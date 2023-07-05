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Росатом Росэнергоатом Концерн ПАО Концерн Энергоатом Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях Электроэнергетический дивизион Росатома

Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома

АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») — одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственная в России компания, выполняющая функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. Основным видом деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В состав АО «Концерн Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, Проектно-конструкторский и Технологический филиалы. В общей сложности на 11 действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков, а также плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет 30,3 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет 19%.

 

"Практика применения цифровых технологий в эпоху импортозамещения. Опыт Концерна «Росэнергоатом»" Константин Кудашев, Руководитель Центра цифровых технологий, Концерн "Росэнергоатом" на CNews FORUM 2021.


05.07.2023 «Росэнергоатом» запустит дата-центр уровня Tier IV

Интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов концерна «Росэнергоатом» компания «Атомдата-центр» (электроэнергетический дивизион «Росатома») объявила
13.06.2023 По заданию «Росэнергоатома» разработан отечественный ПАК для реализации частного облака

ом — «Научно-техническим центром информационных технологий РОСА» (НЦТ ИТ РОСА) по заданию концерна «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») разработала

06.04.2023 «Росатом» отменил строительство огромного ЦОДа на тысячи серверных стоек

вание ЦОДа Как выяснил CNews, структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», застопорила масштабный проект создания нового ЦОДа под Санкт-Петербургом (с т
23.03.2023 «Росатом» строит новый огромный ЦОД на тысячи серверных стоек

а Xelent-2 Как выяснил CNews, структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», запустила масштабный проект создания нового ЦОДа под Санкт-Петербургом. Судя

22.12.2022 Росэнергоатом завершил перевод системы технического документооборота на отечественную платформу

АО «Концерн Росэнергоатом» совместно с ИТ-компанией «Крок» завершили проект по миграции автоматизированно
02.12.2022 «Росэнергоатом» повысит в 2023 году уровень киберзащищенности за счет нового отечественного программно-аппаратного комплекса (ПАК)

Концерн «Росэнергоатом» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») успешно завершил тестиров
31.08.2022 «Прайм груп» стала частью цифровой экосистемы Концерна «Росэнергоатом».

егратор комплексных ИТ-продуктов и инфраструктурных решений, входящая в контур управления концерна «Росэнергоатом», объявила о покупке 49% акций компании ООО «Прайм груп». Сделка по приобретени
23.08.2022 «Росатом» переносит на Linux свою программу-переводчика с английского с бангладешским акцентом

ереводчика» Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» оператор атомных электростанций (АЭС), концерн «Росэнергоатом» собирается перенести свой программный продукт «ИТ-переводчик» на российскую ОС
06.07.2022 Структуры «Росатома» массово закупили российское конструкторское ПО. Удалось сэкономить 23 рубля

САПР для «Росэнергоатома» Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» закупает 2030 лицензий на право использования российской системы автоматизиров
21.12.2021 На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала

Концерн «Росэнергоатом», входящий в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», внедрил ви
29.11.2021 «Крок» помог Росэнергоатому повысить надежность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры

«Крок» спроектировал ИТ-инфраструктуру для центрального аппарата Росэнергоатома, 11 атомных электростанций, и Опорного ЦОД на Калининской АЭС. Благодаря этому заложена основа для катастрофоустойчивости, гибкого управления ресурсами и масштабируемости, надежн
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО

Ипортозамещение систем на АЭС Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» переводит одну из ИТ-систем Ленинградской АЭС на импортонезависимое ПО. Процес
06.08.2021 «Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной

«Росэнергоатом» выбрал одну единственную Как выяснил CNews, концерн «Росэнергоатом», до
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux

Обучение Astra Linux Как выяснил CNews, концерн «Росэнергоатом», дочерняя структура госкорпорации «Росатом», потратит 6,7 млн руб. на мероприя
15.06.2021 В России появился отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры VDI

К) для развертывания инфраструктур виртуальных рабочих мест. Проект реализован по заданию Концерна «Росэнергоатом» и уже успешно прошёл первые тестовые испытания. Сегодня виртуализация рабочего
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю

в реальную стадию развития. Входящий в состав госкорпорации оператор атомных электростанций (АЭС) «Росэнергоатом» выделил 96,4 млн руб. на выполнение в отношении этого дата-центра инженерных и
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad

Российские смартфоны и планшеты для «Росатома» Как выяснил CNews, «Росэнергоатом», входящий в состав «Росатома» оператор АЭС, готов потратить 120,8 млн руб. на

10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом

выяснил CNews, новоиспеченная структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», приобретает петербургский ЦОД Xelent. Данный объект ранее принадлежал ООО «Ст
19.11.2020 Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России

еда поставщика Как выяснил CNews, ИТ-компании «СТК Развитие» удалось через суд взыскать с концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») деньги за поставленное, но не оплаченное ранее оборудован
02.10.2020 «Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности

«Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области информационных
15.09.2020 «Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk

Naumen завершила проект по созданию корпоративной системы управления ИТ-услугами для концерна «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), единственного операт
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД

вления бизнеса – услуг инфраструктурных площадок ЦОД – в структуре госкорпорации выступает концерн «Росэнергоатом». Первым проектом Росатома в этом сегменте российского рынка ИТ-инфраструктуры

17.04.2020 «Росэнергоатом» готовит к запуску систему распознавания лиц на ЦОД «Калининский»

«Росэнергоатом» провел пилотные испытания и готовит к коммерческому запуску систему биометриче
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома»

елеком» завершил проект по созданию высоконадежной корпоративной сети передачи данных для концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»), которая объединила девять атомных электрос
16.10.2019 Росэнергоатом и IBM запускают новый проект на базе ЦОД «Калининский»

IBM, Сергей Мигалин, заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам концерна Росэнергоатом объявил о новом совместном проекте с IBM на базе ЦОД «Калининский». Сергей Мига
20.09.2019 «Росэнергоатом» начал сотрудничество с Ассоциацией участников отрасли ЦОД

Концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») подписал сог
31.07.2019 Cisco Россия объявила американское «железо» негарантийным. «Росэнергоатом» отказался от многомиллионной закупки

Cisco из США — вне гарантии Как стало известно CNews, российский офис Cisco убедил «Росэнергоатом» в том, что закупаемое госконцерном «железо» этой компании, произведенное в США
15.01.2019 «Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа

«Автодор» и концерн «Росэнергоатом» приступили к пилотному тестированию использования облачных технологий и сервис
10.10.2018 2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома»

х тендеров заключил контракты на поставку средств радиосвязи стандарта TETRA для филиалов «Концерна Росэнергоатом» — Белоярская АЭС и Смоленская АЭС. Согласно подписанным договорам 2Test реализ
16.06.2017 «Росэнергоатом» удешевит киловатт-час с помощью SAP ERP

«Росэнергоатом» объявил о том, что все филиалы концерна теперь работают в едином информационно
17.04.2017 Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией

й документацией (АСУТД) на базе EMC Documentum осуществляется в центральном аппарате (ЦА) концерна «Росэнергоатом», его филиале по реализации капитальных проектов и на 9-ти атомных электростанц
15.12.2015 «Ростелеком» заплатит миллиарды, чтобы построить ЦОДы на территории АЭС

ти 4,8 тыс. стоек. Из них «Ростелеком» арендует 4 тыс. стоек, остальные 800 будет использовать сам «Росэнергоатом». Возможность задействовать все запланированные стойки должна появиться к 2021

06.02.2015 ТТК выиграл тендер на предоставление каналов связи концерну «Росэнергоатом»

Компания ТТК выиграла тендер на предоставление услуг связи «Концерну Росэнергоатом» в Обнинске Калужской области. В рамках контракта, заключенного по итогам откры
22.02.2012 Naumen Service Desk управляет сервисным обслуживанием «Росэнергоатома»

пания уделяет особое внимание, является этап сервисного сопровождения. Реализация проекта была нацелена на повышение качества поддержки ИТ-услуг, предоставляемых таким ключевым клиентам, как концерн «Росэнергоатом». Добиться поставленной цели планировалось за счет обеспечения прозрачной работы службы поддержки клиентов, ведения учета заявок клиентов в единой базе данных и мониторинга их исп
12.07.2010 IBS реализовала для «Концерна Росэнергоатом» проект по развитию обмена промышленными данными

ьтипрограммной среды в атомной отрасли». В интересах проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» была разработана методология и апробированы механизмы обмена данными из различ
05.07.2010 Росэнергоатом: жара не влияет на безопасность эксплуатации российских АЭС

Как сообщает управление информации концерна Росэнергоатом, аномально жаркая погода, установившаяся в ряде регионов Российской Федерации,

28.04.2010 В Росэнергоатоме установлена система управления чрезвычайными ситуациями РОДОС

В Кризисном центре ОАО «Концерн Росэнергоатом» установлена система управления чрезвычайными ситуациями РОДОС. Система являетс
15.02.2010 «Росэнергоатом» перейдет на проектное управление инвестиционно-строительной деятельностью с помощью «ПМСофт»

, сооружения объектов обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом «Концерна Росэнергоатом». Основной целью внедрения в концерне проектного принципа управления инвестицио
19.01.2010 Росэнергоатом подвел итоги работы АЭС в 2009 году

7 млрд. кВтч электроэнергии, что составило 100,6 % к плану, сообщает управление информации концерна Росэнергоатом. В том числе на АЭС с энергоблоками ВВЭР выработано 83,7 млрд. кВтч, на АЭС с э
13.11.2009 "Концерн Энергоатом" ведет строительство ПАТЭС

В настоящее время ОАО «Концерн Энергоатом» ведет строительство первой плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) д

Публикаций - 416, упоминаний - 667

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10913 40
SAP SE 5155 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1495 26
Крок - Croc 1767 25
Microsoft Corporation 24248 22
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 27 21
Oracle Corporation 6566 19
Ростех - Автоматика Концерн 1598 16
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 206 16
7824 15
Cisco Systems 5043 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11324 14
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3149 12
IXcellerate - Икселерейт 113 11
Selectel - Селектел 325 11
Diasoft - Диасофт 749 10
DataPro - ДатаПро 87 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 167 10
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 305 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 280 9
Программный продукт ГК 61 9
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2102 9
Ланит - Консист Бизнес Групп 136 9
Naumen - Наумен 585 8
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 221 8
3data - 3дата 72 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 421 8
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 992 8
IBM - International Business Machines Corp 9372 8
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 13 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1593 7
СТК Развитие 19 7
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 99 7
Dell EMC 4989 6
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 84 6
Yandex - Яндекс 6701 6
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 171 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1047 6
Росатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 93 49
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6845 37
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 51 31
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 470 26
РЖД - Российские железные дороги 1825 25
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 50 25
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 51 24
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 54 24
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1532 20
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 37 20
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 38 19
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 169 19
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 43 19
Газпром ПАО 1277 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 632 16
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 251 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 401 15
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 147 14
Роснефть НК - нефтяная компания 506 14
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 521 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 403 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 528 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2687 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 455 12
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 12
Почта России ПАО 2042 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 416 12
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 18 12
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6764 12
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 11
МКБ - Московский кредитный банк 545 11
ВсеИнструменты.ру - VI.Tech 259 11
Газпром нефть 573 11
РусГидро ПАО - ГидроОГК 285 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 782 11
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 135 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1855 136
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10862 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2909 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5554 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2126 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2619 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1785 12
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 200 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4249 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 747 11
Федеральное казначейство России 1683 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1034 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3640 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4443 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2993 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3162 8
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 8
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3189 6
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1023 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2872 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1851 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 219 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 940 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5203 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 279 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 5
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2427 5
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Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1317 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 4
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 15 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1149 4
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 613 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 5
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 4
Greenpeace - Гринпис 119 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 37 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 277 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 282 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 17 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 293 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 684 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61054 149
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28869 94
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46431 91
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16743 79
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10530 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28252 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19952 44
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9317 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10594 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12048 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11134 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24105 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9304 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24829 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15077 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11995 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10991 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11242 25
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4792 25
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4902 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6283 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8906 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5965 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23093 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5668 21
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12359 19
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3568 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11900 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20823 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4183 18
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1875 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23650 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13641 17
Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 72 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7287 16
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 242 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5560 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4293 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4916 15
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 697 15
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3068 25
Linux OS 9340 23
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 536 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1071 13
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 22 12
Microsoft Windows 15220 10
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 444 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1241 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 932 9
Microsoft SQL Server 1543 9
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 81 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 377 8
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 91 8
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 8
Новые облачные технологии - МойОфис 679 7
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 531 6
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 111 6
PIX RPA Platform. 60 6
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 847 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4752 5
Spectec TRIM 126 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 944 5
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 76 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 557 5
НКТ - Р7-Офис 305 5
Microsoft Office 3601 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 752 5
Linxdatacenter - Linx Datacenter 48 5
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 13 4
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 42 4
Oracle СУБД 619 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2628 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 126 4
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 222 4
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 152 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 377 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 461 4
Шальнов Олег 19 14
Чаркин Евгений 278 13
Кудашев Константин 13 12
Натрусов Артем 265 12
Дьяченко Валерий 95 10
Кузин Вадим 35 10
Валчев Стоян 48 10
Белоусов Максим 100 10
Глазков Александр 87 10
Емельченков Сергей 133 10
Ступин Евгений 28 9
Бижан Михаил 11 9
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Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
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Трояновский Владимир 62 9
Марова Юлия 10 9
Марковский Роман 26 9
Сологуб Денис 54 9
Бурилов Андрей 102 9
Бухвалов Дмитрий 14 9
Трапезин Владимир 30 9
Андрианов Павел 84 9
Аитов Тимур 197 9
Путин Владимир 3017 8
Немченков Сергей 10 8
Копысов Виталий 59 7
Казарин Станислав 158 6
Солдатов Алексей 96 6
Березин Евгений 10 6
Поярков Алексей 6 6
Россия - РФ - Российская федерация 136555 276
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41509 142
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16617 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51276 33
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 597 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13900 25
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2271 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7030 24
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 73 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2685 20
Европа 21499 19
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 518 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13995 18
Россия - ЦФО - Курская область 601 18
Украина 7485 17
Россия - ЦФО - Смоленская область 459 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 1734 15
Германия - Федеративная Республика 12457 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16324 13
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 372 11
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 365 11
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 126 11
Франция - Французская Республика 7726 10
Казахстан - Республика 5360 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1435 9
Россия - УФО - Свердловская область 1371 9
Россия - СЗФО - Мурманская область 639 8
Россия - СФО - Новосибирск 4074 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2919 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2801 8
Россия - УФО - Челябинская область 1121 8
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 842 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 854 7
Грузия 1212 7
Россия - ЦФО - Калужская область 922 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3721 7
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 92 7
Европа Восточная 3045 7
Финляндия - Финляндская Республика 3563 7
Япония 13159 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2977 218
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48530 127
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46052 79
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 283 77
Энергетика - Energy - Energetically 4826 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27281 58
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6980 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5396 41
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13001 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22821 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17316 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4983 34
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4801 31
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3755 30
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2779 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3630 27
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1868 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12478 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10489 21
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GQ 21 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 106 1
Cosmopolitan 25 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1641 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 1
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АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 42 1
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PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 505 10
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 8
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 142 7
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 7
РАН - Российская академия наук 1790 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 904 5
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 30 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 283 5
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 825 3
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 4 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 3
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 2
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 10 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 43 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 148 2
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 2
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 13 2
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 9 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 162 2
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 185 2
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 4 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 194 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 2
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 215 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 288 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 387 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 267 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 1
МЭИ - Московский энергетический институт 122 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Энергопроект - Харьковский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт 1 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 7 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 69 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1012 17
CNews Баттл 64 10
CNews FORUM Кейсы 185 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1934 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2305 4
CNews AWARDS - награда 456 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 276 3
1С:Проект года 18 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1176 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 702 1
World Summit Awards 6 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
CNews HR Tech 1 1
SAP Quality Awards 6 1
SAP Value Award 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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