Получите все материалы CNews по ключевому слову
Курчатов Игорь
СОБЫТИЯ
Курчатов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25291 1
|Эшелон НПО 139 1
|Прометей - Prometey 52 1
|Харитон Юлий 5 3
|Шалманов Сергей 201 3
|Румянцев Александр 17 2
|Берия Лаврентий 2 2
|Зельдович Яков 8 1
|Пономарев-Степной Николай 3 1
|Данилкин Лев 1 1
|Разумовская Ирина 1 1
|Богдасаров Михаил 1 1
|Визель Михаил 1 1
|Сергунина Наталья 372 1
|Гагарин Юрий 94 1
|Рой Олег 2 1
|Лавейкин Александр 1 1
|Акулова Наталья 2 1
|Яхина Гузель 6 1
|Crocker Jim - Крокер Джим 1 1
|Сарычева Людмила 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413777, в очереди разбора - 729911.
Создано именных указателей - 189074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.