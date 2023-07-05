Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома

«Росэнергоатом» запустит дата-центр уровня Tier IV Интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов концерна «Росэнергоатом» компания «Атомдата-центр» (электроэнергетический дивизион «Росатома») объявила

По заданию «Росэнергоатома» разработан отечественный ПАК для реализации частного облака ом — «Научно-техническим центром информационных технологий РОСА» (НЦТ ИТ РОСА) по заданию концерна «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») разработала

«Росатом» отменил строительство огромного ЦОДа на тысячи серверных стоек вание ЦОДа Как выяснил CNews, структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», застопорила масштабный проект создания нового ЦОДа под Санкт-Петербургом (с т

«Росатом» строит новый огромный ЦОД на тысячи серверных стоек а Xelent-2 Как выяснил CNews, структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», запустила масштабный проект создания нового ЦОДа под Санкт-Петербургом. Судя

Росэнергоатом завершил перевод системы технического документооборота на отечественную платформу АО «Концерн Росэнергоатом» совместно с ИТ-компанией «Крок» завершили проект по миграции автоматизированно

«Росэнергоатом» повысит в 2023 году уровень киберзащищенности за счет нового отечественного программно-аппаратного комплекса (ПАК) Концерн «Росэнергоатом» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») успешно завершил тестиров

«Прайм груп» стала частью цифровой экосистемы Концерна «Росэнергоатом». егратор комплексных ИТ-продуктов и инфраструктурных решений, входящая в контур управления концерна «Росэнергоатом», объявила о покупке 49% акций компании ООО «Прайм груп». Сделка по приобретени

«Росатом» переносит на Linux свою программу-переводчика с английского с бангладешским акцентом ереводчика» Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» оператор атомных электростанций (АЭС), концерн «Росэнергоатом» собирается перенести свой программный продукт «ИТ-переводчик» на российскую ОС

Структуры «Росатома» массово закупили российское конструкторское ПО. Удалось сэкономить 23 рубля САПР для «Росэнергоатома» Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» закупает 2030 лицензий на право использования российской системы автоматизиров

На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала Концерн «Росэнергоатом», входящий в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», внедрил ви

«Крок» помог Росэнергоатому повысить надежность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры «Крок» спроектировал ИТ-инфраструктуру для центрального аппарата Росэнергоатома, 11 атомных электростанций, и Опорного ЦОД на Калининской АЭС. Благодаря этому заложена основа для катастрофоустойчивости, гибкого управления ресурсами и масштабируемости, надежн

«Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО Ипортозамещение систем на АЭС Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» переводит одну из ИТ-систем Ленинградской АЭС на импортонезависимое ПО. Процес

«Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной «Росэнергоатом» выбрал одну единственную Как выяснил CNews, концерн «Росэнергоатом», до

«Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux Обучение Astra Linux Как выяснил CNews, концерн «Росэнергоатом», дочерняя структура госкорпорации «Росатом», потратит 6,7 млн руб. на мероприя

В России появился отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры VDI К) для развертывания инфраструктур виртуальных рабочих мест. Проект реализован по заданию Концерна «Росэнергоатом» и уже успешно прошёл первые тестовые испытания. Сегодня виртуализация рабочего

«Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю в реальную стадию развития. Входящий в состав госкорпорации оператор атомных электростанций (АЭС) «Росэнергоатом» выделил 96,4 млн руб. на выполнение в отношении этого дата-центра инженерных и

«Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad Российские смартфоны и планшеты для «Росатома» Как выяснил CNews, «Росэнергоатом», входящий в состав «Росатома» оператор АЭС, готов потратить 120,8 млн руб. на

«Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом выяснил CNews, новоиспеченная структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», приобретает петербургский ЦОД Xelent. Данный объект ранее принадлежал ООО «Ст

Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России еда поставщика Как выяснил CNews, ИТ-компании «СТК Развитие» удалось через суд взыскать с концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») деньги за поставленное, но не оплаченное ранее оборудован

«Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности «Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области информационных

«Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk Naumen завершила проект по созданию корпоративной системы управления ИТ-услугами для концерна «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), единственного операт

Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД вления бизнеса – услуг инфраструктурных площадок ЦОД – в структуре госкорпорации выступает концерн «Росэнергоатом». Первым проектом Росатома в этом сегменте российского рынка ИТ-инфраструктуры

«Росэнергоатом» готовит к запуску систему распознавания лиц на ЦОД «Калининский» «Росэнергоатом» провел пилотные испытания и готовит к коммерческому запуску систему биометриче

«Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома» елеком» завершил проект по созданию высоконадежной корпоративной сети передачи данных для концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»), которая объединила девять атомных электрос

Росэнергоатом и IBM запускают новый проект на базе ЦОД «Калининский» IBM, Сергей Мигалин, заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам концерна Росэнергоатом объявил о новом совместном проекте с IBM на базе ЦОД «Калининский». Сергей Мига

«Росэнергоатом» начал сотрудничество с Ассоциацией участников отрасли ЦОД Концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») подписал сог

Cisco Россия объявила американское «железо» негарантийным. «Росэнергоатом» отказался от многомиллионной закупки Cisco из США — вне гарантии Как стало известно CNews, российский офис Cisco убедил «Росэнергоатом» в том, что закупаемое госконцерном «железо» этой компании, произведенное в США

«Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа «Автодор» и концерн «Росэнергоатом» приступили к пилотному тестированию использования облачных технологий и сервис

2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома» х тендеров заключил контракты на поставку средств радиосвязи стандарта TETRA для филиалов «Концерна Росэнергоатом» — Белоярская АЭС и Смоленская АЭС. Согласно подписанным договорам 2Test реализ

«Росэнергоатом» удешевит киловатт-час с помощью SAP ERP «Росэнергоатом» объявил о том, что все филиалы концерна теперь работают в едином информационно

Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией й документацией (АСУТД) на базе EMC Documentum осуществляется в центральном аппарате (ЦА) концерна «Росэнергоатом», его филиале по реализации капитальных проектов и на 9-ти атомных электростанц

«Ростелеком» заплатит миллиарды, чтобы построить ЦОДы на территории АЭС ти 4,8 тыс. стоек. Из них «Ростелеком» арендует 4 тыс. стоек, остальные 800 будет использовать сам «Росэнергоатом». Возможность задействовать все запланированные стойки должна появиться к 2021

ТТК выиграл тендер на предоставление каналов связи концерну «Росэнергоатом» Компания ТТК выиграла тендер на предоставление услуг связи «Концерну Росэнергоатом» в Обнинске Калужской области. В рамках контракта, заключенного по итогам откры

Naumen Service Desk управляет сервисным обслуживанием «Росэнергоатома» пания уделяет особое внимание, является этап сервисного сопровождения. Реализация проекта была нацелена на повышение качества поддержки ИТ-услуг, предоставляемых таким ключевым клиентам, как концерн «Росэнергоатом». Добиться поставленной цели планировалось за счет обеспечения прозрачной работы службы поддержки клиентов, ведения учета заявок клиентов в единой базе данных и мониторинга их исп

IBS реализовала для «Концерна Росэнергоатом» проект по развитию обмена промышленными данными ьтипрограммной среды в атомной отрасли». В интересах проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» была разработана методология и апробированы механизмы обмена данными из различ

Росэнергоатом: жара не влияет на безопасность эксплуатации российских АЭС Как сообщает управление информации концерна Росэнергоатом, аномально жаркая погода, установившаяся в ряде регионов Российской Федерации,

В Росэнергоатоме установлена система управления чрезвычайными ситуациями РОДОС В Кризисном центре ОАО «Концерн Росэнергоатом» установлена система управления чрезвычайными ситуациями РОДОС. Система являетс

«Росэнергоатом» перейдет на проектное управление инвестиционно-строительной деятельностью с помощью «ПМСофт» , сооружения объектов обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом «Концерна Росэнергоатом». Основной целью внедрения в концерне проектного принципа управления инвестицио

Росэнергоатом подвел итоги работы АЭС в 2009 году 7 млрд. кВтч электроэнергии, что составило 100,6 % к плану, сообщает управление информации концерна Росэнергоатом. В том числе на АЭС с энергоблоками ВВЭР выработано 83,7 млрд. кВтч, на АЭС с э