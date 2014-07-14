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Индексная книга (каталог) CNews*
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Радиация Ионизирующее излучение Ionizing radiation Радиоактивное излучение Radioactive radiation Облучение воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты

Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты

СОБЫТИЯ


14.07.2014 В России будет создана Единая государственная система мониторинга радиационной обстановки

В России будет создана Единая государственная система мониторинга радиационной обстановки. Соответствующий проект постановления разработан Минприроды России в целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
14.03.2013 «Электронное Дело» внедрено в Республиканском центре радиационного контроля и мониторинга окружающей среды Беларуси

того, как и в любом государственном учреждении, всегда актуален вопрос контроля исполнения документов. Для автоматизации процесса регистрации входящих и исходящих документов и контроля исполнения в «Республиканском центре радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» было выбрано «Электронное Дело», продукт, который уже используют сотни государственных структур республики. Специал
01.02.2010 Радиоактивные отходы вновь прибыли в Россию

ако контракт AREVA будет действовать, как минимум, до 2014 года. Таким образом, на территорию России может быть ввезено еще несколько тысяч тонн урановых хвостов. Руководство Росатома утверждает, что радиоактивные отходы являются ценным энергетическим ресурсом и ввозятся в Россию для дообогащения, после которого отправляются обратно поставщику. Однако в страну происхождения ОГФУ возвращаетс
30.11.2009 На АЭС в Индии произошла утечка радиации

На АЭС Kaiga в индийском штате Карнатака произошла утечка радиации, в результате чего 55 сотрудников станции получили повышенную дозу облучения и были госпитализированы, сообщает РБК со ссылкой на индийский телеканал IBN. Как выяснилось, работн
25.02.2009 Росгидромет: радиационная обстановка в России в 2008 г. была стабильной

, а также по данным, которые поступают в Росгидромет от отраслевых автоматизированных систем, контролирующих радиационную обстановку в зонах расположения крупных радиационно-опасных объектов. В целом радиационная обстановка на территории Российской Федерации в 2008 году оставалась стабильной, содержание радионуклидов антропогенного происхождения в атмосферном воздухе, почвах, поверхностных

22.05.2008 Радиационная обстановка на ЛАЭС соответствует природным значениям

е на ЛАЭС. По данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), в среднем радиационный фон на промплощадке ЛАЭС и в г. Сосновый Бор составляет 0,09 мкЗв/час, что соотв
08.06.2007 Радиоактивный полигон на Донбассе покроют защитной пленкой

В Донецкой области Украины начали покрывать защитной пленкой радиоактивный полигон промышленных отходов в Константиновке, пишет "Рабочая газета". Для этого уже прибыли специалисты с киевского предприятия "Радон". На территории свалки площадью в полгектар
15.01.2007 Радиоактивный мусор: надежды на циркон не оправдались?

ая стеклянная структура. Ученые измеряли относительное количество кристаллического и стеклянного вещества в искусственном цирконе, содержащем плутоний, и в природном минерале, который обычно содержит радиоактивный уран, сообщает Nature. Д-р Фарнан обнаружил, что в результате каждого события альфа-распада происходит смещение около 5 тыс. атомов циркона, что в 2,5-5 раз больше, чем предполага
11.09.2006 В Томске проходит II Международный конгресс по радиационной физике

Сегодня, 11 сентября, в Томске открылся II Международный конгресс по радиационной физике, сильноточной электронике и модификации материалов, посвященный празднованию 110-летия основания Томского политехнического университета и 100-ле
11.09.2006 В Томске проходит II Международный конгресс по радиационной физике

Сегодня, 11 сентября, в Томске открылся II Международный конгресс по радиационной физике, сильноточной электронике и модификации материалов, посвященный празднованию 110-летия основания Томского политехнического университета и 100-ле
23.06.2006 На балконе пенсионерка нашла радиоактивные отходы

щили РБК в ГУВД Москвы, прибывшие на место специалисты определили, что от данного предмета исходит гамма-излучение, мощность которого превышает норму в 1000 раз. Далее специалисты установили, что это радиоактивные отходы, которые сразу были отправлены на хранение в ГУП МосНПО «Радон», сообщает РБК. Пенсионерка пояснила, что ящик принадлежал ее мужу, умершему 6 лет назад.

Публикаций - 298, упоминаний - 329

Радиация и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 13
Nano Diamond Battery 6 6
Microsoft Corporation 25775 5
9594 4
Samsung Electronics 11065 3
Ростехнадзор НТЦ ЯРБ ФБУ - Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности 8 2
Интерсофт Евразия 12 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Apple Inc 13156 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
Toshiba Corporation 2980 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 2
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Myriad Group - Purple Labs - Esmertec 22 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
CityAir - СитиЭйр 6 1
СПИК СЗМА - Севзапмонтажавтоматика - Специализированная инжиниринговая компания 5 1
Bsquare 8 1
Roblox Corporation 96 1
General Fusion 3 1
Graphene Manufacturing Group 1 1
bitComposer Interactive - bitComposer Games 24 1
Урус - Умные Цифровые сервисы 1 1
MoodLogic 4 1
Спектр НИИИН МНПО 2 1
QuSolve - Квантовые системы 26 1
Betavolt - Betavolt New Energy Technology 3 1
ФТ-Центр ФГУП - Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий 5 1
Планар НПО 25 1
Ростелеком 10948 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 77
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 21
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 20
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 20
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 18
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 15
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 15
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 13
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 12
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 9
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 8
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 8
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 6
Торий НПП 47 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 2
Westinghouse Savannah River 2 2
Энергоатом - Хмельницкая АЭС - атомная электростанция 6 2
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 2
Levi Strauss & Co - Dockers 5 2
Росатом - Белене АЭС 25 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 2
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 2
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 2
Резонанс НПП 407 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Алтайвагон - Алтайский вагоностроительный завод 2 1
Фармация 16 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 40
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 8
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
FERC USA - Federal Energy Regulatory Commission - Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики 3 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 1
Администрация города Пенза 9 1
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 12
Greenpeace - Гринпис 130 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 3
СТ и ПАЭ - Союз территорий и предприятий атомной энергетики - Межрегиональная Ассоциация городов и предприятий атомной энергетики 2 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
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Умные платформы 1988 12
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 6
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 6
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 141 6
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 6
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 6
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 6
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 141 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 5
Microsoft Windows 16882 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 4
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 3
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
ESA INTEGRAL - INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory - Международная обсерватория гамма-лучей 6 2
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 2
Apple macOS 2419 2
Apple iPhone 4 800 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 2
Космодром Байконур 1072 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 1
Openwave Mobile - браузер 3 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Pixabay 257 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
EHT - Event Horizon Telescope - Телескоп горизонта событий 5 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax Optio 64 1
Canon Digital IXUS 86 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
ICANN NAF - National Arbitration Forum - Национальный арбитражный форум 11 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 21 1
Рахманов Максим 47 2
Иванов Иван 24 2
Елин Владимир 11 2
Вдовенков Виктор 2 2
Цочев Сергей 2 2
Большов Леонид 3 2
Ильин Леонид 3 2
Левицкая Татьяна 2 2
Цыба Анатолий 4 2
Писсарова Вера 2 2
Cirincione Joseph - Чиринчионе Джозеф 2 2
Генов Иван 4 2
Stearns Diane - Стернс Диана 2 2
Keasling Jay - Кислинг Джей 2 2
Barghouty Nasser - Баргоути Нассер 2 2
Gabrielse Gerald - Габриелс Геральд 4 2
Mettler Fred - Меттлер Фред 2 2
Chu Steven - Чу Стивен 5 2
Путин Владимир 3454 2
Шадаев Максут 1210 2
Овчинников Сергей 50 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Левкевич Михаил 59 1
Муртазин Эльдар 74 1
Колесникова Дарья 6 1
Бурмистров Игорь 2 1
Елагин Вячеслав 14 1
Шматко Сергей 12 1
Седов Артем 6 1
Григорьева Наталья 4 1
Crocker Jim - Крокер Джим 1 1
Демидов Павел 4 1
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 1
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 5 1
Рего Андрей 8 1
Свистунов Павел 2 1
Леготин Сергей 1 1
Боярчук Кирилл 6 1
Курчатов Игорь 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 43
Земля - планета Солнечной системы 10865 38
Уран - планета Солнечной системы 550 23
Европа 24964 22
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 18
Япония 13807 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Россия - ЦФО - Курская область 751 13
Украина 7928 13
Украина - Чернобыль 60 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 10
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 9
Солнечная система - Solar system 2569 9
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Болгария - Республика 799 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 119 7
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 6
Швеция - Королевство 3782 6
Индия - Bharat 5870 6
Израиль 2856 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Канада 5082 5
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 5
Швейцария - Женева 332 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 5
Казахстан - Республика 6048 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 166
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 50
Энергетика - Energy - Energetically 5855 33
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 27
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 26
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 22
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 21
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 209 20
Физика - Physics - область естествознания 2940 15
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 15
Зоология - наука о животных 2887 14
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 10
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 10
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 9
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 9
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Металлы - Никель - Nickel 359 7
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 7
Ботаника - Растения - Plantae 1167 7
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 7
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 138 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 6
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 6
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 6
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 6
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
University of Bristol - Бристольский университет 86 4
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University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
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РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
NAU - Northern Arizona University - Северо-Аризонский университет 5 2
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 2
OneWorld Health 2 2
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
Росгидромет - ГГО ФГБУ - Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова А.И. 8 2
University of Rochester - Рочестерский университет 57 2
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
Kyoto University - Киотский университет 29 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Росатом - Атомэко - ярмарка инновационных экологических проектов 4 1
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