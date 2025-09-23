Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания «Айтеко» входит в ГК Т1 Сервионика – российская ИТ-компания. Работает на ИТ-рынке с 1997 года, реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
СОБЫТИЯ
|23.09.2025
|
«Айтеко» внедрила систему управления лабораторной информацией в СК «РусВьетПетро»
Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по созданию и внедрению собственной системы управления лабораторн
|
Когда покупка новой СХД может оказаться выгоднее обновления старой
ксандр Балакирев, директор департамента информационных систем и технологий Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, и Максим Митрохин, директор по развитию бизнеса группы компаний «АйТеко». 02.12.2020 CNews: Портал генерирует большие объемы данных. Что это за данные? Александр Балакирев: Александр Балакирев Портал «Образование на русском» дает возможность дистанционно изу
|17.07.2025
|
«Айтеко» внедрила платформу корпоративных коммуникаций eXpress в АО «Москоллектор»
Российская ИТ-компания «Айтеко» внедрила платформу корпоративных коммуникаций eXpress в АО «Москоллектор». Решение по
|14.04.2025
|
«Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко»
Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по внедрению собственной системы управления лабораторной информац
|12.02.2025
|
«Айтеко» и Axoft обеспечили мониторинг кибербезопасности с помощью MaxPatrol SIEM в страховой компании
«Айтеко» и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft внедрили в страховой компа
|25.12.2024
|
Система промышленной безопасности DES.ISS.Pro от «Айтеко» внесена в реестр российского ПО Минцифры
Разработанная компанией «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») система промышленной безопасности Digital Enterprise Solution Industrial Safety Syst
|17.12.2024
|
«Айтеко» инвестировала в российский стартап в области промышленной автоматизации
В рамках общей инвестиционной стратегии ГК «Айтеко» приобрела контрольный пакет акций компании IAR-Group, которая занимается производство
|31.10.2024
|
ГК «Айтеко» внедрила в «Полюс» системы управления производством на базе отечественного ПО
Компания «АрСи БиАй» (входит в ГК «Айтеко») завершила проекты по внедрению системы управления производственными процессами (MES,
|29.10.2024
|
«Айтеко» завершила проект по созданию офисного пространства для логистического центра Lamoda
«Айтеко» объявила о завершении ремонта и оснащения нового офисного пространства на территории
|25.10.2024
|
«Группа Астра» и «Айтеко.Cloud» объявили о сотрудничестве
Российский разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» и компания «Айтеко.Cloud» подписали партнерское соглашение. Провайдер развивает направление поставки ПО, и благодаря партнерству с участником рынка в области ПО компания сможет предложить комплексные ИТ-ре
|05.09.2024
|
«Айтеко» и Axoft внедрили MaxPatrol VM в российской транспортной компании
ГК «Айтеко» в сотрудничестве с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заверши
|04.09.2024
|
Портфель решений «Айтеко.Cloud» расширился продуктами экосистемы «Ред Софт»
«Айтеко.Cloud», облачный интегратор для создания ИТ-инфраструктуры, и компания «Ред Софт», разработчик программного обеспечения, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компани
|03.09.2024
|
«Айтеко» стала официальным партнером Pantum
ГК «Айтеко» сообщила о старте сотрудничества с компанией Pantum – быстрорастущего китайского прои
|23.08.2024
|
ГК «Айтеко» реализовала проект по замещению зарубежной системы LIMS в компании «Каустик»
асти «Каустик» успешно завершен проект по импортозамещению системы управления лабораторной информацией и внедрению отечественной разработки DES.LIMS.Pro компании «Инвиатех» (входит в группу компаний «Айтеко»). Реализация проекта позволила повысить эффективность процессов управления качеством и безопасностью продукции на каждом из этапов производства. Проект на «Каустике» был инициирован для
|05.08.2024
|
«Айтеко.Cloud» и Mind Software заключили соглашение о партнерстве
Облачный интегратор «Айтеко.Cloud» и отечественный разработчик ПО Mind Software подписали партнерское соглашение, направленное на расширение возможностей по внедрению решений вендора. Данное соглашение – еще один ш
|31.07.2024
|
«Айтеко.Cloud» и «Мультифактор» подписали партнёрское соглашение
«Айтеко.Cloud» заключила партнёрское соглашение с компанией «Мультифактор». «Мультифактор» – российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, а также поставщик системы многофак
|29.05.2024
|
«Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение»
«Айтеко», российская ИТ-компания, завершила проект по модернизации системы унифицированных коммуникаций в ГК «Газпром Бурение». В рамках проекта был выполнен комплекс работ: аудит существующей и
|22.03.2024
|
DR Platform от «Айтеко» включен в Реестр отечественного ПО Минцифры
Компания «Айтеко Внедренческий центр», входящая в состав группы компаний «Айтеко» — российского
|12.03.2024
|
Компания Айтеко.Cloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024»
технологии 2024», на которой выступят руководители крупнейших ИТ-компаний РФ и пройдет обсуждение актуальных и будущих тенденций развития облачных сервисов, имеющихся угроз и точек роста. От компании Айтеко.Cloud мероприятие посетит коммерческий директор Шайдулов Р. Эксперт выступит на конференции и расскажет об опыте импортозамещения технологий, необходимых для создания надежной и доступно
|12.03.2024
|
«Айтеко» и СБК внедряют в российских организациях импортонезависимый корпоративный сервер
Компании «Айтеко» и «СБК» (Система безопасных коммуникаций) в рамках подписанного в 2023 г. лицензионного договора помогают российским организациям и предприятиям перейти на импортонезависимый коммуникац
|27.12.2023
|
От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы
пнейшим дебютантом стал лидер рейтинга — компания Yadro, которая с выручкой в ₽66 млрд значительно опережает конкурентов. В пятерку лидеров вошли четыре системных интегратора: Rubytech ₽(18,3 млрд), «Айтеко» (₽13 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽12,9 млрд) и Tegrus (₽12,4 млрд). При этом необходимо оговориться, что список компаний в рейтинге неполный, так как часть интеграторов и вендоров скрыва
|07.11.2023
|Ветерана «Ай-теко» и сотрудника московского ДИТа сажают в тюрьму на долгие годы
|07.11.2023
|
«Айтеко» и «Dатару» заключили партнерское соглашение
«Айтеко», российская ИТ-компания, подписала соглашение о сотрудничестве с отечественным ИТ-про
|27.07.2023
|
«Айтеко» разработала платформу Themisoft для автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре
«Айтеко» разработала платформу Themisoft для автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре. Она построена на базе собственной разработки компании «Айтеко» и является полностью имп
|04.07.2023
|
Компания «Айтеко» развернула ИТ-инфраструктуру нового пляжного клуба в Нагатинской пойме Москвы
Специалисты «Айтеко» приняли участие в создании ИТ-инфраструктуры пляжного клуба Dream Beach Club. Комплек
|28.06.2023
|
«Росатом» из-за ухода западных вендоров не может получить «железо» для центра мониторинга. Наказали российскую ИТ-компанию
Победа «Росатома» в суде Как выяснил CNews, «Ситуационно-кризисный центр Росатома» отсудил у российской ИТ-компании «Ай-теко» десятки миллионов рублей за просрочку поставки оборудования. «Ситуационно-кризисный центр Росатома» занимается круглосуточным мониторингом и контролем состояния объектов атомной отрасл
|28.03.2023
|
Константин Лопаткин, Айтеко.Cloud: «На базе нашего импортонезависимого облака можно создать гибкую ИТ-инфраструктуру любой конфигурации»
дим в конкретный момент, легко докупать необходимые вычислительные мощности и не задумываться о содержании и обслуживании реальной «железной» инфраструктуры. Константин Лопаткин, генеральный директор Айтеко.Cloud На базе импортонезависимого облака Айтеко.Cloud можно создавать гибкую ИТ-инфраструктуру любой конфигурации. Облако позволяет минимизировать риски простоя: SLA составляет 99
|28.02.2023
|
Дмитрий Петропавловский -
«Айтеко» перевела сетевую инфраструктуру банка МФК на отечественное оборудование
ем и при взаимодействии со специалистами банка выполнить проектные работы, осуществить поставку, настройку и запуск в промышленный режим модернизированного вычислительного комплекса и КСПД. CNews: У «Айтеко» и банка МФК до этого уже были совместные проекты? Максим Лебедев: Это первый наш крупный проект для банка МФК. До этого компания «Айтеко» оказывала техническую поддержку оборудов
|09.02.2023
|
«Айтеко» и «Проект итам2ру» заключили соглашение о партнерстве
«Айтеко» и компания «Проект итам2ру» подписали договор о сотрудничестве. «Проект итам2ру» является разработчиком решения A-Tracker для автоматизации процессов управления ИТ-активами (IT Asset Ma
|16.01.2023
|
«Айтеко» и «Инпро технолоджис» заключили партнерское соглашение
«Инпро технолоджис», являющаяся производителем систем непосредственного жидкостного охлаждения для вычислительных и коммуникационных комплексов, и компания «Айтеко» подписали договор о сотрудничестве. Специалисты «Айтеко» прошли обучение по работе с продуктами вендора и будут осуществлять их внедрение и техническое сопровождение на предприят
|12.12.2022
|
«Айтеко» и Directum заключили соглашение о партнерстве
«Айтеко» и разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами Directum анонсировали старт сотрудничества. Компании планируют поддерживать российские предприят
|28.11.2022
|
«Ростелеком-ЦОД» и «Айтеко» стали партнерами
«Ростелеком-ЦОД» заключила партнерское соглашение с ИТ-компанией «Айтеко». В рамках соглашения специалисты «Айтеко» будут осуществлять пресейл, продажу
|15.11.2022
|
«Айтеко» и Spirit заключили договор о партнерстве
«Айтеко» и Spirit, разработчик программного продукта для корпоративных коммуникаций VideoMost,
|08.11.2022
|
Облачная версия платформы корпоративных коммуникаций eXpress стала доступна заказчикам «Айтеко.Cloud»
Российский IaaS-провайдер «Айтеко.Cloud» стал поставщиком SaaS-версии платформы корпоративных коммуникаций eXpress. Это позволит компаниям, предпочитающим облачную модель, не только перейти на отечественный инструмент ко
|07.11.2022
|
Константин Лопаткин, Айтеко.Cloud: Интеграция, облако, ЦОД – три ключевых направления наших продуктов
CNews: Для чего объединили направления? В чем преимущества Айтеко.Cloud? Константин Лопаткин: С начала года наблюдается устойчивый рост спроса на облачные и инфраструктурные решения. Мы поняли, что, если мы объединим под общим брендом облачные продукты
|24.10.2022
|
«Айтеко» запустила новый бренд, объединяющий облачные сервисы, услуги дата-центра, аренды оборудования, ПО и консалтинга
Новый бренд «Айтеко.Cloud», запущенный ГК «Айтеко», предлагает услуги по аренде серверного оборудов
|08.08.2022
|
«Айтеко» и SimpleOne заключили договор о сотрудничестве
Разработчик программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne заключил соглашение о сотрудничестве с ИТ-компанией «Айтеко. Группа компаний «Айтеко» объединяет более 3 тыс. сотрудников, специализируется на больших данных, облачных технологиях, искусственном интеллекте, интегрированных коммуникациях и
|11.04.2022
|
Как построить надежный ИТ-фундамент на российских технологиях
более подходящие, внедряют и интегрируют с имеющейся инфраструктурой, обеспечивают техническое сопровождение и обучают пользователей. Подробнее о технологиях и продуктах, которые предлагает компания «Айтеко», в материале CNews. Облачные продукты «из коробки» Семейство продуктов «РУСТЭК» заменяет иностранные решения для построения облачных платформ, управления ИТ-инфраструктурой в среде вирт
|29.03.2022
|
«Айтеко» расширяет импортонезависимый портфель решений для управления промышленным производством
«Айтеко» развивает направление по работе с промышленными предприятиями на основе расширения пр
|29.12.2021
|
ГК «Айтеко» запустила новый корпоративный сайт
ГК «Айтеко» представила адаптивный свой новый интернет-сайт, позволяющий быстро получать точную и
