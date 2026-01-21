Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189074
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Курчатов Игорь


СОБЫТИЯ


21.01.2026 Связисты «МегаФона» придали цифровой импульс родине создателя русского атома 1
03.03.2022 МИФИ спешно возродил старый проект миграции на российское ПО, остановленный без объяснения причин 1
20.04.2021 Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021» 1
29.08.2006 57 лет назад была испытана первая советская атомная бомба 2
29.08.2006 57 лет назад была испытана первая советская атомная бомба 2
18.06.2003 Межпланетный атомолет полетит на Европу 1
15.01.2003 Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции 1
15.01.2003 Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Курчатов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25291 1
Эшелон НПО 139 1
Прометей - Prometey 52 1
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 3
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 11 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 2
Торий НПП 46 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 40 1
Lockheed Martin 767 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2190 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12954 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3431 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 1
Парк Зарядье 43 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 2
Часы - Watch 997 2
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 41 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 532 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4574 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4842 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1840 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1055 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 566 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 1
NASA Project Prometheus Program 3 1
NASA JIMO - Jupiter Icy Moons Orbiter - NASA JIME - Jupiter Icy moons Explorer 4 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Google Chrome - браузер 1653 1
Intel x86 - архитектура процессора 1987 1
Microsoft Windows 16395 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 492 1
Mozilla Firefox - браузер 1920 1
Microsoft Skype for Business 184 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 76 1
Broadcom - VMware Player 7 1
Харитон Юлий 5 3
Шалманов Сергей 201 3
Румянцев Александр 17 2
Берия Лаврентий 2 2
Зельдович Яков 8 1
Пономарев-Степной Николай 3 1
Данилкин Лев 1 1
Разумовская Ирина 1 1
Богдасаров Михаил 1 1
Визель Михаил 1 1
Сергунина Наталья 372 1
Гагарин Юрий 94 1
Рой Олег 2 1
Лавейкин Александр 1 1
Акулова Наталья 2 1
Яхина Гузель 6 1
Crocker Jim - Крокер Джим 1 1
Сарычева Людмила 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157792 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 4
Земля - планета Солнечной системы 10681 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Вилючинск 24 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45965 2
Япония 13557 2
Канада 4989 2
Израиль 2785 2
Франция - Французская Республика 7986 2
Испания - Королевство 3764 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1028 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1555 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 2
Россия - Крайний Север 319 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 48 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 2
Уран - планета Солнечной системы 547 2
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 1
Европа 24658 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1309 1
Юпитер - планета Солнечной системы 556 1
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Юпитер - Ганимед (спутник) 37 1
Юпитер - Каллисто (спутник) - Callisto 26 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 5
Плутоний 40 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 2
Уран - Uranium - химический элемент 20 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
Образование в России 2560 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10384 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 616 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Английский язык 6880 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 3
РАН - Российская академия наук 2022 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 2
ЦГДБ им. А.П. Гайдара - Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1108 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 673 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413777, в очереди разбора - 729911.
Создано именных указателей - 189074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще