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Плутоний


01.04.2025 Началось массовое производство атомных батареек размером с монету и сроком службы до 50 лет без подзарядки 1
06.12.2023 Великобритания почти 10 лет скрывала взлом на «самом опасном ядерном объекте страны», а потом обвинила русских и китайских хакеров 1
06.06.2022 Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием 1
28.05.2021 Ученые нашли внеземной радиоактивный изотоп: какие научные теории придется пересмотреть? 1
18.01.2015 Антропоцен начался с атомного взрыва 1
07.11.2011 Новые АЭС: индийцы заменят уран на торий 1
10.06.2011 Остров стабильности: российские ядерщики лидируют в гонке 1
09.11.2010 У атомного взрыва нашли отпечатки пальцев 1
31.08.2010 Безопасные АЭС будут работать на тории 1
15.04.2010 Закрывается последний реактор-наработчик оружейного плутония 1
15.06.2009 Северная Корея планирует возобновить программу по обогащению урана 1
19.06.2008 60 лет назад заработал первый в СССР уран-графитовый промышленный реактор 1
05.06.2008 На Сибирском химкомбинате будет остановлен последний атомный реактор 1
21.11.2007 США и Россия будут утилизовать оружейный плутоний 1
18.09.2007 США переработают оружейный плутоний в топливо для АЭС 1
16.07.2007 62 года назад состоялось первое испытание атомной бомбы 1
09.07.2007 Разработана новая технология обработки радиоактивных отходов 1
29.03.2007 Раскрыты физические и химические секреты плутония 1
15.01.2007 Радиоактивный мусор: надежды на циркон не оправдались? 1
01.12.2006 Пример Северной Кореи пробудил ядерных амбиции Токио 1
01.12.2006 Пример Северной Кореи пробудил ядерных амбиции Токио 1
29.08.2006 57 лет назад была испытана первая советская атомная бомба 1
29.08.2006 57 лет назад была испытана первая советская атомная бомба 1
18.07.2006 Россия внесет вклад в разработку ядерных реакторов четвертого поколения 1
18.07.2006 Россия внесет вклад в разработку ядерных реакторов четвертого поколения 1
06.07.2006 Ядерное ДТП может изменить судьбу Британии 1
06.07.2006 Ядерное ДТП может изменить судьбу Британии 1
05.07.2006 "Общество и пути развития энергетики": итоги форума 1
05.07.2006 "Общество и пути развития энергетики": итоги форума 1
08.06.2006 Физики разрешили одну из загадок плутония 1
08.06.2006 Физики разрешили одну из загадок плутония 1
06.07.2005 Плутоний 238 отравит заповедники 2
06.07.2005 Плутоний 238 отравит заповедники 2
31.05.2005 Авария в Москве и российский атом: новые аспекты? 1
31.05.2005 Авария в Москве и российский атом: новые аспекты? 1
04.04.2005 Сверхпроводимость при комнатной температуре стала ближе 1
04.04.2005 Сверхпроводимость при комнатной температуре стала ближе 1
15.01.2003 Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции 1
15.01.2003 Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции 1

Публикаций - 39, упоминаний - 41

Плутоний и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2453 3
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 1
Галактика - Корпорация 1473 1
Торий НПП 46 7
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 2
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 2
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 10 2
Росатом - Атомэнергомаш - ВНИИАМ - Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического машиностроения 3 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
General Atomics 25 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 24 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 1
CNNC - China National Nuclear Corporation - Китайская национальная ядерная корпорация 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 8
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 4
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 619 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 120 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 247 9
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1147 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1586 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7014 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14019 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 496 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8440 2
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Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
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