Росатом Росэнергоатом Концерн ПАО Концерн Энергоатом Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях Электроэнергетический дивизион Росатома
АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») — одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственная в России компания, выполняющая функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. Основным видом деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В состав АО «Концерн Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, Проектно-конструкторский и Технологический филиалы. В общей сложности на 11 действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков, а также плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет 30,3 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет 19%.
"Практика применения цифровых технологий в эпоху импортозамещения. Опыт Концерна «Росэнергоатом»" Константин Кудашев, Руководитель Центра цифровых технологий, Концерн "Росэнергоатом" на CNews FORUM 2021.
|05.07.2023
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«Росэнергоатом» запустит дата-центр уровня Tier IV
Интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов концерна «Росэнергоатом» компания «Атомдата-центр» (электроэнергетический дивизион «Росатома») объявила
|13.06.2023
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По заданию «Росэнергоатома» разработан отечественный ПАК для реализации частного облака
ом — «Научно-техническим центром информационных технологий РОСА» (НЦТ ИТ РОСА) по заданию концерна «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») разработала
|06.04.2023
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«Росатом» отменил строительство огромного ЦОДа на тысячи серверных стоек
вание ЦОДа Как выяснил CNews, структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», застопорила масштабный проект создания нового ЦОДа под Санкт-Петербургом (с т
|23.03.2023
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«Росатом» строит новый огромный ЦОД на тысячи серверных стоек
а Xelent-2 Как выяснил CNews, структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», запустила масштабный проект создания нового ЦОДа под Санкт-Петербургом. Судя
|22.12.2022
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Росэнергоатом завершил перевод системы технического документооборота на отечественную платформу
АО «Концерн Росэнергоатом» совместно с ИТ-компанией «Крок» завершили проект по миграции автоматизированно
|02.12.2022
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«Росэнергоатом» повысит в 2023 году уровень киберзащищенности за счет нового отечественного программно-аппаратного комплекса (ПАК)
Концерн «Росэнергоатом» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») успешно завершил тестиров
|31.08.2022
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«Прайм груп» стала частью цифровой экосистемы Концерна «Росэнергоатом».
егратор комплексных ИТ-продуктов и инфраструктурных решений, входящая в контур управления концерна «Росэнергоатом», объявила о покупке 49% акций компании ООО «Прайм груп». Сделка по приобретени
|23.08.2022
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«Росатом» переносит на Linux свою программу-переводчика с английского с бангладешским акцентом
ереводчика» Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» оператор атомных электростанций (АЭС), концерн «Росэнергоатом» собирается перенести свой программный продукт «ИТ-переводчик» на российскую ОС
|06.07.2022
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Структуры «Росатома» массово закупили российское конструкторское ПО. Удалось сэкономить 23 рубля
САПР для «Росэнергоатома» Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» закупает 2030 лицензий на право использования российской системы автоматизиров
|21.12.2021
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На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала
Концерн «Росэнергоатом», входящий в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», внедрил ви
|29.11.2021
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«Крок» помог Росэнергоатому повысить надежность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры
«Крок» спроектировал ИТ-инфраструктуру для центрального аппарата Росэнергоатома, 11 атомных электростанций, и Опорного ЦОД на Калининской АЭС. Благодаря этому заложена основа для катастрофоустойчивости, гибкого управления ресурсами и масштабируемости, надежн
|14.10.2021
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«Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО
Ипортозамещение систем на АЭС Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» переводит одну из ИТ-систем Ленинградской АЭС на импортонезависимое ПО. Процес
|06.08.2021
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«Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной
«Росэнергоатом» выбрал одну единственную Как выяснил CNews, концерн «Росэнергоатом», до
|26.07.2021
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«Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux
Обучение Astra Linux Как выяснил CNews, концерн «Росэнергоатом», дочерняя структура госкорпорации «Росатом», потратит 6,7 млн руб. на мероприя
|15.06.2021
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В России появился отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры VDI
К) для развертывания инфраструктур виртуальных рабочих мест. Проект реализован по заданию Концерна «Росэнергоатом» и уже успешно прошёл первые тестовые испытания. Сегодня виртуализация рабочего
|30.03.2021
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«Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю
в реальную стадию развития. Входящий в состав госкорпорации оператор атомных электростанций (АЭС) «Росэнергоатом» выделил 96,4 млн руб. на выполнение в отношении этого дата-центра инженерных и
|24.03.2021
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«Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad
Российские смартфоны и планшеты для «Росатома» Как выяснил CNews, «Росэнергоатом», входящий в состав «Росатома» оператор АЭС, готов потратить 120,8 млн руб. на
|10.03.2021
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«Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом
выяснил CNews, новоиспеченная структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», приобретает петербургский ЦОД Xelent. Данный объект ранее принадлежал ООО «Ст
|19.11.2020
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Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России
еда поставщика Как выяснил CNews, ИТ-компании «СТК Развитие» удалось через суд взыскать с концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») деньги за поставленное, но не оплаченное ранее оборудован
|02.10.2020
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«Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности
«Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области информационных
|15.09.2020
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«Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk
Naumen завершила проект по созданию корпоративной системы управления ИТ-услугами для концерна «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), единственного операт
|15.06.2020
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Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД
вления бизнеса – услуг инфраструктурных площадок ЦОД – в структуре госкорпорации выступает концерн «Росэнергоатом». Первым проектом Росатома в этом сегменте российского рынка ИТ-инфраструктуры
|17.04.2020
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«Росэнергоатом» готовит к запуску систему распознавания лиц на ЦОД «Калининский»
«Росэнергоатом» провел пилотные испытания и готовит к коммерческому запуску систему биометриче
|21.10.2019
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«Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома»
елеком» завершил проект по созданию высоконадежной корпоративной сети передачи данных для концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»), которая объединила девять атомных электрос
|16.10.2019
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Росэнергоатом и IBM запускают новый проект на базе ЦОД «Калининский»
IBM, Сергей Мигалин, заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам концерна Росэнергоатом объявил о новом совместном проекте с IBM на базе ЦОД «Калининский». Сергей Мига
|20.09.2019
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«Росэнергоатом» начал сотрудничество с Ассоциацией участников отрасли ЦОД
Концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») подписал сог
|31.07.2019
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Cisco Россия объявила американское «железо» негарантийным. «Росэнергоатом» отказался от многомиллионной закупки
Cisco из США — вне гарантии Как стало известно CNews, российский офис Cisco убедил «Росэнергоатом» в том, что закупаемое госконцерном «железо» этой компании, произведенное в США
|15.01.2019
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«Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа
«Автодор» и концерн «Росэнергоатом» приступили к пилотному тестированию использования облачных технологий и сервис
|10.10.2018
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2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома»
х тендеров заключил контракты на поставку средств радиосвязи стандарта TETRA для филиалов «Концерна Росэнергоатом» — Белоярская АЭС и Смоленская АЭС. Согласно подписанным договорам 2Test реализ
|16.06.2017
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«Росэнергоатом» удешевит киловатт-час с помощью SAP ERP
«Росэнергоатом» объявил о том, что все филиалы концерна теперь работают в едином информационно
|17.04.2017
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Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией
й документацией (АСУТД) на базе EMC Documentum осуществляется в центральном аппарате (ЦА) концерна «Росэнергоатом», его филиале по реализации капитальных проектов и на 9-ти атомных электростанц
|15.12.2015
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«Ростелеком» заплатит миллиарды, чтобы построить ЦОДы на территории АЭС
ти 4,8 тыс. стоек. Из них «Ростелеком» арендует 4 тыс. стоек, остальные 800 будет использовать сам «Росэнергоатом». Возможность задействовать все запланированные стойки должна появиться к 2021
|06.02.2015
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ТТК выиграл тендер на предоставление каналов связи концерну «Росэнергоатом»
Компания ТТК выиграла тендер на предоставление услуг связи «Концерну Росэнергоатом» в Обнинске Калужской области. В рамках контракта, заключенного по итогам откры
|22.02.2012
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Naumen Service Desk управляет сервисным обслуживанием «Росэнергоатома»
пания уделяет особое внимание, является этап сервисного сопровождения. Реализация проекта была нацелена на повышение качества поддержки ИТ-услуг, предоставляемых таким ключевым клиентам, как концерн «Росэнергоатом». Добиться поставленной цели планировалось за счет обеспечения прозрачной работы службы поддержки клиентов, ведения учета заявок клиентов в единой базе данных и мониторинга их исп
|12.07.2010
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IBS реализовала для «Концерна Росэнергоатом» проект по развитию обмена промышленными данными
ьтипрограммной среды в атомной отрасли». В интересах проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» была разработана методология и апробированы механизмы обмена данными из различ
|05.07.2010
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Росэнергоатом: жара не влияет на безопасность эксплуатации российских АЭС
Как сообщает управление информации концерна Росэнергоатом, аномально жаркая погода, установившаяся в ряде регионов Российской Федерации,
|28.04.2010
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В Росэнергоатоме установлена система управления чрезвычайными ситуациями РОДОС
В Кризисном центре ОАО «Концерн Росэнергоатом» установлена система управления чрезвычайными ситуациями РОДОС. Система являетс
|15.02.2010
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«Росэнергоатом» перейдет на проектное управление инвестиционно-строительной деятельностью с помощью «ПМСофт»
, сооружения объектов обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом «Концерна Росэнергоатом». Основной целью внедрения в концерне проектного принципа управления инвестицио
|19.01.2010
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Росэнергоатом подвел итоги работы АЭС в 2009 году
7 млрд. кВтч электроэнергии, что составило 100,6 % к плану, сообщает управление информации концерна Росэнергоатом. В том числе на АЭС с энергоблоками ВВЭР выработано 83,7 млрд. кВтч, на АЭС с э
|13.11.2009
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"Концерн Энергоатом" ведет строительство ПАТЭС
В настоящее время ОАО «Концерн Энергоатом» ведет строительство первой плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) д
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Шальнов Олег 19 14
|Чаркин Евгений 278 13
|Кудашев Константин 13 12
|Натрусов Артем 265 12
|Дьяченко Валерий 95 10
|Кузин Вадим 35 10
|Валчев Стоян 48 10
|Белоусов Максим 100 10
|Глазков Александр 87 10
|Емельченков Сергей 133 10
|Ступин Евгений 28 9
|Бижан Михаил 11 9
|Калиновский Александр 14 9
|Залманов Андрей 37 9
|Мигалин Сергей 10 9
|Гришин Дмитрий 208 9
|Абакумов Евгений 185 9
|Путятинский Сергей 83 9
|Лагунов Андрей 43 9
|Карпунин Алексей 37 9
|Харитонов Денис 22 9
|Казанцев Сергей 16 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
|Дворкович Аркадий 209 9
|Трояновский Владимир 62 9
|Марова Юлия 10 9
|Марковский Роман 26 9
|Сологуб Денис 54 9
|Бурилов Андрей 102 9
|Бухвалов Дмитрий 14 9
|Трапезин Владимир 30 9
|Андрианов Павел 84 9
|Аитов Тимур 197 9
|Путин Владимир 3017 8
|Немченков Сергей 10 8
|Копысов Виталий 59 7
|Казарин Станислав 158 6
|Солдатов Алексей 96 6
|Березин Евгений 10 6
|Поярков Алексей 6 6
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