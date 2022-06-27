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Радиация Ионизирующее излучение Ionizing radiation Радиоактивное излучение Radioactive radiation Облучение воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты

Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты


27.06.2022 Microsoft пресекла атаки хакеров через OneDrive 1
10.06.2022 Киберагрессия США против России способна перерасти в «горячую» войну в реальном мире 1
27.12.2021 Сколько радиации излучает смартфон на самом деле? 1
02.03.2021 Создан аккумулятор, способный работать без подзарядки сотни лет 1
28.08.2020 Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела 1
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 1
15.10.2019 «Росэлектроника» представила систему экомониторинга с ИИ 1
10.09.2019 «Лаборатория Касперского»: этим летом дети впервые заинтересовались радиацией 1
24.05.2019 Две структуры «Ростеха» создали конкурирующие устройства для охоты на квадрокоптеры 1
20.05.2018 Как сверхновые приводят к массовым вымираниям 1
11.10.2016 В Томске изготовят новый детектор для Большого адронного коллайдера 1
02.09.2014 США создают облачную ГИС мониторинга радиационной обстановки 1
31.07.2013 Нет второму Чернобылю: найден новый материал для реакторов 1
08.07.2013 Обычный сахар помогает обнаружить рак 1
22.05.2013 "Термоядерный" генератор Росси "убедил" ученых 1
20.02.2013 Необычный робот-пылесос очистит Фукусиму от радиации 1
08.02.2013 Мощная и безопасная: разработана новая технология радиотерапии 1
11.01.2013 Графен очищает воду от радиации 1
26.07.2012 Последствия Фукусимы: эвакуация опаснее радиации 2
23.07.2012 Насколько вредна естественная радиация Земли? 2
16.04.2012 Представлен первый Apple-совместимый дозиметр-радиометр, разработанный в России 3
10.04.2012 Нейтринная связь: как это работает и что обещает 1
30.01.2012 Радиоактивый йод будут прятать в стекло 3
29.12.2011 Синдром рождественской елки: что сопровождает "гостью из леса"? 1
29.12.2011 Терагерцевые импульсы и экситоны изменят электронику до неузнаваемости 1
29.12.2011 Последняя проверка: супертелескоп прошел криотест 1
29.12.2011 Новый космический корабль Orion сел на двух парашютах 1
29.12.2011 ПК за 25 долларов практически готов 1
28.12.2011 Сверхсветовые нейтрино: IceCube не подтвердил 1
28.12.2011 К Рождеству на суперколлайдере открыли новую частицу 1
28.12.2011 Голуби умеют считать 1
28.12.2011 Вакцину от ВИЧ начнут использовать совсем скоро 1
28.12.2011 Клеточный ремонт: определена "главная" функция витамина Е 1
28.12.2011 Беспилотники-убийцы смогут стартовать с подлодок 1
20.12.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2011 года 1
21.11.2011 Club.CNews: «Как это работает «ДО-РА» или Ури, где у него кнопка?» 1
01.11.2011 Club.CNews: Телефон будущего будет измерять радиацию 3
08.08.2011 Ядерный реактор на кухне: хобби обернулось арестом 2
21.07.2011 Распад урана и тория генерирует половину тепла Земли 1
14.07.2011 iPhone как дозиметр 1

Публикаций - 260, упоминаний - 285

Радиация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 311 2
Apple Inc 11103 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 2
Google Android 12432 1
Apple iOS 6722 1
Linux OS 8153 1
Microsoft Windows 10 13409 1
Apple macOS 1693 1
Apple iPhone 4 745 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Иванов Иван 9 2
Елин Владимир 9 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 3
Россия - РФ - Российская федерация 121478 2
Болгария - Республика 682 2
Казахстан - Республика 4750 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Япония 12847 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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