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Радиация Ионизирующее излучение Ionizing radiation Радиоактивное излучение Radioactive radiation Облучение воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты
СОБЫТИЯ
|14.07.2014
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В России будет создана Единая государственная система мониторинга радиационной обстановки
В России будет создана Единая государственная система мониторинга радиационной обстановки. Соответствующий проект постановления разработан Минприроды России в целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
|14.03.2013
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«Электронное Дело» внедрено в Республиканском центре радиационного контроля и мониторинга окружающей среды Беларуси
того, как и в любом государственном учреждении, всегда актуален вопрос контроля исполнения документов. Для автоматизации процесса регистрации входящих и исходящих документов и контроля исполнения в «Республиканском центре радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» было выбрано «Электронное Дело», продукт, который уже используют сотни государственных структур республики. Специал
|01.02.2010
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Радиоактивные отходы вновь прибыли в Россию
ако контракт AREVA будет действовать, как минимум, до 2014 года. Таким образом, на территорию России может быть ввезено еще несколько тысяч тонн урановых хвостов. Руководство Росатома утверждает, что радиоактивные отходы являются ценным энергетическим ресурсом и ввозятся в Россию для дообогащения, после которого отправляются обратно поставщику. Однако в страну происхождения ОГФУ возвращаетс
|30.11.2009
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На АЭС в Индии произошла утечка радиации
На АЭС Kaiga в индийском штате Карнатака произошла утечка радиации, в результате чего 55 сотрудников станции получили повышенную дозу облучения и были госпитализированы, сообщает РБК со ссылкой на индийский телеканал IBN. Как выяснилось, работн
|25.02.2009
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Росгидромет: радиационная обстановка в России в 2008 г. была стабильной
, а также по данным, которые поступают в Росгидромет от отраслевых автоматизированных систем, контролирующих радиационную обстановку в зонах расположения крупных радиационно-опасных объектов. В целом радиационная обстановка на территории Российской Федерации в 2008 году оставалась стабильной, содержание радионуклидов антропогенного происхождения в атмосферном воздухе, почвах, поверхностных
|22.05.2008
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Радиационная обстановка на ЛАЭС соответствует природным значениям
е на ЛАЭС. По данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), в среднем радиационный фон на промплощадке ЛАЭС и в г. Сосновый Бор составляет 0,09 мкЗв/час, что соотв
|08.06.2007
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Радиоактивный полигон на Донбассе покроют защитной пленкой
В Донецкой области Украины начали покрывать защитной пленкой радиоактивный полигон промышленных отходов в Константиновке, пишет "Рабочая газета". Для этого уже прибыли специалисты с киевского предприятия "Радон". На территории свалки площадью в полгектар
|15.01.2007
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Радиоактивный мусор: надежды на циркон не оправдались?
ая стеклянная структура. Ученые измеряли относительное количество кристаллического и стеклянного вещества в искусственном цирконе, содержащем плутоний, и в природном минерале, который обычно содержит радиоактивный уран, сообщает Nature. Д-р Фарнан обнаружил, что в результате каждого события альфа-распада происходит смещение около 5 тыс. атомов циркона, что в 2,5-5 раз больше, чем предполага
|11.09.2006
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В Томске проходит II Международный конгресс по радиационной физике
Сегодня, 11 сентября, в Томске открылся II Международный конгресс по радиационной физике, сильноточной электронике и модификации материалов, посвященный празднованию 110-летия основания Томского политехнического университета и 100-ле
|11.09.2006
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В Томске проходит II Международный конгресс по радиационной физике
Сегодня, 11 сентября, в Томске открылся II Международный конгресс по радиационной физике, сильноточной электронике и модификации материалов, посвященный празднованию 110-летия основания Томского политехнического университета и 100-ле
|23.06.2006
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На балконе пенсионерка нашла радиоактивные отходы
щили РБК в ГУВД Москвы, прибывшие на место специалисты определили, что от данного предмета исходит гамма-излучение, мощность которого превышает норму в 1000 раз. Далее специалисты установили, что это радиоактивные отходы, которые сразу были отправлены на хранение в ГУП МосНПО «Радон», сообщает РБК. Пенсионерка пояснила, что ящик принадлежал ее мужу, умершему 6 лет назад.
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