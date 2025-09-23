Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко

«Айтеко» внедрила систему управления лабораторной информацией в СК «РусВьетПетро» Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по созданию и внедрению собственной системы управления лабораторн

Когда покупка новой СХД может оказаться выгоднее обновления старой ксандр Балакирев, директор департамента информационных систем и технологий Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, и Максим Митрохин, директор по развитию бизнеса группы компаний «АйТеко». 02.12.2020 CNews: Портал генерирует большие объемы данных. Что это за данные? Александр Балакирев: Александр Балакирев Портал «Образование на русском» дает возможность дистанционно изу

«Айтеко» внедрила платформу корпоративных коммуникаций eXpress в АО «Москоллектор» Российская ИТ-компания «Айтеко» внедрила платформу корпоративных коммуникаций eXpress в АО «Москоллектор». Решение по

«Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко» Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по внедрению собственной системы управления лабораторной информац

«Айтеко» и Axoft обеспечили мониторинг кибербезопасности с помощью MaxPatrol SIEM в страховой компании «Айтеко» и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft внедрили в страховой компа

Система промышленной безопасности DES.ISS.Pro от «Айтеко» внесена в реестр российского ПО Минцифры Разработанная компанией «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») система промышленной безопасности Digital Enterprise Solution Industrial Safety Syst

«Айтеко» инвестировала в российский стартап в области промышленной автоматизации В рамках общей инвестиционной стратегии ГК «Айтеко» приобрела контрольный пакет акций компании IAR-Group, которая занимается производство

ГК «Айтеко» внедрила в «Полюс» системы управления производством на базе отечественного ПО Компания «АрСи БиАй» (входит в ГК «Айтеко») завершила проекты по внедрению системы управления производственными процессами (MES,

«Айтеко» завершила проект по созданию офисного пространства для логистического центра Lamoda «Айтеко» объявила о завершении ремонта и оснащения нового офисного пространства на территории

«Группа Астра» и «Айтеко.Cloud» объявили о сотрудничестве Российский разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» и компания «Айтеко.Cloud» подписали партнерское соглашение. Провайдер развивает направление поставки ПО, и благодаря партнерству с участником рынка в области ПО компания сможет предложить комплексные ИТ-ре

«Айтеко» и Axoft внедрили MaxPatrol VM в российской транспортной компании ГК «Айтеко» в сотрудничестве с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заверши

Портфель решений «Айтеко.Cloud» расширился продуктами экосистемы «Ред Софт» «Айтеко.Cloud», облачный интегратор для создания ИТ-инфраструктуры, и компания «Ред Софт», разработчик программного обеспечения, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компани

«Айтеко» стала официальным партнером Pantum ГК «Айтеко» сообщила о старте сотрудничества с компанией Pantum – быстрорастущего китайского прои

ГК «Айтеко» реализовала проект по замещению зарубежной системы LIMS в компании «Каустик» асти «Каустик» успешно завершен проект по импортозамещению системы управления лабораторной информацией и внедрению отечественной разработки DES.LIMS.Pro компании «Инвиатех» (входит в группу компаний «Айтеко»). Реализация проекта позволила повысить эффективность процессов управления качеством и безопасностью продукции на каждом из этапов производства. Проект на «Каустике» был инициирован для

«Айтеко.Cloud» и Mind Software заключили соглашение о партнерстве Облачный интегратор «Айтеко.Cloud» и отечественный разработчик ПО Mind Software подписали партнерское соглашение, направленное на расширение возможностей по внедрению решений вендора. Данное соглашение – еще один ш

«Айтеко.Cloud» и «Мультифактор» подписали партнёрское соглашение «Айтеко.Cloud» заключила партнёрское соглашение с компанией «Мультифактор». «Мультифактор» – российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, а также поставщик системы многофак

«Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение» «Айтеко», российская ИТ-компания, завершила проект по модернизации системы унифицированных коммуникаций в ГК «Газпром Бурение». В рамках проекта был выполнен комплекс работ: аудит существующей и

DR Platform от «Айтеко» включен в Реестр отечественного ПО Минцифры Компания «Айтеко Внедренческий центр», входящая в состав группы компаний «Айтеко» — российского

Компания Айтеко.Cloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024» технологии 2024», на которой выступят руководители крупнейших ИТ-компаний РФ и пройдет обсуждение актуальных и будущих тенденций развития облачных сервисов, имеющихся угроз и точек роста. От компании Айтеко.Cloud мероприятие посетит коммерческий директор Шайдулов Р. Эксперт выступит на конференции и расскажет об опыте импортозамещения технологий, необходимых для создания надежной и доступно

«Айтеко» и СБК внедряют в российских организациях импортонезависимый корпоративный сервер Компании «Айтеко» и «СБК» (Система безопасных коммуникаций) в рамках подписанного в 2023 г. лицензионного договора помогают российским организациям и предприятиям перейти на импортонезависимый коммуникац

От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы пнейшим дебютантом стал лидер рейтинга — компания Yadro, которая с выручкой в ₽66 млрд значительно опережает конкурентов. В пятерку лидеров вошли четыре системных интегратора: Rubytech ₽(18,3 млрд), «Айтеко» (₽13 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽12,9 млрд) и Tegrus (₽12,4 млрд). При этом необходимо оговориться, что список компаний в рейтинге неполный, так как часть интеграторов и вендоров скрыва

«Айтеко» и «Dатару» заключили партнерское соглашение «Айтеко», российская ИТ-компания, подписала соглашение о сотрудничестве с отечественным ИТ-про

«Айтеко» разработала платформу Themisoft для автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре «Айтеко» разработала платформу Themisoft для автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре. Она построена на базе собственной разработки компании «Айтеко» и является полностью имп

Компания «Айтеко» развернула ИТ-инфраструктуру нового пляжного клуба в Нагатинской пойме Москвы Специалисты «Айтеко» приняли участие в создании ИТ-инфраструктуры пляжного клуба Dream Beach Club. Комплек

«Росатом» из-за ухода западных вендоров не может получить «железо» для центра мониторинга. Наказали российскую ИТ-компанию Победа «Росатома» в суде Как выяснил CNews, «Ситуационно-кризисный центр Росатома» отсудил у российской ИТ-компании «Ай-теко» десятки миллионов рублей за просрочку поставки оборудования. «Ситуационно-кризисный центр Росатома» занимается круглосуточным мониторингом и контролем состояния объектов атомной отрасл

Константин Лопаткин, Айтеко.Cloud: «На базе нашего импортонезависимого облака можно создать гибкую ИТ-инфраструктуру любой конфигурации» дим в конкретный момент, легко докупать необходимые вычислительные мощности и не задумываться о содержании и обслуживании реальной «железной» инфраструктуры. Константин Лопаткин, генеральный директор Айтеко.Cloud На базе импортонезависимого облака Айтеко.Cloud можно создавать гибкую ИТ-инфраструктуру любой конфигурации. Облако позволяет минимизировать риски простоя: SLA составляет 99

Дмитрий Петропавловский - «Айтеко» перевела сетевую инфраструктуру банка МФК на отечественное оборудование ем и при взаимодействии со специалистами банка выполнить проектные работы, осуществить поставку, настройку и запуск в промышленный режим модернизированного вычислительного комплекса и КСПД. CNews: У «Айтеко» и банка МФК до этого уже были совместные проекты? Максим Лебедев: Это первый наш крупный проект для банка МФК. До этого компания «Айтеко» оказывала техническую поддержку оборудов

«Айтеко» и «Проект итам2ру» заключили соглашение о партнерстве «Айтеко» и компания «Проект итам2ру» подписали договор о сотрудничестве. «Проект итам2ру» является разработчиком решения A-Tracker для автоматизации процессов управления ИТ-активами (IT Asset Ma

«Айтеко» и «Инпро технолоджис» заключили партнерское соглашение «Инпро технолоджис», являющаяся производителем систем непосредственного жидкостного охлаждения для вычислительных и коммуникационных комплексов, и компания «Айтеко» подписали договор о сотрудничестве. Специалисты «Айтеко» прошли обучение по работе с продуктами вендора и будут осуществлять их внедрение и техническое сопровождение на предприят

«Айтеко» и Directum заключили соглашение о партнерстве «Айтеко» и разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами Directum анонсировали старт сотрудничества. Компании планируют поддерживать российские предприят

«Ростелеком-ЦОД» и «Айтеко» стали партнерами «Ростелеком-ЦОД» заключила партнерское соглашение с ИТ-компанией «Айтеко». В рамках соглашения специалисты «Айтеко» будут осуществлять пресейл, продажу

«Айтеко» и Spirit заключили договор о партнерстве «Айтеко» и Spirit, разработчик программного продукта для корпоративных коммуникаций VideoMost,

Облачная версия платформы корпоративных коммуникаций eXpress стала доступна заказчикам «Айтеко.Cloud» Российский IaaS-провайдер «Айтеко.Cloud» стал поставщиком SaaS-версии платформы корпоративных коммуникаций eXpress. Это позволит компаниям, предпочитающим облачную модель, не только перейти на отечественный инструмент ко

Константин Лопаткин, Айтеко.Cloud: Интеграция, облако, ЦОД – три ключевых направления наших продуктов CNews: Для чего объединили направления? В чем преимущества Айтеко.Cloud? Константин Лопаткин: С начала года наблюдается устойчивый рост спроса на облачные и инфраструктурные решения. Мы поняли, что, если мы объединим под общим брендом облачные продукты

«Айтеко» запустила новый бренд, объединяющий облачные сервисы, услуги дата-центра, аренды оборудования, ПО и консалтинга Новый бренд «Айтеко.Cloud», запущенный ГК «Айтеко», предлагает услуги по аренде серверного оборудов

«Айтеко» и SimpleOne заключили договор о сотрудничестве Разработчик программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne заключил соглашение о сотрудничестве с ИТ-компанией «Айтеко. Группа компаний «Айтеко» объединяет более 3 тыс. сотрудников, специализируется на больших данных, облачных технологиях, искусственном интеллекте, интегрированных коммуникациях и

Как построить надежный ИТ-фундамент на российских технологиях более подходящие, внедряют и интегрируют с имеющейся инфраструктурой, обеспечивают техническое сопровождение и обучают пользователей. Подробнее о технологиях и продуктах, которые предлагает компания «Айтеко», в материале CNews. Облачные продукты «из коробки» Семейство продуктов «РУСТЭК» заменяет иностранные решения для построения облачных платформ, управления ИТ-инфраструктурой в среде вирт

«Айтеко» расширяет импортонезависимый портфель решений для управления промышленным производством «Айтеко» развивает направление по работе с промышленными предприятиями на основе расширения пр