex - Яндекс 8490 22
Huawei 4228 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8219 102
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 40
Почта России ПАО 2252 33
РЖД - Российские железные дороги 2007 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 17
Газпром ПАО 1419 16
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 14
Роснефть НК - нефтяная компания 529 14
ГПБ - Газпромбанк 1182 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 12
ВТБ - ВТБ24 668 11
Альфа-Банк 1872 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2705 10
Visa International 1974 10
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 9
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 9
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 9
Газпром нефть 671 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 8
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 8
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 8
Ак Барс Банк 274 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1382 7
ПСБ - Промсвязьбанк 903 7
Северсталь ПАО - Severstal 564 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 6
Транснефть 323 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1493 6
НСПК - Национальная система платежных карт 902 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 6
Лента - Сеть розничной торговли 2275 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12894 92
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5261 42
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3126 36
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4930 33
Федеральное казначейство России 1879 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2174 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3464 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3458 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 17
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1082 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 15
Судебная власть - Judicial power 2412 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3374 14
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 14
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 218 12
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 11
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 11
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 912 8
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2935 7
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 828 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 214 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 2
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
4CIO 18 2
Ассоциация менеджеров 101 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 55 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 656
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 273
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 263
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 247
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 238
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 236
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 194
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 183
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10138 133
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 132
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 123
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31834 117
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 111
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6698 110
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 95
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 95
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 93
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 91
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 90
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7422 89
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 88
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 86
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1347 83
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17135 81
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 80
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18322 76
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 76
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 76
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 73
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 63
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 63
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 62
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7633 60
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 59
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4148 53
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 51
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 50
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 50
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 49
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1182 49
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 53
Linux OS 10937 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5860 37
Microsoft Windows 16357 31
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 30
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 29
Microsoft SQL Server - MS SQL 1722 25
Microsoft Windows 2000 8663 24
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 24
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 24
Microsoft Exchange - MS Exchange 1783 22
Intel Itanium 641 20
Google Android 14727 20
Т1 Сервионика - MakeCloud IaaS-сервис 23 19
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1049 18
Apple iOS 8267 17
Apple iPhone 6 4862 17
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 16
Microsoft Office 3966 16
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 15
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 14
Т1 Сервионика - Айтеко Cloud - Айтеко Облака 20 14
HPE ProLiant 399 13
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 13
Microsoft Azure 1463 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 13
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 12
Т1 Сервионика - Айтеко i-Конто 12 12
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 12 11
Новые облачные технологии - МойОфис 900 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 924 10
Broadcom - VMware vSphere 596 9
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 63 9
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 9
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 9
Щепилов Евгений 36 35
Путин Владимир 3358 22
Гришанова Ирина 27 21
Шакиров Шамиль 22 21
Никифоров Николай 1136 21
Попов Сергей 149 20
Ремизов Алексей 20 19
Кацоев Алексей 17 17
Луковников Михаил 20 14
Елагин Вячеслав 14 14
Заславский Алексей 13 13
Парфенов Константин 14 13
Мегрелишвили Георгий 27 12
Львов Владимир 17 12
Зубков Павел 13 12
Калагин Илья 13 11
Бобровников Борис 104 11
Сивидов Алексей 40 11
Ахмеров Тимур 88 10
Лямин Алексей 14 9
Чиндяскин Дмитрий 9 9
Медведев Дмитрий 1662 9
Черевков Алексей 11 9
Тиунов Андрей 8 8
Щетинин Владимир 15 8
Лопаткин Константин 8 8
Телевинов Сергей 33 8
Макаров Валентин 241 7
Мацоцкий Сергей 178 7
Мельникова Алиса 96 7
Кочаров Армен 25 7
Дергилёв Никита 44 7
Никулин Игорь 23 7
Калинин Денис 70 7
Газизов Камиль 67 7
Севастьянов Алексей 25 7
Варёнов Дмитрий 9 7
Греф Герман 466 7
Свердлов Денис 201 7
Касперская Наталья 303 7
Россия - РФ - Российская федерация 157320 798
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 257
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14505 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 100
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18645 80
Европа 24650 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18260 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8142 41
Украина 7799 30
Казахстан - Республика 5807 30
Германия - Федеративная Республика 12947 29
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3276 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3214 23
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 21
Россия - СФО - Новосибирск 4669 21
Европа Восточная 3122 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 20
Азия - Азиатский регион 5753 19
Беларусь - Белоруссия 6040 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 18
Финляндия - Финляндская Республика 3658 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3371 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4099 13
Африка - Африканский регион 3572 13
Франция - Французская Республика 7982 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 12
Индия - Bharat 5710 11
Ближний Восток 3036 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2916 11
Узбекистан - Республика 1875 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 2116 10
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 9
Европа Западная 1492 9
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1006 9
Южная Корея - Республика 6867 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 9
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 345
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 332
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5872 171
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 131
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15178 123
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 102
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 89
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10344 86
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 85
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 84
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 81
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6254 74
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 70
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 65
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 63
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20410 56
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 46
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 45
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 44
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 43
Аренда 2584 38
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 37
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 36
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 35
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 35
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 34
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 34
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 34
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 33
Энергетика - Energy - Energetically 5531 31
Аудит - аудиторский услуги 3115 31
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 31
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2291 31
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 30
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 29
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 29
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2319 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 15
TAdviser - Центр выбора технологий 428 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 12
Открытые системы ИД 176 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 5
N+1 - Издание 181 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 4
РОИ - Российская общественная инициатива 84 3
ComNews - Медиа-бизнес 135 3
ComputerWorld 144 3
Мобильные системы 117 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
ИнформКурьерСвязь 14 3
Forbes - Форбс 915 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 3
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
The Economist 48 2
ЭнергоРынок 8 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 2
Ведомости 1251 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 426 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
PC Magazine - PCMag 93 1
Российская газета 278 1
Компьютерра 44 1
CNews TV 747 1
CNews Северо-Запад 24 1
Intelligent Enterprise 27 1
ТАСС Телеком 38 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media 9 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
РИА Новости 986 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 156
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 106
IDC - International Data Corporation 4943 70
Gartner - Гартнер 3613 33
CNews Рынок ИТ-услуг 170 19
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 12
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 6
CNews SaaS рейтинг 27 6
CNews Fast рейтинг 54 5
Forrester Research 828 5
IDC Russia - IDC Россия 183 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 4
CNews Инновация года - награда 133 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 3
Fortune Global 500 287 3
Juniper Research 551 3
CNews Mobile - рейтинг 23 2
IDC Russia Cloud Services Market 16 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 2
Harris Interactive 81 2
Интерфакс-100 21 2
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 2
CNews Облачные сервисы 23 2
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 82 1
Frost & Sullivan 206 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
НМГ - Медиалогия 34 1
IoT Analytics 5 1
Global Market Insights 15 1
Mordor Intelligence 33 1
РАН - Российская академия наук 2017 10
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1643 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 423 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 399 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 3
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 259 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 100 2
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 2
Росгидромет - ГГО ФГБУ - Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова А.И. 8 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 202 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 2 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
МЭИ - Московский энергетический институт 159 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 67 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 31
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 18
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 614 5
Violin Forum 4 4
HP - Программные миры HP 9 4
Intel Developer Forum - IDF 278 3
itSMF - IT Service Management Forum 34 3
CNews FORUM Кейсы 280 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
ISE - Integrated Systems Europe 50 2
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 2
Oracle TechForum 25 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
CNews AWARDS - награда 556 2
Black Hat - Конференция 117 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Cisco Expo 23 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
IBM Systems Forum 4 1
Web Summit 13 1
Венчурная ярмарка 25 1
Infosecurity - выставка 63 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще