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Плутоний
Плутоний и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифра ГК 2453 3
|Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 1
|Галактика - Корпорация 1473 1
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 3
|АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 2
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Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
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